President Sahle Work Zewde Appoints New Ambassadors

Addis Ababa (ENA) December 31/2022 President Sahle Work Zewde has appointed new ambassadors extraordinary and plenipotentiary of Ethiopia and ambassadors.



According to the Ministry of Foreign Affairs, President Sahle Work Zewde has appointed 14 new Ambassadors Extraordinary and Plenipotentiary and seven ambassadors.

The list of appointed individuals are as follows:

Ambassadors Extraordinary and Plenipotentiary of Ethiopia:

1. Mr. Umar Hussain Oba

2. Mr. Teferi Fikre Busa

3. Ambassador Tesfaye Yilma Sabo

4. Ambassador Mahlet Hailu Guade

5. Ambassador Saeed Muhammad Jibril

6. Ambassador Fortuna Dibaco Cesare

7. Ambassador Cham Ugala Uriat

8. Ambassador Awal Wogris Muhammad

9. Mr. Demeke Atnafu Ambulo

10. Mr. Ayele Lire Gijamo

11. Mr. Mesfen G/Maryam Shawo

12. Mr. Mukhtar Muhammad Ware

13. Mr. Tesfaye Yetayeh Anteneh

14. Mrs. Esgeneth Bezabh Yemen

2 Ambassadors:

1. Mr. Temesgen Omar Furkamo

2. Ms. Yanet Abera T/Maryam

3. Mr. Shiferaw Geneti Jana

4. Mrs. Rosa Yerukneh Alemu

5. Mr. Molalign Asfaw Ayana

6. Mr. Delil Keder Bushra

7. Mr. Samuel Isa Chala