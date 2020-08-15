ፖሊስ ለ3 አመታት ቤት የተቆለፈበትን ግለሰብ ህይወት ታደገ

ነሃሴ 9/2012 (ኢዜአ) በናይጀሪያ ሰሜናዊ ካኖ ከተማ በወላጅ አባቱና በእንጀራ እናቱ ለሶስት አመታት ቤት የተቆለፈበት የግለሰብ ህይወትን ፖሊስ ታደገ።
የ30 አመቱ አህመድ አሚኑ ሱስ ትጠቀማለህ በሚል ምክኒያት በአንድ ክፍል ውስጥ ተቀልፎበት ሶስት አመታትን አሳፏል።
ግለሰቡ የናይጀሪያ ፖሊስ በጎረቤቶቹና አንድ መንግስታዊ ባልሆነ ድርጅት በደረሰው ይቆማ መሰረት በቤተሰቦቹ መኖሪያ ቤት ባደረገው ፍተሻ ነው ሊገኝ የቻለው።
አሚኑ በደረሰበት ኢ-ሰባዊ ድርጊት ምክኒያት መንቀሳቀስ እንደማይችልና በአሁኑ ሰዓትም በተሽከርካሪ ታግዞ ወደ ሆስፒታል እንደተወስዶ የህክምና እርዳታ እየተደረገለት እንደሚገኝ ተገልጿል።
የሀገሪቱ ፖሊስ እንዳለው ግለሰቡ ላይ በተለይ ጉልበቱና አጥንቱ ላይ ከፍተኛ ጉዳት ደርሶበታል።
ይህ ወጣት እነዚህን አመታት ያለ በቂ ምግብም ሆነ ውሃ በአሰቃቂ ሁኔታ መቆየቱን በናይጀሪ የሚገኝ አንድ ግብረ ሰናይ ድርጅት ዋና ሃላፊ ሃሩና አያጂ ለቢቢሲ ተናግረዋል።
እንደ ሃላፊው ገለጻ ጥቂት ጊዜያትን ቆይቶ ቢሆን ኖሮ ህይወቱ ሊያልፍ ይችል ነበረ ።
የግለሰቡ ቤተሰቦች በአሁኑ ሰዓት በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተደረገባቸው እንደምገኙ ተገልጿል ።