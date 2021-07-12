የፌዴራል ማረሚያ ቤቶች ስፖርት ክለብ ለቶኪዮ ኦሊምፒክ ላስመረጣቸው አትሌቶች ሽኝት አደረገ

ሐምሌ 05 ቀን 2013 (ኢዜአ) የፌዴራል ማረሚያ ቤቶች ስፖርት ክለብ ለቶኪዮ 2020 ኦሊምፒክ ላስመረጣቸው አትሌቶች ሽኝት አደረገ።
በውድድሩ ላይ ኢትዮጵያን ወክለው ከሚሳተፉት አትሌቶች መካከል ፌዴራል ማረሚያ አምስት አትሌቶችን አስመርጧል።
በዛሬው እለትም አትሌቶቹን ውጤት እንዲያስመዘግቡ በማበረታታት ሽኝት አድርጎላቸዋል።
የፊደራል ማረሚያ ቤቶች ኮሚሽን ኮሚሽነር ጄነራል ዳመና ዳሮታ በወቅቱ ባስተላለፉት መልእክት በውድድሩ ኢትዮጵያዊያን አትሌቶች ውጤታማ እንደሚሆኑ ያላቸውን እምነት ገልጸዋል።
የኢትዮጵያ አትሌቶች በተሰለፉባቸው ዓለም አቀፍ መድረኮች በስኬት የአገራቸውን ሰንደቅ አላማ ከፍ በማድረግ በርካታ ታሪኮችን ማስመዝገባቸውን አስታውሰዋል።
ዘንድሮም ኢትዮጵያን የሚወክሉ የማረሚያ ቤቶች አትሌቶች ታሪክ ለመድገም እንዲፎካከሩ አበረታተዋቸዋል።
የክለቡ ፕሬዚዳንት ምክትል ኮሚሽነር ጄነራል ያረጋል አደመ፤ ክለቡ ከባርሴሎና ኦሊምፒክ ጀምሮ በተለያዩ የኦሊምፒክ መድረኮች በርካታ አትሌቶችን በማሳተፍ ውጤት ማስመዝገቡን አስታውሰዋል።
”በተለያዩ ዓለም አቀፍ ውድድሮች በአንድ ኦሊምፒክ እስከ ሁለት ወርቅ ያመጡ ድንቅ አትሌቶችንም በማፍራት ክለቡ ይታወቃል” ብለዋል።
የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት ኮማንደር አትሌት ደራርቱ ቱሉ የማረሚያ ቤት ስፖርት ክለብ ለአትሌቲክሱ ውጤታማነት ትልቅ መሰረት የጣለ መሆኑን ገልፃለች።
ክለቡ በማራቶን አትሌት ሮዛ ደረጀና ትዕግስት ግርማ፣ በ10 ሺህ ሜትር አትሌት ጸሀይ ገመቹ፣ በ5 ሺህ ሜትር አትሌት ሰንበሬ ተፈሪ እንዲሁም በ3 ሺህ መሰናክል አትሌት ሃይለማሪያም አማረ በቶኪዮ ኦሊምፒክ አገራቸውን እንዲወክሉ አስመርጧል።