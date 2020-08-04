የኮሮናን ለመከላከል እና ለመቆጣጠር የሚረዳ ሀገር አቀፍ የምርመራ ተግባር ላይ የህብረተሰቡ ተሳትፎ መሰረታዊ ነው

የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ ዛሬ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ የወረርሽኙን መስፋፋትና መሰራጨት በመገንዘብ ህብረተሰቡ በትኩረት የመከላከሉን ተግባር ሊፈጽም ይገባል ብለዋል፡፡
ሀገር አቀፍ የኮሮና ወረርሽኝ ምርመራ እና የመከላከል ተግባራትን የመፈጸም ንቅናቄ የተጀመረ ሲሆን በዘመቻውም 17 ሚሊዮን የሚሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ምርመራ ይደረግላቸዋል፡፡
ይህንንም ለማከናወን 200 ሺ የላብራቶሪ ምርመራዎች ይደረጋል ብለዋል፡፡
የኮሮና በሽታን ለመከላከል እና ለመቆጣጠር የሚረዳ ሀገር አቀፍ የምርመራ እና የመከላከል ተግባር ንቅናቄ ዓላማው የኮሮናን ስርጭት ለመግታት ሲሆን ህብረተሰቡ የዘመቻው ዋና ተዋናይ በመሆን እራሱን ቤተሰቡን እና አካባቢውን ከበሽታው የመጠበቅ ድርሻውን ሊወጣና የበሽታው ስርጭት መንስኤ ላለመሆን መጠንቀቅ ይገባል፡፡
በዘመቻው በወረርሽኙ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር ሊጨምር እንደሚችል ከግምት ውስጥ በማስገባት በየወረዳው የለይቶ ማቆያ ህክምና መስጫ ተግባራት ከወዲሁ ሊዘጋጁ ይገባል ብለዋል፡፡
ዶ/ር ሊያ ታደሰ በመግለጫቸው በተለይም ህብረተሰቡ ወረርሽኙን ለመቀነስ እና ለመቆጣጠር የፊት ጭንብል ማድረግ እንዲሁም እርቀትን መጠበቅና እጅን በአግባቡ በተደጋጋሚ መታጠብ፣ አስገዳጅ ካልሆነ በስተቀር በቤት መቆየትን ሁሉም ህብረተሰብ ሊተገብረው የሚገባ ተግባር መሆን አለበት ብለዋል፡፡
ህብረተሰቡ በ”መ” ህጎች ዙሪያ ማለትም “መታጠብ”፣ “መሸፈን”፣ “መራራቅ” እና “መቆየት” በመተግበር የበሽታውን ስርጭት ለመግታት የድርሻውን እንዲወጣ ጥሪ አቅርበዋል፡፡
በመጨረሻም በሀገር አቀፍ ደረጃ የሚከናወነው የምርመራ እና የመከላከል ዘመቻ የተሳካ እንዲሆን የህብረተሰቡ ተሳትፎ እና እገዛ ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለው በመጠቆም በዚህ ዘመቻ ሚዲያዎች እና የጥበብ ሰዎች የማስተማር ተግባራቸውን ተጠናክረው ሊቀጥል ይገባል ብለዋል፡፡
(ጤና ሚኒስቴር)