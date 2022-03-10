የዳንጎቴ ሲሚንቶ ለአየር ንብረት ለውጥ ያለው ቁርጠኝነት ትርፍ እያስገኘለት ነው

መጋቢት 01 ቀን 2014 (ኢዜአ) የዳንጎቴ ሲሚንቶ ለአየር ንብረት ለውጥ ያለው ቁርጠኝነት ተቋሙ ቀደም ሲል ከነበረበት አንድ ደረጃ ከፍ በማድረግ የሚፈለገውን ውጤት እያስገኘ መሆኑ ተገለፀ፡፡
ይህ የሆነው ኩባንያው በተጠናቀቀው በጀት አመት ዲሴምበር 31፣ 2021 በአንድ አክሲዮን የካርቦን ይፋ ማድረግ ፕሮጀክት(CDP) የካርበን ልቀት መጠን በዳሰሰበት ወቅት ነው።
ሲዲፒ በእንግሊዝ የሚገኝ አለምአቀፍ ለትርፍ ያልተቋቋመ ድርጅት ሲሆን ለባለሀብቶች፣ ለኩባንያዎች፣ ለከተሞች፣ ለግዛቶች እና ለክልሎች የአካባቢ ተጽኖአቸውን እንዲቆጣጠሩ ዓለም አቀፍ የገለጻ ስርዓትን የሚያንቀሳቅስ ነው።
ሲዲፒ ኩባንያው ለአየር ንብረት ለውጥ ባለው ቁርጠኝነት የተነሳ ደረጃውን ከፍ እንዳደረገው ገልጿል።
ማሻሻያው በዳንጎቴ ሲሚንቶ ግልፅነትን ለማስፈን እና የካርቦን ዳይኦክሳይድ ተጽዕኖውን በመቀነሱ ረገድ ያደረገውን እድገት በግልፅ ያሳያል ተብሏል።
ይህ ከሰሃራ በስተደቡብ ካሉ የአፍሪካ ከፍተኛ ደረጃዎች አንዱ እና በሲዲፒ ደረጃ የተሰጠው ብቸኛው የናይጄሪያ ኩባንያ እንደሚያደርገው ተገልጿል።
የዳንጎቴ ሲሚንቶ ኃ/የተ/የግ/ማህበር ዋና ሥራ አስፈፃሚ ሚሼል ፑቸርኮስ በበኩላቸው “በአካባቢያዊ መረጃዎቻችን እና በዘላቂነት ለምናደርገው እድገት እውቅና በማግኘታችን ደስተኞች ነን”ብለዋል።
የሲዲፒ ደረጃ ማሻሻያ ዳንጎቴ ሲሚንቶ በአየር ንብረት እና በአካባቢ ጉዳዮች ላይ ግልጽነት እንዲኖረው ቁርጠኝነት እየወሰደ ያለውን እርምጃ በግልፅ ማሳያ መሆኑ ጠቁመዋል፡፡
ዋና ስራ አስፈፃሚው እንደሚሉት የሲሚንቶው ኩባንያ በአየር ንብረት ለውጥ ላይ አወንታዊ ለውጥ ለማምጣት በእያንዳንዱ የሥራ ክፍል በትኩረት ይሰራል፡፡
በተጨማሪም ተቋሙ የአማራጭ ነዳጅ ፕሮጄክታችን የቆሻሻ አወጋገድ መፍትሄዎችን ለመጠቀም፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድን ልቀትን ለመቀነስ እና በአገር ውስጥ የሚመነጩ ቁሳቁሶችን ለመጠቀም ያለመ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል ብለዋል።