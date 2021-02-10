በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ተቀማጭነታቸውን በአዲስ አበባ ላደረጉ የአፍሪካ ሀገራት አምባሳደሮች ገለጻ ተደረገ

የካቲት 3/2013 (ኢዜአ) ምክትል ጠቃላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚንስትር አቶ ደመቀ መኮንን ተቀማጭነታቸው ን አዲስ አበባ ለሆኑ የአፊሪካ ሀገራት አምባሳደሮችና ዲፕሎማቶች በኢትዮጵያ ወቅታ ሁኔታ ላይ ማብራሪያ ሰጡ ፡፡
በመገለጫቸው ላይ የውሃ፣መስኖና ኢነርጅ ሚንስትር ዶክተር ኢንጅነር ስለሽ እና ሌሎች ከፍተኛ ባለስልጣናትም በማብራሪያው ተሳትፈዋል፡፡
ምክትል ጠቃላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚንስትር አቶ ደመቀ መኮንን ገለጻ ያደረጉት በትግራይ ክልል እየተሰጠ ስለሚኘው ሰብአዊ ድጋፍ ፣ ስለታላቁ የኢትዮጵያ ህደሴ ግድብ ድርድር፣ ቀጣይ ስለሚካሄደው የኢትዮጵያ ምርጫና የኢትዮ ሱዳን የድንበር ውዝግብ ዙሪያ ላይ ነው፡፡
በገለጻቸውም 26 የሚደርሱ አለም አቀፍ ግብረ ሰናይ ድርጅቶች ሰበአዊ ድጋፍ ለመስጠት የሚያስችል ህጋዊ ሰነዶችን አሟልተው በትግራይ ክልል ድጋፍ እያደረጉ ይገኛሉ ብለዋል፡፡
የኢትዮጵያ መንግስት ተገቢውን ማስረጃ፣ ውልና ፍቃድ ሳያገኙ በሰብአዊ ድጋፍ ስም በትግራይ ለመንቀሳቀስ ለሚፈለጉ አካላት ፍቅድና ዕውቅና እንደማይሰጥ አብራርተዋል፡፡
ከዚህም በተጨማሪ በክልሉ ህዝባዊ ተቋማት ውስጥ ለሚሰሩ ሰራተኞች ደመውዝ መከፍል መጀመሩን፣ የንግድ እንቅስቃሰየዎች እየተጀመሩ መሆኑን፣ ባንኮች አገልግሎት መስጠት በመጀመራቸው አካባቢው ወደ ቀድሞ እንቅስቃሴ እየተመለሰ መሆኑን አስረድተዋል፡፡
የህግ ማስከበር እርምጃው ከተጠናቀቀ በኃላ ከትግራይ ክልል ጊዚያዊ አስተዳደር ጋር በመሆን የመልሶ ግንባታና የማቋቋም ስራ ÷ እንደዚሁም ከፖለቲካ ፓርቲዎችና ከአገር ሽማግሌዎች ጋር በመወያየት ክልሉን ወደ ሙሉ ሰላም ለመመለስ እየተሰራ ይገኛል ብለዋል፡፡
በትግራይ ስለሚገኙ የኤርትራ ስደተኖች አስመለክቶ አቶ ደመቀ እንዳሉት ከተዘረፉትና ጉዳት ከደረሰባቸው ሂጻጽና የሽመልአባ የስደተኛ ከምፖች የተበታተኑትን ድህንነቱ ወደ ተጠበቀ ካንምፖች ለመሰብሰብ መንግስት ጥረት እያደረገ ነው ብለዋል፡፡
መጭውን ሀገራዊ ምርጫ አስመልክቶ በሰጡት ማብራሪያ የኢትዮጵያ መንግስት የተለያዩ ችግሮችን በመቋቋም ፍትሃዊ፣ነጻና ዴሞክራሳዊ እንዲሆን መንግስት እያደረገ ያለውን ጥረት አስረድተዋል፡፡
የውሃ፣ መስኖና ኢንርጂ ሚኒስትር ዶክተር ኢንጅነር ስለሽ በቀለ በበኩላቸው የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ በተያዘለት እቅድ መሰረት እየተገነባ እንደሚገኝገልፀው÷ በቀጣዩ ክረምት ግደቡ ወሃ እንደሚይዘም አስረድተዋል፡፡
ሚኒስትሩ በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ የደቡብ አፍሪካ መንግስት በተደራዳሪ ወገኖች ዙሪያ ያሉትን ክፍተቶች ለማጥበብ ያደረጉትን ጥረት አድነቀዋል፡፡
ኢትዮጵያ በፍትሃዊነትና በተመጣጣኝ የውሃ የአጠቃቀም መርህ ላይ በመንተራስ ለጉዳዩ መፍትሄ ለመስጥት ፍላጎት ያላት መሆኑን አስረድተዋል፡፡
በኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚንስቴር ቋሚ ጻኃፊ አምባሳደር ወይንሽት ታደሰ በበኩላቸው የህግ የበላይነትን ለማሰከበር ኢትዮጵያ ሰራዊቷን ወደ ትግራይ ክልል ባሰማራችበት ወቅት ሱዳን የኢትዮጵያ ሉአላዊ ድንበር እንደጣሰች ገለጻ አድርገዋል፡፡
የኢትዮጵያ መንግስትም የድንበር ውዝግብ በሰላማዊ መንገድ በቻ ለመፍታት አቋም የያዘ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
የድንበር አለመግባባቱን በ1972 የማስታወሻ ልውውጥ ስምምነ ተ መሰርቶ ተግባራዊ ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን አንሰተዋል፡፡
የሁለቱ ሀገራት የድንበር ውዝግብ በሰላማዊ መንገድ እስከሚፈታ ድረስ ሱዳን በኃይል ከያዘቸው የኢትዮጵያ ግዛት እንዲትለቅም መጠየቁን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርአስታውቋል ፡፡