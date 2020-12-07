በትግራይ ክልል ወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ተጋሩ የኢትዮጵያዊያን ድርጅትና የፖሊቲካ ፓርቲ አመራሮና ተወያዩ

አዲስ አበባ ህዳር 28/2013 (ኢዜአ) በትግራይ ክልል ወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ተጋሩ የኢትዮጵያዊያን ድርጅትና በክልሉ ከመንቀሳቀሱ የፖሊቲካ ፓርቲ አመራሮች ጋር ውይይት አደረጉ።
ተጋሩ የኢትዮጵያዊያን ድርጅት በትግራይ ወቅታዊና መጻኢ ጉዳዮች ዙሪያ በክልሉ ከመንቀሳቀሱ የተለያዩ የፖሊቲካ ፓርቲ አመራሮች እና የሲቪክ ማህበራት ጋር ውይይት አድርጓል።
የኢትዮጵያዊያን ተጋሩ ድርጅት የቦርድ ሰብሳብ አቶ ዩሐንስ ጎይቶም ውይይቱን ማድረግ የተፈለገው በክልሉ ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ ግልፅ እና አሳታፍ ለማድረግ ነው ብለዋል።
ለውጡን ተከትሎ ሊያጋጥሙ የሚችሉ ችግሮች እንዲቱ ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላትና ማህበረሰቡ ጋር በመተባበር ችግሮቹ እንዲፈቱ እና አፋጣኝ መፍትሄ እንዳገኙ ለማድረግ መሆኑንም ገልጸዋል።
ከሃማኖት አባቶች፣ ከአገር ሽማግሌዎች፣ ከፖሊቲካ ፓርቲዎች እና ዜጎችን ያካተተ የመማክርት ጉባኤ መቋቋም ስላለበት ለባለድሻ አካላት ለማስገንዘብ ነው ሲሉ ተናግረዋል።
የትግራይ ህዝብ በተጀመረው የለውጡ ጉዞ ፖሊቲካዊ ኢኮኖሚያዊ እና ማህበራዊ ፍትህ እንዲቀዳጂና እፎይታ እንዲጎናፀፍ ተባብረን መስራት አለብን ሲሉ አቶ ዮሐንስ ጥሪ አቅርበዋል።
በውይይቱ ላይ የተገኙት የትግራይ ብልፅግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ ነብዩ ሰሁል ሚካኤል እንዳሉት በትግራይ በሚደረገው መልሶ የማቋቋም ተግባር በክልሉ የሚንቀሳቀስ የፖለቲካ ፓርቲ እና የሲቪክ ማህበራት የበኩላቸውን ለመወጣት እያደረጉ ያለት እንቅስቃሴ የሚበረታታ ነው ።
በትግራይ ክልል በሚደረግ ለውጥ ሁላችንም አብረን መጓዝ አለብን ያሉት አቶ ነብዩ ለውጡ ሁሉን አቃፊ መሆን እንዳለበት ተናግረዋል።
በትግራይ ክልል ያለውን ችግር መፍታት የሚቻለው በፖለቲካ ብቻ ሳይሆን የዴሞክራሲ መሶሶ በሆኑት የሲቪከ ማህበራትመሆኑንም አብራርተዋለ።
የሲቪክ ማህበራትም በቀጣይ በክልል በሚደረጉ የለውጥ ጎዞዎች የበኩላቸውን መወጣት እንዳለባቸው ገልፀው፤ ፓርቲውም ድጋፍ እንደሚያደርግም አረጋግጠዋል።
የትግራይ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር ዶክተር አረጋው በርሄ በበኩላቸው የህወሐት ጁንታ በትግራይ ክልል ለሶስት አስርት አመታት ያደረሰውን ችግር መፍታት የሚያቻለው ተቀራርቦ በመነጋገር ነው ብለዋል።
የትግራይን ህዝብ ችግር መፍታት የሚቻለው የፖሊቲካ ፓርቲ በማቋቋም ብቻ ሳይሆን የሲቪክ ማህበራትንም በማደራጀት መሆኑን ገልጸዋል።
የሕወሐት የጥፋት ቡድን የትግራይን ህዝብ ለተለያዩ ችግሮች እንዳጋለጠው ጠቅሰው ይህን ችግር ለመፍታት ሁሉም መረባረብ አለበት ብለዋል።
ተጋሩ የኢትዮጵያዊያን ድርጅት በህዳር 2013 የተመሰረት መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት መሆኑ ይታወቃል።