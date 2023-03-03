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አርእስተ ዜና
የግብርና ምርታማነትን ለማሳደግ በእውቀት፣ በቴክኖሎጂና በስትራቴጂ የታገዘ ስራ እየተከናወነ ነው -ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ
Mar 3, 2023 26
ባህር ዳር (ኢዜአ) የካቲት 24/2015 የግብርናው ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ በእውቀት፣ በቴክኖሎጂና በስትራቴጂ የታገዘ ስራ እየተከናወነ መሆኑን የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ አስታወቁ። የክልሉ ግብርና ቢሮ ዛሬ 241 የእርሻ ትራክተሮችን ለአርሶ አደሮች አስረክቧል። ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ በወቅቱ እንደገለጹት ባለፉት አመታት ለግብርናው ዘርፍ ትኩረት የተሰጠ ቢሆንም አሰራሩ የአርሶ አደሩን ምርታማነት በማሳደግ በኩል ለውጥ ሳይመጣ ቆይቷል። የግብርና ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ በእውቀት፣ በቴክኖሎጂና በስትራቴጂ የታገዘ ስራ እየተከናወነ ነው። ከቅርብ አመታት ወዲህ መንግስት ለዘርፉ በሰጠው ትኩረት በተግባር የታገዘ ለውጥ የሚያመጣ ስራ እየተከናወነ መሆኑን ተናግረዋል። በተለይም በስንዴና አኩሪ አተር ምርት በክልሉ ተጨባጭ ለውጥ ማምጣት ተችሏል ብለዋል። የክልሉ መንግስት የአርሶ አደሩን ጊዜ የሚቆጥቡና የምርት ብክነትን የሚቀንሱ ቴክኖሎጂዎችን በረጅም ጊዜ የብድር አቅርቦት በማመቻቸት ተደራሽ እያደረገ መሆኑን ርዕሰ መስተዳድሩ ገልጸዋል። አርሶ አደሩን በቴክኖሎጂ የማዘመንና በረጅም ጊዜ ክፍያ የቴክኖሎጂ ግብዓቶች እንዲያገኝ የሚደረገው ጥረት ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አስረድተዋል። በግብርናው ዘርፍ ተጨባጭ ለውጥ ለማምጣት በተለመደው መንገድ መሄድ እንደማያዋጣ የገለጹት ደግሞ የግብርና ሚኒስትሩ ዶክተር ግርማ አመንቴ ናቸው። የግብርና ምርታማነትን በፍጥነት ለማሳደግ ዘመኑ ያፈራቸውን ጊዜ ቆጣቢና የአርሶ አደሩን ድካም የሚቀንሱ የግብርና ቴክኖሎጂዎችን መጠቀም እንደሚያስፈልግ አመልክተዋል። ባለፉት ዓመታት መንግስት የግብርናውን ዘርፍ የሚያዘምኑ ውሳኔዎችን በማስተላለፍ የእርሻ ቴክኖሎጂዎች ከቀረጥ ነጻ እያስገባ መሆኑን ተናግረዋል። በሃገር አቀፍ ደረጃ ቴክኖሎጂን ተጠቅሞ ምርታማነትን በማሳደግ በኩል ብዙ እንደሚቀር የገለጹት ሚኒስትሩ፣ ከሚታረሰው መሬት 22 በመቶው ብቻ በትራክተር እየታረሰ መሆኑን ገልጸዋል። አርሶ አደሩ የቴክኖሎጂ ተጠቃሚ እንዲሆን አስቻይ ሁኔታዎች መቅደም እንዳለባቸው አመልክተው፤ ለዚህም አንዱና ዋነኛው መሬትን በኩታ ገጠም ማረስ እንደሆነ አብራርተዋል። ለዚህም ምቹ ሁኔታዎች እየተፈጠሩ መሆናቸውን የተናገሩት ዶክተር ግርማ፤ አሁን ላይ እንደ ሀገር 6 ነጥብ 1 ሚሊዮን ሄክታር መሬት በኩታ ገጠም ተደራጅቷል ብለዋል። ''አርሶ አደሩ በቴክኖሎጂ ተደራሽ እንዲሆን በማድረግ ምርታማነትን ለማሳደግ ሰፊ ትኩረት ተሰጥቶት እየተሰራ ነው'' ያሉት ደግሞ የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ኃይለማሪያም ከፍያለው ናቸው። በክልሉ ለዓመታት የነበሩት ትራክተሮች ከ800 ያልበለጡ እንደነበሩ አስታውሰው፣ ባለፉት ሁለት ዙሮች ብቻ ከ700 በላይ ትራክተሮች ለአርሶ አደሮች ማስረከብ ተችሏል ብለዋል። አሁን ላይ በዘር በመሸፈን ላይ ከሚገኘው 4 ነጥብ 8 ሚሊዮን ሄክታር የእርሻ መሬት 11 በመቶው ብቻ ቴክኖሎጂን በመጠቀም የሚታረስ መሆኑን ተናግረዋል። በቀጣይም ለአርሶ አደሮች ትራክተሮችን የማቅረብና ሌሎች የማዘመን ጅምር ሥራዎች ተጠናክረው ይቀጥላሉ ብለዋል። የክልሉ መንግስት በረጅም ጊዜ ክፍያ የትራክተር ባለቤት እንዲሆኑ ማድረጉ እንዳስደሰታቸው የገለጹት ደግሞ ከማዕከላዊ ጎንደር ዞን ደንብያ ወረዳ የመጡት አርሶ አደር አሰፋ አያሌው ናቸው። አርሶ አደሮቹ የተረከቧቸው የእርሻ ትራክተሮች የተለያየ የፈረስ ጉልበት እንዳላቸው ተገልጿል። በርክክብ ስነ-ስርዓቱ ላይ የክልሉና የፌዴራል መንግስት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች እንዲሁም አርሶ አደሮችና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ተገኝተዋል።
በኢትዮጵያ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ በበጋ መስኖ ስንዴ ላይ የተመሰረተ ሁሉን አቀፍ የግብርና ልማት እየተከናወነ ነው--ዶክተር ግርማ አመንቴ
Mar 3, 2023 21
ባህር ዳር (ኢዜአ) የካቲት 24/2015 በኢትዮጵያ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ በበጋ መስኖ ስንዴ ላይ የተመሰረተ ሁሉን አቀፍ የግብርና ልማት ስራ እየተከናወነ መሆኑን የግብርና ሚኒስትር ዶክተር ግርማ አመንቴ ገለጹ። የፌደራልና የአማራ ክልል ከፍተኛ አመራሮች በምዕራብ ጎጃም ዞን ደቡብ አቸፈር ወረዳ በመስኖ የለማ ስንዴን ጎብኝተዋል። ሚኒስትሩ ዶክተር ግርማ አመንቴ እንዳሉት፤ በኢትዮጵያ ስንዴን በስፋት በማምረት ለመጀመሪያ ጊዜ ለውጭ ገበያ መላክ ተጀምሯል። ዘንድሮ በአገር አቀፍ ደረጃ ከ1 ነጥብ 3 ሚሊዮን ሄክታር በላይ መሬት በበጋ መስኖ ስንዴ ልማት መሸፈኑን ገልጸዋል። "ይሄን መልካም ጅምር በማስቀጠል የምግብ ዋስትናን የማረጋገጥ እና የተጀመረውን ስንዴ ወደ ውጭ የመላክ ተግባር ተጠናክሮ ይቀጥላል" ብለዋል። አገራዊ የምግብ ዋስትና እንዲረጋገጥም የመስኖ ስንዴ ልማትን መሰረት ያደረገ ሁሉን አቀፍ የግብርና ልማት ሥራ እየተከናወነ መሆኑን ዶክተር ግርማ ገልጸዋል። እንደ ሚኒስትሩ ገለጻ፤ የመስኖ ስንዴ ልማቱን ውጤታማ ለማድረግ በፌደራል እና በክልል መንግስታት ትብብር ዘመናዊ የመስኖ ቴክኖሎጂዎችን ለአርሶ አደሩ በማቅረብ ድጋፍ ተደርጓል። "በደቡብ አቸፈር ኩርባ ቀበሌ በመስኖ የለማው ስንዴ መርሃ ግብሩ ምን ያህል ውጤታማ እንደሆነ ያሳያል" ሲሉ ገልጸዋል። የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ኃይለማርያም ከፍያለው በበኩላቸው በዘንድሮ የበጋ ወቅት 250 ሺህ ሄክታር መሬት በስንዴ ለማልማት ታቅዶ በተደረገ ጥረት 213 ሺህ ሄክታር መሬት ማልማት ተችሏል ብለዋል። በክልሉ በበጋ መስኖ ከለማው ማሳ ከ10 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ምርት ለማግኘት መታቀዱንና እቅዱን ለማሳካት የምርጥ ዘር፣ የግብአት እና የቴክኖሎጂ ድጋፍ መደረጉን አመልክተዋል። የግብርና ሚኒስቴር በክልሉ ለሚካሄደው የመስኖ ስንዴ ልማት የትራክተር፣ የውሃ መሳቢያ ሞተር እና ሌሎች ለስራው የሚሆን አንድ ቢሊዮን ብር የሚገመት ድጋፍ ማድረጉን ጠቁመዋል።
ኢትዮጵያና ሶማሊያ በሠራተኞች የሥራ፣ የሥራ ቅጥርና ጉልበት ፍልሰት ዙሪያ በጋራ ለመስራት ተስማሙ
Mar 3, 2023 25
አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 24/2015 በሠራተኞች የሥራ፣ የሥራ ቅጥርና ጉልበት ፍልሰት ዙሪያ በጋራ ለመስራት ተስማምተዋል፡፡ የስራና ክህሎት ሚኒስትር ወይዘሮ ሙፈሪሃት ካሚል ከሶማሊያ ፌዴራላዊ ሪፐብሊክ የሠራተኛ እና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ቢህ ኢማን ጋር ተወያይተዋል፡፡ ውይይታቸው ከሁለተኛው የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት (ኢጋድ) የሚኒስትሮች ጉባኤ ጎን ለጎን የተካሄደ መሆኑ ተገልጿል፡፡ የኢትዮጵያንና የሱማሊያን የሁለትዮሽ ግንኙነት ማጠናከር ዓላማው ባደረገው በዚህ መድረክ ሁለቱ ሀገራት በሠራተኞች የሥራ፣ የሥራ ቅጥርና ጉልበት ፍልሰት ዙሪያ በጋራ ለመስራት መስማማታቸውን ከሚኒስቴሩ የተገኘው መረጃ ያመላክታል፡፡
የእንግሊዝ ባለሀብቶች በኢትዮጵያ መዋዕለ ነዋያቸውን እንዲያፈሱ ተጠየቀ
Mar 3, 2023 20
አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 24/2015 የእንግሊዝ ባለሀብቶች በኢትዮጵያ በተለያዩ ዘርፎች መዋዕለ-ነዋያቸውን እንዲያፈሱ በሀገሪቱ የኢትዮጵያ አምባሳደር ተፈሪ መለሰ ጥሪ አቀረቡ። አምባሳደሩ በዌስት ሚኒስቴር የሁሉም ፓርቲዎች ፓርላሜንታዊ ቡድን አባላትና እንግዶች በተገኙበት ስለኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ እንዲሁም የንግድ፣ የኢንቨስትመንትና የቱሪዝም ዕድሎች ገለፃ አድርገዋል። ኢትዮጵያ እጅግ አዋጪ የሆኑ ሠፋፊ የኢንቨስትመንት ዕድሎች በግብርና፣ በማኑፋክቸሪንግ፣ አግሮፕሮሰሲንግ፣ በኢነርጂ፣ በጤና፣ በቱሪዝም እና በማዕድን ዘርፎች ስለመሆኗ ጠቅሰዋል። አምባሳደሩ የኢትዮጵያ መንግስት የተለያዩ ሪፎርሞች በመሥራት ሀገሪቱ ለውጪ ኢንቨስትመንትና ንግድ የበለጠ የተመቸ ሁኔታ የተፈጠረባት መሆኗን አንስተዋል፡፡ የንግድ ህግ ማሻሻያ፣ የካፒታል ገበያን ለመጀመር የህግ ማዕቀፍና ተቋም መፍጠር፣ የፋይናንስ ዘርፉ የውጪ ባንኮችን ተሣትፎ እንዲያካትት መደረግ፣ የኢንቨስትመንት ህግን ማበረታቻ ሥርዓት ማሻሻል፣ የቴሌኮም አገልግሎት ለግል ኢንቨስትመንት ክፍት መደረግ በዋናነት የሚጠቀሱ ናቸው በለዋል። በዚህም የተወሰኑ የእንግሊዝ ኩባንያዎች በተለያዩ መስኮች በኢትዮጵያ በኢንቨስትመንት እየተሳተፉ ሲሆን የበለጠ እንዲሣተፉ የእንግሊዝ መንግስትም ማበረታታት እንደሚገባው ለፓርላማ አባላቱ ተገልጾላቸዋል፡፡ የኢትዮጵያ አየር መንገድም መንገደኞችን በ120 አገራት የሚያገናኝ የበረራ መረብ የፈጠረ ሲሆን ዕቃዎችንና ማጓጓዝ በተመለከተ በ60 ሀገራት የካርጎ አገልግሎት ተደራሽ እያደረገ መሆኑ ለባለሀብቶቹና ለንግዱ ማህበረሰብ ተጨማሪ ዕድል መሆኑንም አስረድተዋል፡፡ በዌስት ሚኒስቴር የሁሉም ፓርቲዎች ፓርላሜንታዊ ቡድን ሰብሳቢ የፓርላማ አባል የሆኑት ሎርድ ሎረንስ ሮበርትሠንና ሚስተር ቲም ጆንሰን ለኢትዮጵያ ያላቸውን ፍቅር እንዲሁም ሀገሪቱ ያላትን ዕድልና እያስመዘገበች ያለውን የኢኮኖሚ ዕድገት በማንሣት አድናቆታቸውን ገልጸዋል። በቀጣይም የንግድ ልዑካን ቡድን ይዘው ወደ ኢትዮጵያ እንደሚጓዙ አስታውቀዋል።
ከ22ሺህ በላይ የጎዳና ተዳዳሪዎችን በማንሳት ተጠቃሚ የሚያደርግ ሁለተኛ ዙር ፕሮግራም ይፋ ሆነ
Mar 3, 2023 25
አዳማ (ኢዜአ) የካቲት 24/2015 በሀገሪቱ ሁሉም ክልሎችና ሁለቱ የከተማ አስተዳደሮች ከ22ሺህ በላይ የጎዳና ተዳዳሪዎችን በማንሳት ተጠቃሚ የሚያደርግ ሁለተኛ ዙር ፕሮግራም ይፋ ሆነ። ፕሮግራሙን ዛሬ በቢሾፍቱ ከተማ ይፋ ያደረጉት የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ እንደገለጹት፤ ፕሮግራሞ ከ2015 እስከ 2016 ዓ.ም የሚቆይ ነው። በፕሮግራሙ መሰረት ከ22ሺህ በላይ የጎዳና ተዳዳሪዎችን በማንሳት ተጠቃሚ እንደሚሆኑ ገልጸው፤ኑሯቸውን በጎዳና ላይ ያደረጉና ለችግሩ የተጋለጡ አረጋውያን ተጠቃሚ እንደሚሆኑ አስታውቀዋል። ፕሮግራሙ በመንግስትና በአለም ባንክ የሚደገፍ መሆኑን ሚኒስትሯ አንስተው በመጀመሪያው ዙር ከ21ሺህ 900 በላይ ልዩ ድጋፍ የሚሹ አካላት ተጠቃሚ መሆናቸውን ገልጸዋል። ከእነዚህ ወገኖች መካከል ተሃድሶ ወስደው በቀጥታ የሚከፈል የሴፍቲኔት ፕሮግራም ተጠቃሚ የተደረጉ መሆንና ልዩ ልዩ ስልጠና በመስጠት ደግሞ ኢኮኖሚያዊ አገልግሎት ተጠቃሚ እንዲሆኑ ተደርጓል ብለዋል። በመጀመሪያው ዙር ከአመለካከትና ከቅንጅታዊ አሰራር አንፃር ክፍተት እንደነበር የገለጹት ሚኒስትሯ፤ ችግሩን በማስተካከል ሁለተኛውን ዙር ለማሳካት ከፌዴራል ጀምሮ ሁሉም ክልሎችና የከተማ አስተዳድሮች ማስፈፀም እንዳለባቸም አመልክተዋል። በሚኒስቴሩ የማህበራዊ ጥበቃና መከታተያ ስራ አስፈፃሚ አቶ ፈለቀ ጀምበር ፤ በሁለተኛው ዙር ፕሮግራም መስራት የሚችሉ የሙያና አቅም ግንባታ ስልጠና በመስጠት ፣የመስሪያና መሸጫ ቦታ እንዲሁም የብድር አገልግሎት እንዲያገኙ በማድረግ ወደ ስራ ይሰማራሉ ብለዋል ።
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የግብርና ምርታማነትን ለማሳደግ በእውቀት፣ በቴክኖሎጂና በስትራቴጂ የታገዘ ስራ እየተከናወነ ነው -ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ
Mar 3, 2023 26
ባህር ዳር (ኢዜአ) የካቲት 24/2015 የግብርናው ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ በእውቀት፣ በቴክኖሎጂና በስትራቴጂ የታገዘ ስራ እየተከናወነ መሆኑን የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ አስታወቁ። የክልሉ ግብርና ቢሮ ዛሬ 241 የእርሻ ትራክተሮችን ለአርሶ አደሮች አስረክቧል። ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ በወቅቱ እንደገለጹት ባለፉት አመታት ለግብርናው ዘርፍ ትኩረት የተሰጠ ቢሆንም አሰራሩ የአርሶ አደሩን ምርታማነት በማሳደግ በኩል ለውጥ ሳይመጣ ቆይቷል። የግብርና ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ በእውቀት፣ በቴክኖሎጂና በስትራቴጂ የታገዘ ስራ እየተከናወነ ነው። ከቅርብ አመታት ወዲህ መንግስት ለዘርፉ በሰጠው ትኩረት በተግባር የታገዘ ለውጥ የሚያመጣ ስራ እየተከናወነ መሆኑን ተናግረዋል። በተለይም በስንዴና አኩሪ አተር ምርት በክልሉ ተጨባጭ ለውጥ ማምጣት ተችሏል ብለዋል። የክልሉ መንግስት የአርሶ አደሩን ጊዜ የሚቆጥቡና የምርት ብክነትን የሚቀንሱ ቴክኖሎጂዎችን በረጅም ጊዜ የብድር አቅርቦት በማመቻቸት ተደራሽ እያደረገ መሆኑን ርዕሰ መስተዳድሩ ገልጸዋል። አርሶ አደሩን በቴክኖሎጂ የማዘመንና በረጅም ጊዜ ክፍያ የቴክኖሎጂ ግብዓቶች እንዲያገኝ የሚደረገው ጥረት ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አስረድተዋል። በግብርናው ዘርፍ ተጨባጭ ለውጥ ለማምጣት በተለመደው መንገድ መሄድ እንደማያዋጣ የገለጹት ደግሞ የግብርና ሚኒስትሩ ዶክተር ግርማ አመንቴ ናቸው። የግብርና ምርታማነትን በፍጥነት ለማሳደግ ዘመኑ ያፈራቸውን ጊዜ ቆጣቢና የአርሶ አደሩን ድካም የሚቀንሱ የግብርና ቴክኖሎጂዎችን መጠቀም እንደሚያስፈልግ አመልክተዋል። ባለፉት ዓመታት መንግስት የግብርናውን ዘርፍ የሚያዘምኑ ውሳኔዎችን በማስተላለፍ የእርሻ ቴክኖሎጂዎች ከቀረጥ ነጻ እያስገባ መሆኑን ተናግረዋል። በሃገር አቀፍ ደረጃ ቴክኖሎጂን ተጠቅሞ ምርታማነትን በማሳደግ በኩል ብዙ እንደሚቀር የገለጹት ሚኒስትሩ፣ ከሚታረሰው መሬት 22 በመቶው ብቻ በትራክተር እየታረሰ መሆኑን ገልጸዋል። አርሶ አደሩ የቴክኖሎጂ ተጠቃሚ እንዲሆን አስቻይ ሁኔታዎች መቅደም እንዳለባቸው አመልክተው፤ ለዚህም አንዱና ዋነኛው መሬትን በኩታ ገጠም ማረስ እንደሆነ አብራርተዋል። ለዚህም ምቹ ሁኔታዎች እየተፈጠሩ መሆናቸውን የተናገሩት ዶክተር ግርማ፤ አሁን ላይ እንደ ሀገር 6 ነጥብ 1 ሚሊዮን ሄክታር መሬት በኩታ ገጠም ተደራጅቷል ብለዋል። ''አርሶ አደሩ በቴክኖሎጂ ተደራሽ እንዲሆን በማድረግ ምርታማነትን ለማሳደግ ሰፊ ትኩረት ተሰጥቶት እየተሰራ ነው'' ያሉት ደግሞ የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ኃይለማሪያም ከፍያለው ናቸው። በክልሉ ለዓመታት የነበሩት ትራክተሮች ከ800 ያልበለጡ እንደነበሩ አስታውሰው፣ ባለፉት ሁለት ዙሮች ብቻ ከ700 በላይ ትራክተሮች ለአርሶ አደሮች ማስረከብ ተችሏል ብለዋል። አሁን ላይ በዘር በመሸፈን ላይ ከሚገኘው 4 ነጥብ 8 ሚሊዮን ሄክታር የእርሻ መሬት 11 በመቶው ብቻ ቴክኖሎጂን በመጠቀም የሚታረስ መሆኑን ተናግረዋል። በቀጣይም ለአርሶ አደሮች ትራክተሮችን የማቅረብና ሌሎች የማዘመን ጅምር ሥራዎች ተጠናክረው ይቀጥላሉ ብለዋል። የክልሉ መንግስት በረጅም ጊዜ ክፍያ የትራክተር ባለቤት እንዲሆኑ ማድረጉ እንዳስደሰታቸው የገለጹት ደግሞ ከማዕከላዊ ጎንደር ዞን ደንብያ ወረዳ የመጡት አርሶ አደር አሰፋ አያሌው ናቸው። አርሶ አደሮቹ የተረከቧቸው የእርሻ ትራክተሮች የተለያየ የፈረስ ጉልበት እንዳላቸው ተገልጿል። በርክክብ ስነ-ስርዓቱ ላይ የክልሉና የፌዴራል መንግስት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች እንዲሁም አርሶ አደሮችና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ተገኝተዋል።
ኢትዮጵያና ሶማሊያ በሠራተኞች የሥራ፣ የሥራ ቅጥርና ጉልበት ፍልሰት ዙሪያ በጋራ ለመስራት ተስማሙ
Mar 3, 2023 25
አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 24/2015 በሠራተኞች የሥራ፣ የሥራ ቅጥርና ጉልበት ፍልሰት ዙሪያ በጋራ ለመስራት ተስማምተዋል፡፡ የስራና ክህሎት ሚኒስትር ወይዘሮ ሙፈሪሃት ካሚል ከሶማሊያ ፌዴራላዊ ሪፐብሊክ የሠራተኛ እና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ቢህ ኢማን ጋር ተወያይተዋል፡፡ ውይይታቸው ከሁለተኛው የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት (ኢጋድ) የሚኒስትሮች ጉባኤ ጎን ለጎን የተካሄደ መሆኑ ተገልጿል፡፡ የኢትዮጵያንና የሱማሊያን የሁለትዮሽ ግንኙነት ማጠናከር ዓላማው ባደረገው በዚህ መድረክ ሁለቱ ሀገራት በሠራተኞች የሥራ፣ የሥራ ቅጥርና ጉልበት ፍልሰት ዙሪያ በጋራ ለመስራት መስማማታቸውን ከሚኒስቴሩ የተገኘው መረጃ ያመላክታል፡፡
የመዲናዋን ነዋሪዎች ኑሮ ለማሻሻል ለችግሮች መፍትሄ የሚሆኑ የልማት ተግባራት ተጠናክረው ይቀጥላሉ- ከንቲባ አዳነች አቤቤ
Mar 3, 2023 22
አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 24/2015 የመዲናዋን ነዋሪዎች ኑሮ ለማሻሻል ለችግሮች መፍትሄ የሚሆኑ የልማት ተግባራት ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ገለጹ፡፡ ከንቲባዋ በመዲናዋ ለሚኩራ ክፍለ ከተማ የተከናወኑ የተለያዩ የሌማት ትሩፋት ፕሮጀክቶችን መርቀዋል፡፡ የመዲናዋን ነዋሪዎች የኑሮ ውድነትና ጫና ለማቃለል ፕሮጀክቶቹ ትልቅ ትርጉም እንዳላቸው ጠቅሰው መሰል የልማት ክንውኖች ተጠናክረው ይቀጥላሉ ብለዋል። በዛሬው እለት በተመረቁት የለሚኩራ ክፍለ ከተማ የዘጠና ቀን የሌማት ትሩፋቶች የመጀመሪያው ምዕራፍ አበረታች ውጤት መመዝገቡን ያየንበት ነው ሲሉ ተናግረዋል። የህዝብን ኑሮ ማሻሻል የሚቻለው ለችግሮች መፍትሄ የሚሆኑ ተግባራትን በማከናወን በመሆኑ በትብብርና አብሮነት የልማት ስራዎችን ማከናወን አለበን ብለዋል። የከተማ አስተዳደሩ ሞዴል የሆኑ የልማት ተግባራትን በከተማ ደረጃ ለማስፋት እየሰራ መሆኑን ከንቲባዋ ጠቅሰዋል። የልማት ፕሮጀክቶቹ መጠናቀቅ የኑሮ ውድነትን ከማሻሻል ባለፈ ለበርካታ ወገኖች የስራ እድል የሚፈጥሩ መሆኑንም ገልጸዋል። በክፍለ ከተማው በ90 ቀናት ከተከናወኑት የሌማት ትሩፋት ፕሮጀክቶች መካከል የዶሮ እርባታና የወተት ላም ሼዶች፣ የምገባ ማዕከላት፣ የከተማ ግብርና፣ የዳቦ ፋብሪካ፣ ሞዴል መንደሮች ይጠቀሳሉ። ለፕሮጀክቶቹ ክንውን ከ300 ሚሊዮን ብር በላይ ወጭ የተደረገ ሲሆን ከ300 በላይ ለሚልቁ ዜጎችም የስራ እድል ተፈጥሮላቸዋል ተብሏል። የፕሮጀክቶቹ አጠቃላይ ወጪ በተለያዩ ተቋማት የተሸፈነ ሲሆን ለስኬቱ አስተዋጽኦ ላደረጉ ሁሉ ምስጋና እና እውቅና ተችሯቸዋል።
በደቡብ ኦሞ ዞን ዳሰነች ወረዳ ለሚገነባው ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የመሰረት ድንጋይ ተቀመጠ
Mar 3, 2023 18
ጅንካ (ኢዜአ) የካቲት 24/2015 የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ በደቦብ ኦሞ ዞን ዳሰነች ወረዳ በ20 ሚሊዮን ብር ወጪ ለሚገነባው የኦሞራቴ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የመሠረት ድጋይ አስቀመጡ። በመርሃ-ግብሩ ላይ የትምህርት ሚኒስትር ዲኤታ ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌን ጨምሮ በደቡብ ክልል በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የማህበራዊ ክላስተር አስተባባሪና የትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ዲላሞ ኦቶሬ የክልሉ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ሃላፊ አቶ አለማየሁ ባውዲና ሌሎች ሃላፊዎች ተገኝተዋል። የግንባታው አጠቃላይ ወጪ 20 ሚሊዮን ብር የሚፈጅ ሲሆን በደቡብ ክልል መንግስት እና ሰው ለሰው በተሰኘው ግብረ-ሠናይ ድርጅት በጋራ እንደሚሸፈን ተገልጿል። የትምህርት ቤቱ ግንባታ ከ1 ዓመት እስከ 2 ዓመት ባለው ጊዜ ውስጥ ይጠናቀቃል ተብሎ እንደሚጠበቅ በመርሃ ግብሩ ላይ ተጠቅሷል።
ፖለቲካ
ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ከሰርቢያ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና ከካዛኪስታን ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋር ተወያዩ
Mar 3, 2023 28
አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 24/2015 ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ከሰርቢያ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና ከካዛኪስታን ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋር ተወያዩ። በአዘርባጃን ባኩ ከተማ እየተካሄደ በሚገኘው የገለልተኛ አገራት ንቅናቄ ጉባኤ ላይ እየተሳተፉ የሚገኙት አቶ ደመቀ ኢትዮጵያ ከሌሎች አገራት ጋር የሚኖራትን የሁለትዮሽ ትብብር ለማጠናከር በሚቻልባቸው ጉዳዮች ላይ ከተለያዩ አገራት ጋር ተወያይተዋል። አቶ ደመቀ ከሰርቢያ ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አይቨክ ዳሴክ ጋር ውይይት አድርገዋል። በውይይታቸውም በሁለቱ አገሮች መካከል ያለውን ጠንካራ ታሪካዊ ግንኙነት ማሳደግ በሚቻልባቸው ጉዳዮች ላይ መክረዋል። በተመሳሳይ አቶ ደመቀ መኮንን ከካዛኪስታን ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ካኔት ቱመሽ ጋር ተወያይተዋል። በውይይታቸውም በኢትዮጵያ በመንግሥት በኩል የተካሄዱ የፖለቲካ እና የኢኮኖሚ ለውጦችን ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አድንቀዋል። ካኔት ሃገራቸው በቱሪዝም እና በኢንቨስትመንት አቅሞች ላይ በጋራ ለመስራት ፍላጎት እንደላትም ገልፀዋል። ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በኢትዮጵያ በቢዝነስ ስራዎች የተሰማሩ ባለሃብቶች በካዛኪስታን ጉብኝት እንዲያደርጉና ትስስራቸውን እንዲያጠናክሩም ጠይቀዋል። እንዲሁም ካዛኪስታን ለተማሪዎች ነፃ የስኮላርሺፕ እድሎች እንደምታመቻችም ተናግረዋል። አቶ ደመቀ በበኩላቸው በኢትዮጵያ የነበረውን ውስጣዊ ችግር ለመፍታት በሰላም ስምምነቱ አፈፃፀም ላይ ማብራሪያ የሰጡ ሲሆን በውስጥ አቅም ችግሮችን ለመፍታት የተደረጉ ጥረቶችና ወደ ተግባር የተገባበትን ሂደት አስረድተዋል። የሁለቱን አገሮች የንግድ እና የቢዝነስ ትብብር በሚፈለገው ደረጃ ማሳደግ እንደሚገባም ተናግረዋል። ካዛኪስታን እ.ኤ.አ. 2017/2018 በተባበሩት መንግሥታት የፀጥታው ምክር ቤት የተለዋጭ ቋሚ ኮሚቴ አባል በነበረችበት ወቅት ከኢትዮጵያ ጋር በቅርበት ስትሰራ እንደነበርም አስታውሰዋል። ካዛኪስታን እና ሰርቢያ የገለልተኛ አገራት ንቅናቄ አባል ሲሆኑ ከኢትዮጵያ ጋር በአለም አቀፍ መድረኮች፣ በባለብዙ ወገን ዲፕሎማሲ በትብብር ይሰራሉ።
የፓኪስታን ባለኃብቶች የንግድ ሉዑካን ቡድን በኢትዮጵያ ያለውን የኢንቨስትመንት እድል ለመጠቀም የፊታችን እሁድ አዲስ አበባ ይገባሉ
Mar 3, 2023 20
አዲስ አበባ /ኢዜአ/ የካቲት 24/2015 ከ80 በላይ የፓኪስታን ባለሀብቶችን ያቀፈ የንግድ ሉዑካን ቡድን ወደ ኢትዮጵያ ሊመጣ መሆኑን በፓኪስታን የኢትዮጵያ አምባሳደር ጀማል በከር አስታወቁ። በፓኪስታን የኢትዮጵያ አምባሳደር ጀማል በከር ከፓኪስታን ወደ ኢትዮጵያ ስለሚመጣው የንግድ ሉዑክ አስመልክቶ ለመገናኛ ብዙሀን መግለጫ ሰተዋል። በፓኪስታን የኢትዮጵያ አምባሳደር ጀማል በከር፤ የፓኪስታንን የንግድ ሉዑክ አመጣጥ በማስመልከት ለመገናኛ ብዙሃን መግለጫ ሰጥተዋል። በመግለጫቸውም ኢትዮጵያ በፓኪስታን ኢምባሲዋን ከከፈተች 6 ወራት ማስቆጠሩን ጠቅሰው በዚሁ ጊዜ ስኬታማ የዲፕሎማሲ ሥራ ማከናወኗን ተናግረዋል። የኢኮኖሚ ዲፕሎማሲ ተጠቃሽ መሆኑን ገልፀው ይህን መሰረት በማድረግ ከ80 በላይ የፓኪስታን ባለኃብቶች የንግድ ሉዑካን ቡድን የፊታችን እሁድ ወደ ኢትዮጵያ ይመጣል ብለዋል። የንግድ ሉዑኩ በኢትዮጵያ ያለውን የኢንቨስትመንት እድልና የተለያዩ አማራጮች ለመጠቀም የሚመጣ መሆኑንም ነው የገለጹት አምባሳደሩ። በግብርና፣ በማኑፋክቸሪንግ፣ በማዕድናት፣ በቴክኖሎጂ፣ በጤና እና ሌሎችም የኢንቨስትመንት አማራጮች የመሰማራት ፍላጎት ያላቸው መሆኑንም ጠቁመዋል። የንግድ ሉዑካን ቡድኑ በኢትዮጵያ የአንድ ሳምንት ቆይታ የሚኖረው ሲሆን በቆይታው በኢትዮጵያ ያሉ የተለያዩ የኢንቨስትመንት እድሎችንና የቱሪዝም መዳረሻዎችን ይጎበኛል ብለዋል። በኢኮኖሚ ዲፕሎማሲው ጠንካራ ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑን የገለፁት አምባሳደሩ በተፈጠረው ተቋማዊ ግንኙነት ኢትዮጵያ ያላትን የኢንቨስትመንት፣ የንግድ እና የቱሪዝም አቅም ማስገንዘብ ተችሏል ነው ያሉት። በዚህም የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንትና የወጭ ንግድን ለማሳደግ በሚያስችል ግንኙነት ላይ እንገኛለን ብለዋል። ከፓኪስታን ጋር የነበረውን የ78 ሚሊዮን ዶላር ዓመታዊ የወጭ ንግድ ወደ 200 ሚሊዮን ለማድረስ ታቅዶ እየተሰራ መሆኑንም ጠቁመዋል። በኢትዮጵያ ያለው የሰው ኃይል አቅርቦት፣ የአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጣና እንዲሁም የአንድ መስኮት አገልግሎት ኢትዮጵያ የውጭ ባለሃብቶችን እንድትስብ እድል የሚሰጥ መሆኑንም ተናግረዋል።
የጥንት ጀግኖች የኢትዮጵያን ክብር በማስጠበቅ የሰሩትን ታሪክ የአሁኑ ትውልድም ድህነትን በማሸነፍ ሌላ ታሪክ ሊሰራ ይገባል- የአድዋ ከተማ ነዋሪዎች
Mar 2, 2023 18
የካቲት 23 ቀን 2015 (ኢዜአ) የጥንት ጀግኖች የኢትዮጵያን ክብር በማስጠበቅ የሰሩትን ታሪክ የአሁኑ ትውልድም ድህነትን በማሸነፍ ሌላ ታሪክ ሊሰራ እንደሚገባ የአድዋ ከተማና የአካባቢው ነዋሪዎች ገለጹ። የ127ኛው የዓድዋ ድል በዓል በታሪካዊቷ ዓድዋ ከተማ በተለያዩ መርሃግብርች ተከብሮ ውሏል። በክብረ በዓሉ ላይ ኢዜአ ያነጋገራቸው የበዓሉ ታዳሚዎች፤ጡዑም ወልዱ፣ አሰፋ አብርሃና አብርሃም ተመስገን የአብሮነትና የአንድነት እንዲሁም የአሸናፊነት መገለጫ የሆነውን ታላቅ በዓል በአገራዊ አንድነት ስሜት በማክበራቸው መደሰታቸውን ገልጸዋል። የአድዋ ድል ኢትዮጵያን ለመውረር የመጣን የውጭ ወራሪ መላው ኢትዮጵያዊያን ከዳር ዳር በመትመም በጋራ ታግለው ያስገኙት ድል መሆኑን ተናግረዋል። ከአድዋ ድል አድራጊነት የምንማረው በአንድነትና በመደማመጥ የትኛውንም ጠላት ማሸነፍና ችግሮችን በጋራ መሻገር የሚቻል መሆኑን ነው ብለዋል። ለዚህም ኢትዮጵያዊያን በአድዋ ተራራ የፈፀሙት ታላቅ ገድል ምስክር መሆኑን ገልጸዋል። በመሆኑም የዓድዋ ድል ከኢትዮጵያም ባለፈ የመላ ጥቁር ህዝቦች የነፃነት ምልክት በመሆኑ ክብሩን በጠበቀ መልኩ ለትውልድ ማስተላለፍ የሁላችንም ሃላፊነት ሊሆን ይገባልም ነው ያሉት። የጥንት ጀግኖች በአንድነት የኢትዮጵያን ዳር ድንበር እንዳስከበሩ ሁሉ የአሁኑ ትውልድም ድህነትን በማሸነፍ ሌላ ታሪክ ሊሰራ ይገባል ብለዋል። ባለፉት ሁለት ዓመታት በጦርነት ምክንያት በዓሉ ሳይከበር መቆየቱን አስታውሰው አሁን ላይ በተፈጠረው ሰላም ከተለያዩ አካባቢዎች በመሰባሰብ በአድዋ ተራሮች ስር በማክበራችን ተደስተናል ብለዋል። በሰሜን ኢትዮጵያ የነበረውን ችግር በንግግር በመፍታት ዘላቂ ሰላም ለመፍጠር የተጀመረው ጥረት እንዲቀጥል የሁላችንም ፍላጎት በመሆኑ ለተግባራዊነቱ ትብብራችን ይቀጥላል ሲሉ አረጋግጠዋል።
127ኛው የዓድዋ ድል በዓል አስመልክቶ የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት መግለጫ
Mar 2, 2023 14
127ኛው የአድዋ ድል በዓል በመላ ሀገሪቱ በወጣለት ፕሮግራም መሠረት ተከብሯል። ለዚህ ስኬት አስተዋጽዖ ያደረጉትን አካላት ሁሉ መንግሥት ያመሰግናል። 127ኛው የአድዋ ድል በዓል ያለፈውን ታሪክ በሚያዘክር፣ ኅብረ ብሔራዊ አንድነትን በሚያጸና፣ የሀገር ግንባታንም በሚያጠናክር መልኩ እንዲከበር መንግሥት አቅጣጫ ማስቀመጡ ይታወሳል። ይሄንን ተግባራዊ ለማድረግ እንዲቻልም በሕግ በተደነገገው መሠረትና በመከላከያ ዋና ባለቤትነት እንዲከበር ተወስኗል። የአድዋ ድል በዓል ኢትዮጵያውያን ሕዝባዊ ሠራዊት ሆነው ሀገራቸውን የታደጉበት ድል ነው። በዚያ ጊዜ መደበኛ ሠራዊት ባለመኖሩ ሁሉም ሕዝብ ሠራዊት ሆኖ ዘምቷል። የዚህ ታሪካዊና ሕዝባዊ ሠራዊት ታሪካዊ ወራሽ ደግሞ የኢፌዴሪ መከላከያ ሠራዊት ነው። መከላከያ በዓሉን በዋናነት እንዲያከናውን የተደረገውም በዚህ ምክንያት ነው። በዓሉ በዳግማዊ ምኒልክ አደባባይ፣ በአድዋ ድልድይና በመስቀል አደባባይ እንዲከበር የተደረገው በምክንያት ነው። በሕግ በተደነገገው መሠረት ጠዋት በምኒልክ አደባባይ የሀገሪቱ ርእሰ ብሔር በተገኙበት ተከብሯል። በልማድ በታወቀው መሠረት ደግሞ በአድዋ ድልድይ ረፋድ ላይ የዘማቾችን ጉዞ በሚያሳይ መንገድ ተከብሯል። ሕዝባዊና ወታደራዊ ትርዒትን በሚገባ ለማከናወን ምቹ በሚሆነው በመስቀል አደባባይ ደግሞ የሀገሪቱ ርእሰ ብሔር፣ የክልል ርእሳነ መስተዳድር፣ የመከላከያ አዛዦች፣ የጸጥታ አባላትና ሕዝቡ በተገኘበት፣ ተከናውኗል። የመስቀል አደባባይ የተመረጠው የጥንታዊዉን ዘማቾች ጉዞና የአድዋ ዘማቾች የታሪክና የመንፈስ ወራሽ የሆነው የመከላከያ ሠራዊትን አሁናዊ ብቃት በሚያሳይ መልኩ ለማክበር አመቺ በመሆኑ ነው። በዓሉ በብሔራዊ ደረጃ በአዲስ አበባ ቢከበርም፣ በመላ ሀገሪቱ እንደ አመቺነቱና እንደየሁኔታው በደመቀ ሁኔታ ተከብሯል። በዚህም ኢትዮጵያ ወደ አዲስ ምዕራፍ እየተሻገረች መሆኑን አመልክቷል። 127ኛው የአድዋ ድል በዓል ከወትሮው በላቀና ድሉን በሚመጥን መልኩ እንዲከበር የመከላከያ ሠራዊትና ሌሎችም ባለ ድርሻ አካላት በቂ ዝግጅት አድርገዋል። የጸጥታ ተቋማትም የበዓሉን ድባብ የሚያውክ ነገር እንዳይፈጠር የቅድሚያ መረጃዎችን መሠረት አድርገው በበቂ ሁኔታ ተዘጋጅተዋል። በበዓል አዘጋጆችና በጸጥታ አካላት ጥምረት በዓሉ በብሔራዊ ደረጃና በመላ ሀገሪቱ በታቀደለት ልክና ዓላማ ተከብሯል። ይሁን እንጂ ይሄንን መሰል ሀገራዊ ክንውኖች እንዳይሳኩ የሚፈልጉ አካላት መኖራቸውን የጸጥታ አካላት አስቀድሞ መረጃ ነበራቸው። በመረጃው መሠረትም ተገቢውን ጥንቃቄ እና ጥበቃ አከናውነዋል። በተለይም በምኒልክ አደባባይ የሚደረገውን በዓል ለመረበሽ የፈለጉ አካላት ሁከት ለመቀስቀስ ሞክረው ነበር። እነዚህ አካላት የአደባባዩን በዓል መረበሽ ሲያቅታቸው በቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን የሚደረገውን ሃይማኖታዊ በዓል ለመረበሽ ሞክረዋል። የጸጥታ አካላት ሑከት ፈጣሪዎችን ለማስታገሥ በሚያደርጉት ጥረት በቤተ ክርስቲያኑ ውስጥ የነበረው ሃይማኖታዊ በዓል ሊስተጓጎልና ለሃይማኖታዊ በዓል የመጡ ምእመናን መጠነኛ ጉዳት ደርሶባቸዋል። ሆኖም የጸጥታ አካላት ባደረጉት ርብርብ የከፋ ጉዳት ሳይደርስ የተሸረበዉን ሤራ ከሽፏ። መንግሥት ይሄንን መሰል ተግባር መፈጸም እንደሌለበት ያምናል። ሁኔታውንም አጣርቶ በችግር ፈጣሪዎች ላይ ተገቢውን ርምጃ ይወስዳል። በአጠቃላይ በዓሉ በታሰበው ደረጃና ልክ እንዲከበር ኃላፊነት ወስደው የሠሩትን ሁሉ መንግሥት ያመሰግናል። ከዘንድሮው አከባበር በተወሰዱ ትምህርቶችም ለወደፊቱ የተሻለ የበዓል አከባበር እንዲኖር መንግሥት ጥረት ያደርጋል። የካቲት 23/2015 ዓ/ም አዲስ አበባ የመንግሥት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት
ኢትዮጵያ የባለብዙ ወገን ዲፕሎማሲ መድረክ ፍትሃዊነት እንዲጠናከር ትሰራለች - ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን
Mar 2, 2023 20
አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 23/2015 ኢትዮጵያ የባለብዙ ወገን ዲፕሎማሲ መድረክ በፍትሃዊነትና እኩልነት መርህ እንዲጠናከር ትሰራለች ሲሉ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ገለጹ። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ የሚመራው የልዑክ ቡድን በገለልተኛ አገሮች ንቅናቄ አባል አገሮች ጉባኤ አዘርባጃን ባኩ ከተማ እየተሳተፈ ይገኛል ። አቶ ደመቀ በጉባኤ ላይ ባቀረቡት ንግግር ኢትዮጵያ የገለልተኛ አገራት ንቅናቄ ከተመሰረተበት ጊዜ ጀምሮ የነበራት ተሳትፎ በማጠናከር ያላትን ሚና እየተወጣች ትገኛለች ። ኢትዮጵያ የገለልተኛ አገራት መርህ በማክበር እና ለመርሁ መከበር ትሰራለች ብለዋል ። እ.ኤ.አ.1961 ጀምሮ በነበረን ተሳትፎ የአባል አገራት ትብብር እንዲጠናከር ቁርጠኛ አቋም እያራመደች ትገኛለች ሲሉም ገልጸዋል። በጉባኤው መክፈቻ አዘርባጃን ፕሬዚዳንት ኢልሀም አሊዬቭ በጉባኤው መክፈቻ ወቅት እንዳሉት ሚዛናዊ እና በእርስ በእርስ መከባበር ላይ የተመሰረተ የአገራት ግንኘነት እንዲጠናከር የትብብር መስኮችን ማስፋት ይገባል ብለዋል ። የተባበሩት መንግሥት ድርጅት መርህን በማክበር እንዲሁም የአገራትን ሉአላዊ የግዛት አንድነት ማክበር እና በውስጥ ጉዳዮች ላይ ጣልቃ ያለመግባት እሴቶች ኢትዮጵያ በእጅጉ ታከብራለች ነው ያሉት። አቶ ደመቀ የግጭት መፍቻ መንገዶች በአለምአቀፍ መርህ እና መሰረታዊ ህግጋት የሚፈታ እና የጋራ ተሳትፎን የሚጠይቅ ነው ይህን መርሆዎች ምሰሶ ኢትዮጵያ በእጅጉ ታከብራለች ብለዋል። በአገራችን የሰሜኑ ክፍል የተፈጠረውን ችግር ለመፍታት በመንግሥት ጥረት በውስጥ አቅም እና በአፍሪካ ኀብረት ማዕቀብ አፍሪካዊ ችግሮች በአፍሪካውያን ስር እንዲፈታ ጥረት አድርገናል ፤ይህም እንቅስቃሴ የሰላም ግንባታ ሂደታችን አጠናክሮልናል ሲሉም ጠቅሰዋል። በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ የተደረሰው የሰላም ስምምነት መተማመን የፈጠረ እና የውስጥ ችግሮችን በራስ አቅም ለመፍታት የሄድንበትን እርቀት ያሳያል ብለዋል ። የገለልተኛ ንቅናቄ አባል አገሮች ዋና መርህን በማክበር ፤ አንዳንድ አገራት ለወንድማማችነት በቀጥታ ላደረጋችሁልን እገዛ ፤ ወዳጅነት እና የንቅናቄው አባል አገራት ላሳያችሁን ድጋፍም እናመሰግናለን ብለዋል። ይህ ትብራችን የደቡብ ለደቡብ ግንኘነት እና መተጋገዝ ውጤታማ መሆኑን ማሳያና የኮቪድ ወረርሽኝ ከተከሰተ በኃላ በአካል ይህን ጉባኤ ማካሄዳችን የንቅናቄው አላማዎች እንዲሳካ በጋራ እየሰራን መሆኑን ያሳያል ብለዋል ። ኢትዮጵያን ጨምሮ ከ100 በላይ አገራት የንቅናቄው አባል አገራት ሲሆኑ አዘርባጃን የወቅቱ የንቅናቄው ሊቀ መንበር ናት። የአባል አገራቱ ትብብር እና ትስስርን በማጎልበት ትብብር ማጠናከር ይገባልም ብለዋል። በተጨማሪም ግልፅነት፤ ህግን መሰረት ያደረገ የባለብዙ ወገን መድረክ ዲፕሎማሲ እንዲጠናከር አባል አገራት መስራት እንዳለባቸው አስገንዝበዋል ።
ኢትዮጵያ እና ኳታር ያላቸውን የኢኮኖሚ ትብብር ይበልጥ ማጠናከር የሚያስችላቸውን ውይይት አካሄዱ
Mar 2, 2023 18
አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 23/2015 ኢትዮጵያ እና ኳታር ያላቸውን ኢኮኖሚያዊ ትብብር ማጠናከር የሚያስችላቸውን ውይይት በኳታር ዶሃ አካሄዱ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ አምባሳደር ምስጋኑ አርጋ ከኳታር የንግድና ኢንዱስትሪ ምክር ቤት ሊቀ-መንበር ሼክ ካሊፍ ቢን ጃሲም ቢን ሞሃመድ አል ታንጅ ጋር በዶሃ ተወያይተዋል፡፡ በውይይታቸውም ሀገራቱ ያላቸውን የኢኮኖሚ ትብብር ይበልጥ ማጠናከር በሚቻልባቸው ጉዳዮች ላይ መክረዋል፡፡ በተጨማሪም በኢትዮጵያ ባለው የኢንቨስትመንት እምቅ አቅም እና ዕድል ዙሪያ መወያየታቸው ተገልጿል። የኳታር ባለሀብቶች ልዑክ በቅርቡ በኢትዮጵያ የስራ ጉብኝት እንዲያደርጉ ስምምነት ላይ መድረሳቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በቲውተር ገጹ ባወጣው መረጃ ተመላክቷል፡፡
የዓድዋ ድል የፓን አፍሪካኒዝም እንቅስቃሴ መሰረት የተጣለበትና የነፃነት ድል የተገኘበት ታሪካዊ እለት ነው - ፕሬዝዳነት ሳህለወርቅ ዘውዴ
Mar 2, 2023 18
አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 23/2015 የዓድዋ ድል የፓን አፍሪካኒዝም እንቅስቃሴ መሰረትና የመላ አፍሪካውያን የነፃነት ድል የተረጋገጠበት እለት መሆኑን ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ገለፁ። የዓድዋ ድል 127ኛ ዓመት በዓል በመስቀል አደባባይ ድሉን በሚያስታውሱ የተለያዩ ዝግጅቶችና ወታደራዊ ትእይንቶች በድምቀት ተከብሯል፡፡ በክብረ በዓሉ ላይ መልዕክት ያስተላለፉት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ፤ የዓድዋ ድል በዳግማዊ አፄ ሚኒልክና እቴጌ ጣይቱ በሳል አመራር ኢትዮጵያዊያን ከዳር ዳር በመትመም የአገራቸውን ክብርና ሉአላዊነት በአንድነትና በፍፁም ጀግንነት ያስከበሩበት ታሪካዊ እለት መሆኑን ገልጸዋል። የዓድዋ ድል ከኢትዮጵያም ባለፈ የፓን አፍሪካኒዝም እንቅስቃሴ መሰረትና የመላ አፍሪካውያን የነፃነት ድል የተረጋገጠበት በዓል መሆኑን ጠቅሰዋል። የዓድዋ ድል በዓል የዓለም የነፃነት ቀን ተብሎ እንዲሰየምና እንዲከበር የሚንቀሳቀሱ ብዙ የውጭ ዜጎች መኖራቸውን ያስታወሱት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ፤ ኢትዮጵያውያን ይህንን ታሪካዊ እለት ከዚህ በላይ ልናከብረው ይገባል ብለዋል፡፡ የዓድዋን ድል ስናከብር ከንትርክና ከሚከፋፍል እሳቤ በመውጣት ብሄራዊ ስሜትን በማጎልበት ኢትዮጵያን በጋራ ለመገንባት መሆን ይኖርበታልም ነው ያሉት። በቀደምት አያቶች በክብር ተጠብቃ የቆየችውን አገር የአሁኑ ትውልድም ጠብቆ የማስቀጠል ሃላፊነትና ግዴታም ጭምር አለበት ሲሉ አሳስበዋል። ኢትዮጵያዊያን በመተጋገዝ፣ በመተባበር፣ በመረዳዳትና በመግባባት የጋራ ችግሮችን ማሸነፍና የሚያጋጥሙ መሰናክሎችን ማለፍ ይገባል ብለዋል። የዓድዋን የድል በዓል ዘንድሮ አከባበሩን ከፍ በማድረግ ለነበረው ዝግጅትና አስደናቂ ወታደራዊ ትርኢትም አመስግነዋል። የባህልና ስፖርት ሚኒስትሩ ቀጀላ መርዳሳ፤ የዓድዋ ድል የአንድነት መንፈስና የሀገር ፍቅር የታየበት የሁሉም ዜጎች የጋራ እሴት መሆኑን ገልጸዋል። ከአገር ሉዓላዊነት ጋር የሚተሳሰር ታሪካዊ እለት በመሆኑ ከድሉ መማርና ትሩፋቶቹን ለሀገር ግንባታ ማዋል ይገባል ሲሉ ተናግረዋል። በጦር ሜዳ ውሎ የተገኘውን ድል ለህብረ ብሔራዊ አንድነት ግንባታ በመጠቀም ለትውልዱ ማሻገር ይገባልም ነው ያሉት።
የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከዓድዋ ድል የተረከበውን አንድነት፣ ጀግንነትና ጽናት ጠብቆ የኢትዮጵያ መከታ ሆኖ ይቀጥላል - ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ
Mar 2, 2023 17
አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 23/2015 የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከዓድዋ ድል የተረከበውን አንድነት፣ ጀግንነትና ጽናት ጠብቆ የኢትዮጵያ መከታ ሆኖ የሚቀጥል መሆኑን የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ገለጹ። የዓድዋ ድል 127ኛ ዓመት በዓል በመስቀል አደባባይ ድሉን በሚያስታውሱ የተለያዩ ዝግጅቶችና ወታደራዊ ትእይንቶች በድምቀት ተከብሯል፡፡ የኢፌዴሪ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ፤ የዓድዋ ድል ኢትዮጵያዊያን በጋራ ሆነው በፍፁም ጀግንነት አሸናፊ የሆኑበት ታሪካዊ እለት መሆኑን ገልጸዋል። በመሆኑም ከአድዋ የወረስነውን አንድነት፣ ጀግንነትና ጽናት በቀጣይነት ለአገራችን ክብርና ከፍታዋን ለማረጋገጥ በጋራ መቆም አለብን ብለዋል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በሰላም ማስከበር ተልዕኮ በተሰማራባቸው አገሮች ሁሉ በተምሳሌት የሚነሳ አኩሪ ገደል የፈፀመ ጀግና ሰራዊት መሆኑን አስታውሰዋል። ኢትዮጵያ እንደ ዓድዋ ድል ሁሉ ታላቁን የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ በብርቱ ልጆቿ እየገነባች መሆኑን ጠቅሰው ፤ ግድቡን በንቃት በመጠበቅ ከዓድዋ የወረስነውን ጀግንነት አስጠብቀን እናስቀጥላለን ብለዋል፡፡ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከዓድዋ ድል የተረከበውን አንድነት፣ ጀግንነትና ጽናት ጠብቆ የኢትዮጵያ መከታ ሆኖ የሚቀጥል መሆኑንም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ አረጋግጠዋል። የዘንድሮው የዓድዋ ድል በዓል በመከላከያ ሚኒስቴር አስተባባሪነት ታሪኩን በሚመጥን መልኩ ከፍ ተደርጎ ስለመከበሩም ገልጸዋል፡፡ የጥንታዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር ፕሬዝዳንት ልጅ ዳንኤል ጆቴ፤ የዓድዋ ድል አባቶቻችን ደማቸውን አፍስሰው አጥንታቸውን ከስክሰው ያቆዩን የኩራታችን ምንጭ ነው ብለዋል፡፡ በዓሉ የመላ ጥቁር ህዝቦች የነፃነት ቀን መሆኑን ጠቅሰው በመከላከያ ሰራዊት መሪነት ከፍ ባለ መልኩ እንዲከበር ላደረጉ ሁሉ ምስጋና አቅርበዋል።
ፖለቲካ
ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ከሰርቢያ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና ከካዛኪስታን ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋር ተወያዩ
Mar 3, 2023 28
አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 24/2015 ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ከሰርቢያ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና ከካዛኪስታን ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋር ተወያዩ። በአዘርባጃን ባኩ ከተማ እየተካሄደ በሚገኘው የገለልተኛ አገራት ንቅናቄ ጉባኤ ላይ እየተሳተፉ የሚገኙት አቶ ደመቀ ኢትዮጵያ ከሌሎች አገራት ጋር የሚኖራትን የሁለትዮሽ ትብብር ለማጠናከር በሚቻልባቸው ጉዳዮች ላይ ከተለያዩ አገራት ጋር ተወያይተዋል። አቶ ደመቀ ከሰርቢያ ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አይቨክ ዳሴክ ጋር ውይይት አድርገዋል። በውይይታቸውም በሁለቱ አገሮች መካከል ያለውን ጠንካራ ታሪካዊ ግንኙነት ማሳደግ በሚቻልባቸው ጉዳዮች ላይ መክረዋል። በተመሳሳይ አቶ ደመቀ መኮንን ከካዛኪስታን ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ካኔት ቱመሽ ጋር ተወያይተዋል። በውይይታቸውም በኢትዮጵያ በመንግሥት በኩል የተካሄዱ የፖለቲካ እና የኢኮኖሚ ለውጦችን ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አድንቀዋል። ካኔት ሃገራቸው በቱሪዝም እና በኢንቨስትመንት አቅሞች ላይ በጋራ ለመስራት ፍላጎት እንደላትም ገልፀዋል። ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በኢትዮጵያ በቢዝነስ ስራዎች የተሰማሩ ባለሃብቶች በካዛኪስታን ጉብኝት እንዲያደርጉና ትስስራቸውን እንዲያጠናክሩም ጠይቀዋል። እንዲሁም ካዛኪስታን ለተማሪዎች ነፃ የስኮላርሺፕ እድሎች እንደምታመቻችም ተናግረዋል። አቶ ደመቀ በበኩላቸው በኢትዮጵያ የነበረውን ውስጣዊ ችግር ለመፍታት በሰላም ስምምነቱ አፈፃፀም ላይ ማብራሪያ የሰጡ ሲሆን በውስጥ አቅም ችግሮችን ለመፍታት የተደረጉ ጥረቶችና ወደ ተግባር የተገባበትን ሂደት አስረድተዋል። የሁለቱን አገሮች የንግድ እና የቢዝነስ ትብብር በሚፈለገው ደረጃ ማሳደግ እንደሚገባም ተናግረዋል። ካዛኪስታን እ.ኤ.አ. 2017/2018 በተባበሩት መንግሥታት የፀጥታው ምክር ቤት የተለዋጭ ቋሚ ኮሚቴ አባል በነበረችበት ወቅት ከኢትዮጵያ ጋር በቅርበት ስትሰራ እንደነበርም አስታውሰዋል። ካዛኪስታን እና ሰርቢያ የገለልተኛ አገራት ንቅናቄ አባል ሲሆኑ ከኢትዮጵያ ጋር በአለም አቀፍ መድረኮች፣ በባለብዙ ወገን ዲፕሎማሲ በትብብር ይሰራሉ።
የፓኪስታን ባለኃብቶች የንግድ ሉዑካን ቡድን በኢትዮጵያ ያለውን የኢንቨስትመንት እድል ለመጠቀም የፊታችን እሁድ አዲስ አበባ ይገባሉ
Mar 3, 2023 20
አዲስ አበባ /ኢዜአ/ የካቲት 24/2015 ከ80 በላይ የፓኪስታን ባለሀብቶችን ያቀፈ የንግድ ሉዑካን ቡድን ወደ ኢትዮጵያ ሊመጣ መሆኑን በፓኪስታን የኢትዮጵያ አምባሳደር ጀማል በከር አስታወቁ። በፓኪስታን የኢትዮጵያ አምባሳደር ጀማል በከር ከፓኪስታን ወደ ኢትዮጵያ ስለሚመጣው የንግድ ሉዑክ አስመልክቶ ለመገናኛ ብዙሀን መግለጫ ሰተዋል። በፓኪስታን የኢትዮጵያ አምባሳደር ጀማል በከር፤ የፓኪስታንን የንግድ ሉዑክ አመጣጥ በማስመልከት ለመገናኛ ብዙሃን መግለጫ ሰጥተዋል። በመግለጫቸውም ኢትዮጵያ በፓኪስታን ኢምባሲዋን ከከፈተች 6 ወራት ማስቆጠሩን ጠቅሰው በዚሁ ጊዜ ስኬታማ የዲፕሎማሲ ሥራ ማከናወኗን ተናግረዋል። የኢኮኖሚ ዲፕሎማሲ ተጠቃሽ መሆኑን ገልፀው ይህን መሰረት በማድረግ ከ80 በላይ የፓኪስታን ባለኃብቶች የንግድ ሉዑካን ቡድን የፊታችን እሁድ ወደ ኢትዮጵያ ይመጣል ብለዋል። የንግድ ሉዑኩ በኢትዮጵያ ያለውን የኢንቨስትመንት እድልና የተለያዩ አማራጮች ለመጠቀም የሚመጣ መሆኑንም ነው የገለጹት አምባሳደሩ። በግብርና፣ በማኑፋክቸሪንግ፣ በማዕድናት፣ በቴክኖሎጂ፣ በጤና እና ሌሎችም የኢንቨስትመንት አማራጮች የመሰማራት ፍላጎት ያላቸው መሆኑንም ጠቁመዋል። የንግድ ሉዑካን ቡድኑ በኢትዮጵያ የአንድ ሳምንት ቆይታ የሚኖረው ሲሆን በቆይታው በኢትዮጵያ ያሉ የተለያዩ የኢንቨስትመንት እድሎችንና የቱሪዝም መዳረሻዎችን ይጎበኛል ብለዋል። በኢኮኖሚ ዲፕሎማሲው ጠንካራ ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑን የገለፁት አምባሳደሩ በተፈጠረው ተቋማዊ ግንኙነት ኢትዮጵያ ያላትን የኢንቨስትመንት፣ የንግድ እና የቱሪዝም አቅም ማስገንዘብ ተችሏል ነው ያሉት። በዚህም የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንትና የወጭ ንግድን ለማሳደግ በሚያስችል ግንኙነት ላይ እንገኛለን ብለዋል። ከፓኪስታን ጋር የነበረውን የ78 ሚሊዮን ዶላር ዓመታዊ የወጭ ንግድ ወደ 200 ሚሊዮን ለማድረስ ታቅዶ እየተሰራ መሆኑንም ጠቁመዋል። በኢትዮጵያ ያለው የሰው ኃይል አቅርቦት፣ የአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጣና እንዲሁም የአንድ መስኮት አገልግሎት ኢትዮጵያ የውጭ ባለሃብቶችን እንድትስብ እድል የሚሰጥ መሆኑንም ተናግረዋል።
የጥንት ጀግኖች የኢትዮጵያን ክብር በማስጠበቅ የሰሩትን ታሪክ የአሁኑ ትውልድም ድህነትን በማሸነፍ ሌላ ታሪክ ሊሰራ ይገባል- የአድዋ ከተማ ነዋሪዎች
Mar 2, 2023 18
የካቲት 23 ቀን 2015 (ኢዜአ) የጥንት ጀግኖች የኢትዮጵያን ክብር በማስጠበቅ የሰሩትን ታሪክ የአሁኑ ትውልድም ድህነትን በማሸነፍ ሌላ ታሪክ ሊሰራ እንደሚገባ የአድዋ ከተማና የአካባቢው ነዋሪዎች ገለጹ። የ127ኛው የዓድዋ ድል በዓል በታሪካዊቷ ዓድዋ ከተማ በተለያዩ መርሃግብርች ተከብሮ ውሏል። በክብረ በዓሉ ላይ ኢዜአ ያነጋገራቸው የበዓሉ ታዳሚዎች፤ጡዑም ወልዱ፣ አሰፋ አብርሃና አብርሃም ተመስገን የአብሮነትና የአንድነት እንዲሁም የአሸናፊነት መገለጫ የሆነውን ታላቅ በዓል በአገራዊ አንድነት ስሜት በማክበራቸው መደሰታቸውን ገልጸዋል። የአድዋ ድል ኢትዮጵያን ለመውረር የመጣን የውጭ ወራሪ መላው ኢትዮጵያዊያን ከዳር ዳር በመትመም በጋራ ታግለው ያስገኙት ድል መሆኑን ተናግረዋል። ከአድዋ ድል አድራጊነት የምንማረው በአንድነትና በመደማመጥ የትኛውንም ጠላት ማሸነፍና ችግሮችን በጋራ መሻገር የሚቻል መሆኑን ነው ብለዋል። ለዚህም ኢትዮጵያዊያን በአድዋ ተራራ የፈፀሙት ታላቅ ገድል ምስክር መሆኑን ገልጸዋል። በመሆኑም የዓድዋ ድል ከኢትዮጵያም ባለፈ የመላ ጥቁር ህዝቦች የነፃነት ምልክት በመሆኑ ክብሩን በጠበቀ መልኩ ለትውልድ ማስተላለፍ የሁላችንም ሃላፊነት ሊሆን ይገባልም ነው ያሉት። የጥንት ጀግኖች በአንድነት የኢትዮጵያን ዳር ድንበር እንዳስከበሩ ሁሉ የአሁኑ ትውልድም ድህነትን በማሸነፍ ሌላ ታሪክ ሊሰራ ይገባል ብለዋል። ባለፉት ሁለት ዓመታት በጦርነት ምክንያት በዓሉ ሳይከበር መቆየቱን አስታውሰው አሁን ላይ በተፈጠረው ሰላም ከተለያዩ አካባቢዎች በመሰባሰብ በአድዋ ተራሮች ስር በማክበራችን ተደስተናል ብለዋል። በሰሜን ኢትዮጵያ የነበረውን ችግር በንግግር በመፍታት ዘላቂ ሰላም ለመፍጠር የተጀመረው ጥረት እንዲቀጥል የሁላችንም ፍላጎት በመሆኑ ለተግባራዊነቱ ትብብራችን ይቀጥላል ሲሉ አረጋግጠዋል።
127ኛው የዓድዋ ድል በዓል አስመልክቶ የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት መግለጫ
Mar 2, 2023 14
127ኛው የአድዋ ድል በዓል በመላ ሀገሪቱ በወጣለት ፕሮግራም መሠረት ተከብሯል። ለዚህ ስኬት አስተዋጽዖ ያደረጉትን አካላት ሁሉ መንግሥት ያመሰግናል። 127ኛው የአድዋ ድል በዓል ያለፈውን ታሪክ በሚያዘክር፣ ኅብረ ብሔራዊ አንድነትን በሚያጸና፣ የሀገር ግንባታንም በሚያጠናክር መልኩ እንዲከበር መንግሥት አቅጣጫ ማስቀመጡ ይታወሳል። ይሄንን ተግባራዊ ለማድረግ እንዲቻልም በሕግ በተደነገገው መሠረትና በመከላከያ ዋና ባለቤትነት እንዲከበር ተወስኗል። የአድዋ ድል በዓል ኢትዮጵያውያን ሕዝባዊ ሠራዊት ሆነው ሀገራቸውን የታደጉበት ድል ነው። በዚያ ጊዜ መደበኛ ሠራዊት ባለመኖሩ ሁሉም ሕዝብ ሠራዊት ሆኖ ዘምቷል። የዚህ ታሪካዊና ሕዝባዊ ሠራዊት ታሪካዊ ወራሽ ደግሞ የኢፌዴሪ መከላከያ ሠራዊት ነው። መከላከያ በዓሉን በዋናነት እንዲያከናውን የተደረገውም በዚህ ምክንያት ነው። በዓሉ በዳግማዊ ምኒልክ አደባባይ፣ በአድዋ ድልድይና በመስቀል አደባባይ እንዲከበር የተደረገው በምክንያት ነው። በሕግ በተደነገገው መሠረት ጠዋት በምኒልክ አደባባይ የሀገሪቱ ርእሰ ብሔር በተገኙበት ተከብሯል። በልማድ በታወቀው መሠረት ደግሞ በአድዋ ድልድይ ረፋድ ላይ የዘማቾችን ጉዞ በሚያሳይ መንገድ ተከብሯል። ሕዝባዊና ወታደራዊ ትርዒትን በሚገባ ለማከናወን ምቹ በሚሆነው በመስቀል አደባባይ ደግሞ የሀገሪቱ ርእሰ ብሔር፣ የክልል ርእሳነ መስተዳድር፣ የመከላከያ አዛዦች፣ የጸጥታ አባላትና ሕዝቡ በተገኘበት፣ ተከናውኗል። የመስቀል አደባባይ የተመረጠው የጥንታዊዉን ዘማቾች ጉዞና የአድዋ ዘማቾች የታሪክና የመንፈስ ወራሽ የሆነው የመከላከያ ሠራዊትን አሁናዊ ብቃት በሚያሳይ መልኩ ለማክበር አመቺ በመሆኑ ነው። በዓሉ በብሔራዊ ደረጃ በአዲስ አበባ ቢከበርም፣ በመላ ሀገሪቱ እንደ አመቺነቱና እንደየሁኔታው በደመቀ ሁኔታ ተከብሯል። በዚህም ኢትዮጵያ ወደ አዲስ ምዕራፍ እየተሻገረች መሆኑን አመልክቷል። 127ኛው የአድዋ ድል በዓል ከወትሮው በላቀና ድሉን በሚመጥን መልኩ እንዲከበር የመከላከያ ሠራዊትና ሌሎችም ባለ ድርሻ አካላት በቂ ዝግጅት አድርገዋል። የጸጥታ ተቋማትም የበዓሉን ድባብ የሚያውክ ነገር እንዳይፈጠር የቅድሚያ መረጃዎችን መሠረት አድርገው በበቂ ሁኔታ ተዘጋጅተዋል። በበዓል አዘጋጆችና በጸጥታ አካላት ጥምረት በዓሉ በብሔራዊ ደረጃና በመላ ሀገሪቱ በታቀደለት ልክና ዓላማ ተከብሯል። ይሁን እንጂ ይሄንን መሰል ሀገራዊ ክንውኖች እንዳይሳኩ የሚፈልጉ አካላት መኖራቸውን የጸጥታ አካላት አስቀድሞ መረጃ ነበራቸው። በመረጃው መሠረትም ተገቢውን ጥንቃቄ እና ጥበቃ አከናውነዋል። በተለይም በምኒልክ አደባባይ የሚደረገውን በዓል ለመረበሽ የፈለጉ አካላት ሁከት ለመቀስቀስ ሞክረው ነበር። እነዚህ አካላት የአደባባዩን በዓል መረበሽ ሲያቅታቸው በቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን የሚደረገውን ሃይማኖታዊ በዓል ለመረበሽ ሞክረዋል። የጸጥታ አካላት ሑከት ፈጣሪዎችን ለማስታገሥ በሚያደርጉት ጥረት በቤተ ክርስቲያኑ ውስጥ የነበረው ሃይማኖታዊ በዓል ሊስተጓጎልና ለሃይማኖታዊ በዓል የመጡ ምእመናን መጠነኛ ጉዳት ደርሶባቸዋል። ሆኖም የጸጥታ አካላት ባደረጉት ርብርብ የከፋ ጉዳት ሳይደርስ የተሸረበዉን ሤራ ከሽፏ። መንግሥት ይሄንን መሰል ተግባር መፈጸም እንደሌለበት ያምናል። ሁኔታውንም አጣርቶ በችግር ፈጣሪዎች ላይ ተገቢውን ርምጃ ይወስዳል። በአጠቃላይ በዓሉ በታሰበው ደረጃና ልክ እንዲከበር ኃላፊነት ወስደው የሠሩትን ሁሉ መንግሥት ያመሰግናል። ከዘንድሮው አከባበር በተወሰዱ ትምህርቶችም ለወደፊቱ የተሻለ የበዓል አከባበር እንዲኖር መንግሥት ጥረት ያደርጋል። የካቲት 23/2015 ዓ/ም አዲስ አበባ የመንግሥት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት
ኢትዮጵያ የባለብዙ ወገን ዲፕሎማሲ መድረክ ፍትሃዊነት እንዲጠናከር ትሰራለች - ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን
Mar 2, 2023 20
አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 23/2015 ኢትዮጵያ የባለብዙ ወገን ዲፕሎማሲ መድረክ በፍትሃዊነትና እኩልነት መርህ እንዲጠናከር ትሰራለች ሲሉ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ገለጹ። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ የሚመራው የልዑክ ቡድን በገለልተኛ አገሮች ንቅናቄ አባል አገሮች ጉባኤ አዘርባጃን ባኩ ከተማ እየተሳተፈ ይገኛል ። አቶ ደመቀ በጉባኤ ላይ ባቀረቡት ንግግር ኢትዮጵያ የገለልተኛ አገራት ንቅናቄ ከተመሰረተበት ጊዜ ጀምሮ የነበራት ተሳትፎ በማጠናከር ያላትን ሚና እየተወጣች ትገኛለች ። ኢትዮጵያ የገለልተኛ አገራት መርህ በማክበር እና ለመርሁ መከበር ትሰራለች ብለዋል ። እ.ኤ.አ.1961 ጀምሮ በነበረን ተሳትፎ የአባል አገራት ትብብር እንዲጠናከር ቁርጠኛ አቋም እያራመደች ትገኛለች ሲሉም ገልጸዋል። በጉባኤው መክፈቻ አዘርባጃን ፕሬዚዳንት ኢልሀም አሊዬቭ በጉባኤው መክፈቻ ወቅት እንዳሉት ሚዛናዊ እና በእርስ በእርስ መከባበር ላይ የተመሰረተ የአገራት ግንኘነት እንዲጠናከር የትብብር መስኮችን ማስፋት ይገባል ብለዋል ። የተባበሩት መንግሥት ድርጅት መርህን በማክበር እንዲሁም የአገራትን ሉአላዊ የግዛት አንድነት ማክበር እና በውስጥ ጉዳዮች ላይ ጣልቃ ያለመግባት እሴቶች ኢትዮጵያ በእጅጉ ታከብራለች ነው ያሉት። አቶ ደመቀ የግጭት መፍቻ መንገዶች በአለምአቀፍ መርህ እና መሰረታዊ ህግጋት የሚፈታ እና የጋራ ተሳትፎን የሚጠይቅ ነው ይህን መርሆዎች ምሰሶ ኢትዮጵያ በእጅጉ ታከብራለች ብለዋል። በአገራችን የሰሜኑ ክፍል የተፈጠረውን ችግር ለመፍታት በመንግሥት ጥረት በውስጥ አቅም እና በአፍሪካ ኀብረት ማዕቀብ አፍሪካዊ ችግሮች በአፍሪካውያን ስር እንዲፈታ ጥረት አድርገናል ፤ይህም እንቅስቃሴ የሰላም ግንባታ ሂደታችን አጠናክሮልናል ሲሉም ጠቅሰዋል። በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ የተደረሰው የሰላም ስምምነት መተማመን የፈጠረ እና የውስጥ ችግሮችን በራስ አቅም ለመፍታት የሄድንበትን እርቀት ያሳያል ብለዋል ። የገለልተኛ ንቅናቄ አባል አገሮች ዋና መርህን በማክበር ፤ አንዳንድ አገራት ለወንድማማችነት በቀጥታ ላደረጋችሁልን እገዛ ፤ ወዳጅነት እና የንቅናቄው አባል አገራት ላሳያችሁን ድጋፍም እናመሰግናለን ብለዋል። ይህ ትብራችን የደቡብ ለደቡብ ግንኘነት እና መተጋገዝ ውጤታማ መሆኑን ማሳያና የኮቪድ ወረርሽኝ ከተከሰተ በኃላ በአካል ይህን ጉባኤ ማካሄዳችን የንቅናቄው አላማዎች እንዲሳካ በጋራ እየሰራን መሆኑን ያሳያል ብለዋል ። ኢትዮጵያን ጨምሮ ከ100 በላይ አገራት የንቅናቄው አባል አገራት ሲሆኑ አዘርባጃን የወቅቱ የንቅናቄው ሊቀ መንበር ናት። የአባል አገራቱ ትብብር እና ትስስርን በማጎልበት ትብብር ማጠናከር ይገባልም ብለዋል። በተጨማሪም ግልፅነት፤ ህግን መሰረት ያደረገ የባለብዙ ወገን መድረክ ዲፕሎማሲ እንዲጠናከር አባል አገራት መስራት እንዳለባቸው አስገንዝበዋል ።
ኢትዮጵያ እና ኳታር ያላቸውን የኢኮኖሚ ትብብር ይበልጥ ማጠናከር የሚያስችላቸውን ውይይት አካሄዱ
Mar 2, 2023 18
አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 23/2015 ኢትዮጵያ እና ኳታር ያላቸውን ኢኮኖሚያዊ ትብብር ማጠናከር የሚያስችላቸውን ውይይት በኳታር ዶሃ አካሄዱ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ አምባሳደር ምስጋኑ አርጋ ከኳታር የንግድና ኢንዱስትሪ ምክር ቤት ሊቀ-መንበር ሼክ ካሊፍ ቢን ጃሲም ቢን ሞሃመድ አል ታንጅ ጋር በዶሃ ተወያይተዋል፡፡ በውይይታቸውም ሀገራቱ ያላቸውን የኢኮኖሚ ትብብር ይበልጥ ማጠናከር በሚቻልባቸው ጉዳዮች ላይ መክረዋል፡፡ በተጨማሪም በኢትዮጵያ ባለው የኢንቨስትመንት እምቅ አቅም እና ዕድል ዙሪያ መወያየታቸው ተገልጿል። የኳታር ባለሀብቶች ልዑክ በቅርቡ በኢትዮጵያ የስራ ጉብኝት እንዲያደርጉ ስምምነት ላይ መድረሳቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በቲውተር ገጹ ባወጣው መረጃ ተመላክቷል፡፡
የዓድዋ ድል የፓን አፍሪካኒዝም እንቅስቃሴ መሰረት የተጣለበትና የነፃነት ድል የተገኘበት ታሪካዊ እለት ነው - ፕሬዝዳነት ሳህለወርቅ ዘውዴ
Mar 2, 2023 18
አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 23/2015 የዓድዋ ድል የፓን አፍሪካኒዝም እንቅስቃሴ መሰረትና የመላ አፍሪካውያን የነፃነት ድል የተረጋገጠበት እለት መሆኑን ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ገለፁ። የዓድዋ ድል 127ኛ ዓመት በዓል በመስቀል አደባባይ ድሉን በሚያስታውሱ የተለያዩ ዝግጅቶችና ወታደራዊ ትእይንቶች በድምቀት ተከብሯል፡፡ በክብረ በዓሉ ላይ መልዕክት ያስተላለፉት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ፤ የዓድዋ ድል በዳግማዊ አፄ ሚኒልክና እቴጌ ጣይቱ በሳል አመራር ኢትዮጵያዊያን ከዳር ዳር በመትመም የአገራቸውን ክብርና ሉአላዊነት በአንድነትና በፍፁም ጀግንነት ያስከበሩበት ታሪካዊ እለት መሆኑን ገልጸዋል። የዓድዋ ድል ከኢትዮጵያም ባለፈ የፓን አፍሪካኒዝም እንቅስቃሴ መሰረትና የመላ አፍሪካውያን የነፃነት ድል የተረጋገጠበት በዓል መሆኑን ጠቅሰዋል። የዓድዋ ድል በዓል የዓለም የነፃነት ቀን ተብሎ እንዲሰየምና እንዲከበር የሚንቀሳቀሱ ብዙ የውጭ ዜጎች መኖራቸውን ያስታወሱት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ፤ ኢትዮጵያውያን ይህንን ታሪካዊ እለት ከዚህ በላይ ልናከብረው ይገባል ብለዋል፡፡ የዓድዋን ድል ስናከብር ከንትርክና ከሚከፋፍል እሳቤ በመውጣት ብሄራዊ ስሜትን በማጎልበት ኢትዮጵያን በጋራ ለመገንባት መሆን ይኖርበታልም ነው ያሉት። በቀደምት አያቶች በክብር ተጠብቃ የቆየችውን አገር የአሁኑ ትውልድም ጠብቆ የማስቀጠል ሃላፊነትና ግዴታም ጭምር አለበት ሲሉ አሳስበዋል። ኢትዮጵያዊያን በመተጋገዝ፣ በመተባበር፣ በመረዳዳትና በመግባባት የጋራ ችግሮችን ማሸነፍና የሚያጋጥሙ መሰናክሎችን ማለፍ ይገባል ብለዋል። የዓድዋን የድል በዓል ዘንድሮ አከባበሩን ከፍ በማድረግ ለነበረው ዝግጅትና አስደናቂ ወታደራዊ ትርኢትም አመስግነዋል። የባህልና ስፖርት ሚኒስትሩ ቀጀላ መርዳሳ፤ የዓድዋ ድል የአንድነት መንፈስና የሀገር ፍቅር የታየበት የሁሉም ዜጎች የጋራ እሴት መሆኑን ገልጸዋል። ከአገር ሉዓላዊነት ጋር የሚተሳሰር ታሪካዊ እለት በመሆኑ ከድሉ መማርና ትሩፋቶቹን ለሀገር ግንባታ ማዋል ይገባል ሲሉ ተናግረዋል። በጦር ሜዳ ውሎ የተገኘውን ድል ለህብረ ብሔራዊ አንድነት ግንባታ በመጠቀም ለትውልዱ ማሻገር ይገባልም ነው ያሉት።
የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከዓድዋ ድል የተረከበውን አንድነት፣ ጀግንነትና ጽናት ጠብቆ የኢትዮጵያ መከታ ሆኖ ይቀጥላል - ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ
Mar 2, 2023 17
አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 23/2015 የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከዓድዋ ድል የተረከበውን አንድነት፣ ጀግንነትና ጽናት ጠብቆ የኢትዮጵያ መከታ ሆኖ የሚቀጥል መሆኑን የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ገለጹ። የዓድዋ ድል 127ኛ ዓመት በዓል በመስቀል አደባባይ ድሉን በሚያስታውሱ የተለያዩ ዝግጅቶችና ወታደራዊ ትእይንቶች በድምቀት ተከብሯል፡፡ የኢፌዴሪ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ፤ የዓድዋ ድል ኢትዮጵያዊያን በጋራ ሆነው በፍፁም ጀግንነት አሸናፊ የሆኑበት ታሪካዊ እለት መሆኑን ገልጸዋል። በመሆኑም ከአድዋ የወረስነውን አንድነት፣ ጀግንነትና ጽናት በቀጣይነት ለአገራችን ክብርና ከፍታዋን ለማረጋገጥ በጋራ መቆም አለብን ብለዋል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በሰላም ማስከበር ተልዕኮ በተሰማራባቸው አገሮች ሁሉ በተምሳሌት የሚነሳ አኩሪ ገደል የፈፀመ ጀግና ሰራዊት መሆኑን አስታውሰዋል። ኢትዮጵያ እንደ ዓድዋ ድል ሁሉ ታላቁን የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ በብርቱ ልጆቿ እየገነባች መሆኑን ጠቅሰው ፤ ግድቡን በንቃት በመጠበቅ ከዓድዋ የወረስነውን ጀግንነት አስጠብቀን እናስቀጥላለን ብለዋል፡፡ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከዓድዋ ድል የተረከበውን አንድነት፣ ጀግንነትና ጽናት ጠብቆ የኢትዮጵያ መከታ ሆኖ የሚቀጥል መሆኑንም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ አረጋግጠዋል። የዘንድሮው የዓድዋ ድል በዓል በመከላከያ ሚኒስቴር አስተባባሪነት ታሪኩን በሚመጥን መልኩ ከፍ ተደርጎ ስለመከበሩም ገልጸዋል፡፡ የጥንታዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር ፕሬዝዳንት ልጅ ዳንኤል ጆቴ፤ የዓድዋ ድል አባቶቻችን ደማቸውን አፍስሰው አጥንታቸውን ከስክሰው ያቆዩን የኩራታችን ምንጭ ነው ብለዋል፡፡ በዓሉ የመላ ጥቁር ህዝቦች የነፃነት ቀን መሆኑን ጠቅሰው በመከላከያ ሰራዊት መሪነት ከፍ ባለ መልኩ እንዲከበር ላደረጉ ሁሉ ምስጋና አቅርበዋል።
ማህበራዊ
ከ22ሺህ በላይ የጎዳና ተዳዳሪዎችን በማንሳት ተጠቃሚ የሚያደርግ ሁለተኛ ዙር ፕሮግራም ይፋ ሆነ
Mar 3, 2023 25
አዳማ (ኢዜአ) የካቲት 24/2015 በሀገሪቱ ሁሉም ክልሎችና ሁለቱ የከተማ አስተዳደሮች ከ22ሺህ በላይ የጎዳና ተዳዳሪዎችን በማንሳት ተጠቃሚ የሚያደርግ ሁለተኛ ዙር ፕሮግራም ይፋ ሆነ። ፕሮግራሙን ዛሬ በቢሾፍቱ ከተማ ይፋ ያደረጉት የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ እንደገለጹት፤ ፕሮግራሞ ከ2015 እስከ 2016 ዓ.ም የሚቆይ ነው። በፕሮግራሙ መሰረት ከ22ሺህ በላይ የጎዳና ተዳዳሪዎችን በማንሳት ተጠቃሚ እንደሚሆኑ ገልጸው፤ኑሯቸውን በጎዳና ላይ ያደረጉና ለችግሩ የተጋለጡ አረጋውያን ተጠቃሚ እንደሚሆኑ አስታውቀዋል። ፕሮግራሙ በመንግስትና በአለም ባንክ የሚደገፍ መሆኑን ሚኒስትሯ አንስተው በመጀመሪያው ዙር ከ21ሺህ 900 በላይ ልዩ ድጋፍ የሚሹ አካላት ተጠቃሚ መሆናቸውን ገልጸዋል። ከእነዚህ ወገኖች መካከል ተሃድሶ ወስደው በቀጥታ የሚከፈል የሴፍቲኔት ፕሮግራም ተጠቃሚ የተደረጉ መሆንና ልዩ ልዩ ስልጠና በመስጠት ደግሞ ኢኮኖሚያዊ አገልግሎት ተጠቃሚ እንዲሆኑ ተደርጓል ብለዋል። በመጀመሪያው ዙር ከአመለካከትና ከቅንጅታዊ አሰራር አንፃር ክፍተት እንደነበር የገለጹት ሚኒስትሯ፤ ችግሩን በማስተካከል ሁለተኛውን ዙር ለማሳካት ከፌዴራል ጀምሮ ሁሉም ክልሎችና የከተማ አስተዳድሮች ማስፈፀም እንዳለባቸም አመልክተዋል። በሚኒስቴሩ የማህበራዊ ጥበቃና መከታተያ ስራ አስፈፃሚ አቶ ፈለቀ ጀምበር ፤ በሁለተኛው ዙር ፕሮግራም መስራት የሚችሉ የሙያና አቅም ግንባታ ስልጠና በመስጠት ፣የመስሪያና መሸጫ ቦታ እንዲሁም የብድር አገልግሎት እንዲያገኙ በማድረግ ወደ ስራ ይሰማራሉ ብለዋል ።
በኢትዮጵያ በጦርነቱ ጉዳት ለደረሰባቸው የማኅበረሰብ ክፍሎች የሚደረገው ድጋፍ ተጠናክሮ ይቀጥላል-ዩኤስ ኤይድ
Mar 3, 2023 22
አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 24/2015 የአሜሪካ ዓለም አቀፍ የልማት ኤጀንሲ (ዩኤስ ኤይድ) በኢትዮጵያ በጦርነቱ ጉዳት ለደረሰባቸው የማህበረሰብ ክፍሎች የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታወቀ። የኤጀንሲው የኢትዮጵያ ዳይሬክተር ሲን ጆንስ የተራድኦ ድርጅቱ በጦርነቱ ጉዳት ለደረሰባቸው በአማራ፣ በትግራይና በአፋር ክልል ለሚገኙ የማህበረሰብ ክፍሎች የሰብዓዊ ድጋፍ ሲያቀርብ መቆየቱን ለኢዜአ ገልጸዋል። በተለይም ደግሞ በፌደራል መንግስቱ እና በሕወሓት መካከል የተደረሰው የሰላም ስምምነት የሰብዓዊ ድጋፉን ለማሳለጥ ትልቅ እገዛ ማድረጉን ጠቁመዋል። ድጋፉ በዋናነት በውሃ አቅርቦት፣ በጤና አገልግሎት፣ በግብርና፣ በምግብ ዋስትና እንዲሁም በትምህርት ዘርፍ ላይ ያተኮረ ነው ብለዋል። የሰብዓዊ ድጋፉ በቀጣይም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ነው ዳይሬክተሩ የገለጹት። ኤጀንሲው በጦርነቱ ጉዳት በደረሰባቸው አካባቢዎች የሕዝብ አገልግሎቶችን መልሶ ለማስጀመር እና የመልሶ ማቋቋም ስራዎችን በጋራ ማከናወን በሚቻልባቸው ጉዳዮች ላይ ከፌዴራል መንግሥት ጋር እየተወያየ መሆኑን ጠቁመዋል። ይህንንም ሃሳብ በመደገፍ “በቀጣይ የእኛ ጥረት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በመሆን በመልሶ ግንባታ፣ መልሶ ማቋቋም ላይ የተያዘውን እቅድ ማገዝ ነው" ብለዋል ዳይሬክተሩ። የአሜሪካ መንግስትና እና ዩኤስ ኤይድ በኢትዮጵያ የልማት መርሐ-ግብር በተለይም በጤና፣ በትምህርት፣ የምግብ ዋስትናን ማረጋገጥና በግብርና ላይ ኢንቨስት እያደረጉ መሆኑን አመልክተዋል። በቀጣይም የአሜሪካ መንግስት የኢትዮጵያን ልማት የመደገፍ እና ትብብርን የበለጠ የማጠናከር ስራዎች እንደሚሰሩ ዳይሬክተሩ ገልጸዋል።
በደቡብ ኦሞ ዞን ዳሰነች ወረዳ ለሚገነባው ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የመሰረት ድንጋይ ተቀመጠ
Mar 3, 2023 18
ጅንካ (ኢዜአ) የካቲት 24/2015 የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ በደቦብ ኦሞ ዞን ዳሰነች ወረዳ በ20 ሚሊዮን ብር ወጪ ለሚገነባው የኦሞራቴ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የመሠረት ድጋይ አስቀመጡ። በመርሃ-ግብሩ ላይ የትምህርት ሚኒስትር ዲኤታ ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌን ጨምሮ በደቡብ ክልል በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የማህበራዊ ክላስተር አስተባባሪና የትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ዲላሞ ኦቶሬ የክልሉ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ሃላፊ አቶ አለማየሁ ባውዲና ሌሎች ሃላፊዎች ተገኝተዋል። የግንባታው አጠቃላይ ወጪ 20 ሚሊዮን ብር የሚፈጅ ሲሆን በደቡብ ክልል መንግስት እና ሰው ለሰው በተሰኘው ግብረ-ሠናይ ድርጅት በጋራ እንደሚሸፈን ተገልጿል። የትምህርት ቤቱ ግንባታ ከ1 ዓመት እስከ 2 ዓመት ባለው ጊዜ ውስጥ ይጠናቀቃል ተብሎ እንደሚጠበቅ በመርሃ ግብሩ ላይ ተጠቅሷል።
የፌዴራል ሥነ-ምግባርና ፀረ-ሙስና ኮሚሽን ጠቋሚዎችና ምስክሮች ጥቆማ የሚሰጡበት መተግበሪያ ይፋ አደረገ
Mar 3, 2023 17
አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 24/2015 የፌዴራል ሥነ-ምግባርና ፀረ-ሙስና ኮሚሽን ለጠቋሚዎችና ምስክሮች ጥቆማ የሚሰጡበት 'ፐብሊክ ፊድባክ ሲስተም' የተሰኘ የጥቆማ ማቅረቢያ መተግበሪያ (ሶፍትዌር) ዛሬ ይፋ አድርጓል። ኮሚሽኑ መተግበሪያውን ያዘጋጀው ከኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር ጋር በመተባበር ነው። መተግበሪያው በአምስት የአገር ውስጥ ቋንቋዎች አገልግሎት እንደሚሰጥ ተገልጿል። የፌዴራል ሥነ-ምግባርና ፀረ-ሙስና ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ሳሙኤል ኡርቃቶ በበኩላቸው ኮሚሽኑ የለውጥ ስራዎቹን ለማሳለጥ የሚያስችሉ ቴክኖሎጂዎችን እየተጠቀመ እንደሚገኝ ገልጸዋል። መተግበሪያው ስራን የማቀላጠፍ እና ጠቋሚዎች የሚደርስባቸውን ጥቃት እና ማስፈራራት ለመከላከል ያስችላል ብለዋል። ይህንንም ተከትሎ ሕብረተሰቡም በተዘጋጀለት 'Public Feedback System' ድረ-ገጽ ጥቆማዎችን በመስጠት የበኩሉን አገራዊ ኃላፊነት እንዲወጣ ጥሪያቸውን አቅርበዋል። የኢንፎርሜሽን መረብ ደኅንነት አስተዳደር ዋና ዳይሬክተር አቶ ሰለሞን ሶካ በበኩላቸው መተግበሪያው የሳይበር ጥቃት እንዳያጋጥመው ጥበቃ እንደሚደረግለት ገልጸዋል። በጠቅላይ ሚኒስትር ጽኅፈት ቤት የካቢኔ ጉዳዮች ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ተስፋዬ ዳባ በበኩላቸው ሙስናን ለመከላከል በአንድ ተቋም ብቻ ላይ ብቻ መንጠልጠል ውጤት አያመጣም ብለዋል። በመሆኑም ሁሉም አገር ወዳድ ዜጋ በኃላፊነት ስሜት እንዲረባረብ ጥሪ አቅርበዋል።
ኢኮኖሚ
የግብርና ምርታማነትን ለማሳደግ በእውቀት፣ በቴክኖሎጂና በስትራቴጂ የታገዘ ስራ እየተከናወነ ነው -ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ
Mar 3, 2023 26
ባህር ዳር (ኢዜአ) የካቲት 24/2015 የግብርናው ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ በእውቀት፣ በቴክኖሎጂና በስትራቴጂ የታገዘ ስራ እየተከናወነ መሆኑን የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ አስታወቁ። የክልሉ ግብርና ቢሮ ዛሬ 241 የእርሻ ትራክተሮችን ለአርሶ አደሮች አስረክቧል። ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ በወቅቱ እንደገለጹት ባለፉት አመታት ለግብርናው ዘርፍ ትኩረት የተሰጠ ቢሆንም አሰራሩ የአርሶ አደሩን ምርታማነት በማሳደግ በኩል ለውጥ ሳይመጣ ቆይቷል። የግብርና ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ በእውቀት፣ በቴክኖሎጂና በስትራቴጂ የታገዘ ስራ እየተከናወነ ነው። ከቅርብ አመታት ወዲህ መንግስት ለዘርፉ በሰጠው ትኩረት በተግባር የታገዘ ለውጥ የሚያመጣ ስራ እየተከናወነ መሆኑን ተናግረዋል። በተለይም በስንዴና አኩሪ አተር ምርት በክልሉ ተጨባጭ ለውጥ ማምጣት ተችሏል ብለዋል። የክልሉ መንግስት የአርሶ አደሩን ጊዜ የሚቆጥቡና የምርት ብክነትን የሚቀንሱ ቴክኖሎጂዎችን በረጅም ጊዜ የብድር አቅርቦት በማመቻቸት ተደራሽ እያደረገ መሆኑን ርዕሰ መስተዳድሩ ገልጸዋል። አርሶ አደሩን በቴክኖሎጂ የማዘመንና በረጅም ጊዜ ክፍያ የቴክኖሎጂ ግብዓቶች እንዲያገኝ የሚደረገው ጥረት ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አስረድተዋል። በግብርናው ዘርፍ ተጨባጭ ለውጥ ለማምጣት በተለመደው መንገድ መሄድ እንደማያዋጣ የገለጹት ደግሞ የግብርና ሚኒስትሩ ዶክተር ግርማ አመንቴ ናቸው። የግብርና ምርታማነትን በፍጥነት ለማሳደግ ዘመኑ ያፈራቸውን ጊዜ ቆጣቢና የአርሶ አደሩን ድካም የሚቀንሱ የግብርና ቴክኖሎጂዎችን መጠቀም እንደሚያስፈልግ አመልክተዋል። ባለፉት ዓመታት መንግስት የግብርናውን ዘርፍ የሚያዘምኑ ውሳኔዎችን በማስተላለፍ የእርሻ ቴክኖሎጂዎች ከቀረጥ ነጻ እያስገባ መሆኑን ተናግረዋል። በሃገር አቀፍ ደረጃ ቴክኖሎጂን ተጠቅሞ ምርታማነትን በማሳደግ በኩል ብዙ እንደሚቀር የገለጹት ሚኒስትሩ፣ ከሚታረሰው መሬት 22 በመቶው ብቻ በትራክተር እየታረሰ መሆኑን ገልጸዋል። አርሶ አደሩ የቴክኖሎጂ ተጠቃሚ እንዲሆን አስቻይ ሁኔታዎች መቅደም እንዳለባቸው አመልክተው፤ ለዚህም አንዱና ዋነኛው መሬትን በኩታ ገጠም ማረስ እንደሆነ አብራርተዋል። ለዚህም ምቹ ሁኔታዎች እየተፈጠሩ መሆናቸውን የተናገሩት ዶክተር ግርማ፤ አሁን ላይ እንደ ሀገር 6 ነጥብ 1 ሚሊዮን ሄክታር መሬት በኩታ ገጠም ተደራጅቷል ብለዋል። ''አርሶ አደሩ በቴክኖሎጂ ተደራሽ እንዲሆን በማድረግ ምርታማነትን ለማሳደግ ሰፊ ትኩረት ተሰጥቶት እየተሰራ ነው'' ያሉት ደግሞ የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ኃይለማሪያም ከፍያለው ናቸው። በክልሉ ለዓመታት የነበሩት ትራክተሮች ከ800 ያልበለጡ እንደነበሩ አስታውሰው፣ ባለፉት ሁለት ዙሮች ብቻ ከ700 በላይ ትራክተሮች ለአርሶ አደሮች ማስረከብ ተችሏል ብለዋል። አሁን ላይ በዘር በመሸፈን ላይ ከሚገኘው 4 ነጥብ 8 ሚሊዮን ሄክታር የእርሻ መሬት 11 በመቶው ብቻ ቴክኖሎጂን በመጠቀም የሚታረስ መሆኑን ተናግረዋል። በቀጣይም ለአርሶ አደሮች ትራክተሮችን የማቅረብና ሌሎች የማዘመን ጅምር ሥራዎች ተጠናክረው ይቀጥላሉ ብለዋል። የክልሉ መንግስት በረጅም ጊዜ ክፍያ የትራክተር ባለቤት እንዲሆኑ ማድረጉ እንዳስደሰታቸው የገለጹት ደግሞ ከማዕከላዊ ጎንደር ዞን ደንብያ ወረዳ የመጡት አርሶ አደር አሰፋ አያሌው ናቸው። አርሶ አደሮቹ የተረከቧቸው የእርሻ ትራክተሮች የተለያየ የፈረስ ጉልበት እንዳላቸው ተገልጿል። በርክክብ ስነ-ስርዓቱ ላይ የክልሉና የፌዴራል መንግስት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች እንዲሁም አርሶ አደሮችና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ተገኝተዋል።
በኢትዮጵያ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ በበጋ መስኖ ስንዴ ላይ የተመሰረተ ሁሉን አቀፍ የግብርና ልማት እየተከናወነ ነው--ዶክተር ግርማ አመንቴ
Mar 3, 2023 21
ባህር ዳር (ኢዜአ) የካቲት 24/2015 በኢትዮጵያ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ በበጋ መስኖ ስንዴ ላይ የተመሰረተ ሁሉን አቀፍ የግብርና ልማት ስራ እየተከናወነ መሆኑን የግብርና ሚኒስትር ዶክተር ግርማ አመንቴ ገለጹ። የፌደራልና የአማራ ክልል ከፍተኛ አመራሮች በምዕራብ ጎጃም ዞን ደቡብ አቸፈር ወረዳ በመስኖ የለማ ስንዴን ጎብኝተዋል። ሚኒስትሩ ዶክተር ግርማ አመንቴ እንዳሉት፤ በኢትዮጵያ ስንዴን በስፋት በማምረት ለመጀመሪያ ጊዜ ለውጭ ገበያ መላክ ተጀምሯል። ዘንድሮ በአገር አቀፍ ደረጃ ከ1 ነጥብ 3 ሚሊዮን ሄክታር በላይ መሬት በበጋ መስኖ ስንዴ ልማት መሸፈኑን ገልጸዋል። "ይሄን መልካም ጅምር በማስቀጠል የምግብ ዋስትናን የማረጋገጥ እና የተጀመረውን ስንዴ ወደ ውጭ የመላክ ተግባር ተጠናክሮ ይቀጥላል" ብለዋል። አገራዊ የምግብ ዋስትና እንዲረጋገጥም የመስኖ ስንዴ ልማትን መሰረት ያደረገ ሁሉን አቀፍ የግብርና ልማት ሥራ እየተከናወነ መሆኑን ዶክተር ግርማ ገልጸዋል። እንደ ሚኒስትሩ ገለጻ፤ የመስኖ ስንዴ ልማቱን ውጤታማ ለማድረግ በፌደራል እና በክልል መንግስታት ትብብር ዘመናዊ የመስኖ ቴክኖሎጂዎችን ለአርሶ አደሩ በማቅረብ ድጋፍ ተደርጓል። "በደቡብ አቸፈር ኩርባ ቀበሌ በመስኖ የለማው ስንዴ መርሃ ግብሩ ምን ያህል ውጤታማ እንደሆነ ያሳያል" ሲሉ ገልጸዋል። የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ኃይለማርያም ከፍያለው በበኩላቸው በዘንድሮ የበጋ ወቅት 250 ሺህ ሄክታር መሬት በስንዴ ለማልማት ታቅዶ በተደረገ ጥረት 213 ሺህ ሄክታር መሬት ማልማት ተችሏል ብለዋል። በክልሉ በበጋ መስኖ ከለማው ማሳ ከ10 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ምርት ለማግኘት መታቀዱንና እቅዱን ለማሳካት የምርጥ ዘር፣ የግብአት እና የቴክኖሎጂ ድጋፍ መደረጉን አመልክተዋል። የግብርና ሚኒስቴር በክልሉ ለሚካሄደው የመስኖ ስንዴ ልማት የትራክተር፣ የውሃ መሳቢያ ሞተር እና ሌሎች ለስራው የሚሆን አንድ ቢሊዮን ብር የሚገመት ድጋፍ ማድረጉን ጠቁመዋል።
ኢትዮጵያና ሶማሊያ በሠራተኞች የሥራ፣ የሥራ ቅጥርና ጉልበት ፍልሰት ዙሪያ በጋራ ለመስራት ተስማሙ
Mar 3, 2023 25
አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 24/2015 በሠራተኞች የሥራ፣ የሥራ ቅጥርና ጉልበት ፍልሰት ዙሪያ በጋራ ለመስራት ተስማምተዋል፡፡ የስራና ክህሎት ሚኒስትር ወይዘሮ ሙፈሪሃት ካሚል ከሶማሊያ ፌዴራላዊ ሪፐብሊክ የሠራተኛ እና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ቢህ ኢማን ጋር ተወያይተዋል፡፡ ውይይታቸው ከሁለተኛው የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት (ኢጋድ) የሚኒስትሮች ጉባኤ ጎን ለጎን የተካሄደ መሆኑ ተገልጿል፡፡ የኢትዮጵያንና የሱማሊያን የሁለትዮሽ ግንኙነት ማጠናከር ዓላማው ባደረገው በዚህ መድረክ ሁለቱ ሀገራት በሠራተኞች የሥራ፣ የሥራ ቅጥርና ጉልበት ፍልሰት ዙሪያ በጋራ ለመስራት መስማማታቸውን ከሚኒስቴሩ የተገኘው መረጃ ያመላክታል፡፡
የእንግሊዝ ባለሀብቶች በኢትዮጵያ መዋዕለ ነዋያቸውን እንዲያፈሱ ተጠየቀ
Mar 3, 2023 20
አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 24/2015 የእንግሊዝ ባለሀብቶች በኢትዮጵያ በተለያዩ ዘርፎች መዋዕለ-ነዋያቸውን እንዲያፈሱ በሀገሪቱ የኢትዮጵያ አምባሳደር ተፈሪ መለሰ ጥሪ አቀረቡ። አምባሳደሩ በዌስት ሚኒስቴር የሁሉም ፓርቲዎች ፓርላሜንታዊ ቡድን አባላትና እንግዶች በተገኙበት ስለኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ እንዲሁም የንግድ፣ የኢንቨስትመንትና የቱሪዝም ዕድሎች ገለፃ አድርገዋል። ኢትዮጵያ እጅግ አዋጪ የሆኑ ሠፋፊ የኢንቨስትመንት ዕድሎች በግብርና፣ በማኑፋክቸሪንግ፣ አግሮፕሮሰሲንግ፣ በኢነርጂ፣ በጤና፣ በቱሪዝም እና በማዕድን ዘርፎች ስለመሆኗ ጠቅሰዋል። አምባሳደሩ የኢትዮጵያ መንግስት የተለያዩ ሪፎርሞች በመሥራት ሀገሪቱ ለውጪ ኢንቨስትመንትና ንግድ የበለጠ የተመቸ ሁኔታ የተፈጠረባት መሆኗን አንስተዋል፡፡ የንግድ ህግ ማሻሻያ፣ የካፒታል ገበያን ለመጀመር የህግ ማዕቀፍና ተቋም መፍጠር፣ የፋይናንስ ዘርፉ የውጪ ባንኮችን ተሣትፎ እንዲያካትት መደረግ፣ የኢንቨስትመንት ህግን ማበረታቻ ሥርዓት ማሻሻል፣ የቴሌኮም አገልግሎት ለግል ኢንቨስትመንት ክፍት መደረግ በዋናነት የሚጠቀሱ ናቸው በለዋል። በዚህም የተወሰኑ የእንግሊዝ ኩባንያዎች በተለያዩ መስኮች በኢትዮጵያ በኢንቨስትመንት እየተሳተፉ ሲሆን የበለጠ እንዲሣተፉ የእንግሊዝ መንግስትም ማበረታታት እንደሚገባው ለፓርላማ አባላቱ ተገልጾላቸዋል፡፡ የኢትዮጵያ አየር መንገድም መንገደኞችን በ120 አገራት የሚያገናኝ የበረራ መረብ የፈጠረ ሲሆን ዕቃዎችንና ማጓጓዝ በተመለከተ በ60 ሀገራት የካርጎ አገልግሎት ተደራሽ እያደረገ መሆኑ ለባለሀብቶቹና ለንግዱ ማህበረሰብ ተጨማሪ ዕድል መሆኑንም አስረድተዋል፡፡ በዌስት ሚኒስቴር የሁሉም ፓርቲዎች ፓርላሜንታዊ ቡድን ሰብሳቢ የፓርላማ አባል የሆኑት ሎርድ ሎረንስ ሮበርትሠንና ሚስተር ቲም ጆንሰን ለኢትዮጵያ ያላቸውን ፍቅር እንዲሁም ሀገሪቱ ያላትን ዕድልና እያስመዘገበች ያለውን የኢኮኖሚ ዕድገት በማንሣት አድናቆታቸውን ገልጸዋል። በቀጣይም የንግድ ልዑካን ቡድን ይዘው ወደ ኢትዮጵያ እንደሚጓዙ አስታውቀዋል።
ሳይንስና ቴክኖሎጂ
ኢትዮጵያ በስፔን ባርሴሎና ዓለም አቀፍ የሞባይል ጉባኤ ላይ በቴሌብር መተግበሪያ ዙሪያ ተሞክሮዋን አቀረበች
Feb 28, 2023 23
አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 21/2015 ኢትዮጵያ በስፔን ባርሴሎና እየተካሄደ በሚገኘው የዓለም አቀፉ የሞባይል ጉባኤ (World Mobile Congress) የሞባይል የገንዘብ ዝውውር መተግበሪያ ቴሌብር ዙሪያ ተሞክሮዋን አቀረበች። ጉባኤው ትናንት የተጀመረ ሲሆን "የነገን ቴክኖሎጂ ዛሬ ማሳየት" በሚል መሪ ቃል የሚከናወን ነው። በኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሬሕይወት ታምሩ የተመራ ልዑክ በጉባኤው ላይ እየተሳተፈ ይገኛል። በጉባኤው መክፈቻ ላይ በተካሄደው የፋይናንስ ቴክኖሎጂ(ፊንቴክ) ስብሰባ ላይ ኢትዮጵያ የሞባይል ገንዘብ ልውውጥ መተግበሪያ ቴሌብር ላይ ያላትን ተሞክሮ አቅርባለች። ጉባኤው ከዓለም አቀፍ የቴክኖሎጂ ኩባንያዎች ለመማር እና አዲስ እድሎችን ለማግኘት የሚያስችል መሆኑን ኢትዮ ቴሌኮም በትዊተር ገጹ ያወጣው መረጃ ይጠቁማል።
ሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ለሁለት ምሁራን የሙሉ ፕሮፌሰርነት ማዕረግ ሰጠ
Feb 28, 2023 19
ሐረማያ (ኢዜአ) የካቲት 21/2015 የሐረማያ ዩኒቨርሲቲ አስተዳደር ቦርድ ለሁለት ምሁራን የሙሉ ፕሮፌሰርነት ማዕረግ መስጠቱን አስታወቀ። በዚህም መሰረት ለዶክተር ነጋ አሰፋና ለዶክተር ገላና አመንቴ የሙሉ ፕሮፌሰርነት ማዕረግ ሰጥቷል። ውሳኔው የዩኒቨርሲቲው ሴኔት ገምግሞ ባቀረበው ጥያቄ መሰረት የአስተዳዳር ቦርዱ ትናንት ባካሄደው ስብሰባ እንዲሰጣቸው በወሰነው መሰረት መሆኑን የዩኒቨርሲው የህዝብና አለም አቀፍ ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ አለምእሸት ተሾመ ገልጸዋል። ዳይሬክተሩ እንዳመለከቱት፤ ዶክተር ነጋ አሰፋ በማስተማር ዘርፍ ብቃት ያላቸውን የጤና ባለሙያዎች ለማፍራት ከሚያደርጉት ጥረት በተጨማሪ ከተለያዩ ዓለም አቀፍ የምርምር ተቋማትና ዩኒቨርሲቲዎች በእናቶች ጤና፣ ህፃናት እና ወጣቶች ጤና፣ የቤተሰብ ምጣኔ፣ ስነ-ተዋልዶ ጤና እና መሰል ጉዳዮች ላይ ትኩረት ያደረጉ ጥናትና ምርምሮችን ሲያደርጉ ቆይተዋል፡፡ ይህንን ስራ ሲያከናውኑ የቆዩት ከጆን ሆፕኪንስና ከሀርቫርድ ዩኒቨርሲቲዎች የኀብረተሰብ ጤና ትምህርት ክፍሎች፣ ከለንደን ስኩል ኦፍ ሀይጅንና ትሮፒካል ሜዲስን፣ ከኢሞሪ ዩኒቨርሲቲ ዓለም አቀፍ የጤና ኢንስቲቲዩት፣ ከካሮሊንሳብ ኢንስቲቲዩትና ከኦስቶሪያ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር እንደሆነ ጠቅሰዋል። የጥናትና ምርምር ስራዎቻቸው በሀገራችን የእናቶችና ህፃናት ጤና ላይ ለሚሰሩ ስራዎች በግብዓትነት እንዲያገለግሉ አድርገዋል ብለዋል፡፡ በአፍሪካ ትልቁ በሆነው የቀርሳ፣ ሐረርና ሐረማያ የስነ-ህዝብ ክትትል ማዕከልን ከስራ ባልደረቦቻቸው ጋር በመሆን የመሰረቱ፣ ከአስር ዓመታት በላይ የመሩ መሆናቸውን አመልክተው፤ ከምርምር ማዕከሉ በተገኙ መረጃዎች በዓለም አቀፍ ደረጃ ከተለያዩ ተመራማሪዎች ጋር ከ70 በላይ የምርምር ውጤቶችን ለህትመት ማብቃታቸውን አስረድተዋል። በዚህም ዶክተር ነጋ አሰፋ ለሐረማያ ዩኒቨርሲቲ የጤናና ህክምና ሳይንስ ኮሌጅ የመጀመሪያው ሙሉ ፕሮፌሰር መሆናቸውን አስታውቀዋል። ዶክተር ገላና አመንቴ ደግሞ ከስልሳ በላይ የማስተርስና የዶክትሬት ዲግሪ ተማሪዎችን በማማከር ለውጤት እንዲበቁ ማድረጋቸውን የጠቀሱት ዳይሬክተሩ፤ የቤተ-ሙከራ ትግበራ መመሪያና ሶስት የመማሪያ መጽሀፍት አዘጋጅተዋል ብለዋል። ዳይሬክተሩ እንዳስረዱት፤ በፊዚክስ ዘርፍ የምርምር ግኝትና ቴክኖሎጂ ልማት ላይ ያተኮረ መጽሐፍ አሳትመዋል፤ ከ40 በላይ ሳይንሳዊ ጽሁፎችን በዓለም አቀፍ ደረጃ ታዋቂ በሆኑ ሳይንሳዊ መጽሔቶች ላይ አሳትመዋል። በዩኒቨርሲቲው የተማሪዎች ዲን፣ ሬጅስትራር፣ የተቋማዊ ሀብትና ፋሲሊቲ አስተዳደር ዳይሬክተር በመሆን በአስተዳደር ስራዎች ላይ በኃላፊነት ማገልገላቸውን ገልጸዋል፡፡ በዚህም ዶክተር ገላና አመንቴ በፊዚክስ የሙሉ ፕሮፌሰርነት ማዕረግ የተሰጣቸው መሆኑን አስታውቀዋል።
ኢትዮጵያ ለሳይንስ፣ ቴክኖሎጂና ኢኖቬሽን ዘርፎች የሰጠችው ትኩረት ለምስራቅ አፍሪካ አገራት አብነት የሚሆን ነው-የኡጋንዳ ፓርላማ አባላት
Feb 26, 2023 22
አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 19/2015 ኢትዮጵያ ለሳይንስ፣ ቴክኖሎጂና ኢኖቬሽን ዘርፎች የሰጠችው ትኩረት ለምስራቅ አፍሪካ አገራት አብነት የሚሆን ነው ሲሉ የኡጋንዳ ፓርላማ አባላት ተናገሩ፡፡ ኢትዮጵያ ለዘርፎቹ ግልጽ ፖሊሲ በማስቀመጥና የተጠናከረ ተቋማዊ አደረጃጀት በመፍጠር ትኩረት ሰጥታ እየሰራች መሆኑንም ነው ያነሱት፡፡ የኡጋንዳ ፓርላማ አባላት ልዑክ በኢትዮጵያ የአምስት ቀናት ጉብኝት ያደረጉ ሲሆን፤ በጉብኝታቸውም በኢትዮጵያ ያሉ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ተቋማትን የስራ እንቅስቃሴ ተመልክተዋል፡፡ የልዑኩ አባላት በዚሁ ጊዜ ኢትዮጵያ በሳይንስ፣ ቴክኖሎጂና ኢኖቬሽን ዘርፍ እየተከተለች ያለው ፖሊሲና ህጋዊ አሰራሮች ዘርፉን ለማሳደግ መሰረት የሚጥሉ መሆናቸውን ተናግረዋል፡፡ የልዑክ ቡድኑን የመሩት ፍሎረንስ አኪኪ የኢትዮጵያ መንግስት ቴክኖሎጂና ኢኖቬሽንን የአገሪቷ እድገትን ለመምራት ቁልፍ ጉዳይ አድርገው እየሰሩበት መሆኑን እንደተገነዘቡ ይናገራሉ፡፡ ኢትዮጵያ የሳተላይት መረጃ መቀበያና መቆጣጠሪያ ማዕከል በመገንባት ጭምር እየሰራች መሆኑን ጠቅሰው፤ ይህም ኢትዮጵያ በአህጉሪቷ የቴክኖሎጂ ዘርፍ እሄደችበት ያለውን መንገድ እንደሚያሳይ አንስተዋል፡፡ የእንጦጦ ኦብዞርቫቶሪ ምርምር ማዕከል አሁን ላይ ለተለያዩ ጉዳዮች የሚያገለግሉ የሳተላይት መረጃዎችን በመቀበል እየሰራ መሆኑን ለአብነት በመጥቀስ፡፡ ከዚህ አኳያ በኡጋንዳ ያሉ የዘርፉ ባለሙያዎች ከኢትዮጵያ አቻዎቻቸው ጋር ተቀራርበው እንዲሰሩ እንሻለን ነው ያሉት፡፡ አፍሪካ በተለይ በህዋ ሳይንስ ምርምር ዘርፍ በቂ ስራ እያከናወነች አለመሆኑንም ነው የረተናገሩት፡፡ ከዚህ አኳያ የኢትዮጵያ መንግስት ሃብት በመመደብ ጭምር ለዘርፉ የሰጠው ትኩረት የሚደነቅ መሆኑን አንስተው፤ ይህም ከኢትዮጵያ ባሻገር በመላው አፍሪካ የሚኖረው ሚና ከፍተኛ መሆኑን አብራርተዋል፡፡ ሌላኛው የልዑክ ቡድኑ አባል በርናርድ ኦድዌ ሙቱሳ በበኩላቸው ኢትዮጵያ በሳይንስና ቴክኖሎጂ ዘርፍ የተሻለ ስራ እያከናወነች ስለመሆኑ አንስተዋል፡፡ ኢትዮጵያ በዘርፉ የሰው ሃብት በማፍራትና የመሰረተ ልማትን በማስፋፋት ረገድ የተሻለ ስራ ስለማከናወኗ አንስተው፤ ይህም በተለይ የቀጠናው አገራት ከኢትዮጵያ ጋር በዘርፉ ተቀራርበው እንዲሰሩ ምቹ ሁኔታ የሚፈጥር መሆኑን አብራርተዋል፡፡ በጉብኝታቸው ኢትዮጵያ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ዘርፍን በተሻለ ተቋማዊ አደረጃጀት እየመራች መሆኑን እንደተገነዘቡ የተናገሩት ደግሞ ሌላኛዋ የልዑክ ቡድኑ አባል ቤቲ ኦውል ናቸው፡፡ ተቋማዊ አደረጃጀቶች በተሻለ መልኩ ተናበውና ተቀናጅተው እየሰሩ ስለመሆኑ መገንዘባቸውንም ነው የገለጹት፡፡
ዩኒቨርሲቲዎች የጥናትና ምርምር ስራዎች የሚያስፈልገውን ወጪ ለመሸፈን የትብብር ፕሮጀክቶች መቅረጽን እንደ አማራጭ ሊጠቀሙበት እንደሚገባ ተገለጸ
Feb 25, 2023 18
ጂንካ (ኢዜአ) የካቲት 18/ 2015 የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የጥናትና ምርምር ስራቸውን ከትብብር ፕሮጀክቶች ጋር ቢያስተሳስሩ ውጤታማ ስራ ማከናወን እንደሚችሉ ተጠቆመ። በትብብር ፕሮጀክቶች እና ፈንድ ማፈላለግ ላይ ያተኮረ ውይይት ዛሬ በጂንካ ተካሄዷል። የሐዋሳና የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲዎች በመድረኩ ላይ በጉዳዩ ዙሪያ ያላቸውን ልምድ አካፍለዋል። የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ መምህርና ተመራማሪ ዶክተር ስንታየሁ ይግረም "የትብብር ፕሮጀክቶች አገራዊ፣ አህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ ልምዶችን ለመለዋወጥ ያስችላሉ" ብለዋል። በተለይ የትብብር ፕሮጀክቶችን በመቅረጽ ድጋፍ ከሚሰጡ ዓለም አቀፍ የፋይናንስ ተቋማት ጋር በጋራ መስራት በበጀት እጥረት የሚያጋጥሙ የአቅም ውስንነቶችን ለመፍታትና ውጤታማ ለመሆን እንደሚያስችል አስገንዝበዋል። በተወሰነ የሰው ኃይልና በጀት ውስብስብ ችግሮችን መፍታት አዳጋች መሆኑን የገለጹት ደግሞ የጂንካ ዩኒቨርሲቲ የምርምርና የማህበረሰብ አገልግሎት ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር ኤሊያስ አለሙ ናቸው። እንደ እሳቸው ገለጻ ፤በዩኒቨርሲቲዎችና በዓለም አቀፍ ተቋማት የሚተገበሩ የትብብር ፕሮጀክቶች አገራዊ፣ አህጉራዊ እና ዓለም አቀፋዊ ውስብስብ ችግሮችን ለመፍታት ያስችላሉ። የትብብር ፕሮጀክቶች በተለይ እንደ ጂንካ ዩኒቨርሲቲ ላሉ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት አቅምን ለማጎልበትና ልምድን ለመቅሰም የሚኖራቸው ጠቀሜታ ወሳኝ ነው ብለዋል። የጂንካ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ኩሴ ጉድሼ እንዳሉት፣ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ከመማር ማስተማር ስራቸው በተጓዳኝ ማህበረሰቡን ተጠቃሚ የሚያደርጉ ፕሮጀክቶችን ማከናወን ይጠበቅባቸዋል። ይህም ከፍተኛ የፋይናንስ ሀብትን እንደሚጠይቅ ጠቁመው፣ ውስን የሆነውን የመንግስት በጀት ብቻ ከመጠበቅ የትብብር ፕሮጀክቶችን ቀርጾ ችግሩን ለማቃለል መንቀሳቀስ እንዳለባቸው ገልጸዋል። በኢትዮጵያ ከአራተኛው ትውልድ ዩኒቨርሲቲዎች አንዱ የሆነው የጂንካ ዩኒቨርሲቲ በትምህርት ጥራት እና በሳይንሳዊ የጥናትና ምርምር ዘርፍ እንደ እ.አአ በ2030 በአገሪቱ ከሚገኙ አምስት ምርጥ ዩኒቨርሲቲዎች አንዱ ለመሆን ራዕይ ሰንቆ እየሰራ እንደሚገኝ ገልጿል።
ስፖርት
ስፖርቱ ከመንግሥት በጀት ጥገኝነት በመውጣት እንደማንኛውም የልማት ዘርፍ አትራፊ ሴክተር እንዲሆን እየተሰራ ነው
Mar 3, 2023 18
አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 24/2015 ስፖርቱ ከመንግሥት በጀትጥገኝነት በመውጣት እንደማንኛውም የልማት ዘርፍ አትራፊ ሴክተር መሆን እንዲችል እየተሰራ መሆኑን የባህልና ስፖርት ሚኒስትር ገለጸ። የኢትዮጵያን ስፖርት ለማሳደግና ለማልማት ስፖርቱ ከመንግሥት ድጋፍ መላቀቅ እንዳለበት በዘርፉ ባለሙያዎች በተደጋጋሚ ይነሳል። የባህልና ስፖርት ሚኒስትር የስፖርት ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ አምባሳደር መስፍን ቸርነት ለኢዜአ እንደገለጹት የመንግሥት ፍላጎት ስፖርቱ በሂደት እራሱን የሚችልበት ሁኔታ እንዲፈጠር ማድረግ ነው። አሁን ላይ እጅግ ውስን ከሆኑ ክለቦች በቀር በተለያዩ ክለቦች ሥር የሚገኙ ስፖርተኞች ደሞዝና ሌሎች ወጪዎች በመንግሥት በጀት ላይ ጥገኛ መሆኑን ነው ያነሱት። ለዚህ እንደ ትልቅ ማሳያ ያነሱት በአገሪቱ እግር ኳስ በአንደኛ ሊግ ጀምሮ ከፍተኛ ሊግ ፕሪሚየር ሊግ ሥር የሚገኙ ክለቦች ወጪያቸው ከመንግሥት ከሚገኝ ድጎማ የንጠለጠለ መሆኑን ገልጸዋል። የመንግሥት ፍላጎት ግን ስፖርቱን እንደማንኛውም የልማት ሴክተር አትራፊ እንዲሆኑ ነው ብለዋል። ስፖርቱን ከመንግሥት ጥገኝነት በመላቀቅና ሃብት የሚያመንጭ ለማድረግ ስፖርት ሕዝባዊ መሰረት እንዲኖረው ማድረግ እንደሚገባ ነው የገለጹት። የአገሪቱ ክለቦች አሁን ካሉበት ሁኔታ በመውጣት እራሳቸውን እንዲችሉ የተጀመሩ ሥራዎች መኖራቸውን ሚኒስትር ዴኤታው ተናግረዋል። አሁን ላይ መንግሥት የስፖርት ማኅበራት እራሳቸውን እንዲችሉ ለማድረግ ከዚህ በፊት እያንዳንዱ ፌዴሬሽን የራሳቸው የጽህፈት ቤታ ሃላፊ የነበራቸው ሲሆን እሱን በመቀነስ በአንድ ማዕከል በጥቂት ባለሙያዎች ብቻ እንዲመሩ አዲስ መዋቅር መዘርጋቱን ነው የገለጹት። ከዚህ በተጨማሪ የቴክኒክና ባለሙያ እራሳቸው የስፖርት ማኅበራት እንዲቀጥሩ እየተደረገ ነው ብለዋል።ይህ መሆኑ ለሁሉም ፌደሬሽኖች መንግሥት ያወጣው የነበረው ወጪ በመቀነስና እራሳቸውን እንዲችሉ ለማድረግ ያለመ መሆኑን ነው የገለጹት። ይህን አሰራር በመተግበር ከጅምሩ አበረታች ውጤት እያሳዩ ያሉ ፌዴሬሽኖች እንዳሉም ሚኒስትር ዴኤታው ጠቁመዋል። የስፖራት ማኅበራት እነዚህ ተሞክሮዎች በማስፋት ከመንግሥት ጥገኝነት ለመላቀቅ የሚያስችላቸውን ሥራዎች ሊሰሩ ይገባል ብለዋል። ይህን ማድረግ ከተቻለ በተለያዩ የስፖርት አይነቶች በርካታ ወጣቶችን በስፖርቱ ተጠቃሚ ማድረግ እንደሚቻል ነው ያነሱት። ከዚህ አልፎ በተለያዩ ዓለም ዓቀፍ ውድድሮች በብዙ የስፖርት አይነቶች ለመሳተፍና የኢትዮጵየ ሥምና ዝና ከፍ ለማድረግ ወሳኝ ነው ብለዋል።
20ኛው ሀገር አቀፍ የባህል ስፖርቶች ውድድርና 16ኛው የባህል ፌስቲቫል በሚዛን አማን ከተማ ለማካሄድ ዝግጀት ተደርጓል
Mar 3, 2023 19
ሚዛን አማን (ኢዜአ) የካቲት 24/2015 20ኛው ሀገር አቀፍ የባህል ስፖርቶች ውድድርና 16ኛው የባህል ፌስቲቫል ለማስተናገድ የሚያስችል ዝግጅት ማገባደዱን የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ባህል፣ ቱሪዝምና ስፖርት ቢሮ አስታወቀ። የቢሮው ምክትል ሃላፊ አቶ አህመዲን አወል እንዳስታወቁት በክልሉ አስተናጋጅነት በመጪው እሁድ የካቲት 26 የሚጀመረውን 20ኛውን ሀገር አቀፍ የባህል ስፖርቶች ውድድርና 16ኛው የባህል ፌስቲቫልን በተሳካ ሁኔታ ለማካሄድ የቅድመ ዝግጅት ሥራ ተጠናቋል። ውድድሩ ለአንድ ሳምንት የሚካሄደው በአዲሲቷ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል በሚዛን አማን ከተማ መሆኑን ጠቁመው፤ ይህም የባህል ስፖርቶችን ለማስተዋወቅና የህዝብ ለህዝብ ትስስር ለማሳደግ እድል የሚፈጥር መሆኑን ገልጸዋል። በተለይም የባህል ፌስቲቫሉ ህብረ ብሔራዊ የሆነው የሀገራችን ቱባ ባህል፣ ወግና ሥርዓት በአደባባይ የሚታይበትና እርስ በእርስ የሚያስተዋወቅ መድረክ ሆኖ ያገለግላል ብለዋል። ኢትዮጵያዊ ወንድማማችነትን በሚያጎላ መልኩ ውድድሩን በተሳካ ሁኔታ ለማካሄድ ከፌዴራል እና ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት የዝግጅት ሥራ መከናወኑንም አክለዋል። በ11 ዓይነት ስፖርቶች በሚካሄደው ውድድሩ ላይ ከተለያዩ ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች የተውጣጡ 1ሺህ 200 ስፖርተኞችና ልኡካን እንደሚሳተፉም ጠቁመዋል። ከክልሉ ብዝሃ ከተሞች አንዷ የሆነችው ሚዛን አማን በስፖርቱ ለመሳተፍ የሚመጡ እንግዶችን በመልካም መስተንግዶ ለመቀበል ዝግጅት ማድረጓንም አቶ አህመዲን አስታውቀዋል። የቤንች ሸኮ ዞን ባህል ቱሪዝምና ስፖርት መምሪያ ኃላፊ አቶ ደረጀ ኩይክ በበኩላቸው የሚመጡ እንግዶች ከስፖርታዊ ውድድሩ ባሻገር የአካባቢውን የቱሪዝም ሀብት እንዲጎበኙ ምቹ ሁኔታ መፈጠሩን ገልጸዋል። ለውድድሩ ከዋናው ሁለገብ ስታዲየም ሌላ ሁለት ተጨማሪ ሜዳዎች ምቹ የተደረጉ ሲሆን ለቤት ውስጥ ውድድሮችም አስፈላጊ ዝግጅት መደረጉን ጠቅሰዋል።
ቤትኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሁለተኛ ዙር ውድድር ዛሬ ይጀመራል
Mar 2, 2023 17
አዲስ አበባ(ኢዜአ) የካቲት 23/2015 ቤትኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሁለተኛ ዙር ውድድር ዛሬ በሚደረጉ ሁለት ጨዋታዎች ይጀመራል። በ16ኛ ሳምንት መርሐግብር ሀዲያ ሆሳዕና ከመቻል ከቀኑ 10 ሰአት እንዲሁም አርባ ምንጭ ከተማ ከወልቂጤ ከተማ ከምሽቱ 1 ሰአት ላይ በድሬዳዋ ስታዲየም ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። በድሬዳዋ ስታዲየም 127ኛውን የአድዋ ድል በዓል አስመልክቶ በሄሊኮፍተር ስታዲየም ውስጥ የበዓል መልዕክት የያዙ ፍላየሮች እንደሚበተኑና የማርሽ ባንድ እና ሌሎችም ትርኢቶች እንደሚቀርብ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ አክሲዮን ማህበር አስታውቋል። የስታዲየም በሮች ከቀኑ 8 ሰዓት ጀምሮ ለተመልካች ክፍት እንደሚሆንና ተመልካቾች ጨዋታውን በነጻ መከታተል እንደሚችሉም ገልጿል። የፕሪሚየር ሊጉን የደረጃ ሰንጠረዥ ቅዱስ ጊዮርጊስ በ32 ነጥብ ይመራል። ኢትዮጵያ መድን በ30 እንዲሁም ባህር ዳር ከተማ በ27 ነጥብ ሁለተኛ እና ሶስተኛ ደረጃ ይዘዋል። አርባ ምንጭ ከተማ፣ ኢትዮ ኤሌትሪክ እና ለገጣፎ ለገዳዲ ከ14ኛ እስከ 16ኛ ደረጃ ያለውን ደረጃ በመያዝ ወራጅ ቀጠና ውስጥ ይገኛሉ። ቤትኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የመጀመሪያ ዙር ውድድር ትናንት መጠናቀቁ ይታወቃል።
ቤትኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የ15ኛ ሳምንት መርሐ-ግብር ዛሬ ሁለት ጨዋታዎች ይደረጋሉ
Mar 1, 2023 16
አዲስ አበባ(ኢዜአ) የካቲት 22/2015 ተራዝመው የነበሩ የቤትኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የ15ኛ ሳምንት ሁለት ጨዋታዎች ዛሬ ይደረጋሉ። ጨዋታዎቹ የተራዘሙት በድሬዳዋ በጣለው ከባድ ዝናብ ሜዳው ማጫወት ባለመቻሉ ምክንያት ነው። የፕሪሚየር ሊጉ አክሲዮን ማህበር የውድድር እና ስነ ስርዓት ኮሚቴ ጨዋታዎቹ ዛሬ እንዲካሄዱ መወሰኑ ይታወቃል። በዚሁ መሰረት ቅዱስ ጊዮርጊስ ከድሬዳዋ ከተማ በድሬዳዋ ስታዲየም ከቀኑ 10 ሰአት ላይ ይጫወታሉ። ቅዱስ ጊዮርጊስ በ29 ነጥብ ሁለተኛ እንዲሁም ድሬዳዋ ከተማ በ18 ነጥብ 13ኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። ቅዱስ ጊዮርጊስ የዛሬውን ጨዋታ ካሸነፈ የፕሪሚየር ሊጉን መሪነት ከኢትዮጵያ መድን ይረከባል። በሌላኛው የ15ኛ ሳምንት መርሐግብር ባህር ዳር ከተማ ከወላይታ ዲቻ ከምሽቱ 1 ሰአት ይጫወታሉ። ባህር ዳር ከተማ በደረጃ ሰንጠረዡ በ26 ነጥብ ሶስተኛ ደረጃ ተቀምጧል። ወላይታ ዲቻ በ20 ነጥብ 10ኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። ከሁለቱ ጨዋታዎች በኋላ የፕሪሚየር ሊጉ የመጀመሪያ ዙር ይጠናቀቃል። የሁለተኛ ዙር የሊጉ ውድድር ደግሞ ነገ ይጀመራል።
አካባቢ ጥበቃ
የውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር የውሃ አካላትን ደህንነት ለማስጠበቅ ለገባር ወንዞች ደህንነት በትኩረት እየሰራ ነው
Feb 27, 2023 20
ባህር ዳር(ኢዜአ) የካቲት 20 ቀን 2015 በኢትዮጵያ ባሉ የውሃ አካላት ላይ በደለል መሞላትንና ብክለት የሚደርሱ አደጋዎችን ለመከላከል የገባር ወንዞችን ደህንነት ለመጠበቅ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ መሆኑን የውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር አመለከተ። ሚኒስቴሩ የተቀናጀ ውሃ ነክ ችግር ፈች የሆነውን ለአካባቢ ተስማሚ የሆነ የውሃ አያያዝ 'ኢኮ-ሃይድሮሎጂ' በተፋሰስ ደረጃ ለመተግበር በባህር ዳር ከተማ የምክክር መድረክ አካሄዷል። የውሃና ኢነርጂ ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር አብርሃም አዱኛ እንዳሉት፤ በሃይቆች ላይ የሚደርስን በደለል መሞላት፣ የመበከል እና በአረሞች የመወረር ችግር ለመከላከል በጋራ መረባረብ ይገባል። ለዚህም ገባር ወንዞችን በመንከባከብ ሃይቆች በደለል ከመሞላትና በተለያዩ ኬሚካሎች ከመበከላቸው በፊት የቅድመ ጥንቃቄ ስራ መስራት እንደሚገባ ገልጸዋል። ለአብነትም በጣና ሃይቅ ላይ የተከሰተውን የእንቦጭ አረም ለማስወገድ ባለፉት ዓመታት በተሰራው ስራ ውጤት የተገኘ ቢሆንም ገባር ወንዞች ላይ ቀደም ተብሎ ስራዎች ባለመሰራቱ ችግሩን ማስወገድ እንዳልተቻለ ነው ሚኒስትር ዴኤታው ያመለከቱት ። በአሁኑ ወቅት ሚኒስቴሩ ከዩኒቨርሲቲዎች ጋር በመሆን ችግሩን አስቀድሞ ለመከላከል የሚያስችሉ ጥናቶች ተጠንተዋል ብለዋል። ጣናን በዘላቂነት ከችግር ለመከላከል የተፋሰሶችን ደህንነት መጠበቅ እንደሚገባ ገልጸዋል። ለዚህም ከደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ ጋር በመሆን የጉማራ ወንዝ እና ተፋሰስን ተከትሎ እስከ ጣና ሀይቅ ድረስ የተፋሰሱን ደህንነት ለመጠበቅ የሚያስችል ጥናት ተደርጓል ብለዋል። በጥናት ግኝቱ መሰረትም ከባለድርሻ አካላት ጋር በመተባበር የጉማራ ወንዝንና ተፋሰሱ ጣና በደለል እንዳይሞላና በተለያዩ ኬሚካሎች እንዳይበከል የሚያስችሉ ስራዎች እንደሚሰሩ ገልጸዋል። የአባይ ቤዚን ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ የወንድወሰን መንግስቱ በበኩላቸው የኢኮ-ሀይድሮሎጂ ጽንሰ ሃሳብን መሰረት ያደረገ ስራ ለማከናወን ከዩኒቨርሲቲዎች ጋር በትብብር እየተሰራ መሆኑን በመጠቆም። በተለይ ደግሞ በዩኒቨርሲቲ ኢንዱስትሪ ትስስር መሰረት በጣና ሀይቅ ላይ ከፍተኛ ተጽኖ ያላቸውን ተፋሰሶች በመምረጥ እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል። በዚህም የመገጭ ተፋሰስን ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ፣ የጉማራ ተፋሰስን ከደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ እና የሎጊያ ሀይቅን ከወሎ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመሆን የተለያዩ ዝርዝር ጥናቶች ሲካሄዱ ቆይተው ተጠናቋል ብለዋል። የምክክር መድረኩ አላማ የጥናቶችን ግኝት መሰረት ያደረገ ስራ ከባለድርሻ አካላት ጋር በማከናወን የውሃ አካላትን ደህንነት በዘላቂነት መጠበቅ የሚያስችል አቅም ለመፍጠር እንደሆነም አመልክተዋል። የደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ የምርምርና ህትመት ዳይሬክተርና ተመራማሪ ዶክተር መሰረት በላቸው እንዳሉት፤ በዩኒቨርሲቲው ጥናት ከጉና ተራራ ተነስቶ ጣና ሀይቅ የሚገባው የጉማራ ወንዝ ተፋሰስ ከመነሻው ጀምሮ ሰው እየሰፈረበት ይገኛል። ይህ ደግሞ ለአካባቢ መራቆትና ለመሬት መሸርሸር አይነተኛ ምክንያት በመሆኑ ችግሩን ለመቅረፍ በጥናቱ ግኝት መሰረት ስራዎች እንደሚከናወን አመልክተዋል። በሁለት ቀኑ የምክክር መድረክ በአማራ ክልል የሚገኙ የዩኒቨርሲቲ አመራሮችና ተመራማሪዎች፣ የዞንና የወረዳ የግብርና ሃላፊዎች፣ የመሬትና ተፈጥሮ ሃብት ባለሙያዎችና አመራሮች እየተሳተፉ ነው።
ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ በበጋ ወቅት የሚከናወነው የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል - ግብርና ሚኒስቴር
Feb 27, 2023 18
አዲስ አበባ (ኢዜአ)የካቲት 20/2015 የአርሶ አደሩን ምርትና ምርታማነት ለማሳደግ በበጋ ወቅት የሚከናወነው የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራ ተጠናክሮ እንዲቀጥል የግብርና ሚኒስቴር ጥሪ አቀረበ፡፡ የግብርና ሚኒስትሩ ዶክተር ግርማ አመንቴ በሲዲማ ክልል የበጋ ወቅት የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ እንቅስቃሴን ተመልክተዋል። በኢትዮጵያ የአረንጓዴ አሻራ መርሀ ግብር የአፈርና ውሀ ጥበቃ እንዲሁም የአየር ንብረት ለውጥን በመቋቋም የተፈጥሮ ሚዛንን ለመጠበቅ በትኩረት የሚሰራበት ተግባር ነው። የግብርና ሚኒስትሩ ዶክተር ግርማ አመንቴ ለኢዜአ እንዳሉት፣ የአረንጓዴ አሻራ መርሀ ግብር የመሬት ዝግጅትና ችግኝ ማፍላት የሚጀመረው በበጋ ወቅት ነው። በዚህም አርሶ አደሮች ለተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ በዓመት ሰላሳ ቀናት እርከን በመስራትና የችግኝ ጉድጓድ በመቆፈር ዝግጅት እያደረጉ መሆኑን ገልጸዋል። የግብርና ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ፣ ጎርፍን ለመከላከልና የአካባቢውን ስነ ምህዳር ለመጠበቅ የበጋ ወቅት የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ወሳኝ መሆኑን ጠቁመዋል። በመሆኑም በሲዳማ ክልል የተጀመረው የአፈርና ውሃ ጥበቃ በሁሉም አካባቢዎች ቀጣይነት ባለው መልኩ ተጠናክሮ በቀጠል አለበት ብለዋል። ለተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ትኩረት ሰጥተው እየሰሩ መሆኑን በስራ ላይ ያገኘናቸው በሲዳማ ክልል ቦሪቻ ወረዳ የሚኖሩ አርሶ አደሮች አረጋግጠዋል። አርሶአደሮች እንደሚሉት ክረምት በገባ ቁጥር በአካባቢያቸው የሚከሰት ጎርፍ በእንስሳትና ሰብል ላይ ጉዳት ያደርስ እንደነበር አስታውሰዋል፡፡ ነገር ግን የአከባቢው ማህበረሰብ በጋራ በመሆን በሚያከናውነው የአፈርና ዉሃ ጥበቃ ስራ ችግሩን መቅረፍ መቻሉን ተናግረዋል፡፡ በአካባቢው እርከን በመስራትና ለክረምት ችግኝ መትከያ ጉድጓድ በማዘጋጀት ከእንስሳት ንክኪ ነፃ በማድረጋቸው፣ ክረምት የሚበቅለውን ሳር ለከብቶቻቸው መኖ መጠቀም መጀመራቸውን ገልጸዋል። በቀጣይም መንግስት በሚያሰማራቸው ባለሙያዎች እየታገዝን አካባቢያችንን ከጎርፍና መሰል ተፈጥሮ አደጋዎች ለመከላከል ያልተቋረጠ የአፈርና ዉሃ ጥበቃ ልማት እናከናውናለን ብለዋል። በግብርና ሚኒስቴር የተፈጥሮ ሀብት ልማት ጥበቃና አጠቃቀም መሪ ስራ አስፈፃሚ አቶ ተፈራ ታደሰ፣ ግብርና ሚኒስቴር የክልል ቢሮዎችን በማስተባበር የተጠናከረ የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራ እያከናወነ መሆኑን ገልጸዋል። በዚህም ምድረ በዳ የነበሩ አካባቢዎች በዛፍ እንዲሸፈኑ፣ በጎርፍ የሚጠቁ መንደሮች ከስጋት ነጻ እንዲሆኑ እንዲሁም የአፈር ለምነታቸውን ያጡ መሬቶች ምርታማነታቸውን እንዲጨምሩ ማድረግ ተችሏል ብለዋል። የግብርና ሚኒስቴር አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች በመጠቀም የተለያዩ ስራዎችን እያከናወነ መሆኑን ገልጸው፣ በቀጣይም ከህብረተሰቡ ጋር በመተባበር በሁሉም አካባቢ የተጠናከረ የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ስራ ይከናወናል ብለዋል።
በሲዳማ ክልል በተፋሰስ ልማት ንቅናቄ የቡና ምርታማነትን ለማሳደግ የሚያስችሉ ተግባራት እየተከናወኑ ነው
Feb 26, 2023 29
ሀዋሳ የካቲት 19 ቀን 2015 (ኢዜአ)..በሲዳማ ክልል በዘንድሮው ማህበረሰብ አቀፍ የተፋሰስ ልማት ንቅናቄ ውሃን ለማቆርና የቡና ምርታማነትን ለማሳደግ የሚያስችሉ ተግባራት እየተከናወኑ መሆኑን የክልሉ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ አስታወቀ። የተፋሰስ ልማት በሚካሄድባቸው ስፍራዎችም በመጪው ክረምት የሚተከሉና ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ ያላቸው 316 ሚሊዮን ችግኝ የማፍላት ዝግጅት እየተከናወነ መሆኑም ተመላክቷል። የቢሮው ምክትል ኃላፊ አቶ ፍቅረእየሱስ አሸናፊ ለኢዜአ እንደገለጹት በክልሉ ዘላቂ የተፈጥሮ ሀብት ልማት፣ አንክብካቤና አጠቃቀም እንዲጠናከር የተቀናጀ ሥርዓት ተዘርግቶ እየተሰራ ይገኛል። በዚህም በቴክኖሎጂ የዘመነ የተፋሰስ ልማት ለማካሄድ አቅጣጫ ተይዞ ተግባራዊ እንቅስቃሴ ውሰጥ መገባቱን አመልክተዋል። በተለይ በቡና ተከል ውስጥ እርጥበትን ለማስቀረት የሚያስችሉ የተፋሰስ ልማት በልዩ ትኩረት እየተከናወነ መሆኑን ጠቅሰዋል። ለ30 ቀናት በሚካሄደው እንቅሰቃሴ ከዓምናው በሰባት ፐርሰንት ብልጫ ያለው የቡና ተፋሰሶችን ጨምሮ በ116 ሺህ 384 ሄክታር መሬት ላይ ማህበረሰብ አቀፍ የተፋሰስ ልማት ለማካሄድ ታቅዶ ርብርብ እየተደረገ መሆኑን አስረድተዋል። በክልሉ ቆላማ፣ደጋማና ወይናደጋ አከባቢዎች እንደ ሥነ ምህዳራቸው እርጥበትን ለማስቀረት የሚያስችሉና ውሃን የሚያቆሩ የድንጋይና የአፈር እርከኖች በ1 ነጥብ 6 ሚሊዮን ህዝብ ተሳትፎ እየተከናወነ ነው ብለዋል። በተለይ ክልሉ ለዓለም ገበያ የሚያቀርበውን የቡና ምርት ለማሳደግ እንዲቻል ለቡና ተፋሰስ ልዩ ትኩረት በመስጠት የተቀናጀ ተግባራት እየተከናወኑ መሆኑን አውስተዋል። በተፋሰስ ልማቱ 5 ሺህ ኪሎ ሜትር ጠረጴዛማ እርከን ለማከናወን ታቅዶ እሰካሁን በተደረገው እንቅስቃሴም 55 በመቶ ማከናወን መቻሉን አስታውቀዋል። እንደ ምክትል ኃላፊው ገለፃ ለአንድ ወር በሚቆየው የአፈር እና ውሀ ጥበቃ ስራ የክልሉ ህዝብ ጠንካራ ተሳትፎ በማድረግ የበኩሉን እየተወጣ የሚገኝ ሲሆን ባለፉት 20 ቀናት ባደረገው ብርቱ ጥረት የእቅዱን 80 ፐርሰንት ተከናውኗል፣ቀሪውም ስራ በመፋጠን ላይ ይገኛል። በአሁኑ ወቅት የተፋሰስ ልማት እየተካሄደባቸው በሚገኙ ስፍራዎችም በመጪው ክረምት የሚተከሉና ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ ያላቸው 316 ሚሊዮን ችግኝ የማፍላት ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን አክለዋል። እየተዘጋጁ ያሉት ችግኞች የሌማት ትሩፋትን የሚያጎለብቱ እንደ አፕል፣ማንጎ ቡናና አቮካዶ ዝርያዎች እንደሚገኙበት ለአብነት ጠቅሰዋል። እንዲሁም ለማገዶ ፍጆታ፣ ለኮንስትራክሽንና ለኢንዱስትሪ በግበዓትነት የሚያገለግሉና ለአከባቢ ጥበቃም የሚውሉ ጥንድ ጠቀሜታ ያላቸው የደጋና ቆላ ቀርከሀን ጨምሮ የደን ዛፎችን ባገገመው መሬት ላይ በመትከል ጥቅም ላይ ለማዋል ውጥን መያዙን አቶ ፍቅረእየሱስ አብራርተዋል። በዚህም በክልሉ የሚገኙ ጊዳቦ ግድብንና የሀዋሳ ኃይቅን የመሳሰሉ ተፋሰሶችንና የውሃ አካላትን በዘላቂነት ከደለል ለመታደግ እንደሚያስችል በመጠቆም። ከዚህ በፊት በተከናወነው የአካባቢ እንክብካቤና ጥበቃ ውጤታማ ስራ የከርሰ ምድር እና የገጸ ምድር የውሀ መጠን እንዲጨምርና በምርት እድገት ላይ መሻሻል እንዲመጣ ምክንያት መሆኑንም ተናግረዋል። ተፋሰስ ልማት ስራን እያከናወኑ ያሉት አርሶ አደር ዳዊት ሄኖክ እንደሚሉትም ባለፉት ዓመታት በተከናወኑ ስራዎች የእርሻ ማሳቸው ከጎርፍ ተጋላጭነት በመላቀቁ ምርታማ መሆናቸውን ተናግረዋል፡፡ በተለይ ባገገሙ መሬቶች ላይ የበቀለውን የግጦሽ ሳር ከልቅ ግጦሽ በመቆጠብና እንደ ልብ በማጨድ ለእንስሳቶቻቸው በቂ መኖ ለማግኘት መቻላቸውን ጠቅሰው ለቀበሌው አስተዳደርም የገቢ ምንጭ በመሆን አስተዋጽኦ ማበርከቱን አንስተዋል።
በደቡብ ክልል በተቀናጀ የማህበረሰብ አቀፍ የተፋሰስ ልማት ንቅናቄ በቀን 2 ነጥብ 8 ሚሊዮን ህዝብ እየተሳተፈ ነው--የክልሉ ግብርና ቢሮ
Feb 24, 2023 38
ሀዋሳ (ኢዜአ) የካቲት 17/2015 በደቡብ ክልል በዘንድሮው የተቀናጀ የማህበረሰብ አቀፍ የተፋሰስ ልማት ንቅናቄ በቀኑ 2 ነጥብ 8 ሚሊዮን ህዝብ በመሳተፍ ላይ እንደሚገኝ የክልሉ ግብርና ቢሮ አስታወቀ። የቢሮው ምክትልና የተፈጥሮ ሀብት ዘርፍ ኃላፊ አቶ አንደኛ ሽናሌ ለኢዜአ እንደገለጹት፤ በክልሉ ዘላቂ የተፈጥሮ ሀብት አያያዝና አጠቃቀምን በማስፈን ለግብርና ምርታማነት ማደግ ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር እየተሰራ ነው። በዘንድሮ የተቀናጀ የማህበረሰብ አቀፍ የተፋሰስ ልማት በ3 ሺህ 103 ተፋሰስ እና 293 ሺህ ሄክታር መሬት ላይ ዋና ዋና የተፋሰስ ልማት ስራዎች ለማከናወን ጥረት እየተደረገ መሆኑን ጠቅሰዋል። በተለይ የአካባቢ መራቆትንና የተፈጥሮ ሀብት መመናመንን ለመከላከል፣ የአፈርና ውሃ እቀባ ስራን ለማጠናከር እንዲቻል የጠረጴዛማ እርከን ስራን በልዩ ትኩረት ለመምራት እቅድ መነደፉን ተናግረዋል። በተለይ የተቦረቦሩና ለልማት የማይውሉ መሬቶችን ወደ ልማት ለማስገባት ከ13 ሺህ ኪሎ ሜትር በላይ ጠረጴዛማ እርከን ለማከናወን ርብርብ እየተደረገ እንደሚገኝ አስረድተዋል። ባለፈው ዓመት ከነበረው ተሞክሮ በመውሰድ ዘንድሮ የተሻለ ስራ ለመስራት ዝግጅት መደረጉን ጠቁመዋል። ለ35 ቀናት በሚካሄደው የዘንድሮ የተቀናጀ የተፋሰስ ልማት ስራ በክልሉ ሁሉም አካባቢዎች በህብረተሰቡ ባለቤትነትና በተሻለ የእቅድ ዝግጅት እየተካሄደ መሆኑን ጠቁመው፤ በየእለቱ 2 ነጥብ 8 ሚሊዮን ሰዎች ተሳትፎ እያደረጉ እንደሆነ ተናግረዋል። በተፈጥሮና በሰው ሰራሽ ምክንያት የተራቆተ 67ሺህ ሄክታር መሬትን ከሰውና እንስሳሰት ንኪኪ በመከለል ውሃን ለማስረግና ለመያዝ የሚያስችሉ ስራዎች እንደሚከናወኑ ገልጸዋል። በክልሉ የተቀናጀ የተፋሰስ ልማት ስራዎችን በጥራትና በተያዘው የጊዜ ሰሌዳ ለማጠናቀቅ እየተሰራ መሆኑን ጠቁመው፤ በዚህም 4 ቢሊዮን ብር የሚያወጣ ስራ በህብረተሰቡ እንደሚሰራ አቶ አንደኛ አመላክተዋል። ሥነ አካላዊ ስራዎች በሥነ ህይወታዊ ስራዎች ሲደገፉ ነው ዘላቂ ለውጥ ማምጣት የሚቻለው ያሉት ምክትል ኃላፊው፤ አሁን የተፋሰስ ልማት በሚካሄድባቸው ስፍራዎች 300 ሚሊዮን ያህል ችግኝ ለመትከል ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን ጠቁመዋል። በክልሉ የስልጤ ዞን ግብርና መምሪያ ምክትል ኃላፊ አቶ ሀያቱ ሙክታር በበኩላቸው በዞኑ ባለፉት 12 ዓመታት በተሰሩ የተፋሰስ ልማት ስራዎች የተራቆተ መሬት ማገገም መቻሉንና ምርታማነት መጨመሩን ገልጸዋል። በእነዚህ ዓመታት ከተከናወኑ ስራዎች መካከል በ184ሺህ ሄክታር መሬት ላይ ስነ-አካላዊ ስራዎች በማከናወን አሲዳማነትን በመከላከልና እርጥበትን ማሻሻል እንደተቻለ ተናግረዋል። በስልጤ ዞን የሁልባራግ ወረዳ ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ሙባረክ ኑርገባ ወረዳው ለጐርፍ ተጋላጭ በመሆኑ መሬቱ ከፍተኛ ጉዳት ይደርስበት እንደነበር አስታውሰዋል። በተከታታይ በተከናወኑ የተፋሰስ ልማት ስራዎች የተጐዱ አካባቢዎችን በተለያዩ እፅዋት መሸፈን በመጀመራቸው ለሰብል ልማት ምቹ ሁኔታ መፍጠሩንና ለአፈር መሸርሸር ተጋላጭነቱ እየቀነሰ መምጣቱን ተናግረዋል። ባለፉት ዓመታት በተሰራው የተፋሰስ ልማት የጎርፍ ተጋላጭነትን መቀነሱን፣ ለእንስሳት የሚሆን በቂ መኖና ለቤት መስሪያ የሚሆን ሰንበሌጥ ሳር በማግኘት ተጠቃሚ መሆናቸውን አርሶ አደር ኑርሰቦ ኡስማን እና ባርቱጋ ያሲን ገልጸዋል። ሁሉም አርሶ አደር የተፋሰስ ልማት ያለውን ዘላቂ ጥቅም በመረዳት ንቁ ተሳትፎ እንዲያደርግ መልዕክት አስተላልፈዋል። ዘንድሮ እየተካሄደ ባለው የተቀናጀ የተፋሰስ ልማት ከምንጊዜውም የተሻለ ስራ ለመስራት እየተረባረቡ መሆናቸውን አረጋግጠዋል።
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የአድዋ ድል በዓል ለኢትዮጵያውያን የአንድነት እና የነጻነት ምልክት ነው--አምባሳደር ዣኦ ዢዩዋን
Mar 2, 2023 20
አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 23/2015 “የአድዋ ድል በዓል የኢትዮጵያውያን አንድነት እና የነጻነት ምልክት ነው” ሲሉ በኢትዮጵያ የቻይና አምባሳደር ዣኦ ዢዩዋን ገለጹ። 127ኛው የአድዋ ድል በዓል በመላው ኢትዮጵያውያን ዘንድ በደማቅ ሁኔታ እየተከበረ ነው። በኢትዮጵያ የቻይና አምባሳደር ዣኦ ዢዩዋን “የጥቁር ሕዝብ የነጻነት ድል የኢትዮጵያውያን የአንድነት አርማ ደማቅ ታሪክ አድዋ፤ እንኳን ለ127ኛው የአድዋ ድል በዓል በሰላም አደረሳችሁ” ሲሉ በትዊተር ገጻቸው ባሰፈሩት መረጃ ገልጸዋል። “የአድዋ ድል በዓል የኢትዮጵያ ሕዝብ የአንድነት እና የነጻነት ምልክት ነው” ሲሉም ገልጸዋል።
127ኛው የአድዋ ድል በዓል በመስቀል አደባባይ በመከበር ላይ ይገኛል
Mar 2, 2023 28
አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 23/2015 127ኛው የአድዋ ድል በዓል በመስቀል አደባባይ በመከበር ላይ ይገኛል። በመስቀል አደባባይ እየተካሄደ ባለው የበዓል አከባበር ስነ-ስርዓት ላይ የኢፌዴሪ ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ፣ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ፣ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ-ጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፎ፣ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ-ጉባኤ አቶ አገኘሁ ተሻገር፣ የክልል ርዕሰ መስተዳድሮች እና የከተማ አስተዳደር ከንቲባዎች። በመስቀል አደባባይ እየተከናወነ ባለው ስን-ስርዓት ላይ የጥንታዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር ፕሬዝዳንት ልጅ ዳንኤል ጆቴ መስፍን፣ ጥሪ የተደረገላቸው የተለያዩ ሀገራት ዲፕሎማቶች እና ወታደራዊ አታሼዎች እንዲሁም በርካታ የከተማዋ ህዝብ ተገኝቷል። በበዓሉ ላይ የባህል እና ስፖርት ሚኒስትር አቶ ቀጄላ መርዳሳ ንግግር አድርገዋል። ሚኒስትሩ በመልዕክታቸው የአሁኑ ትውልድ የአድዋ ድል እሴቶችን መጠበቅ እና መንከባከብ ይገባዋል ብለዋል። የባህል እና ስፖርት ሚኒስትሩ አቶ ቀጄላ መርዳሳ "የአድዋ ድል የሁሉም ኢትዮጵያውያን ድል ነው" ሲሉ ገልጸዋል። የአሁኑ ትውልድ የአድዋ ድል በዓልን ለሕዝቦች ሕብረ ብሔራዊ አንድነት እና ትስስር መጠቀም እንደሚገባ ተናግረዋል። የአሁኑ ትውልድ የአድዋ ድል እሴቶችን መጠበቅ እና መንከባከብ ይገባዋል ያሉት ሚኒስትሩ "ትውልዱ ታሪክ ሰሚ ሳይሆን አዳዲስ ታሪኮችን መስራት ይጠበቅበታል" ብለዋል ሚኒስትሩ።
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