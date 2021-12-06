በሚያስፈልገው ድጋፍ ሁሉ ከጠቅላይ ሚኒስትራችን ጎን እንቆማለን…የምዕራብ ሀረርጌ ዞን ወጣቶች

ጭሮ፤ህዳር 27/2014(ኢዜአ)—የሀገር ሉዓላዊነትን ለማስከበር በሚደረገው ዘመቻ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጎን እንደሚቆሙ የምዕራብ ሀረርጌ ዞን ወጣቶች ገለፁ።
የሀገራቸው ሉዓላዊነትና ህልውና መደፈር ቁጭት ያሳደረባቸው የምዕራብ ሀረርጌ ዞን ወጣቶች ለሀገር ጥሪ ቅድሚያ ሰጥተው የሚፈለግባቸውን ሁሉ ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውን አረጋግጠዋል።
የምዕራብ ሀረርጌ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ወይዘሮ ኤክራም ጣሃ የዞኑ ወጣቶች አሸባሪው ህወሓት ሀገር ለመበተን የደቀነውን ወቅታዊ የሕልውና አደጋ ለመጠበቅ ምንጊዜም ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸዋል።
የዞኑ ወጣቶች እስከ ግንባር ድረስ በመዝመት የሚጠበቅባቸውን ድጋፍ ሲያደርጉ መቆየታቸውን ተናግረዋል።
ወጣቶቹ የሽብር ቡድኑ የጥፋት ተልዕኮን በማክሸፍ የሀገር ሉዓላዊነትን ለማስከበር እየተደረገ ባለው ሁሉን አቀፍ ትግል እያደረጉት ያለውን ድጋፍ አጠናክረው እንዲቀጥሉ አሳስበዋል።
ሀገርን ለማፍረስ የተነሱት ሽብርተኞች በተባበረ የህዝብ ክንድ በተለይ በኢትዮጵያ ወጣቶች አደብ ገዝተው ድል ለኢትዮጵያ ይሆናል ብለዋል፡፡
ከወጣቶቹ መካከል ወጣት ሙዐዝ መሀመድ እንዳለው የአገሪቱ ሰላም እስኪረጋገጥ ድረስ የሚፈለግበትን አስተዋፅኦ ለማበርከት ዝግጁ እንደሆነ ተናግሯል።
ወጣቱ አክሎም ራሱን ወገኑንና ሀገሩን ከጥፋት ኃይሎች ለመታደግ የሀገር መከላከያ ሰራዊቱን ለመደገፍ በመነሳቱ ክብር የሚሰማው መሆኑን ተናግሯል፡፡
ከጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ ጎን በመሰለፍ ሀገራቸውን አሸባሪው ቡድን ከደቀነው ወቅታዊ የሕልውና አደጋ ለመታደግ አስፈላጊውን ሁሉ መስዋዕት ለመክፈል መዘጋጀቱን አረጋግጧል፡፡
ወጣት ደጀኔ ተፈራ እንዳለው ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ ሀገርን ከብተና ለመታደግ በአውደ ግንባር መገኘታቸውን በሀገራዊ ስሜትና ወኔ የእሳቸውን አርዓያነት ተከትሎ የድርሻውን ለመወጣት ወስኗል፡፡
ሁሉም ኢትዮጵያዊ አካባቢውን በመጠበቅ ወጣቶች ደግሞ የሀገር መከላከያ ሰራዊትን በመቀላቀል ለሀገራቸው ዘብ እንዲቆሙ ጠይቋል፡፡