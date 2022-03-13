የብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ ሥርዐተ ቀብር ተፈጸመ

መጋቢት 04 ቀን 2014 (ኢዜአ) አራተኛው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ ሥርዐተ ቀብር በመንበረ ጸባኦት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ተፈጽሟል፡፡
ብፁዕነታቸው በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች በመዘዋወር ዕውቀትን በመቅሰም አገልግሎት ሰጥተዋል።
የብፁዕነታቸው ሥርዐተ ቀብር በመንበረ ጸባኦት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ሊቃነ ጳጳሳት፣ የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ሣኅለወርቅ ዘውዴን ጨምሮ ከፍተኛ የመንግሥት ባለስልጣናት እና የተለያዩ ሀገራት የሃይማኖት አባቶች በተገኙበት ተፈፅሟል።
ብጹዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ በ1980 ዓ.ም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ፓትርያርክ ተብለው በመሾም ላለፉት 34 ዓመታት አባታዊ አገልግሎት ሰጥተዋል።
ብጹዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ የቤተክርስቲያኗ ትምህርት የሆኑትን አቋቋም፣ ድጓና ዝማሬ መዋስዕት በላቀ ሁኔታ የተማሩ መሆናቸውን ሕይወት ታሪካቸው ይናገራል።
ብጹዕነታቸው ባደረባቸው ህመም በህክምና ሲረዱ ቆይተው በ84 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም ድካም የካቲት 25 ቀን 2014 ዓ.ም አርፈዋል።