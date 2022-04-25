ሚኒስቴሩ ለሶማሌ ክልል ድርቅ ተጎጂዎች ከ5 ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር በላይ ገንዘብና የምግብ ድጋፍ አደረገ

ጅግጅጋ፤ ሚያዝያ 17/2014 (ኢዜአ) የመስኖና ቆላማ አካባቢ ልማት ሚኒስቴር ለሶማሌ ክልል ድርቅ ተጎጂዎች ከ5 ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር በላይ ገንዘብና የምግብ ድጋፍ አደረገ።
ድጋፉን የመስኖና ቆላማ አከባቢዎች ሚኒስትር ኢንጂነር አይሻ መሐመድ ለሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሙስጠፌ መሐሙድ በጂግጅጋ ሰይድ መሐመድ አዳራሽ ትናንት ማምሻውን በተዘጋጀ የአፍጢር ሥነ -ሥርዓት ላይ አስረክበዋል።
ሚኒስትሯ በወቅቱ ባደረጉት ንግግር፤ መስሪያ ቤታቸው ከሌሎች አካላት ጋር በመተባበር በድርቅ ምክንያት ለችግር ለተጋለጡ አርብቶ አደርና ከፊል አርብቶ አደር ዜጎች ለመደገፍ በሦስት መቶ ሚሊየን ብር ውሃና የእንስሳት መኖ በማቅረብ ሲሰራ መቆየቱን አስታውሰዋል።
በሥነ-ሥርዓቱ ላይ ያደረጉት ድጋፍ ከሌሎች አካላት ጋር በመተባበር በድርቁ ምክንያት ጉዳት የደረሰባቸው ወገኖችን ለመታደር እየተደረገ ያለውን ጥራት ለማገዝ መሆኑን ገልጸዋል።
ሚኒስትሩ ከክልሉ ጋር በመሆን በድርቁ የተጎዱ ወገኖችን ለማቋቋምና ዘላቂ የምግብ ዋስትና እንዲኖራቸው የሚያስችሉ ስራዎች ለመተግበር ዝግጁ ነው ብለዋል።
ርዕስ መስተዳደሩ አቶ ሙስተፌ መሐመድ በበኩላቸው፤ ሚኒስትሩ ለድርቅ ተጎጂ ወገኖች ያደረገው ድጋፍ በወሳኝ ወቅት የተደረገ የእርስ በእርስ መረዳዳት ማሳያ ነው።
ከድጋፉም ውስጥ የዕለት ፍጆታ የመግዛት አቅም ለሌላቸው አራት መቶ ቤተሰቦች የሚያገለግል ምግብ እንደሚገኝበት ተናግረዋል።
“በክልሉ አንዳንድ ቦታዎች ዝናብ እየጣለ ቢሆንም በሁሉም ወረዳዎች ባለመዳረሱ የእርዳታ ፈላጊው ህዝብ በርካታ ነው፤ የተደረገው ከ5 ንጥብ 5 ሚልየን ብር በላይ የገንዘብ ድጋፍም ለአስቿካይ የምግብ እርዳታ ግዥ በማዋል ለድርቅ ምላሽ እንጠቀምበታለን” ሲሉ ለተደረገውም ድጋፍ ምስጋና አቅርበዋል።
በሥነ-ሥርዓቱ ላይ አነስተኛ ገቢ ያላቸውና ድጋፍ ለሚሹ ቤተሰቦች ፣ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት አባላትና ሌሎችም ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች መሳተፋቸውን ኢዜአ ከጂግጅጋ ዘግቧል።