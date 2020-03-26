የኮሮና ቫይረስ በአጭሩ ካልተገታ የቱሪዝም ዘርፉን በከፍተኛ ሁኔታ ሊጎዳው ይችላል… የዘርፉ ባለሞያ

መጋቢት 17/2012(ኢዜአ) አለም አቀፍ ወረርሺኝ የሆነው የኮሮና ቫይረስ እስከመጪው መስከረም የማይገታ ከሆነ የቱሪዝም ስራዎችን ሊያዳክም እንደሚችል ቱሪዝም ኢትዮጵያ አስታወቀ::
በቱሪዝም ኢትዮጵያ የማርኬቲንግ ኦፕሬሽን ከፍተኛ ባለሙያ አቶ ደሳለኝ አበባው ለኢዜአ እንደገለፁት ኮሮና የተከሰተበት በአሁኑ ወቅት ብዙ ጎብኚዎች ወደ ኢትዮጵያ የማይመጡበት ጊዜ በመሆኑ በቱሪዝሙ የከፋ ችግር ውስጥ ባይገባም በሽታውን በአጭሩ መግታት ካልተቻለ ግን በዘርፉ ላይ ጫና ያሳድራል።
በኢትዮጵያ ከ5 መቶ 50 በላይ አስጎብኚ ድርጅቶች እንዳሉ የገለጹት ባለሙያው ፤ በኮሮናቫይረስ ምክንያት ከ15 በላይ አስጎብኚ ድርጅቶች የሸጡት የጉዞ ፓኬጅ አንደተሰረዘም ገልጸዋል፡፡
የውጭ ቱሪስቶች በአብዛኛው ወደ ኢትዮጵያ የሚመጡት ለአዲስ አመት መግቢያ ጀምሮ በመሆኑ የኮቪድ 19 በሽታ ጉዳቱ እየቀነሰ የሚሄድ ከሆነ የቱሪዝም ኢንዱስትሪውን እምባዛም አይጎዳውም ብለዋል፡፡
ኢትዮጵያ ከቅርብ አመታት ወዲህ በቱሪዝም ዘርፍ እድገት እያሳየች መሆኑን የገለጹት ባለሙያው፤ ባለፈው አመት 9 መቶ 62 ሺህ ጎብኚዎች የነበሩ ሲሆን ከዚህም 4.5 ቢሊዮን ዶላር ገቢ መገኘቱን ጠቅሰዋል።
በተለይም መንግስት ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ለዘርፉ በሰጠው ትኩረት ምክንያት የቱሪስት ፍሰቱ እየጨመረ መጥቷል ያሉት ባለሞያው ፤የአንድነት ፓርክ አንዱ ማሳያ ነው ብለዋል ፡፡
የኮሮና ቫይረስ እስከ መስከረም የማይገታ ከሆነ የቱሪዝም ስራዎችን ሊያዳክም እንደሚችል ቱሪዝም ኢትዮጵያ አስታውቋል::
በቱሪዝም ኢትዮጵያ የማርኬቲንግ ኦፕሬሽን ከፍተኛ ባለሞያ አቶ ደሳለኝ አበባው ለዚዜአ እንደገለፁት ኮሮና የተከሰተበት ወቅት ብዙ ጎብኚዎች ወደ ኢትዮጵያ የማይመጡበት ጊዜ በመሆኑ ቱሪዝም የከፋ ችግር ውስጥ አልገባም ፡፡
በኢትዮጵያ ከ5 መቶ 50 በላይ አስጎብኚ ድርጅቶች ያሉ ሲሆን በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ከ15 በላይ አስጎብኚ ድርጅቶች የሸጡት የጉዞ ፓኬጅ አንደተሰረዘ ተገልፃል፡፤
የውጭቱሪስቶችበአብዛኛውወደኢትዮጵያየሚመጡጥለአዲስአመትመግቢያወቅትጅምሮበመሆኑየኮቪድ 19 በሽታጉዳቱእይቀነሰየሚሄድከሆነየቱሪዝምእንዱስትሪውንእምባዛምአይጎዳምብለዋል፡፡
ይህ በእንዲህ እንዳለ ኢትዮጵያ ከቅርብ አመታታት ወዲህ በቱሪዝም ዘርፍ እድገት እያመጣች እንደለም ሰምተናል ፡፡
በዚህም መሰረት 9 መቶ 62ሺ የሚሆኑ ጎብኚዎች ባለፈው አመት ኢትዮጵያን እንደጎበኙ ሰምተናል፡፡
በተለይም መንግስት ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ለዘርፉ በሰጠው ተኩረት ምክንያት የቱሪስት ፍሰቱ እየጨመረ መቷል ለዚህም የአንድነት ፓርክ አንዱ ማሳያ ነው ብለዋል፡፡
በተጨማሪም ቱሪዝሙን የማሰተዋወቁ ስራ በስፋት እየተሰራ እንደሆነ ተናግረዋል፡፡
የማስታወቂያ ስራው ማህበራዊ ሚዲያዎችን በመጠቀም እና በአለም አቀፍ ደረጃ በሚካሄዱ ኤግዚብሽን ላይ በመሳተፍ ጎብኚውን ለመሳብ እየተሰራ ይገኛል፡፡
ኢትዮጵያ መድረቀደምት ሀገር ከመሆኗ ጋር ተያይዞ ብዙ የቱሪስት መስህብ ያላት ሀገር መሆኗ የሚታወቅ ሲሆን በተባበሩት መንግስታት የትምህርት፣የሳይንስ እና የባህል ድርጅት የሚዳሰሱና የማይዳሰሱ ቅርሶች ባለቤት ናት፡፡