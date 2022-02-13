የካቲት 6/2014/ኢዜአ/ “ትክክለኛ መረጃን በፍጥነት ለህብረተሰቡ ተደራሽ በማድረግ የሀሰተኛ መረጃ ስርጭትን መከላከል ይገባል” ሲሉ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ መሐመድ እድሪስ ተናገሩ፡፡
የኢትዮጵያ ሬድዮ ከኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ጋር በመተባበር ዓለም አቀፉ የሬዲዮ ቀንን እያከበሩ ነው፡፡
የባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር አቶ መሐመድ እድሪስ በዚህን ወቅት ሬድዮ ህብረተሰቡን በማንቃትና መረጃን ተደራሽ በማድረግ በኩል ጉልህ አስተዋፅኦ ማበርከቱን ተናግረዋል፡፡
በተለይ በኢትዮጵያ በርካታ የማህበረሰብ ክፍሎች ለመረጃ ተደራሽ እንዲሆኑ በማድረግ ረገድ ከፍተኛ ሚና መጫወቱንም አንስተዋል፡፡
በአሁኑ ወቅት አንዳንድ ማህበራዊ ሚዲያዎች ሀሰተኛ መረጃን በማሰራጨት በአገር ብሎም በህዝብ ሰላምና መረጋጋት ላይ ችግር እየፈጠሩ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
ይህንን ድርጊት በህግ አግባብ ለማስተካከል ከሚደረገው ጥረት ባሻገር መገናኛ ብዙኃን ትክክለኛ መረጃን በፍጥነት ተደራሽ በማድረግ የሀሰተኛ መረጃ ስርጭትን መከላከል እንደሚጠበቅባቸውም ተናግረዋል፡፡
ዓለም አቀፍ የሬዲዮ ቀን በዓለም አቀፍ ደረጃ ለ11ኛ በኢትዮጵያ ደግሞ ለ3ኛ ጊዜ ነው እየተከበረ የሚገኘው፡፡