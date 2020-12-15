የማዕድን ማምረትና ምርምር ፈቃድ ተሰጥቷቸው የነበሩ 63 ተቋማት ፈቃዳቸው ተሰረዘ

አዲስ አበባ፣ ታህሳስ 6/2013 ( ኢዜአ) የማዕድን ማምረትና ምርምር ፈቃድ ተሰጥቷቸው የነበሩ 63 ተቋማት ፈቃድ መሰረዙን የማዕድንና ነዳጅ ሚኒስቴር አስታወቀ።
የማዕድንና ነዳጅ ሚኒስትሩ ኢንጂነር ታከለ ኡማ በሰጡት መግለጫ ፈቃዳቸው የተሰረዘው ተቋማት በአፈፃፀም ድክመት እና የህዝብና መንግስት ሃብትን በማባከናቸው ነው።
ከዚህ በተጨማሪም በወቅቱ ፈቃድ ባለማሳደሳቸው፣ ከአቅም በታች በማምረት እንዲሁም የሮያሊቲ ክፍያ ባለመፈፀማቸው መሆኑን ገልጸዋል።
ፈቃዳቸው ከተሰረዘባቸው 63 ተቋማት መካከል 38ቱ በማዕድን ማምረት ዘርፍ ተሰማርተው የነበሩ መሆናቸውንም ጠቅሰዋል።
25ቱ ደግሞ በማዕድን ምርምር ላይ የተሰማሩ መሆናቸው ታውቋል።
በዚህም የማዕድን ቦታዎች በፍጥነት ወደ ስራ እንዲገቡና የአገርና የህዝብ ሀብቶች በተገቢው መልኩ ጥቅም ላይ እንዲውል ይደረጋል ብለዋል።
በማዕድን ኢንቨስትመንት መሳተፍ የሚሹ የአገር ውስጥና የውጭ ኩባንያዎቹ በኢትዮጵያ ስላሉ የማዕድን ሀብቶች የተደራጀ መረጃ ማግኘት የሚችሉበት የካዳስተር ፖርታል ስርዓት መዘጋጀቱንም ሚኒስትሩ ይፋ አድርገዋል።
ይህ በእንዲህ እንዳለ ባለፉት 5 ወራት 302 ነጥብ 9 ሚሊዮን ዶላር ገቢ ከዘርፉ መገኘቱ በመግለጫው ተመልክቷል።
በዚህም 4083 ነጥብ 2 ኪሎ ግራም ወርቅ ለውጭ ገበያ ቀርቦ 299 ነጥብ 1 ሚሊዮን ዶላር የውጭ ምንዛሬ ሲገኝ ከጌጣጌጥ ማዕድናት ደግሞ 3 ነጥብ 8 ሚሊዮን ዶላር ገቢ መገኘቱ ታውቋል።
የኮንትሮባንድ ንግድን መቆጣጠር በመቻሉ የማዕድን ምርት ገቢ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መሆኑም ተገልጿል።