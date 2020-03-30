በደቡብ ክልል ሀገር አቋራጭ ትራንስፖርት እንቅስቃሴ ታገደ

መጋቢት 21/2012 በደቡብ ክልል ከዞን ወደ ዞን ከወረዳ ወረዳ ና ሀገር አቋራጭ የትራንስፖርት እንቅስቃሴ ከዛሬ ጀምሮ መታገዱን የኮሮና ቫይረስ ለመከላከል የተቋቋመው ግብረ ኃይል አስታወቀ።
ግብረ ኃይሉ እየሰጠ ባለው መግለጫ ላይ እንዳመለከተው በሽታው ለመከላከል ከዛሬ መጋቢት 21/2012ዓ.ም. ጀምሮ ላልተወሰነ ጊዜ የሚቆየው እገዳው ተጥሏል።
በዚህም በደቡብ ክልል ከዞን ወደ ዞን ከወረዳ ወረዳና ሀገር አቋራጭ ትራንስፖርት እንቅስቃሴ እገዳው ተግባራዊ የሚሆነው ከዛሬ እኩለ ቀን ጀምሮ ነው።
ሆኖም ክልሉን አቋርጠው የሚጓዙ ተሽከርካሪዎች በክልሉ ውስጥ ሳይቆሙ ፣ሰው ሳይጭኑና ሳያወርዱ ማለፍ እንደሚችሉ ገልጿል።
ባለ ሁለት እግር ሞተር ብስክሌት ከአሽከርካሪው ውጪ ሰው ጭኖ መጓዝ እንደማይችልም ታግዷል።
11 ሰዎች የሚጭኑ የከተማ ታክሲ ስድስት ፣ ባለሶስት እግር ባጃጆች ደግሞ ሁለት ሰዎች ብቻ እንዲጭኑ መወሰኑን ግብረ ኃይሉ አስታውቋል።