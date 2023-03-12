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አርእስተ ዜና
ወጣቱ ሰላምና ልማትን በዘላቂነት ለማረጋገጥ በሚከናወኑ ስራዎች ተሳታፊና ተጠቃሚ እንዲሆን እየተሰራ ነው የድሬዳዋ አስተዳደር ከንቲባ ከዲር ጁሃር
Mar 12, 2023 18
ድሬዳዋ መጋቢት 3/2015 (ኢዜአ ) ወጣቱ ሰላምና ልማትን በዘላቂነት ለማረጋገጥ በሚከናወኑ ስራዎች ተሳታፊና ተጠቃሚ እንዲሆን እየተሰራ ነው ሲሉ የድሬዳዋ አስተዳደር ከንቲባ ከዲር ጁሃር አስታወቁ ። በምስራቁ የአገሪቱ ክፍል የሚገኙ ወጣቶች ዘላቂ ሰላም በማስፈን ተግባራት የድርሻቸውን እንዲወጡ ለማስቻል የተዘጋጀ የሰላም ጉባኤ ማጠቃለያ መድረክ ዛሬ በድሬዳዋ አካሂደዋል ። በጉባኤ ማጠቃለያ ላይ የተገኙት የድሬዳዋ አስተዳደር ከንቲባ ከዲር ጁሃር እንደተናገሩት፤ መንግስት ዘላቂ ሰላም እንዲረጋገጥ በቁርጠኝነት እየሠራ ይገኛል። አሁን የተፈጠረውን ሰላም በዘላቂነት ጠብቆ በማስቀጠል የአገሪቱን የብልፅግና ጉዞ ከዳር ለማድረስ በተከናወኑ ተግባራት የመጡ ተጨባጭ ለውጦችን ወደ ከፍታ ለማሻገር የህብረተሰቡ በተለይም የወጣቱ ተሳትፎ ወሳኝ መሆኑን አመልክተዋል። ወጣቱ ዘላቂ ሰላም እና ልማት ለማረጋገጥ በሚከናወኑ ተግባራት ላይ ተሳትፎውና ተጠቃሚነቱ እንዲረጋገጥ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን አስታውቀዋል። "የዜጎች መሠረታዊና የወጣቱን የስራ ጥያቄዎች ለመመለስ ሁሉም ዜጋ ለሰላም መረጋገጥ ዘብ መቆም አለበት " ያሉት ከንቲባ ከዲር "በጉባኤው የተገኛችሁ ወጣቶች በየምትኖሩበት አካባቢ አርአያ በመሆን ኃላፊነታቹሁን መወጣት ይጠበቅባችኋል" ሲሉ አስገንዝበዋል። ከድሬዳዋ አስተዳደር፣ ከሐረሪ ክልልና ከኦሮሚያ ክልል ከምስራቅ ሐረርጌ ዞን ተውጣጥተው በጉባኤው ላይ የተሳተፉ ወጣቶች በበኩላቸው ከግጭትና ሁከት በመራቅ ለአገር ብልጽግናና ዘላቂ ሰላም መረጋገጥ በየሚኖሩበት አካባቢ የየድርሻቸውን እንደሚወጡ ተናግረዋል። የተሻለችና የበለፀገች ኢትዮጵያን ዕውን ለማድረግ በሚከናወኑ ስራዎች ግንባር ቀደም በመሆን ኃላፊነታቸውን እንደሚወጡም ወጣቶቹ ገልጸዋል። ከሐረሪ ክልል የመጣችው ወጣት ቤተልሔም ሚሊዮን እንዳለችው ሰላም የሁሉም ጉዳይ መነሻና መድረሻ በመሆኑ ለሰላም መረጋገጥ ወጣቶችን አደራጅታ የድርሻዋን ለመወጣት ተዘጋጅታለች ። ላለፉት አራት ወራት ስለ ሰላምና ስለ ግጭት አፈታት መሠረታዊ ስልጠና መከታተሉን የገለጸው ደግሞ ከኦሮሚያ ክልል ከምስራቅ ሐረርጌ ዞን የመጣው ወጣት ገመቺስ በንቲ ነው። "ያገኘሁትን ዕውቀት በማካፈልና በመጠቀም ለዘላቂ ሰላም መስፈን የድርሻዬን እወጣለሁ" ብሏል። የድሬዳዋ አስተዳደርነዋሪና የጉባኤው ተሳታፊ ወጣት ዩሱፍ አሊ በበኩሉ "ለወጣቱ ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት የተጀመረው ጥረት የሚበረታታና ተጠናክሮ መቀጠል ያለበት ነው" ብሏል። "በድሬዳዋ አስተዳደርና በፌደራል መንግስት በድሬደዋ እየተከናወኑ ከሚገኙ የኢንዱስትሪ ልማቶች ወጣቱ ተሳታፊና ተጠቃሚ የሚሆነው ለዘላቂ ሰላም ኃላፊነታችንን በአግባቡ ስንወጣ ነው" ሲል ወጣት ዩሱፍ አመልክቷል።
የጌዴኦ ዞን በቦረና በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች ከ10 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ድጋፍ አደረገ
Mar 12, 2023 27
አዲስ አበባ መጋቢት 3/2015 (ኢዜአ)፦ በደቡብ ክልል የጌዴኦ ዞን አስተዳደር በኦሮሚያ ክልል በቦረና ዞን በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች ከአስር ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያላቸው የተለያዩ ድጋፎችን አደረገ። የጌዴኦ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አብዮት ደምስ ድጋፉን ለቦረና ዞን የቡሳ ጎኖፋ ሃላፊዎችና የአስተዳደሩ ተወካዮች አስረክበዋል። አስተዳዳሪው በርክክብ መርሃ ግብሩ ላይ ባስተላለፉት መልዕክት ድጋፉ በዞኑ ድርቁ ያስከተለውን ጉዳት ለመቀነስ እየተካሄደ ያለውን ሥራ ለማገዝ ነው ብለዋል። የቦረና ዞን የቡሳ ጎኖፋ ሃላፊዎችና የአስተዳደሩ ተወካዮችና የአገር ሽማግሌዎች ለተደረገው ድጋፍ አመስግነዋል። ከተደረጉት ድጋፎች መካከል 800 ኩንታል የበቆሎ ዱቄት፣ 750 ኩንታል የእንስሳት መኖ፣ የተለያዩ አልባሳትና ፈሳሽ ሳሙና እንደሚገኙበት ተጠቅሷል። በቦረና ዞን ለበርካታ ጊዜያት ዝናብ ባለመዝነቡ ምክንያት ለተጎዱ ዜጎች መንግሥት ያልተቋረጠ ድጋፍ እያደረገ ይገኛል።
ተመራቂዎች በፈጠራና ቴክኖሎጂ ልማት በማተኮር የኢንዱስትሪ ልማት ሽግግርን ማፋጠን አለባቸው - ዶክተር በለጠ ሞላ
Mar 12, 2023 23
ባህር ዳር፣ ኢዜአ መጋቢት 03/2015 የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተመራቂዎች በፈጠራና ቴክኖሎጂ ልማት በማተኮር የኢንዱስትሪ ልማት ሽግግርን ማፋጠን አለባቸው ሲሉ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዶክተር በለጠ ሞላ አስገነዘቡ። የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ከሌሎች ተቋማት ጋር በመተባበር በስራ ፈጠራ፣ ቢዝነስ ማመንጨትና ቴክኖሎጂ ልማት ለሰለጠኑ 50 ወጣቶች የምስክር ወረቀት ተሰጥቷል። የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዶክተር በለጠ ሞላ በስነስርዓቱ ላይ እንዳሉት፤ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ተወዳዳሪ ለማድረግ በፈጠራና ቴክኖሎጂ ሽግግር ላይ ትኩረት ሰጥቶ መስራት ይገባል። ለዚህም የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የሚሰጡትን ትምህርት ተግባር ተኮር በማድረግ ተማሪዎችን በእውቀትና ክህሎት በማብቃት እየተካሄደ ያለውን የኢኮኖሚ ልማት ለማፋጠን መስራት እንዳለባቸው አመላክተዋል። ሰሞኑን ለተከታታይ ሰባት ቀናት በባህር ዳር፣ ሃዋሳና ድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲዎች ለ150 ተመራቂዎች የስራ ፈጠራና ቢዝነስ ማመንጨት ስልጠና መሰጠቱን ጠቁመው፤ በቀጣይም ጅምሩ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል። የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ፍሬው ተገኘ በበኩላቸው ዩኒቨርሲቲው በቴክኖሎጂ፣ ጨርቃ ጨርቅ፣ በማሪታይምና ሌሎች ተቋማት ለአገር እድገት መሰረት የሆኑ ሙያተኞች እያፈራ ይገኛል ብለዋል። የልህቀት ማዕከል በመክፈት አጫጭር ስልጠና በመስጠት ተመርቀው የሚወጡ ወጣቶችን የማብቃትና የራሳቸውን ቢዝነስ እንዲጀምሩ አስፈላጊውን ድጋፍ እያደረገ እንደሚገኝም ገልፀዋል። "ዩኒቨርሲቲው በጀት በመበጀት ከሚሰራው ስራ በተጨማሪ ከሌሎች አጋር አካላት ጋር ውጤታማ ተግባር እያከናወነ ነው" ያሉት ዶክተር ፍሬው የዛሬ ሰልጣኞችም ነገ ኢንዱስትሪያሊስት የመሆን አቅም እንዳላቸው ያላቸውን እምነት ገልጸዋል። በዩኒቨርሲቲው የቢዝነስ ቴክኖሎጂ ማበልጸጊያ ማዕከል ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አማረ ካሴ እንዳሉት፤ በዩኒቨርሲቲው ለ50 ተመራቂዎች የተሰጠው የአጭር ጊዜ ስልጠና ስራ ፈጣሪ እንዲሆኑ የሚያስችል ነው። በቆይታቸውም ያላቸውን ሃሳብ በማመንጨት፣ አዋጭናቱና ተፈላጊነቱን በማረጋገጥ፣ በህዝቡ ዘንድ ያለውን ተፈላጊነት በማረጋገጥና ወደ ማመረት በመሸጋገር ራሳቸውንና አገራቸውን እንዴት መጥቀም እንደሚችሉ ግንዛቤ እንዲጨብጡ መደረጉን ተናግረዋል።
የክልሉ መንግሥት ዋና ትኩረት ያሉብንን የኢኮኖሚ ስብራቶች በመጠገን ማህበረሰባችንን ተጠቃሚ ማድረግ ነው - ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳ
Mar 12, 2023 28
መጋቢት 3/2015 (ኢዜአ)፦ የክልሉ መንግሥት ዋና ትኩረት ያሉብንን የኢኮኖሚ ስብራቶች በመጠገን ማህበረሰባችንን ተጠቃሚ ማድረግ ነው ሲሉ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ ተናገሩ። የሸገር ኢንተርፕርነርስ ማህበር 3ኛ ዓመታዊ ጠቅላላ ጉባኤ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ በተገኙበት ዛሬ በአዲስ አበባ ተካሂዷል፡፡ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ እንዳሉት የክልሉ መንግሥት ያሉበትን ዘርፈ ብዙ ችግሮች ለመፍታት በርካታ ፖሊሲዎችንና ስትራቴጂዎችን ቀርጾ ወደ ስራ ገብቷል። የተቀረጹት ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች ከተሰራባቸው ለውጥ ማምጣት እንደሚችሉ፣ የመንግሥት መዋቅር ኢኮኖሚንም መምራት እንደሚችልና ህዝቡ ቁርጠኛ አመራር ካገኘ ጠንካራ የስራ ባህል እንዳለው መገንዘብ ተችሏልም ብለዋል። በመሆኑም "የክልሉ መንግሥት ዋነኛ ትኩረት ያሉብንን የኢኮኖሚ ስብራቶች በመጠገን ህዝባችንን ተጠቃሚ መግድረግ ነው" ብለዋል። አቶ ሽመልስ አክለውም ሸገር ኢንተርፕርነርስ ማህበር ደግሞ መንግሥት እንደ ክፍተት የለያቸውን የኢኮኖሚ እድገት ቁልፉን መርጦ መመስረቱንና ወደ ስራ መግባቱ የሚያበረታታ ጉዳይ ነው ብለዋል። ሸገር ኢንተርፕርነርስ ማህበር በቀጣይ ጀማሪ የስራ ፈጠራ ስልጠናን በስፋት እንዲያካሄዱና የራሱን የስልጠና ማዕከል እስኪገነባ የቢሾፍቱ ቴክኒክና ሙያ ስልጠና ኮሌጅን እንደ ስልጠና ማዕከል እንዲገለገሉበት እንደተሰጠውም አቶ ሽመልስ አመልክተዋለል። የክልሉ መንግሥትም ዘርፉን ለማበረታታት ከቅድመ መደበኛ ትምህርት ጀምሮ ለዘርፉ ሥርዓተ ትምህርት እንዲቀረጽለት፣ በኦቢኤን ጋሜ ቻናል የቴሌቪዥን ፕሮግራም እንዲሰራጭና ለክልል ተጠሪ የሆኑ የኦሮሚያ ከተሞች በአጠቃላይ የ1 ቢሊዮን ብር በጀት ይዘው ብድር እንዲያመቻቹ የስራ መመሪያ ሰጥቷል። "የችግሮች ሁሉ ምንጭ ድህነት ነው" ያሉት ደግሞ የማህበሩ ፕሬዝዳንት አቶ ቡልቡላ ቱሌ ናቸው። ድህነትን ለማስወገድ ቁልፉ ኢንተርፕርነርሺፕ መሆኑን በማውሳት፣ ሀገሪቱ በዘርፉ ዝቅተኛ ደረጃ ላይ እንደሚትገኝና ጠንክሮ መስራት እንደሚገባ አመላክተዋል። በሸገር ኢንተርፕርነርስ ማህበር በእውቀት ላይ የተመሰረተ የሀብት ፈጠራን ለማሳካት ዓላማ አድርጎ የተቋቋመ መሆኑንና በዚህ ዓመት ከ7 ሺህ በላይ ጀማሪ ስራ ፈጣሪዎችን ወደ ስራ ማስገባቱ ተገልጿል፡፡ ወደ ስራ የገቡት ጀማሪ ስራ ፈጣሪዎችም ከ15 ሺህ በላይ የስራ እድል ስለመፍጠራቸውና በዚህም ከ397 ሚሊዮን ብር በላይ ሀብት ማፍራት ስለመቻሉም አቶ ቡልቡላ ጠቅሰዋል። እንዲሁም ከ34ሺህ 900 በላይ ወጣቶች በማህበሩ በኩል የስራ ፈጠራ ስልጠና ማግኘታቸውንና ስልጠናውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ተናግረዋል። በመድረኩ ላይ የፌዴራልና የክልል የመንግሥት ስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል። ለስኬታማ ኢንተርፕርነሮችም የእውቅናና የሽልማት መርሃ ግብር ተካሂዷል።
ማዕከሉ የተሻሻሉ የወተት ላሞች ዝርያ በማስፋፋት የሌማት ትሩፋት ግቦችን ለማሳካት እየሰራ ነው
Mar 12, 2023 18
ሶዶ መጋቢት 3 ቀን 2015 (ኢዜአ) በደቡብ ክልል ግብርና ቢሮ የሶዶ ዳልጋ ከብት ዝርያ ማሻሻያ ማዕከል የተሻሻሉ የወተት ላሞች ዝርያ በማስፋፋት የተቀመጡ ሀገራዊ የሌማት ትሩፋት ግቦችን ለማሳካት በትኩረት እየሰራ መሆኑን አስታወቀ። የማዕከሉ ኃላፊ አቶ ምህረቱ ማርቆስ፤ ለኢዜአ እንደገለጹት ማዕከሉ በአሁኑ ወቅት ከ300 በላይ "ጀርሲ" የተሰኙ የውጪ ዝርያ ያላቸውና የ"ቦረና" ላሞችን የማዳቀል ስራ እየሰራ ነው። የተሻሻለ የወተት ዝርያ ያላቸው ጊደሮች በቀላሉ ማግኘት በእንስሳት አርቢው ዘንድ አዳጋች መሆኑን ጠቅሰው፣ ማዕከሉ ይህን ችግር በዘላቂነት ለመፍታት ከሌሎች ተቋማትና አርቢዎች ጋር በቅንጅት እየሰራ ነው ብለዋል። ለአርሶ አደሮች ጊደሮችን ከማሰራጨት ባሻገር ለእንስሳት ልማት እንስቲትዩት፣ ለነቀምት አባላዘር ማምረቻ ማዕከል እና በክልሉ ለሚገኙ ሌሎች ማዕከላት የማሰራጨት ስራ በማከናወን ላይ መሆኑንምጠቁመዋል። እንደ ኃላፊው ገለጻ ይህም እንደሀገር የተቀመጡ የሌማት ትሩፋት ግቦችን ለማሳካት መሠረት የሚጥል ነው። ማዕከሉ ለዝርያ ማሻሻያ አገልገሎት የሚውሉ የተለያዩ ግብዓቶችን በክልሉ ውስጥ ለሚገኙ ዞኖች፣ ወረዳዎችና ከተማ አስተዳደሮች እያሰራጨ መሆኑንም አቶ ምህረቱ ተናግረዋል። ለአብነት ባለፉት ስድስት ወራት ከእንስሳት ልማት እንስቲትዩት 11 ሺህ 500 ዶዝ ዘረመል (አባላዘር) በማምጣት ማሰራጨት መቻሉንም አስረድተዋል። የደቡብ ክልል ግብርና ቢሮ የእንስሳት ዝሪያ ማሻሻያና የመኖ ልማት ምክትል ኃላፊ አቶ እያሱ ተረፈ በበኩላቸው የሶዶ ዳልጋ ከብት ማዕከሉ ሀገራዊ የሌማት ትሩፋት መርሃ ግብርን እንዲጠናክር የወተት ላሞች ዝሪያ ማሻሻል ላይ በልዩ ትኩረት እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል። ማዕከሉ የሚሰጠውን አገልግሎት በማጠናከር ከፍተኛ ወተት መስጠት የሚችሉ ዝሪያዎችን በማባዛት ከማሰራጨት ባለፈ የሀገረሰብ ዝርያዎችን የማዳቀል፣ የክትባትና ጤና አጠባበቅ እንዲሁም መኖ ልማት ላይ ከባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት እየተሰራ ነው ብለዋል። ከዝርያ ማሻሻል ተግባር ባለፈ የመኖ ልማትና ጤና እንክብካቤ ወሳኝ መሆኑን አቶ እያሱ ገልጸው፤ እንስሳቱን በመከታተልና ክትባት በመስጠት በሽታን በመከላከል ለምርታማነት ዕድገት ግንዛቤ የማሳደግ ስራ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል ። በክልሉ የተሻሻለ ዝርያያላቸው ላሞችን የሚጠቀሙ በአማካይ ከ17 ሊትር በላይ ወተት እያገኙ መሆናቸውን ጠቅሰው፤ ይህን ለማስፋት ማዕከሉን ለማጠናከር የተጀመረው ተግባር ለዘርፉ ስኬት ጉልህ ሚና አለው ብለዋል ።
የሚታይ
የጌዴኦ ዞን በቦረና በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች ከ10 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ድጋፍ አደረገ
Mar 12, 2023 27
አዲስ አበባ መጋቢት 3/2015 (ኢዜአ)፦ በደቡብ ክልል የጌዴኦ ዞን አስተዳደር በኦሮሚያ ክልል በቦረና ዞን በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች ከአስር ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያላቸው የተለያዩ ድጋፎችን አደረገ። የጌዴኦ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አብዮት ደምስ ድጋፉን ለቦረና ዞን የቡሳ ጎኖፋ ሃላፊዎችና የአስተዳደሩ ተወካዮች አስረክበዋል። አስተዳዳሪው በርክክብ መርሃ ግብሩ ላይ ባስተላለፉት መልዕክት ድጋፉ በዞኑ ድርቁ ያስከተለውን ጉዳት ለመቀነስ እየተካሄደ ያለውን ሥራ ለማገዝ ነው ብለዋል። የቦረና ዞን የቡሳ ጎኖፋ ሃላፊዎችና የአስተዳደሩ ተወካዮችና የአገር ሽማግሌዎች ለተደረገው ድጋፍ አመስግነዋል። ከተደረጉት ድጋፎች መካከል 800 ኩንታል የበቆሎ ዱቄት፣ 750 ኩንታል የእንስሳት መኖ፣ የተለያዩ አልባሳትና ፈሳሽ ሳሙና እንደሚገኙበት ተጠቅሷል። በቦረና ዞን ለበርካታ ጊዜያት ዝናብ ባለመዝነቡ ምክንያት ለተጎዱ ዜጎች መንግሥት ያልተቋረጠ ድጋፍ እያደረገ ይገኛል።
ኢንዱስትሪዎች የእሳት እና ድንገተኛ አደጋዎችን አስቀድሞ መከላከል የሚያስችላቸውን አቅም ሊያጎለብቱ እንደሚገባ ተገለጸ
Mar 11, 2023 60
አዲስ አበባ መጋቢት 2/2015 (ኢዜአ)፦ ኢንዱስትሪዎች የእሳትና ድንገተኛ አደጋዎችን አስቀድሞ መከላከል የሚያስችላቸውን አቅም ሊያጎለብቱ እንደሚገባ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የእሳትና አደጋ ስራ አመራር ኮሚሽን አሳሰበ፡፡ ኮሚሽኑ በተለያዩ ዘርፎች ከተሰማሩ የኢንዱስትሪ ባለሃብቶችና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር ”በአደጋ ስጋት ደህንነት” ደንብ ቁጥር 132/2014 ዙሪያ ላይ ውይይት አድርጓል። የእሳትና አደጋ ሥራ አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር ፍስሐ ጋረደው እንደገለጹት፤ የእሳትና ድንገተኛ አደጋዎችን አስፈላጊውን ቅድመ ጥንቃቄ በማድረግ ልንቀንሰው የምንችለው ችግር ነው፡፡ ኮሚሽኑ በተለያዩ ወቅቶች የሚከሰቱ የእሳትና ድንገተኛ አደጋዎችን አስቀድሞ ለመከላከል እና ከተከሰቱም በኃላ በአፋጣኝ ምላሽ ለመስጠት የሚያስችሉ ስራዎችን በማከናወን ላይ እንደሚገኝ ገልጸዋል፡፡ በመዲናው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ባለው የኢንዱስትሪዎች መስፋፋትና የነዋሪዎች ቁጥር መጨመር ጋር ተያይዞ አደጋዎች ይስተዋላሉ። እነዚህን አደጋዎች ለመቀነስ የሚደረገውን ጥረት ውጤታማ ለማድረግ የሚያስችል የአደጋ ስጋት ደኅንነት ደንብ ቁጥር 132 /2014 ጸድቆ ወደ ስራ መግባቱን ነው ኮሚሽነር ፍስሐ የገለጹት። "ደንቡም ተቋማቶች በስራ አካባቢያቸው የአደጋ ስጋትን ለመከላከል የሚያስችሉ የደህንነት መስፈርቶችን እንዲያሟሉ ለማድረግ እና በማያደርጉ አካላትም ላይ አስፈላጊውን ሕጋዊ እርምጃ የሚወሰድበትን አካሄድ የሚፈጥር ነው" ብለዋል። ይህንን ከማድረግ አስቀድሞ በተለያየ መስክ የተሰማሩ ተቋማቶች ስለ ደንቡ በቂ ግንዛቤ ጨብጠው የሚጠበቅባቸውን ኃላፊነት እንዲወጡ ማድረግ አስፈላጊ በመሆኑ ከተለያዩ አካላቶች ጋር ኮሚሽኑ ውይይት ማካሄድ መጀመሩን ተናግረዋል፡፡ የዛሬውም ውይይት ኢንዱስትሪዎች በተቋማቸው የአደጋ ስጋትን በመከላከል ረገድ ያለባቸውን ክፍተት አይተው የማስተካከያ ሥራ እንዲሰሩ ለማስቻል እንደሆነም ነው ኮሚሽነሩ የተናገሩት። መሳሪያዎችን በተገቢው መልኩ በማሟላት፣ ሙያተኞችን በመቅጠር እና በሙያው ሥልጠና እንዲያገኙ ማስቻል ይጠበቅባቸዋል ብለዋል። ኢንዱስትሪዎች ምርት በማምረት ትርፋማ ለመሆን የሚያስችላቸውን ተግባራት ላይ ትኩረት ሰጥተው የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ ያህል የአደጋ ስጋትን መከላከል ላይም ልዩ ትኩረት ሰጥተው ሊሰሩ እንደሚገባውም ኮሚሽነሩ አሳስበዋል። የውይይቱ ተሳታፊዎች በበኩላቸው፤ "ለረዥም ዓመታት ለፍተው ውጤታማ የሆኑበትን ስራ መና እንዳይቀር የእሳትና ድንገተኛ አደጋዎችን ለመከላከል የሚያስችላቸውን ተግባራት ማከናወን ግዴታችን ነው" ሲሉ ገልጸዋል። ኮሚሽኑ አደጋን ለመከላከል የሚያስችሉ መሳሪያዎች አጠቃቀም ላይ እና ሌሎች የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን አጠናክሮ እንዲቀጥልም ጠይቀዋል።
ኅብረተሰቡ ለህዳሴው ግድብ እያደረገ ያለውን ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥል ተጠየቀ
Mar 11, 2023 99
ድሬዳዋ መጋቢት 2/2015(ኢዜአ)፦የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ህዝባዊ ተሳትፎ ማስተባበሪያ ብሔራዊ ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አረጋዊ በርሄ ኅብረተሰቡ ለፕሮጀክቱ ግንባታ እያደረገ ያለውን ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥል ጠየቁ ። የግድቡን ግንባታ ከዳር ለማድረስና ህዝባዊ ድጋፍን ለማጠናከር ያለመ ህዝባዊ ንቅናቄ ዛሬ በድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ተካሂዷል። በድሬዳዋ አስተዳደር ዛሬ በተካሄደው ሁለተኛው የህዳሴ ግድብ ጉዞ ህዝባዊ ንቅናቄ በቦንድ ግዥና በሌሎች አማራጮች 2 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ተሰብስቧል። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ለአገር ሁለንተናዊ ልማትና ዕድገት የሚኖረው ድርሻ ከፍተኛ መሆኑን ዋና ዳይሬክተሩ ዶክተር አረጋዊ በርሄ በዚህ ጊዜ ገልጸዋል። በዜጎች ሁሉን አቀፍ ድጋፍና በጋለ ህዝባዊ ንቅናቄ እየተገባደደ የሚገኘውን የህዳሴ ግድብ በተጀመረው ህዝባዊ ንቅናቄ በማጠናቀቅ የኢትዮጵያ ከፍታ ማረጋገጥ ላይ መረባረብ ይገባል ብለዋል። በመላው አገሪቱ የተጀመረውን ህዝባዊ ንቅናቄ ከማጠናከር ባሻገር፤ በቦንድ ሽያጭና በ8100 አጭር የፅሁፍ መልዕክት ድጋፍ የማሰባሰብ ሥራዎች ተጠናክረው እንደሚቀጥሉም ዶክተር አረጋዊ አስታውቀዋል። የግድቡን ግንባታ በሕዝባዊ ድጋፍ ጭምር ማጠናቀቅ የኢትዮጵያን ገፅታ በመገንባት ማህበራዊና ምጣኔ ሃብታዊ እንቅስቃሴዋን በላቀ ደረጃ እንደሚያሳድገውም አመልክተዋል። በአዲስ አበባ ተጀምሮ፤ በሰመራና በድሬዳዋ የቀጠለው ህዳሴ ግድብ ጉዞ ሕዝባዊ ንቅናቄ መላው አገሪቱን በማዳረስ እስከ 200 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ለማሰባሰብ መታቀዱንም ዋና ዳይሬክተሩ አስታውቀዋል። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የድሬዳዋ ህዝባዊ ተሳትፎ ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሀብታሙ ዋቅጅራ በበኩላቸው ከአስተዳደሩ በዚህ ዓመት ለግድቡ ከ6 ሚሊዮን ብር በላይ በቦንድ ግዢና በተለያዩ አማራጮች ድጋፍ መሰብሰቡን ገልጸዋል። በድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ በተካሄደው በዚሁ በሁለተኛው ዙር የህዳሴ ግድብ ጉዞ ህዝባዊ ንቅናቄ 2 ሚሊዮን ብር ድጋፍ መሰብሰቡን አስታውቀዋል። ከአስተዳደሩ የግድቡ መሠረት ከተጣለበት ጊዜ ጀምሮ እስከ አሁን ከ92 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ መደረጉን አስታውሰዋል። በንቅናቄው የተሳተፉት የአስተዳደሩ ሠራተኞችና አመራሮች የግድቡ ግንባታ እስከሚጠናቀቅ ድረስ በቦንድ ግዢና በአጭር የፅሁፍ መልዕክት ተሳትፎቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ አረጋግጠዋል። የህዳሴው ግድብ ለአገር ሁለንተናዊ የብልፅግና ጉዞ እውን መሆን ወሳኝ ሚና ያበረክታል ያሉት ደግሞ ከድሬደዋ አስተዳደር አመራሮች መካከል ወይዘሮ ጫልቱ ሁሴን ናቸው። በተለይ ድሬዳዋን የኢትዮጵያ የምስራቁ አካባቢ የኢንዱስትሪ ማዕከል በማድረግ ለዜጎች ሥራ ለመፍጠር ወሳኝ ሚና እንዳለውም አስረድተዋል። ወይዘሮ ጫልቱ አክለውም "ዛሬ የ25 ሺህ ብር ቦንድ ገዝቻለሁ፤ በቀጣይም ግድቡ እስከሚጠናቀቅ እቀጥላለሁ፤ የፊታችን ማክሰኞ የምናከብረው የዓለም የሴቶች ቀን በዓል በቦንድ ግዢ ይደምቃል" ብለዋል። ሌላው ለህዳሴው ግድብ ቦንድ በመግዛት ድጋፍ ያደረጉት የመንግሥት ሠራተኛ አቶ ጁኔይዲን ኢብራሂም ግድቡ እስኪጠናቀቅ በራሳቸውና በቤተሰባቸው ስም ቦንድ መግዛታቸውን እንደሚቀጥሉ አረጋግጠዋል ። በዚሁ ጊዜ ቦንድ የገዙት ነጋዴው አቶ አብዱረሒም ሱሌይማን በበኩላቸው የህዳሴው ግድብ ኤሌክትሪክ ማመንጨት መጀመር ለመላው ህዝብ ዕድገትና መለወጥ ወሳኝ በመሆኑ ግድቡ እስኪጠናቀቅ ድጋፍ እንደሚያደርጉ ገልጸዋል። ሁለተኛው የህዳሴ ግድብ ጉዞ ለአንድ ወር በመላው አገሪቱ እንደሚቀጥል በዚሁ ወቅት ተገልጿል።
የብሔራዊ መረጃና ደኅንነት አገልግሎት መልካቸውን እየቀየሩ የመጡ ሥጋቶችን የሚመክቱ ሥምሪቶች እያከናወነ መሆኑን አስታወቀ
Mar 11, 2023 113
አዲስ አበባ መጋቢት 2፣ 2015 (ኢዜአ) የብሔራዊ መረጃና ደኅንነት አገልግሎት መልካቸውን እየቀየሩ የመጡና ተለዋዋጭ የሆኑ ሀገራዊ የደኅንነት ሥጋቶችን የሚመክቱ የእቅድ ክለሳዎች በማድረግ ሥምሪት እያከናወነ መሆኑን አስታወቀ፡፡ አገልግሎት መሥሪያ ቤቱ የበጀት ዓመቱን የስድስት ወር የሥራ አፈጻጸም ግምገማ አስመልክቶ ለመገናኛ ብዙኃን በላከው መግለጫ እንዳስታወቀው፤ ተቋሙ ከተሰጠው ሀገራዊ ተልዕኮ በመነሳት ያከናወናቸው ተግባራት አጠቃላይ የጸጥታው ሁኔታው እንዲሻሻል አስችሏል፡፡ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ደኅንነትና ጥቅም እንዲጠበቅም አድርጓል፡፡ አዲስ አበባን ጨምሮ በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ሊፈጸሙ የነበሩ የሽብር እንቅስቃሴዎችን፤ ከፍተኛ የመንግሥት አመራሮች ላይ የታቀዱ ጥቃቶችንና ሀገራዊ ቀውስን ሊያባብሱ የሚችሉ በርካታ የኢኮኖሚ አሻጥሮችን ማክሸፍ መቻሉን አስታውቋል። እንዲሁም በሥነ ልቦና ጦርነት ረገድ የበላይነት መረጋገጡ፤ በሰው ኃይል አቅም ግንባታ የተከናወኑ የለውጥ ሥራዎች፤ የተለያዩ ሁነቶች ደኅንነት የተጠበቁ እንዲሆኑ የተከናወኑ ስምሪቶች፤ በአጋርነትና ትብብር መሥኮች የተሠሩ ሥራዎች በበጀት ዓመቱ ስድስት ወራት የተከናወኑ ስኬታማ አፈጻጸሞች እንደሆኑ በግምገማው መታየቱን መግለጫው ጠቁሟል፡፡ የተለያዩ ክስተቶችን እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም በአመጽና በግርግር መንግሥታዊ ሥልጣንን የመቆጣጠር ዝንባሌዎች መታየታቸው፤ ሕጋዊ ጥያቄዎችን በኃይል ለማስፈጸም የሚደራጁ ህቡዕ ኃይሎችና ኢመደበኛ አደረጃጀቶች የሚደቅኗቸው ሀገራዊ የደኅንነት ሥጋቶች መኖራቸው፤ ኢኮኖሚያዊ አሻጥሮችንና የመልካም አስተዳደር ችግሮችን በመፈጸም ኅብረተሰቡ በመንግሥት ላይ ቅሬታ እንዲያድርበት የማድረግ አዝማሚያዎች በስፋት መንጸባረቃቸው እንዲሁም ሀገራዊ አንድነትና እሴቶችን ለመሸርሸር የተቀናጁ ዘመቻዎች ሲከናወኑ እንደነበር የአገልግሎት መሥሪያ ቤቱ መግለጫ አመልክቷል፡፡ እነዚህ ሥጋቶች ከሌሎች የፌዴራልና የክልል የጸጥታ አካላት ጋር በቅንጅት በተከናወኑ ሥራዎች መክሸፋቸውንም አስታውሷል፡፡ እንደ አገልግሎት መሥሪያ ቤቱ መግለጫ፤ ሀገሪቱ መልካቸውን በቀየሩና ተለዋዋጭ በሆኑ የደኅንነት ሥጋቶች ብትፈተንም ተቋማዊ እቅድን ከወቅታዊና ከተጨባጭ ለውጦች አንጻር በመቃኘት ችግሮችን መሻገር ያስቻለ የተልዕኮ አፈጻጸም ማስመዝገብ ተችሏል፡፡ እቅዶች ነበራዊ ሁኔታን መነሻ በማድረግ መከለሳቸውና መቃኘታቸው ተቋሙ እንደ ሀገር የተደቀኑ ሥጋቶችን ለመከላከልና ብሔራዊ ደኅንነትን ለማረጋገጥ ወሳኝ ሚና እንዲያበረክት ብሎም ተሰሚነቱ እንዲያድግ አስችሎታል፡፡ በኢትዮጵያ የማያቋርጥ ብጥብጥና የደኅንነት ስጋት በመደቀን ትርፍ ማግኘት የሚሹ የውስጥና የውጭ ኃይሎች ተቀናጅተው እንደሚሠሩ በግምገማው መነሳቱን የጠቆመው መግለጫው፤ ይህ ሁኔታ በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ያጋጠመውን ግጭት በሰላም ስምምነት ለመቋጨት የተቻለበትን ስኬት በማጨናገፍ ነገሮችን ወደ ኋላ ለመመለስ በሚደረጉ ጥረቶች እንደሚንጸባረቅ አመልክቷል፡፡ የተቋሙ ስምሪትም ይህን ዝንባሌ ታሳቢ በማድረግ በመከናወኑ ሥጋቶችን አስቀድሞ በማወቅ ማክሸፍ መቻሉን ገልጿል፡፡ ተቋማዊ ግንባታን ማጎልበት፤ ወቅታዊ የደኅንነት ሥጋቶችን ተገንዝቦ የላቀ አፈጻጸም የሚያስመዘግብ ጥራት ያለው አመራርና ባለሙያ በስፋት የማፍራት ተግባር እንዲሁም ቴክኖሎጂን ለተልዕኮ ከመጠቀም አንጻር የተጀመሩ ሥራዎችን ማጠናከር በቀጣይ ትኩረት እንደሚሰጣቸው የብሔራዊ መረጃና ደኅንነት አገልግሎት ለመገናኛ ብዙኃን በላከው መግለጫ ጠቁሟል፡
የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የኦዲት ሪፖርት ያላቀረቡ የፖለቲካ ፓርቲዎች እስከ መጋቢት 16 እንዲያቀርቡ አሳሰበ
Mar 11, 2023 84
አዲስ አበባ መጋቢት 2/2015 (ኢዜአ) የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የኦዲት ሪፖርት ያላቀረቡ የፖለቲካ ፓርቲዎች እስከ መጋቢት 16 ድረስ ሒሳባቸውን በታወቀ የሒሳብ ባለሙያ በማስመርመር እንዲያቀርቡ አሳሰበ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ በበጀት እና ፋይናንስ ዙሪያ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር የምክክር መድረክ አካሂዷል። የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ብርቱካን ሚደቅሳ በዚሁ ወቅት እንዳሉት፤ ጥቂት ፓርቲዎች የ2014 ዓ.ም. የኦዲት ሪፖርታቸውን አላቀረቡም። የ2015 ዓ.ም. በጀት ዘግይቶ የተመደበውም ፓርቲዎች የኦዲት ሪፖርታቸውን በተቀመጠው የጊዜ ገደብ ባለማቅረባቸውና አሳማኝ ያልሆነ ሪፖርት ያቀረቡ እንዲያስተካክሉ በመመለሱ መሆኑን አክለዋል። ምንም አይነት ሪፖርት ያላቀረቡ ፓርቲዎች የመጨረሻ የጊዜ ገደብ መጋቢት 16 ቀን 2015ዓ.ም ድረስ ብቻ መሆኑን የቦርድ ሰብሳቢዋ ብርቱካን ሚደቅሳ ተናግረዋል። እንዲሁም የወሰዱትን ድጋፍ ምንም ጥቅም ላይ ያላዋሉ ፓርቲዎች መኖራቸውን አያይዘው ገልጸዋል። የ2014ዓ. ም. የኦዲት ሪፖርት ያላቀረቡ ፓርቲዎች በታወቀ የሒሳብ ባለሙያ የተረጋገጠ የኦዲት ሪፖርት እስካላቀረቡ ድረስ የ2015ዓ.ም በጀት ተጠቃሚ እንደማይሆኑ ጠቁመዋል። ለ2015 በጀት ዓመት ከ64 ሚሊዮን ብር በላይ ለመደበኛ በጀት መመደቡን ገልጸው፤ እንዲሁም ለፓርቲዎች ለሲቪክ ትምህርት የሚውል በጀት ከ41 ሚሊዮን ብር በላይ መመደቡን ተናግረዋል። የውይይቱ ተሳታፊ የፓለቲካ ፓርቲዎች በጀቱ ቀደም ብሎ መሰጠት የነበረበት እና የዘገየ መሆኑን አንስተዋል። በበጀት ድልድሉ ፓርቲዎች በአባልነት የያዟቸው የሴት አመራሮችና አባላት እንዲሁም የአካል ጉዳተኞች ቁጥር መታየት አለበት ሲሉ አስተያየት ሰጥተዋል። ቦርዱ ፓርቲዎችን ለመደገፍ እየሄደበት ያለው ርቀት የሚያስመሰግነው መሆኑን ፓርቲዎቹ አንስተዋል። ከፖለቲካ ፓርቲዎቹ ለቀረቡት ጥያቄዎች ምላሽ የሰጡት ሰብሳቢዋ ብርቱካን ሚደቅሳ የመዘግየቱ ጥያቄ ትክክለኛ መሆኑን ጠቅሰው፤ የዘገየውም ፓርቲዎች ካላቀረቧቸው የኦዲት ሪፖርት ጋር የተያያዘ መሆኑን አንስተዋል። ፓርቲዎች በአባልነት ካቀረቧቸው የሴቶች እና የአካል ጉዳተኞች ቁጥር ጋር በተያያዘ ለተነሳው ጥያቄም ቦርዱ አስፈላጊውን ማጣራት በማድረግ ተገቢውን እርምጃ እንደሚወስድ ጠቁመዋል።
ፖለቲካ
ወጣቱ ሰላምና ልማትን በዘላቂነት ለማረጋገጥ በሚከናወኑ ስራዎች ተሳታፊና ተጠቃሚ እንዲሆን እየተሰራ ነው የድሬዳዋ አስተዳደር ከንቲባ ከዲር ጁሃር
Mar 12, 2023 18
ድሬዳዋ መጋቢት 3/2015 (ኢዜአ ) ወጣቱ ሰላምና ልማትን በዘላቂነት ለማረጋገጥ በሚከናወኑ ስራዎች ተሳታፊና ተጠቃሚ እንዲሆን እየተሰራ ነው ሲሉ የድሬዳዋ አስተዳደር ከንቲባ ከዲር ጁሃር አስታወቁ ። በምስራቁ የአገሪቱ ክፍል የሚገኙ ወጣቶች ዘላቂ ሰላም በማስፈን ተግባራት የድርሻቸውን እንዲወጡ ለማስቻል የተዘጋጀ የሰላም ጉባኤ ማጠቃለያ መድረክ ዛሬ በድሬዳዋ አካሂደዋል ። በጉባኤ ማጠቃለያ ላይ የተገኙት የድሬዳዋ አስተዳደር ከንቲባ ከዲር ጁሃር እንደተናገሩት፤ መንግስት ዘላቂ ሰላም እንዲረጋገጥ በቁርጠኝነት እየሠራ ይገኛል። አሁን የተፈጠረውን ሰላም በዘላቂነት ጠብቆ በማስቀጠል የአገሪቱን የብልፅግና ጉዞ ከዳር ለማድረስ በተከናወኑ ተግባራት የመጡ ተጨባጭ ለውጦችን ወደ ከፍታ ለማሻገር የህብረተሰቡ በተለይም የወጣቱ ተሳትፎ ወሳኝ መሆኑን አመልክተዋል። ወጣቱ ዘላቂ ሰላም እና ልማት ለማረጋገጥ በሚከናወኑ ተግባራት ላይ ተሳትፎውና ተጠቃሚነቱ እንዲረጋገጥ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን አስታውቀዋል። "የዜጎች መሠረታዊና የወጣቱን የስራ ጥያቄዎች ለመመለስ ሁሉም ዜጋ ለሰላም መረጋገጥ ዘብ መቆም አለበት " ያሉት ከንቲባ ከዲር "በጉባኤው የተገኛችሁ ወጣቶች በየምትኖሩበት አካባቢ አርአያ በመሆን ኃላፊነታቹሁን መወጣት ይጠበቅባችኋል" ሲሉ አስገንዝበዋል። ከድሬዳዋ አስተዳደር፣ ከሐረሪ ክልልና ከኦሮሚያ ክልል ከምስራቅ ሐረርጌ ዞን ተውጣጥተው በጉባኤው ላይ የተሳተፉ ወጣቶች በበኩላቸው ከግጭትና ሁከት በመራቅ ለአገር ብልጽግናና ዘላቂ ሰላም መረጋገጥ በየሚኖሩበት አካባቢ የየድርሻቸውን እንደሚወጡ ተናግረዋል። የተሻለችና የበለፀገች ኢትዮጵያን ዕውን ለማድረግ በሚከናወኑ ስራዎች ግንባር ቀደም በመሆን ኃላፊነታቸውን እንደሚወጡም ወጣቶቹ ገልጸዋል። ከሐረሪ ክልል የመጣችው ወጣት ቤተልሔም ሚሊዮን እንዳለችው ሰላም የሁሉም ጉዳይ መነሻና መድረሻ በመሆኑ ለሰላም መረጋገጥ ወጣቶችን አደራጅታ የድርሻዋን ለመወጣት ተዘጋጅታለች ። ላለፉት አራት ወራት ስለ ሰላምና ስለ ግጭት አፈታት መሠረታዊ ስልጠና መከታተሉን የገለጸው ደግሞ ከኦሮሚያ ክልል ከምስራቅ ሐረርጌ ዞን የመጣው ወጣት ገመቺስ በንቲ ነው። "ያገኘሁትን ዕውቀት በማካፈልና በመጠቀም ለዘላቂ ሰላም መስፈን የድርሻዬን እወጣለሁ" ብሏል። የድሬዳዋ አስተዳደርነዋሪና የጉባኤው ተሳታፊ ወጣት ዩሱፍ አሊ በበኩሉ "ለወጣቱ ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት የተጀመረው ጥረት የሚበረታታና ተጠናክሮ መቀጠል ያለበት ነው" ብሏል። "በድሬዳዋ አስተዳደርና በፌደራል መንግስት በድሬደዋ እየተከናወኑ ከሚገኙ የኢንዱስትሪ ልማቶች ወጣቱ ተሳታፊና ተጠቃሚ የሚሆነው ለዘላቂ ሰላም ኃላፊነታችንን በአግባቡ ስንወጣ ነው" ሲል ወጣት ዩሱፍ አመልክቷል።
የክልሉ መንግሥት ዋና ትኩረት ያሉብንን የኢኮኖሚ ስብራቶች በመጠገን ማህበረሰባችንን ተጠቃሚ ማድረግ ነው - ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳ
Mar 12, 2023 28
መጋቢት 3/2015 (ኢዜአ)፦ የክልሉ መንግሥት ዋና ትኩረት ያሉብንን የኢኮኖሚ ስብራቶች በመጠገን ማህበረሰባችንን ተጠቃሚ ማድረግ ነው ሲሉ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ ተናገሩ። የሸገር ኢንተርፕርነርስ ማህበር 3ኛ ዓመታዊ ጠቅላላ ጉባኤ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ በተገኙበት ዛሬ በአዲስ አበባ ተካሂዷል፡፡ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ እንዳሉት የክልሉ መንግሥት ያሉበትን ዘርፈ ብዙ ችግሮች ለመፍታት በርካታ ፖሊሲዎችንና ስትራቴጂዎችን ቀርጾ ወደ ስራ ገብቷል። የተቀረጹት ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች ከተሰራባቸው ለውጥ ማምጣት እንደሚችሉ፣ የመንግሥት መዋቅር ኢኮኖሚንም መምራት እንደሚችልና ህዝቡ ቁርጠኛ አመራር ካገኘ ጠንካራ የስራ ባህል እንዳለው መገንዘብ ተችሏልም ብለዋል። በመሆኑም "የክልሉ መንግሥት ዋነኛ ትኩረት ያሉብንን የኢኮኖሚ ስብራቶች በመጠገን ህዝባችንን ተጠቃሚ መግድረግ ነው" ብለዋል። አቶ ሽመልስ አክለውም ሸገር ኢንተርፕርነርስ ማህበር ደግሞ መንግሥት እንደ ክፍተት የለያቸውን የኢኮኖሚ እድገት ቁልፉን መርጦ መመስረቱንና ወደ ስራ መግባቱ የሚያበረታታ ጉዳይ ነው ብለዋል። ሸገር ኢንተርፕርነርስ ማህበር በቀጣይ ጀማሪ የስራ ፈጠራ ስልጠናን በስፋት እንዲያካሄዱና የራሱን የስልጠና ማዕከል እስኪገነባ የቢሾፍቱ ቴክኒክና ሙያ ስልጠና ኮሌጅን እንደ ስልጠና ማዕከል እንዲገለገሉበት እንደተሰጠውም አቶ ሽመልስ አመልክተዋለል። የክልሉ መንግሥትም ዘርፉን ለማበረታታት ከቅድመ መደበኛ ትምህርት ጀምሮ ለዘርፉ ሥርዓተ ትምህርት እንዲቀረጽለት፣ በኦቢኤን ጋሜ ቻናል የቴሌቪዥን ፕሮግራም እንዲሰራጭና ለክልል ተጠሪ የሆኑ የኦሮሚያ ከተሞች በአጠቃላይ የ1 ቢሊዮን ብር በጀት ይዘው ብድር እንዲያመቻቹ የስራ መመሪያ ሰጥቷል። "የችግሮች ሁሉ ምንጭ ድህነት ነው" ያሉት ደግሞ የማህበሩ ፕሬዝዳንት አቶ ቡልቡላ ቱሌ ናቸው። ድህነትን ለማስወገድ ቁልፉ ኢንተርፕርነርሺፕ መሆኑን በማውሳት፣ ሀገሪቱ በዘርፉ ዝቅተኛ ደረጃ ላይ እንደሚትገኝና ጠንክሮ መስራት እንደሚገባ አመላክተዋል። በሸገር ኢንተርፕርነርስ ማህበር በእውቀት ላይ የተመሰረተ የሀብት ፈጠራን ለማሳካት ዓላማ አድርጎ የተቋቋመ መሆኑንና በዚህ ዓመት ከ7 ሺህ በላይ ጀማሪ ስራ ፈጣሪዎችን ወደ ስራ ማስገባቱ ተገልጿል፡፡ ወደ ስራ የገቡት ጀማሪ ስራ ፈጣሪዎችም ከ15 ሺህ በላይ የስራ እድል ስለመፍጠራቸውና በዚህም ከ397 ሚሊዮን ብር በላይ ሀብት ማፍራት ስለመቻሉም አቶ ቡልቡላ ጠቅሰዋል። እንዲሁም ከ34ሺህ 900 በላይ ወጣቶች በማህበሩ በኩል የስራ ፈጠራ ስልጠና ማግኘታቸውንና ስልጠናውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ተናግረዋል። በመድረኩ ላይ የፌዴራልና የክልል የመንግሥት ስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል። ለስኬታማ ኢንተርፕርነሮችም የእውቅናና የሽልማት መርሃ ግብር ተካሂዷል።
የብልፅግና ፓርቲ ወጣቶች ሊግ ለማዕከላዊ ኮሚቴ አባላቱ ከነገ ጀምሮ ስልጠና ይሰጣል
Mar 12, 2023 60
ባህር ዳር፣ መጋቢት 03 ቀን 2015 (ኢዜአ)፦የብልፅግና ፓርቲ ወጣቶች ሊግ ለማዕከላዊ ኮሚቴ አባላቱ ከነገ ጀምሮ በባህርዳር ከተማ የአቅም ግንባታ ሥልጠና እንደሚሰጥ አስታወቀ። የብልፅግና ፓርቲ የወጣቶች ሊግ ምክትል ፕሬዝዳንትና የጽህፈት ቤት ኃላፊ ወጣት አባንግ ኩመዳን ለኢዜአ እንደገለጸችው ሊጉ ከነገ ጀምሮ ለስምንት ተከታታይ ቀናት ሥልጠናውን የሚሰጠው ለ223 የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላቱ ነው። እንደ ወጣት አባንግ ገለጻ የወጣቶች ሊግ በቅርቡ ባካሄደው ጉባኤ በአዲስ መልክ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላቱን መርጧል። በአዲስ መልክ ወደ አመራር የመጣውን ወጣት በአስተሳሰብና አመለካከት በማነፅ በቀጣይ ሊጉ ለሚያካሂዳቸው ሁለንተናዊ ተግባራት ማዘጋጀት አስፈላጊ መሆኑን ገልጻለች። “ብልፅግና ወጣቱ ሀገር ተረካቢ ሳይሆን የሀገር ባለቤት ነው ብሎ የሚያምን ድርጅት ነው” ያለችው ወጣት አባንግ፤ ወጣቱ የተጣለበትን ሀገራዊ ኃላፊነት ለመወጣት የአቅም ግንባታ ሥልጠናው አስፈላጊና ወቅታዊ መሆኑን ተናግራለች። ለዚህም በፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ በንቃት መሳተፍ የሚያስችለውን እውቀትና ክህሎት ማስጨበጥ የስልጠናው ዋና ዓላማ መሆኑንም ጠቅሳለች። ሥልጠናው በብልፅግና ፓርቲ መሰረታዊ አስተሳሰቦች፣ ፕሮግራሞችና ግቦች፣ በአዲስ እይታ ወጣቱ የሚቃኝበትና ቁርጠኝነትን የሚላበስበት ጉዳይ ላይ የሚያተኩር መሆኑንም አስታውቃለች። ከዚህም ባሻገር ዕውቀትና ክህሎትን ከማስጨበጥ ባለፈ ሀገራችን ያለችበትን ነባራዊ ሁኔታ በማስገንዘብ ለቀጣይ ተልዕኮ ለማዘጋጀት የሚያስችል እንደሆነም ገልጻለች። የሥልጠናው ተሳታፊዎችም ከስልጠናው በኋላ በየደረጃው ለሚገኙ የወጣት አመራሮችና አባላት ያገኙትን ዕውቀትና ክህሎት እስከ ታች ድረስ በማውረድ ኃላፊነታቸውን መወጣት እንደሚጠበቅባቸው አስገንዝባለች። ይህም በየአካባቢው የሚስተዋሉ ክፍተቶችንና ችግሮችን ለመፍታትና በጋራ ተቀናጅቶ ለህዝቦች አንድነትና ትስስር በበለጠ ትጋት ለመስራት የላቀ አስተዋጽኦ እንደሚኖረውም አመላክታለች እንዲሁም ወጣቱን በስራ እድል ፈጠራና በሌሎች ሁለንተናዊ የልማት ሥራዎች በማሳተፍ ተጠቃሚ እንዲሆን የሚያችለው መሆኑንም ወጣት አባንግ ገልጻለች። በዚሁ ነገ በሚጀምረው ሥልጠና ከሁሉም ክልሎች የተውጣጡ የወጣቶች ሊግ የማዕካላዊ ኮሚቴ አባላት እንደሚሳተፉ ተመልክቷል።
የብሔራዊ መረጃና ደኅንነት አገልግሎት መልካቸውን እየቀየሩ የመጡ ሥጋቶችን የሚመክቱ ሥምሪቶች እያከናወነ መሆኑን አስታወቀ
Mar 11, 2023 113
አዲስ አበባ መጋቢት 2፣ 2015 (ኢዜአ) የብሔራዊ መረጃና ደኅንነት አገልግሎት መልካቸውን እየቀየሩ የመጡና ተለዋዋጭ የሆኑ ሀገራዊ የደኅንነት ሥጋቶችን የሚመክቱ የእቅድ ክለሳዎች በማድረግ ሥምሪት እያከናወነ መሆኑን አስታወቀ፡፡ አገልግሎት መሥሪያ ቤቱ የበጀት ዓመቱን የስድስት ወር የሥራ አፈጻጸም ግምገማ አስመልክቶ ለመገናኛ ብዙኃን በላከው መግለጫ እንዳስታወቀው፤ ተቋሙ ከተሰጠው ሀገራዊ ተልዕኮ በመነሳት ያከናወናቸው ተግባራት አጠቃላይ የጸጥታው ሁኔታው እንዲሻሻል አስችሏል፡፡ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ደኅንነትና ጥቅም እንዲጠበቅም አድርጓል፡፡ አዲስ አበባን ጨምሮ በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ሊፈጸሙ የነበሩ የሽብር እንቅስቃሴዎችን፤ ከፍተኛ የመንግሥት አመራሮች ላይ የታቀዱ ጥቃቶችንና ሀገራዊ ቀውስን ሊያባብሱ የሚችሉ በርካታ የኢኮኖሚ አሻጥሮችን ማክሸፍ መቻሉን አስታውቋል። እንዲሁም በሥነ ልቦና ጦርነት ረገድ የበላይነት መረጋገጡ፤ በሰው ኃይል አቅም ግንባታ የተከናወኑ የለውጥ ሥራዎች፤ የተለያዩ ሁነቶች ደኅንነት የተጠበቁ እንዲሆኑ የተከናወኑ ስምሪቶች፤ በአጋርነትና ትብብር መሥኮች የተሠሩ ሥራዎች በበጀት ዓመቱ ስድስት ወራት የተከናወኑ ስኬታማ አፈጻጸሞች እንደሆኑ በግምገማው መታየቱን መግለጫው ጠቁሟል፡፡ የተለያዩ ክስተቶችን እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም በአመጽና በግርግር መንግሥታዊ ሥልጣንን የመቆጣጠር ዝንባሌዎች መታየታቸው፤ ሕጋዊ ጥያቄዎችን በኃይል ለማስፈጸም የሚደራጁ ህቡዕ ኃይሎችና ኢመደበኛ አደረጃጀቶች የሚደቅኗቸው ሀገራዊ የደኅንነት ሥጋቶች መኖራቸው፤ ኢኮኖሚያዊ አሻጥሮችንና የመልካም አስተዳደር ችግሮችን በመፈጸም ኅብረተሰቡ በመንግሥት ላይ ቅሬታ እንዲያድርበት የማድረግ አዝማሚያዎች በስፋት መንጸባረቃቸው እንዲሁም ሀገራዊ አንድነትና እሴቶችን ለመሸርሸር የተቀናጁ ዘመቻዎች ሲከናወኑ እንደነበር የአገልግሎት መሥሪያ ቤቱ መግለጫ አመልክቷል፡፡ እነዚህ ሥጋቶች ከሌሎች የፌዴራልና የክልል የጸጥታ አካላት ጋር በቅንጅት በተከናወኑ ሥራዎች መክሸፋቸውንም አስታውሷል፡፡ እንደ አገልግሎት መሥሪያ ቤቱ መግለጫ፤ ሀገሪቱ መልካቸውን በቀየሩና ተለዋዋጭ በሆኑ የደኅንነት ሥጋቶች ብትፈተንም ተቋማዊ እቅድን ከወቅታዊና ከተጨባጭ ለውጦች አንጻር በመቃኘት ችግሮችን መሻገር ያስቻለ የተልዕኮ አፈጻጸም ማስመዝገብ ተችሏል፡፡ እቅዶች ነበራዊ ሁኔታን መነሻ በማድረግ መከለሳቸውና መቃኘታቸው ተቋሙ እንደ ሀገር የተደቀኑ ሥጋቶችን ለመከላከልና ብሔራዊ ደኅንነትን ለማረጋገጥ ወሳኝ ሚና እንዲያበረክት ብሎም ተሰሚነቱ እንዲያድግ አስችሎታል፡፡ በኢትዮጵያ የማያቋርጥ ብጥብጥና የደኅንነት ስጋት በመደቀን ትርፍ ማግኘት የሚሹ የውስጥና የውጭ ኃይሎች ተቀናጅተው እንደሚሠሩ በግምገማው መነሳቱን የጠቆመው መግለጫው፤ ይህ ሁኔታ በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ያጋጠመውን ግጭት በሰላም ስምምነት ለመቋጨት የተቻለበትን ስኬት በማጨናገፍ ነገሮችን ወደ ኋላ ለመመለስ በሚደረጉ ጥረቶች እንደሚንጸባረቅ አመልክቷል፡፡ የተቋሙ ስምሪትም ይህን ዝንባሌ ታሳቢ በማድረግ በመከናወኑ ሥጋቶችን አስቀድሞ በማወቅ ማክሸፍ መቻሉን ገልጿል፡፡ ተቋማዊ ግንባታን ማጎልበት፤ ወቅታዊ የደኅንነት ሥጋቶችን ተገንዝቦ የላቀ አፈጻጸም የሚያስመዘግብ ጥራት ያለው አመራርና ባለሙያ በስፋት የማፍራት ተግባር እንዲሁም ቴክኖሎጂን ለተልዕኮ ከመጠቀም አንጻር የተጀመሩ ሥራዎችን ማጠናከር በቀጣይ ትኩረት እንደሚሰጣቸው የብሔራዊ መረጃና ደኅንነት አገልግሎት ለመገናኛ ብዙኃን በላከው መግለጫ ጠቁሟል፡
የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የኦዲት ሪፖርት ያላቀረቡ የፖለቲካ ፓርቲዎች እስከ መጋቢት 16 እንዲያቀርቡ አሳሰበ
Mar 11, 2023 84
አዲስ አበባ መጋቢት 2/2015 (ኢዜአ) የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የኦዲት ሪፖርት ያላቀረቡ የፖለቲካ ፓርቲዎች እስከ መጋቢት 16 ድረስ ሒሳባቸውን በታወቀ የሒሳብ ባለሙያ በማስመርመር እንዲያቀርቡ አሳሰበ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ በበጀት እና ፋይናንስ ዙሪያ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር የምክክር መድረክ አካሂዷል። የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ብርቱካን ሚደቅሳ በዚሁ ወቅት እንዳሉት፤ ጥቂት ፓርቲዎች የ2014 ዓ.ም. የኦዲት ሪፖርታቸውን አላቀረቡም። የ2015 ዓ.ም. በጀት ዘግይቶ የተመደበውም ፓርቲዎች የኦዲት ሪፖርታቸውን በተቀመጠው የጊዜ ገደብ ባለማቅረባቸውና አሳማኝ ያልሆነ ሪፖርት ያቀረቡ እንዲያስተካክሉ በመመለሱ መሆኑን አክለዋል። ምንም አይነት ሪፖርት ያላቀረቡ ፓርቲዎች የመጨረሻ የጊዜ ገደብ መጋቢት 16 ቀን 2015ዓ.ም ድረስ ብቻ መሆኑን የቦርድ ሰብሳቢዋ ብርቱካን ሚደቅሳ ተናግረዋል። እንዲሁም የወሰዱትን ድጋፍ ምንም ጥቅም ላይ ያላዋሉ ፓርቲዎች መኖራቸውን አያይዘው ገልጸዋል። የ2014ዓ. ም. የኦዲት ሪፖርት ያላቀረቡ ፓርቲዎች በታወቀ የሒሳብ ባለሙያ የተረጋገጠ የኦዲት ሪፖርት እስካላቀረቡ ድረስ የ2015ዓ.ም በጀት ተጠቃሚ እንደማይሆኑ ጠቁመዋል። ለ2015 በጀት ዓመት ከ64 ሚሊዮን ብር በላይ ለመደበኛ በጀት መመደቡን ገልጸው፤ እንዲሁም ለፓርቲዎች ለሲቪክ ትምህርት የሚውል በጀት ከ41 ሚሊዮን ብር በላይ መመደቡን ተናግረዋል። የውይይቱ ተሳታፊ የፓለቲካ ፓርቲዎች በጀቱ ቀደም ብሎ መሰጠት የነበረበት እና የዘገየ መሆኑን አንስተዋል። በበጀት ድልድሉ ፓርቲዎች በአባልነት የያዟቸው የሴት አመራሮችና አባላት እንዲሁም የአካል ጉዳተኞች ቁጥር መታየት አለበት ሲሉ አስተያየት ሰጥተዋል። ቦርዱ ፓርቲዎችን ለመደገፍ እየሄደበት ያለው ርቀት የሚያስመሰግነው መሆኑን ፓርቲዎቹ አንስተዋል። ከፖለቲካ ፓርቲዎቹ ለቀረቡት ጥያቄዎች ምላሽ የሰጡት ሰብሳቢዋ ብርቱካን ሚደቅሳ የመዘግየቱ ጥያቄ ትክክለኛ መሆኑን ጠቅሰው፤ የዘገየውም ፓርቲዎች ካላቀረቧቸው የኦዲት ሪፖርት ጋር የተያያዘ መሆኑን አንስተዋል። ፓርቲዎች በአባልነት ካቀረቧቸው የሴቶች እና የአካል ጉዳተኞች ቁጥር ጋር በተያያዘ ለተነሳው ጥያቄም ቦርዱ አስፈላጊውን ማጣራት በማድረግ ተገቢውን እርምጃ እንደሚወስድ ጠቁመዋል።
ፈረንሳይ በኢትዮጵያ የግብርና፣ የኃይል አቅርቦትና የሎጂስቲክስ ዘርፎች የመሳተፍ ፍላጎት አላት- በኢትዮጵያ የፈረንሳይ አምባሳደር ሬሚ ማሬሾ
Mar 11, 2023 80
አዲስ አበባ መጋቢት 02/2015(ኢዜአ)፦ፈረንሳይ በኢትዮጵያ የግብርና፣ የኃይል አቅርቦትና የሎጂስቲክስ ዘርፎች ላይ በስፋት የመሳተፍ ፍላጎት እንዳላት በኢትዮጵያ የፈረንሳይ አምባሳደር ሬሚ ማሬሾ ገለጹ። የኢትዮጵያና የፈረንሳይ የሁለትዮሽ ግንኙነት ለ125 ዓመታት የዘለቀ ሲሆን በፖለቲካ፣ ኢኮኖሚና ማህበራዊ መስኮች አጋርነታቸውን በማጠናከር የላቀ ወዳጅነት መፍጠር ችለዋል። ለ125 ዓመታት የዘለቀው የሁለቱ አገሮች ወዳጅነት ዘንድሮ ዓመቱን ሙሉ በልዩ ልዩ ዝግጅቶች ሲከበር ቆይቶ በትላንትናው እለት በአዲስ አበባ የፈረንሳይ ኤምባሲ የመዝጊያ መርሃ-ግብር ተከናውኗል። በኢትዮጵያ የፈረንሳይ አምባሳደር ሬሚ ማሬሾ፤ የኢትዮጵያና ፈረንሳይ ወዳጅነትን ይበልጥ አጠናክሮ ለመቀጠል የተለያዩ ተግባራት እየተከናወኑ መሆኑን ገልጸዋል። በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን የሰላም ስምምነቱን ትግበራ በማገዝ ፈረንሳይ አጋርነቷን ማሳየቷን ጠቅሰው፤ በቀጣይም አጠናክራ ትቀጥላለች ብለዋል። በሰሜን ኢትዮጵያ በነበረው ጦርነት የተጎዱ አካባቢዎችንም የመልሶ ግንባታ ሥራ በማገዝ የፈረንሳይ ትብብር ተጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑን አምባሳደሩ አረጋግጠዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐቢይ አሕመድ ከፕሬዝዳንት ማክሮን ጋር በቅርቡ በፓሪስ ተገናኝተው የሁለቱ አገሮች ትብብር በሚጠናከርበት ሁኔታ ላይ ፍሬያማ ውይይት ማድረጋቸውንም አስታውሰዋል። ሁለቱ መሪዎች ውይይት በተለይም በቀጣይ በሚተገበሩ ፕሮጀክቶችና የትብብር መስኮች ላይ በማተኮር መምከራቸውን ጠቅሰዋል። በመሆኑም ፈረንሳይ በኢትዮጵያ የሰላም ሂደቱን ትግበራ እያገዘች በኢንቨስትመንት መስክ በስፋት ለመሰማራት ፍላጎት ያላት ስለመሆኑም አምባሳደር ሬሚ ገልጸዋል። ፈረንሳይ በግብርና፣ በኃይል አቅርቦትና በሎጂስቲክስ ዘርፎች በኢትዮጵያ ኢንቨስት የምታደርግበትን አማራጮች እያየች ትገኛለች ብለዋል። በሰሜን ኢትዮጵያ በነበረው ጦርነት የወደሙትን በመገንባትና በመልሶ ማቋቋም ሂደት ፈረንሳይ እንደምትደግፍ አምባሳደሩ ተናግረዋል። የኢትዮጵያና የፈረንሳይ የሁለትዮሽ ግንኙነት የተጀመረው እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1897 መሆኑን መረጃዎች ይጠቁማሉ።
የቀድሞ ተዋጊዎችን ወደ መደበኛ ህይወት በመመለስ የአገርን ሰላምና እድገት በማገዝ ረገድ ጉልህ ሚና እንዲወጡ ይደረጋል- የኮሚሽኑ አደራጅ የቴክኒክ ኮሚቴ
Mar 11, 2023 112
አዲስ አበባ መጋቢት 2/2015 (ኢዜአ) የቀድሞ ተዋጊዎችን ወደ መደበኛ ህይወት በመመለስ የአገርን ሰላምና እድገት በማገዝ ረገድ ጉልህ ሚና እንዲወጡ የሚደረግ መሆኑን የብሔራዊ ተሐድሶ ኮሚሽን አደራጅ የቴክኒክ ኮሚቴ ገለጸ። የቀድሞ ተዋጊዎችን ወደ ሰላማዊ ህይወት በመመለሱ ሂደት ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ መሆኑንም በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የውጭ ግንኙነትና የሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አረጋግጧል። መንግሥትና ህወሓት የተፈራረሙት የሰላም ስምምነት ትግበራ አካል የሆነው ብሔራዊ የተሃድሶ ጉዳዮች ላይ ያተኮረ የባለድርሻ አካላት የምክክር መድረክ በመቀሌ ተካሂዷል። በመድረኩም የትጥቅ ማስፍታት፣ የቀድሞ ተዋጊዎችን በአንድ ማዕከል የማሰባሰብና ወደ ማህበረሰቡ የመቀላቀል ዝርዝር መርሃ ግብርና የሀገራት ተሞክሮዎች ቀርበው ውይይት ተደርጎባቸዋል። የብሔራዊ ተሐድሶ ኮሚሽን አደራጅ የቴክኒክ ኮሚቴ አባል አቶ ገመዳ አለሚ፤ የቀድሞ ተዋጊዎችን የማቋቋም መርሃ-ግብር ከትጥቅ ማስፍታት ጀምሮ እስከ መልሶ ማቋቋም ድረስ በሚቀጥሉት ሁለት ዓመታት የሚተገበር መሆኑን ገልጸዋል። የቀድሞ ተዋጊዎችን መልሶ የማቋቋም ሂደትም ማህበረሰቡን መሰረት ባደረገ መልኩ በማከናወን ከስራ እድል ፈጠራ ጀምሮ የተለያዩ ድጋፎች የሚደረግላቸው መሆኑን ተናግረዋል። የታጠቁ ኃይሎች ትጥቅ ፈትተው ወደ ማህበረሰቡ መቀላቀላቸውም የሀገርን ሰላምና እድገት በማገዝ ረገድ ጉልህ ሚና እንዲወጡ ያስችላል ነው ያሉት። የውይይቱ ተሳታፊዎች በበኩላቸው የመልሶ ማቋቋም ሂደቱ የሀገራትን ተሞክሮ ከኢትዮጵያ አውድ ጋር ባገናዘበ መልኩ ሊተገበር ይገባል ብለዋል። ለሁለት ዓመታት ጦርነት በቆየባቸው አካባቢ ያሉ ተዋጊዎችን ብቻ ሳይሆን ግጭት በነበረባቸው ሌሎች አካባቢዎችም ያሉትን ተዋጊዎችና ማህበረሰቡን በብሔራዊ የተሐድሶ መርሃ-ግብሩ ማካተት እንደሚገባ አንስተዋል። የውይይቱ ተሳታፊዎች አክለውም የብሔራዊ ተሀድሶ እና የመልሶ ማወቋቋም ሂደቱ የሽግግር ፍትሕንም ሊጨምር እንደሚገባ አንስተዋል። ሂደቱ የጦር ጉዳተኞችና ሴቶችን በልዩ ሁኔታ መመልከት ይገባል ሲሉም አስተያየት ሰጭዎቹ ገልጸዋል። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የውጭ ግንኙነትና የሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አባል አምባሳደር ዶክተር የሺመብራት መርሻ፤ የቀድሞ ተዋጊዎችን ወደ ሰላማዊ ህይወት በመመለሱ ሂደት ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ ነን ሲሉ አረጋግጠዋል። የቀድሞ ተዋጊዎችን መልሶ የማቋቋም ሂደት ማህበረሰቡን ባማከለ መልኩ እንዲተገበርም አስፍላጊውን የግንዛቤ መፍጠር፣ የድጋፍና ክትትል ስራዎችን ለማከናወን ዝግጁ መሆናቸውን ጠቅሰዋል።
ኢትዮጵያ ከተርኪዬ ጋር ያላትን ዲፕሎማሲያዊና ስትራቴጂካዊ ግንኙነት ይበልጥ ለማጎልበት ቁርጠኛ ናት - ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን
Mar 11, 2023 104
አዲስ አበባ መጋቢት 2/2015 (ኢዜአ) ኢትዮጵያ ከተርኪዬ ጋር ያላትን ዲፕሎማሲያዊ እና ስትራቴጂካዊ ትስስር ይበልጥ ለማጠናከር ቁርጠኛ መሆኗን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ገለጹ። አቶ ደመቀ የስራ ጊዜያቸውን አጠናቀው ከተሰናበቱት በኢትዮጵያ የተርኪዬ አምባሳደር ያፕራክ አልፕ ጋር ተወያይተዋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አምባሳደሯ በኢትዮጵያ ቆይታቸው የሁለቱ አገራት ግንኙነት እንዲጠናከር ለነበራቸው ሚና ምስጋናቸውን አቅርበዋል። ኢትዮጵያ ከተርኪዬ ጋር ያላትን ስትራቴጂያዊ እና ዲፕሎማሲያዊ ትብብር ለማጠናከር ቁርጠኛ መሆኗን ተናግረዋል። ተሰናባቿ አምባሳደር ያፕራክ አልፕ የኢትዮጵያ ሕዝብና መንግስት በተርኪዬ በደረሰው የመሬት መንቀጥቀጥ ሳቢያ ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎች የነፍስ አድን ቡድን በመላክ ላሳዩት አጋርነት ምስጋናቸውን አቅርበዋል። ተርኪዬ በኢትዮጵያ በምታደርገው የኢንቨስትመንት መጠን በሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች ያሉት አምባሳደሯ አገራቸው ከኢትዮጵያ በንግድና ኢኮኖሚ መስኮች ያላትን ትስስር ለማጠናከር ፍላጎት እንዳላት መግለጻቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መረጃ ያሳያል።
ፖለቲካ
ወጣቱ ሰላምና ልማትን በዘላቂነት ለማረጋገጥ በሚከናወኑ ስራዎች ተሳታፊና ተጠቃሚ እንዲሆን እየተሰራ ነው የድሬዳዋ አስተዳደር ከንቲባ ከዲር ጁሃር
Mar 12, 2023 18
ድሬዳዋ መጋቢት 3/2015 (ኢዜአ ) ወጣቱ ሰላምና ልማትን በዘላቂነት ለማረጋገጥ በሚከናወኑ ስራዎች ተሳታፊና ተጠቃሚ እንዲሆን እየተሰራ ነው ሲሉ የድሬዳዋ አስተዳደር ከንቲባ ከዲር ጁሃር አስታወቁ ። በምስራቁ የአገሪቱ ክፍል የሚገኙ ወጣቶች ዘላቂ ሰላም በማስፈን ተግባራት የድርሻቸውን እንዲወጡ ለማስቻል የተዘጋጀ የሰላም ጉባኤ ማጠቃለያ መድረክ ዛሬ በድሬዳዋ አካሂደዋል ። በጉባኤ ማጠቃለያ ላይ የተገኙት የድሬዳዋ አስተዳደር ከንቲባ ከዲር ጁሃር እንደተናገሩት፤ መንግስት ዘላቂ ሰላም እንዲረጋገጥ በቁርጠኝነት እየሠራ ይገኛል። አሁን የተፈጠረውን ሰላም በዘላቂነት ጠብቆ በማስቀጠል የአገሪቱን የብልፅግና ጉዞ ከዳር ለማድረስ በተከናወኑ ተግባራት የመጡ ተጨባጭ ለውጦችን ወደ ከፍታ ለማሻገር የህብረተሰቡ በተለይም የወጣቱ ተሳትፎ ወሳኝ መሆኑን አመልክተዋል። ወጣቱ ዘላቂ ሰላም እና ልማት ለማረጋገጥ በሚከናወኑ ተግባራት ላይ ተሳትፎውና ተጠቃሚነቱ እንዲረጋገጥ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን አስታውቀዋል። "የዜጎች መሠረታዊና የወጣቱን የስራ ጥያቄዎች ለመመለስ ሁሉም ዜጋ ለሰላም መረጋገጥ ዘብ መቆም አለበት " ያሉት ከንቲባ ከዲር "በጉባኤው የተገኛችሁ ወጣቶች በየምትኖሩበት አካባቢ አርአያ በመሆን ኃላፊነታቹሁን መወጣት ይጠበቅባችኋል" ሲሉ አስገንዝበዋል። ከድሬዳዋ አስተዳደር፣ ከሐረሪ ክልልና ከኦሮሚያ ክልል ከምስራቅ ሐረርጌ ዞን ተውጣጥተው በጉባኤው ላይ የተሳተፉ ወጣቶች በበኩላቸው ከግጭትና ሁከት በመራቅ ለአገር ብልጽግናና ዘላቂ ሰላም መረጋገጥ በየሚኖሩበት አካባቢ የየድርሻቸውን እንደሚወጡ ተናግረዋል። የተሻለችና የበለፀገች ኢትዮጵያን ዕውን ለማድረግ በሚከናወኑ ስራዎች ግንባር ቀደም በመሆን ኃላፊነታቸውን እንደሚወጡም ወጣቶቹ ገልጸዋል። ከሐረሪ ክልል የመጣችው ወጣት ቤተልሔም ሚሊዮን እንዳለችው ሰላም የሁሉም ጉዳይ መነሻና መድረሻ በመሆኑ ለሰላም መረጋገጥ ወጣቶችን አደራጅታ የድርሻዋን ለመወጣት ተዘጋጅታለች ። ላለፉት አራት ወራት ስለ ሰላምና ስለ ግጭት አፈታት መሠረታዊ ስልጠና መከታተሉን የገለጸው ደግሞ ከኦሮሚያ ክልል ከምስራቅ ሐረርጌ ዞን የመጣው ወጣት ገመቺስ በንቲ ነው። "ያገኘሁትን ዕውቀት በማካፈልና በመጠቀም ለዘላቂ ሰላም መስፈን የድርሻዬን እወጣለሁ" ብሏል። የድሬዳዋ አስተዳደርነዋሪና የጉባኤው ተሳታፊ ወጣት ዩሱፍ አሊ በበኩሉ "ለወጣቱ ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት የተጀመረው ጥረት የሚበረታታና ተጠናክሮ መቀጠል ያለበት ነው" ብሏል። "በድሬዳዋ አስተዳደርና በፌደራል መንግስት በድሬደዋ እየተከናወኑ ከሚገኙ የኢንዱስትሪ ልማቶች ወጣቱ ተሳታፊና ተጠቃሚ የሚሆነው ለዘላቂ ሰላም ኃላፊነታችንን በአግባቡ ስንወጣ ነው" ሲል ወጣት ዩሱፍ አመልክቷል።
የክልሉ መንግሥት ዋና ትኩረት ያሉብንን የኢኮኖሚ ስብራቶች በመጠገን ማህበረሰባችንን ተጠቃሚ ማድረግ ነው - ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳ
Mar 12, 2023 28
መጋቢት 3/2015 (ኢዜአ)፦ የክልሉ መንግሥት ዋና ትኩረት ያሉብንን የኢኮኖሚ ስብራቶች በመጠገን ማህበረሰባችንን ተጠቃሚ ማድረግ ነው ሲሉ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ ተናገሩ። የሸገር ኢንተርፕርነርስ ማህበር 3ኛ ዓመታዊ ጠቅላላ ጉባኤ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ በተገኙበት ዛሬ በአዲስ አበባ ተካሂዷል፡፡ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ እንዳሉት የክልሉ መንግሥት ያሉበትን ዘርፈ ብዙ ችግሮች ለመፍታት በርካታ ፖሊሲዎችንና ስትራቴጂዎችን ቀርጾ ወደ ስራ ገብቷል። የተቀረጹት ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች ከተሰራባቸው ለውጥ ማምጣት እንደሚችሉ፣ የመንግሥት መዋቅር ኢኮኖሚንም መምራት እንደሚችልና ህዝቡ ቁርጠኛ አመራር ካገኘ ጠንካራ የስራ ባህል እንዳለው መገንዘብ ተችሏልም ብለዋል። በመሆኑም "የክልሉ መንግሥት ዋነኛ ትኩረት ያሉብንን የኢኮኖሚ ስብራቶች በመጠገን ህዝባችንን ተጠቃሚ መግድረግ ነው" ብለዋል። አቶ ሽመልስ አክለውም ሸገር ኢንተርፕርነርስ ማህበር ደግሞ መንግሥት እንደ ክፍተት የለያቸውን የኢኮኖሚ እድገት ቁልፉን መርጦ መመስረቱንና ወደ ስራ መግባቱ የሚያበረታታ ጉዳይ ነው ብለዋል። ሸገር ኢንተርፕርነርስ ማህበር በቀጣይ ጀማሪ የስራ ፈጠራ ስልጠናን በስፋት እንዲያካሄዱና የራሱን የስልጠና ማዕከል እስኪገነባ የቢሾፍቱ ቴክኒክና ሙያ ስልጠና ኮሌጅን እንደ ስልጠና ማዕከል እንዲገለገሉበት እንደተሰጠውም አቶ ሽመልስ አመልክተዋለል። የክልሉ መንግሥትም ዘርፉን ለማበረታታት ከቅድመ መደበኛ ትምህርት ጀምሮ ለዘርፉ ሥርዓተ ትምህርት እንዲቀረጽለት፣ በኦቢኤን ጋሜ ቻናል የቴሌቪዥን ፕሮግራም እንዲሰራጭና ለክልል ተጠሪ የሆኑ የኦሮሚያ ከተሞች በአጠቃላይ የ1 ቢሊዮን ብር በጀት ይዘው ብድር እንዲያመቻቹ የስራ መመሪያ ሰጥቷል። "የችግሮች ሁሉ ምንጭ ድህነት ነው" ያሉት ደግሞ የማህበሩ ፕሬዝዳንት አቶ ቡልቡላ ቱሌ ናቸው። ድህነትን ለማስወገድ ቁልፉ ኢንተርፕርነርሺፕ መሆኑን በማውሳት፣ ሀገሪቱ በዘርፉ ዝቅተኛ ደረጃ ላይ እንደሚትገኝና ጠንክሮ መስራት እንደሚገባ አመላክተዋል። በሸገር ኢንተርፕርነርስ ማህበር በእውቀት ላይ የተመሰረተ የሀብት ፈጠራን ለማሳካት ዓላማ አድርጎ የተቋቋመ መሆኑንና በዚህ ዓመት ከ7 ሺህ በላይ ጀማሪ ስራ ፈጣሪዎችን ወደ ስራ ማስገባቱ ተገልጿል፡፡ ወደ ስራ የገቡት ጀማሪ ስራ ፈጣሪዎችም ከ15 ሺህ በላይ የስራ እድል ስለመፍጠራቸውና በዚህም ከ397 ሚሊዮን ብር በላይ ሀብት ማፍራት ስለመቻሉም አቶ ቡልቡላ ጠቅሰዋል። እንዲሁም ከ34ሺህ 900 በላይ ወጣቶች በማህበሩ በኩል የስራ ፈጠራ ስልጠና ማግኘታቸውንና ስልጠናውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ተናግረዋል። በመድረኩ ላይ የፌዴራልና የክልል የመንግሥት ስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል። ለስኬታማ ኢንተርፕርነሮችም የእውቅናና የሽልማት መርሃ ግብር ተካሂዷል።
የብልፅግና ፓርቲ ወጣቶች ሊግ ለማዕከላዊ ኮሚቴ አባላቱ ከነገ ጀምሮ ስልጠና ይሰጣል
Mar 12, 2023 60
ባህር ዳር፣ መጋቢት 03 ቀን 2015 (ኢዜአ)፦የብልፅግና ፓርቲ ወጣቶች ሊግ ለማዕከላዊ ኮሚቴ አባላቱ ከነገ ጀምሮ በባህርዳር ከተማ የአቅም ግንባታ ሥልጠና እንደሚሰጥ አስታወቀ። የብልፅግና ፓርቲ የወጣቶች ሊግ ምክትል ፕሬዝዳንትና የጽህፈት ቤት ኃላፊ ወጣት አባንግ ኩመዳን ለኢዜአ እንደገለጸችው ሊጉ ከነገ ጀምሮ ለስምንት ተከታታይ ቀናት ሥልጠናውን የሚሰጠው ለ223 የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላቱ ነው። እንደ ወጣት አባንግ ገለጻ የወጣቶች ሊግ በቅርቡ ባካሄደው ጉባኤ በአዲስ መልክ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላቱን መርጧል። በአዲስ መልክ ወደ አመራር የመጣውን ወጣት በአስተሳሰብና አመለካከት በማነፅ በቀጣይ ሊጉ ለሚያካሂዳቸው ሁለንተናዊ ተግባራት ማዘጋጀት አስፈላጊ መሆኑን ገልጻለች። “ብልፅግና ወጣቱ ሀገር ተረካቢ ሳይሆን የሀገር ባለቤት ነው ብሎ የሚያምን ድርጅት ነው” ያለችው ወጣት አባንግ፤ ወጣቱ የተጣለበትን ሀገራዊ ኃላፊነት ለመወጣት የአቅም ግንባታ ሥልጠናው አስፈላጊና ወቅታዊ መሆኑን ተናግራለች። ለዚህም በፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ በንቃት መሳተፍ የሚያስችለውን እውቀትና ክህሎት ማስጨበጥ የስልጠናው ዋና ዓላማ መሆኑንም ጠቅሳለች። ሥልጠናው በብልፅግና ፓርቲ መሰረታዊ አስተሳሰቦች፣ ፕሮግራሞችና ግቦች፣ በአዲስ እይታ ወጣቱ የሚቃኝበትና ቁርጠኝነትን የሚላበስበት ጉዳይ ላይ የሚያተኩር መሆኑንም አስታውቃለች። ከዚህም ባሻገር ዕውቀትና ክህሎትን ከማስጨበጥ ባለፈ ሀገራችን ያለችበትን ነባራዊ ሁኔታ በማስገንዘብ ለቀጣይ ተልዕኮ ለማዘጋጀት የሚያስችል እንደሆነም ገልጻለች። የሥልጠናው ተሳታፊዎችም ከስልጠናው በኋላ በየደረጃው ለሚገኙ የወጣት አመራሮችና አባላት ያገኙትን ዕውቀትና ክህሎት እስከ ታች ድረስ በማውረድ ኃላፊነታቸውን መወጣት እንደሚጠበቅባቸው አስገንዝባለች። ይህም በየአካባቢው የሚስተዋሉ ክፍተቶችንና ችግሮችን ለመፍታትና በጋራ ተቀናጅቶ ለህዝቦች አንድነትና ትስስር በበለጠ ትጋት ለመስራት የላቀ አስተዋጽኦ እንደሚኖረውም አመላክታለች እንዲሁም ወጣቱን በስራ እድል ፈጠራና በሌሎች ሁለንተናዊ የልማት ሥራዎች በማሳተፍ ተጠቃሚ እንዲሆን የሚያችለው መሆኑንም ወጣት አባንግ ገልጻለች። በዚሁ ነገ በሚጀምረው ሥልጠና ከሁሉም ክልሎች የተውጣጡ የወጣቶች ሊግ የማዕካላዊ ኮሚቴ አባላት እንደሚሳተፉ ተመልክቷል።
የብሔራዊ መረጃና ደኅንነት አገልግሎት መልካቸውን እየቀየሩ የመጡ ሥጋቶችን የሚመክቱ ሥምሪቶች እያከናወነ መሆኑን አስታወቀ
Mar 11, 2023 113
አዲስ አበባ መጋቢት 2፣ 2015 (ኢዜአ) የብሔራዊ መረጃና ደኅንነት አገልግሎት መልካቸውን እየቀየሩ የመጡና ተለዋዋጭ የሆኑ ሀገራዊ የደኅንነት ሥጋቶችን የሚመክቱ የእቅድ ክለሳዎች በማድረግ ሥምሪት እያከናወነ መሆኑን አስታወቀ፡፡ አገልግሎት መሥሪያ ቤቱ የበጀት ዓመቱን የስድስት ወር የሥራ አፈጻጸም ግምገማ አስመልክቶ ለመገናኛ ብዙኃን በላከው መግለጫ እንዳስታወቀው፤ ተቋሙ ከተሰጠው ሀገራዊ ተልዕኮ በመነሳት ያከናወናቸው ተግባራት አጠቃላይ የጸጥታው ሁኔታው እንዲሻሻል አስችሏል፡፡ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ደኅንነትና ጥቅም እንዲጠበቅም አድርጓል፡፡ አዲስ አበባን ጨምሮ በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ሊፈጸሙ የነበሩ የሽብር እንቅስቃሴዎችን፤ ከፍተኛ የመንግሥት አመራሮች ላይ የታቀዱ ጥቃቶችንና ሀገራዊ ቀውስን ሊያባብሱ የሚችሉ በርካታ የኢኮኖሚ አሻጥሮችን ማክሸፍ መቻሉን አስታውቋል። እንዲሁም በሥነ ልቦና ጦርነት ረገድ የበላይነት መረጋገጡ፤ በሰው ኃይል አቅም ግንባታ የተከናወኑ የለውጥ ሥራዎች፤ የተለያዩ ሁነቶች ደኅንነት የተጠበቁ እንዲሆኑ የተከናወኑ ስምሪቶች፤ በአጋርነትና ትብብር መሥኮች የተሠሩ ሥራዎች በበጀት ዓመቱ ስድስት ወራት የተከናወኑ ስኬታማ አፈጻጸሞች እንደሆኑ በግምገማው መታየቱን መግለጫው ጠቁሟል፡፡ የተለያዩ ክስተቶችን እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም በአመጽና በግርግር መንግሥታዊ ሥልጣንን የመቆጣጠር ዝንባሌዎች መታየታቸው፤ ሕጋዊ ጥያቄዎችን በኃይል ለማስፈጸም የሚደራጁ ህቡዕ ኃይሎችና ኢመደበኛ አደረጃጀቶች የሚደቅኗቸው ሀገራዊ የደኅንነት ሥጋቶች መኖራቸው፤ ኢኮኖሚያዊ አሻጥሮችንና የመልካም አስተዳደር ችግሮችን በመፈጸም ኅብረተሰቡ በመንግሥት ላይ ቅሬታ እንዲያድርበት የማድረግ አዝማሚያዎች በስፋት መንጸባረቃቸው እንዲሁም ሀገራዊ አንድነትና እሴቶችን ለመሸርሸር የተቀናጁ ዘመቻዎች ሲከናወኑ እንደነበር የአገልግሎት መሥሪያ ቤቱ መግለጫ አመልክቷል፡፡ እነዚህ ሥጋቶች ከሌሎች የፌዴራልና የክልል የጸጥታ አካላት ጋር በቅንጅት በተከናወኑ ሥራዎች መክሸፋቸውንም አስታውሷል፡፡ እንደ አገልግሎት መሥሪያ ቤቱ መግለጫ፤ ሀገሪቱ መልካቸውን በቀየሩና ተለዋዋጭ በሆኑ የደኅንነት ሥጋቶች ብትፈተንም ተቋማዊ እቅድን ከወቅታዊና ከተጨባጭ ለውጦች አንጻር በመቃኘት ችግሮችን መሻገር ያስቻለ የተልዕኮ አፈጻጸም ማስመዝገብ ተችሏል፡፡ እቅዶች ነበራዊ ሁኔታን መነሻ በማድረግ መከለሳቸውና መቃኘታቸው ተቋሙ እንደ ሀገር የተደቀኑ ሥጋቶችን ለመከላከልና ብሔራዊ ደኅንነትን ለማረጋገጥ ወሳኝ ሚና እንዲያበረክት ብሎም ተሰሚነቱ እንዲያድግ አስችሎታል፡፡ በኢትዮጵያ የማያቋርጥ ብጥብጥና የደኅንነት ስጋት በመደቀን ትርፍ ማግኘት የሚሹ የውስጥና የውጭ ኃይሎች ተቀናጅተው እንደሚሠሩ በግምገማው መነሳቱን የጠቆመው መግለጫው፤ ይህ ሁኔታ በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ያጋጠመውን ግጭት በሰላም ስምምነት ለመቋጨት የተቻለበትን ስኬት በማጨናገፍ ነገሮችን ወደ ኋላ ለመመለስ በሚደረጉ ጥረቶች እንደሚንጸባረቅ አመልክቷል፡፡ የተቋሙ ስምሪትም ይህን ዝንባሌ ታሳቢ በማድረግ በመከናወኑ ሥጋቶችን አስቀድሞ በማወቅ ማክሸፍ መቻሉን ገልጿል፡፡ ተቋማዊ ግንባታን ማጎልበት፤ ወቅታዊ የደኅንነት ሥጋቶችን ተገንዝቦ የላቀ አፈጻጸም የሚያስመዘግብ ጥራት ያለው አመራርና ባለሙያ በስፋት የማፍራት ተግባር እንዲሁም ቴክኖሎጂን ለተልዕኮ ከመጠቀም አንጻር የተጀመሩ ሥራዎችን ማጠናከር በቀጣይ ትኩረት እንደሚሰጣቸው የብሔራዊ መረጃና ደኅንነት አገልግሎት ለመገናኛ ብዙኃን በላከው መግለጫ ጠቁሟል፡
የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የኦዲት ሪፖርት ያላቀረቡ የፖለቲካ ፓርቲዎች እስከ መጋቢት 16 እንዲያቀርቡ አሳሰበ
Mar 11, 2023 84
አዲስ አበባ መጋቢት 2/2015 (ኢዜአ) የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የኦዲት ሪፖርት ያላቀረቡ የፖለቲካ ፓርቲዎች እስከ መጋቢት 16 ድረስ ሒሳባቸውን በታወቀ የሒሳብ ባለሙያ በማስመርመር እንዲያቀርቡ አሳሰበ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ በበጀት እና ፋይናንስ ዙሪያ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር የምክክር መድረክ አካሂዷል። የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ብርቱካን ሚደቅሳ በዚሁ ወቅት እንዳሉት፤ ጥቂት ፓርቲዎች የ2014 ዓ.ም. የኦዲት ሪፖርታቸውን አላቀረቡም። የ2015 ዓ.ም. በጀት ዘግይቶ የተመደበውም ፓርቲዎች የኦዲት ሪፖርታቸውን በተቀመጠው የጊዜ ገደብ ባለማቅረባቸውና አሳማኝ ያልሆነ ሪፖርት ያቀረቡ እንዲያስተካክሉ በመመለሱ መሆኑን አክለዋል። ምንም አይነት ሪፖርት ያላቀረቡ ፓርቲዎች የመጨረሻ የጊዜ ገደብ መጋቢት 16 ቀን 2015ዓ.ም ድረስ ብቻ መሆኑን የቦርድ ሰብሳቢዋ ብርቱካን ሚደቅሳ ተናግረዋል። እንዲሁም የወሰዱትን ድጋፍ ምንም ጥቅም ላይ ያላዋሉ ፓርቲዎች መኖራቸውን አያይዘው ገልጸዋል። የ2014ዓ. ም. የኦዲት ሪፖርት ያላቀረቡ ፓርቲዎች በታወቀ የሒሳብ ባለሙያ የተረጋገጠ የኦዲት ሪፖርት እስካላቀረቡ ድረስ የ2015ዓ.ም በጀት ተጠቃሚ እንደማይሆኑ ጠቁመዋል። ለ2015 በጀት ዓመት ከ64 ሚሊዮን ብር በላይ ለመደበኛ በጀት መመደቡን ገልጸው፤ እንዲሁም ለፓርቲዎች ለሲቪክ ትምህርት የሚውል በጀት ከ41 ሚሊዮን ብር በላይ መመደቡን ተናግረዋል። የውይይቱ ተሳታፊ የፓለቲካ ፓርቲዎች በጀቱ ቀደም ብሎ መሰጠት የነበረበት እና የዘገየ መሆኑን አንስተዋል። በበጀት ድልድሉ ፓርቲዎች በአባልነት የያዟቸው የሴት አመራሮችና አባላት እንዲሁም የአካል ጉዳተኞች ቁጥር መታየት አለበት ሲሉ አስተያየት ሰጥተዋል። ቦርዱ ፓርቲዎችን ለመደገፍ እየሄደበት ያለው ርቀት የሚያስመሰግነው መሆኑን ፓርቲዎቹ አንስተዋል። ከፖለቲካ ፓርቲዎቹ ለቀረቡት ጥያቄዎች ምላሽ የሰጡት ሰብሳቢዋ ብርቱካን ሚደቅሳ የመዘግየቱ ጥያቄ ትክክለኛ መሆኑን ጠቅሰው፤ የዘገየውም ፓርቲዎች ካላቀረቧቸው የኦዲት ሪፖርት ጋር የተያያዘ መሆኑን አንስተዋል። ፓርቲዎች በአባልነት ካቀረቧቸው የሴቶች እና የአካል ጉዳተኞች ቁጥር ጋር በተያያዘ ለተነሳው ጥያቄም ቦርዱ አስፈላጊውን ማጣራት በማድረግ ተገቢውን እርምጃ እንደሚወስድ ጠቁመዋል።
ፈረንሳይ በኢትዮጵያ የግብርና፣ የኃይል አቅርቦትና የሎጂስቲክስ ዘርፎች የመሳተፍ ፍላጎት አላት- በኢትዮጵያ የፈረንሳይ አምባሳደር ሬሚ ማሬሾ
Mar 11, 2023 80
አዲስ አበባ መጋቢት 02/2015(ኢዜአ)፦ፈረንሳይ በኢትዮጵያ የግብርና፣ የኃይል አቅርቦትና የሎጂስቲክስ ዘርፎች ላይ በስፋት የመሳተፍ ፍላጎት እንዳላት በኢትዮጵያ የፈረንሳይ አምባሳደር ሬሚ ማሬሾ ገለጹ። የኢትዮጵያና የፈረንሳይ የሁለትዮሽ ግንኙነት ለ125 ዓመታት የዘለቀ ሲሆን በፖለቲካ፣ ኢኮኖሚና ማህበራዊ መስኮች አጋርነታቸውን በማጠናከር የላቀ ወዳጅነት መፍጠር ችለዋል። ለ125 ዓመታት የዘለቀው የሁለቱ አገሮች ወዳጅነት ዘንድሮ ዓመቱን ሙሉ በልዩ ልዩ ዝግጅቶች ሲከበር ቆይቶ በትላንትናው እለት በአዲስ አበባ የፈረንሳይ ኤምባሲ የመዝጊያ መርሃ-ግብር ተከናውኗል። በኢትዮጵያ የፈረንሳይ አምባሳደር ሬሚ ማሬሾ፤ የኢትዮጵያና ፈረንሳይ ወዳጅነትን ይበልጥ አጠናክሮ ለመቀጠል የተለያዩ ተግባራት እየተከናወኑ መሆኑን ገልጸዋል። በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን የሰላም ስምምነቱን ትግበራ በማገዝ ፈረንሳይ አጋርነቷን ማሳየቷን ጠቅሰው፤ በቀጣይም አጠናክራ ትቀጥላለች ብለዋል። በሰሜን ኢትዮጵያ በነበረው ጦርነት የተጎዱ አካባቢዎችንም የመልሶ ግንባታ ሥራ በማገዝ የፈረንሳይ ትብብር ተጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑን አምባሳደሩ አረጋግጠዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐቢይ አሕመድ ከፕሬዝዳንት ማክሮን ጋር በቅርቡ በፓሪስ ተገናኝተው የሁለቱ አገሮች ትብብር በሚጠናከርበት ሁኔታ ላይ ፍሬያማ ውይይት ማድረጋቸውንም አስታውሰዋል። ሁለቱ መሪዎች ውይይት በተለይም በቀጣይ በሚተገበሩ ፕሮጀክቶችና የትብብር መስኮች ላይ በማተኮር መምከራቸውን ጠቅሰዋል። በመሆኑም ፈረንሳይ በኢትዮጵያ የሰላም ሂደቱን ትግበራ እያገዘች በኢንቨስትመንት መስክ በስፋት ለመሰማራት ፍላጎት ያላት ስለመሆኑም አምባሳደር ሬሚ ገልጸዋል። ፈረንሳይ በግብርና፣ በኃይል አቅርቦትና በሎጂስቲክስ ዘርፎች በኢትዮጵያ ኢንቨስት የምታደርግበትን አማራጮች እያየች ትገኛለች ብለዋል። በሰሜን ኢትዮጵያ በነበረው ጦርነት የወደሙትን በመገንባትና በመልሶ ማቋቋም ሂደት ፈረንሳይ እንደምትደግፍ አምባሳደሩ ተናግረዋል። የኢትዮጵያና የፈረንሳይ የሁለትዮሽ ግንኙነት የተጀመረው እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1897 መሆኑን መረጃዎች ይጠቁማሉ።
የቀድሞ ተዋጊዎችን ወደ መደበኛ ህይወት በመመለስ የአገርን ሰላምና እድገት በማገዝ ረገድ ጉልህ ሚና እንዲወጡ ይደረጋል- የኮሚሽኑ አደራጅ የቴክኒክ ኮሚቴ
Mar 11, 2023 112
አዲስ አበባ መጋቢት 2/2015 (ኢዜአ) የቀድሞ ተዋጊዎችን ወደ መደበኛ ህይወት በመመለስ የአገርን ሰላምና እድገት በማገዝ ረገድ ጉልህ ሚና እንዲወጡ የሚደረግ መሆኑን የብሔራዊ ተሐድሶ ኮሚሽን አደራጅ የቴክኒክ ኮሚቴ ገለጸ። የቀድሞ ተዋጊዎችን ወደ ሰላማዊ ህይወት በመመለሱ ሂደት ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ መሆኑንም በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የውጭ ግንኙነትና የሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አረጋግጧል። መንግሥትና ህወሓት የተፈራረሙት የሰላም ስምምነት ትግበራ አካል የሆነው ብሔራዊ የተሃድሶ ጉዳዮች ላይ ያተኮረ የባለድርሻ አካላት የምክክር መድረክ በመቀሌ ተካሂዷል። በመድረኩም የትጥቅ ማስፍታት፣ የቀድሞ ተዋጊዎችን በአንድ ማዕከል የማሰባሰብና ወደ ማህበረሰቡ የመቀላቀል ዝርዝር መርሃ ግብርና የሀገራት ተሞክሮዎች ቀርበው ውይይት ተደርጎባቸዋል። የብሔራዊ ተሐድሶ ኮሚሽን አደራጅ የቴክኒክ ኮሚቴ አባል አቶ ገመዳ አለሚ፤ የቀድሞ ተዋጊዎችን የማቋቋም መርሃ-ግብር ከትጥቅ ማስፍታት ጀምሮ እስከ መልሶ ማቋቋም ድረስ በሚቀጥሉት ሁለት ዓመታት የሚተገበር መሆኑን ገልጸዋል። የቀድሞ ተዋጊዎችን መልሶ የማቋቋም ሂደትም ማህበረሰቡን መሰረት ባደረገ መልኩ በማከናወን ከስራ እድል ፈጠራ ጀምሮ የተለያዩ ድጋፎች የሚደረግላቸው መሆኑን ተናግረዋል። የታጠቁ ኃይሎች ትጥቅ ፈትተው ወደ ማህበረሰቡ መቀላቀላቸውም የሀገርን ሰላምና እድገት በማገዝ ረገድ ጉልህ ሚና እንዲወጡ ያስችላል ነው ያሉት። የውይይቱ ተሳታፊዎች በበኩላቸው የመልሶ ማቋቋም ሂደቱ የሀገራትን ተሞክሮ ከኢትዮጵያ አውድ ጋር ባገናዘበ መልኩ ሊተገበር ይገባል ብለዋል። ለሁለት ዓመታት ጦርነት በቆየባቸው አካባቢ ያሉ ተዋጊዎችን ብቻ ሳይሆን ግጭት በነበረባቸው ሌሎች አካባቢዎችም ያሉትን ተዋጊዎችና ማህበረሰቡን በብሔራዊ የተሐድሶ መርሃ-ግብሩ ማካተት እንደሚገባ አንስተዋል። የውይይቱ ተሳታፊዎች አክለውም የብሔራዊ ተሀድሶ እና የመልሶ ማወቋቋም ሂደቱ የሽግግር ፍትሕንም ሊጨምር እንደሚገባ አንስተዋል። ሂደቱ የጦር ጉዳተኞችና ሴቶችን በልዩ ሁኔታ መመልከት ይገባል ሲሉም አስተያየት ሰጭዎቹ ገልጸዋል። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የውጭ ግንኙነትና የሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አባል አምባሳደር ዶክተር የሺመብራት መርሻ፤ የቀድሞ ተዋጊዎችን ወደ ሰላማዊ ህይወት በመመለሱ ሂደት ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ ነን ሲሉ አረጋግጠዋል። የቀድሞ ተዋጊዎችን መልሶ የማቋቋም ሂደት ማህበረሰቡን ባማከለ መልኩ እንዲተገበርም አስፍላጊውን የግንዛቤ መፍጠር፣ የድጋፍና ክትትል ስራዎችን ለማከናወን ዝግጁ መሆናቸውን ጠቅሰዋል።
ኢትዮጵያ ከተርኪዬ ጋር ያላትን ዲፕሎማሲያዊና ስትራቴጂካዊ ግንኙነት ይበልጥ ለማጎልበት ቁርጠኛ ናት - ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን
Mar 11, 2023 104
አዲስ አበባ መጋቢት 2/2015 (ኢዜአ) ኢትዮጵያ ከተርኪዬ ጋር ያላትን ዲፕሎማሲያዊ እና ስትራቴጂካዊ ትስስር ይበልጥ ለማጠናከር ቁርጠኛ መሆኗን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ገለጹ። አቶ ደመቀ የስራ ጊዜያቸውን አጠናቀው ከተሰናበቱት በኢትዮጵያ የተርኪዬ አምባሳደር ያፕራክ አልፕ ጋር ተወያይተዋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አምባሳደሯ በኢትዮጵያ ቆይታቸው የሁለቱ አገራት ግንኙነት እንዲጠናከር ለነበራቸው ሚና ምስጋናቸውን አቅርበዋል። ኢትዮጵያ ከተርኪዬ ጋር ያላትን ስትራቴጂያዊ እና ዲፕሎማሲያዊ ትብብር ለማጠናከር ቁርጠኛ መሆኗን ተናግረዋል። ተሰናባቿ አምባሳደር ያፕራክ አልፕ የኢትዮጵያ ሕዝብና መንግስት በተርኪዬ በደረሰው የመሬት መንቀጥቀጥ ሳቢያ ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎች የነፍስ አድን ቡድን በመላክ ላሳዩት አጋርነት ምስጋናቸውን አቅርበዋል። ተርኪዬ በኢትዮጵያ በምታደርገው የኢንቨስትመንት መጠን በሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች ያሉት አምባሳደሯ አገራቸው ከኢትዮጵያ በንግድና ኢኮኖሚ መስኮች ያላትን ትስስር ለማጠናከር ፍላጎት እንዳላት መግለጻቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መረጃ ያሳያል።
ማህበራዊ
የጌዴኦ ዞን በቦረና በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች ከ10 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ድጋፍ አደረገ
Mar 12, 2023 27
አዲስ አበባ መጋቢት 3/2015 (ኢዜአ)፦ በደቡብ ክልል የጌዴኦ ዞን አስተዳደር በኦሮሚያ ክልል በቦረና ዞን በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች ከአስር ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያላቸው የተለያዩ ድጋፎችን አደረገ። የጌዴኦ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አብዮት ደምስ ድጋፉን ለቦረና ዞን የቡሳ ጎኖፋ ሃላፊዎችና የአስተዳደሩ ተወካዮች አስረክበዋል። አስተዳዳሪው በርክክብ መርሃ ግብሩ ላይ ባስተላለፉት መልዕክት ድጋፉ በዞኑ ድርቁ ያስከተለውን ጉዳት ለመቀነስ እየተካሄደ ያለውን ሥራ ለማገዝ ነው ብለዋል። የቦረና ዞን የቡሳ ጎኖፋ ሃላፊዎችና የአስተዳደሩ ተወካዮችና የአገር ሽማግሌዎች ለተደረገው ድጋፍ አመስግነዋል። ከተደረጉት ድጋፎች መካከል 800 ኩንታል የበቆሎ ዱቄት፣ 750 ኩንታል የእንስሳት መኖ፣ የተለያዩ አልባሳትና ፈሳሽ ሳሙና እንደሚገኙበት ተጠቅሷል። በቦረና ዞን ለበርካታ ጊዜያት ዝናብ ባለመዝነቡ ምክንያት ለተጎዱ ዜጎች መንግሥት ያልተቋረጠ ድጋፍ እያደረገ ይገኛል።
ወጣቶች በትምህርት የሚያገኙትን ዕውቀት በተግባር አሳድገው ለሁለንተናዊ እድገት አስተዋፅኦ ማበርከት እንዳለባቸው ተገለጸ
Mar 12, 2023 24
ሆሳዕና፣ መጋቢት 3/2015 (ኢዜአ) ወጣቶች በትምህርትና ስልጠና የሚያገኙትን ዕውቀት በተግባር አሳድገው ለራሳቸዉና ለሀገራቸው ሁለንተናዊ እድገት መረጋገጥ አስተዋፅኦ ሊያበረክቱ እንደሚገባ የሰላም ሚኒስቴር አስገነዘበ። የዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ "በጎነት ለአብሮነት" በሚል መሪ ሀሳብ 6ኛ ዙር የብሄራዊ በጎ ፈቃድ ማህበረሰብ አገልግሎት ስልጠና መስጠት ጀምሯል። ዩኒቨርሲቲው ከ1 ሺህ 400 በላይ ሰልጣኝ ወጣቶችን የተቀበለ ሲሆን በአዕምሮ ብስለት፣ በአካል ብቃት እንቅስቃሴና ሌሎች ዘርፎች ለ38 ቀናት ስልጠና እንደሚወስዱም ተመላክቷል። በመክፈቻ ስነ ስርዓት ላይ የሰላም ሚኒስቴር ፅህፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ ሂሩት ድሌቦ እንዳሉት፤ በተለያየ መልኩ የሚከሰቱ ልዩነቶችና አለመግባባቶች በማስቀረት አገራዊ አንድነት ለማጠናከር የተቀናጀ ስራ እየተሰራ ነው። አገራዊ አንድነትን ለማጠናከር ኢትዮጵያዊ እሴቶችንና መርሆችን ለወጣቱ ትዉልድ ማስተላለፍ እንደሚያስፈልግ ገልጸው፤ በዚህ ረገድ የሰላም ሚኒስቴር በስፋት እየሰራ እንደሆነ ጠቁመዋል። ከተግባራቱ አንዱ የብሄራዊ በጎ ፈቃድ አገልግሎት ሰጪዎች ስልጠና እንደሆነ አመልክተው፤ ሰልጣኞች በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ተሰማርተው የሚሰሩት ስራ ለዘላቂና ጠንካራ ብሄራዊ መግባባት አቅም እንደሚሆን ጠቁመዋል። ስልጠናው ወጣቱ ምክንያታዊነትን ማስቀደምን፣ ህይወትን የመምራት ክህሎት፣ ጠንካራ የስራ ባህል በማጎልበትና በመልካም ስነ ምግባር በመታነጽ ማህበራዊ ትስስሩን እንዲያሰፋ ዕድል የሚፈጥር መሆኑን ተናግረዋል። ወጣቶቹ የሚያገኙትን ዕውቀት በተግባር በማሳደግ ከራሳቸዉ አልፈዉ ለሀገራቸው ሁለንተናዊ ዕድገት መረጋገጥ የሚጠበቅባቸውን አስተዋጽኦ ሊያበረክቱ እንደሚገባ አስገንዝበዋል። የዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ሀብታሙ አበበ በበኩላቸው ወጣቶቹ የስልጠናውን ዕውቀት በክህሎት በማዳበር ለሀገሪቱ ለውጥ የበኩላቸውን ማበርከት እንዳለባቸዉ አመልክተዋል። ወጣቶች ለተግዳሮቶች ከመበገር ይልቅ ወደመልካም አጋጣሚ በመቀየር የነገ ብልፅግናን ለማየት ጥረት እንዲያደርጉ ጠቁመዋል። ለበጎ ፍቃድ ማህበረሰብ አገልግሎት በሚሰማሩበት አካባቢ ሁሉ ትጋትን በማሳየት፣ የበጎነትና የአብሮነት ተምሳሌት እንዲሆኑ መክረዋል።
የወጣቶች የበጎ ፍቃድ ስልጠና ሀገራዊ አንድነትን ለመገንባት ጉልህ ሚና አለው- ሰላም ሚኒስቴር
Mar 12, 2023 54
ጅማ መጋቢት 03/2015 (ኢዜአ) :- የወጣቶች የበጎ ፍቃድ ስልጠና ሀገራዊ አንድነትን ለመገንባት ጉልህ ሚና አለው ሲሉ የሰላም ሚኒስቴር የሚኒስትሩ አማካሪ አምባሳደር እሸቱ ደሴ ተናገሩ። ለሰላምና ለብሄራዊ መግባባት ጉልህ ሚና ያበረክታል የተባለለት የወጣቶች የበጎ ፈቃድ ስልጠና መርሃ ግብር በዩኒቨርሲቲው 2ሺህ 500 ወጣቶች ዛሬ ተጀመረ። አምባሳደር እሸቱ ደሴ በመክፈቻው ስነ ስርዓት ላይ እንዳሉት የወጣቶች የበጎ ፍቃድ ስልጠና የወጣቱን አመለካከት ከመቀየሩም በተጓዳኝ ሀገራዊ አንድነትን ለመገንባት ጉልህ ሚና አለው። አምባሳደሩ እንዳሉት የበጎ ፍቃድ ማህበረሰብ ልማት አገልግሎት በተለያዩ ቦታዎች ላይ የበጎ-ፍቃድ አገልግሎት ሰጪ ወጣቶችን እያፈራና የእርስ በርስ ግንኙነቱም እያጠናከረ ነው ብለዋል። ባለፋት አምስት ዙር ስልጠናም ወጣቶቹ የአመለካከት፥ የበጎ አድራጊነት፣ የስራ ተነሳሽነትና ፈጣሪነትን ክህሎት አግኝተው ህብረተሰባቸውን እና እራሳቸውን እየለወጡ መሆናቸውን ተናግረዋል። የሀገራችን የሰላም አምባሳደር በመሆን በማያውቁት አዲስ አካባቢ በመሄድ የተለያዩ ባህልና ቋንቋን በመማር የበጎ ፍቃድ ስራዎችን እየከወኑ ሲሆን የበጎ ፍቃድ እሴትንም በሚገባ ተገንዝበዋል ነው ያሉት። የጅማ ዩኒቨርሲቲ የአስተዳደርና የተማሪዎች ጉዳይ ምክትል ፕሬዝደንት ዶክተር ቀነኒሳ ለሚ በበኩላቸው ዩኒቨርሲቲው በበጎ ፍቃድ ስራ በመሳተፍ ግንባር ቀደም መሆኑን አንስተዋል። በሀገራችን በሚከሰቱ በተለያዩ የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ ችግሮች የዩኒቨርሲቲውን ማህበረሰብ በማስተባበር እገዛዎችን ሲያደርግ በቆየቱን ተናግረዋል። የሀገራችን ወጣቶች ሀገር የምትገነባው ሰላምን መሰረት ባደረገ ውይይት፣ ንግግርና መግባባት መሆኑን በመገንዘብ የንግግርና የመደማመጥ ባህልን በማዳበር አንድነትን መገንባት አለባቸው ብለዋል። ምክትል ፕሬዝዳንቱ አክለውም ሰልጣኝ ተማሪዎቹ በቆይታቸው በብዙ የሚያተርፉ መሆኑን ተገንዝበው ሰላምንንና ፍቅርን መርህ አድርገው በተሰማሩበት ሃላፊነታቸውን እንዲወጡ መክረዋል። ባለፋት አምስት ተከታታይ ዙሮች በሰላም ሚኒስቴር የብሔራዊ በጎ-ፍቃድ አገልግሎት ከ10 ሺህ በላይ ወጣቶች በዩኒቨርሲቲው ሰልጥነዋል ብለዋል።
የአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ በቦረና በድርቅ ለተጎዱ የማኅበረሰብ ክፍሎች ድጋፍ አደረገ
Mar 12, 2023 41
አዲስ አበባ መጋቢት 3/2015 (ኢዜአ)፦ የአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ በቦረና ዞን በድርቅ ጉዳት ለደረሰባቸው የማኅበረሰብ ክፍሎች 360 ኩንታል የምግብ እህል ድጋፍ አደረገ። ድጋፉንም የአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ተወካይ አቶ ጌታቸው ዘውዴ ለዞኑ ቡሳ ጎኖፋ የሥራ ሃላፊዎች አስረክበዋል። ዩኒቨርሲቲው ከዚህ ቀደም በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች ለችግር ለተዳረጉ የኅብረተሰብ ክፍሎች ድጋፍ ሲያደርግ መቆየቱም ተገልጿል። በአሁኑ ጊዜም በቦረና ዞን ዝናብ ለተከታታይ አምስት ወቅቶች ባለመዝነቡ ምክንያት በተከሰተው ድርቅ ለጉዳት ለተዳረጉ ዜጎች 360 ኩንታል የምግብ እህል ድጋፍ አድርጓል። የቦረና ዞን ቡሳ ጎኖፋ ሃላፊ አቶ ሊበን ሰራ መንግሥት ለቦረና ህዝብ እያደረገ ካለው ድጋፍ ጎን ለጎን ኅብረተሰቡም የተለያዩ ድጋፎችን በማድረግ ላይ መሆኑን ገልጸዋል። ይህን ድጋፍም ከፌዴራል፣ ከክልልና ከዞን በተወጣጡ ኮሚቴ ቀጥታ ለኅብረተሰቡ እየተዳረሰ መሆኑን ጠቁመው ድጋፍ እያቀረቡ ለሚገኙ አካላት ምስጋና አቅረበዋል።
ኢኮኖሚ
የህዳሴ ግድቡ በትብብር ድህነትን ማሸነፍ እንደሚቻል በተግባር ማሳየቱ ተገለጸ
Mar 12, 2023 36
ሐረር፣ መጋቢት 3/2015 (ኢዜአ) ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በትብብር ድህነትን ማሸነፍ እንደሚቻል በተግባር ማሳየቱን የታላቁ ህደሴ ግድብ የህዝባዊ ተሳትፎ ማስተባበሪያ ብሔራዊ ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ገለጸ። የህዳሴ ግድቡ ከተባበርን "ድህትን ማሸነፍ" እንደምንችል በተግባር ያሳየ ፕሮጀክት መሆኑን የኢትዮጵያ ታላቁ ህዳሴ ግድብ ማስተባበሪያ ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ምክትል ዋና ዳይሬክተር ተወካይ አቶ ሰለሞን ተካ ገለፁ፡፡ በሐረሪ ክልል የታላቁ የኢትዮዽያ ህዳሴ ግድብ የማስተዋወቅ፣ ግንዛቤን መፍጠር እና ህዝባዊ ተሳትፎን የሚያጎለብት ሁለተኛው "የህዳሴ ጉዞ" ንቅናቄ ተካሂዷል። የንቅናቄ መድረኩ ላይ የኢትዮጵያ ታላቁ ህዳሴ ግድብ የህዝባዊ ተሳትፎ ማስተባበሪያ ብሔራዊ ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ምክትል ዋና ዳይሬክተር ተወካይ አቶ ሰለሞን ተካ ባስተላለፉት መልእክት ፕሮጀክቱ መላው ኢትዮጵያውያን ብሄር፣ እምት እና የፖለቲካ ልዩነት ሳይገድባቸው በአንድነት እና ወንድማማችነት መንፈስ በመረባረብ እየገነቡት የሚገኝ ግድብ መሆኑንም ገልፀዋል፡፡ ግድቡ ከተባበርን ድህነትን ማሸነፍ እንደምንችል በተግባር የታየበት ነው ብለዋል። የሀረሪ ክልል መንግስት ኮሙኒኬሽን እና የክልሉ የህዳሴ ግድብ ማስተባሪያ ፅህፈት ቤት ሃላፊ አቶ ሄኖክ ሙሉነህ በበኩላቸው የታላቁ ህዳሴ ግድብ በመላው ኢትዮዽያውያን ሃብት፣ ጉልበት እና እውቀት እየተገነባ የሚገኝ ነው ብለዋል። ኢትዮዽያውያን ከተባበሩ ድህንትን ብቻ ሳይን በሁሉም መስኮች ያሉ ችግሮችን የመፍታት ውስጣዊ አቅም እንዳላቸው የሚያሳይ እንደሆነም ተናግረዋል። በንቅናቄ መርሃግብሩ ላይ የ10 ሺህ ብር ቦንድ የገዙት አቶ ይትባረክ ተሰማ፤ ግድቡ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ የነቃ ተሳትፎ ሲያደርጉ መቆየታቸውን ተናግረዋል። አሁንም የሚያደርጉትን ተሳትፎ አጠናክረው እንደሚያስቀጥሉ አረጋግጠው፤ ኢትዮጵያውያን እዚህ ደረጃ ላይ ያደረሱት ይህ ግድብ እስኪጠናቀቅ ድረስ ድጋፋቸውን ማጠናከር እንዳለባቸው አመላክተዋል። የሀረር ከተማ ነዋሪዋ ወይዘሮ ንግስት ኩምሳ በበኩላቸው በልጃቸው እና በራሳቸው ስም ቦንድ መግዛታቸውን በመጠቆም፤ የህዳሴ ግድቡ ከዳር እስኪደርስ ድጋፋቸውን አጠናከርረው እንደሚቀጥሉ አረጋግጠዋል፡፡ በመርሃ ግብሩ ላይ በ8100 አጭር መልእክት ብሎም የቦንድ ሽያጭ በመካሄድ ላይ ይገኛል፡፡ ሁለተኛው የህዳሴ ግድብ ጉዞ በአንድ ወር ውስጥ በአገሪቱ በ200 ከተሞች ላይ እንደሚዘዋወር በእለቱ ተገልጿል።
በአማራ ክልል ከ156 ሺህ በላይ አዲስ ተማሪዎችን ተቀብሎ የሙያ ስልጠና ለመስጠት እንቅስቃሴ ተጀምሯል
Mar 12, 2023 24
ባህር ዳር፣ መጋቢት 03/2015 (ኢዜአ) በአማራ ክልል ዘንድሮ ከ156 ሺህ በላይ 12ኛ ክፍል አጠናቀው የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ውጤት ያላገኙ ተማሪዎችን በቴክኒክና ሙያ ለማሰልጠን የቅድመ ዝግጅት ስራ ተጠናቆ ወደ ስራ መገባቱን የክልሉ ስራና ስልጠና ቢሮ አስታወቀ። የቢሮው ምክትል ሃላፊ አቶ አማረ አለሙ ለኢዜአ እንደገለጹት፤ የአገራዊ እድገትን ለማፋጠን ወጣቱን ትውልድ በአመለካከት፣ እውቀትና ክህሎት በማነጽ የኢኮኖሚው መሪ ተዋናይ ማድረግ ይገባል። በያዝነው ዓመት በአዲስ መልክ የሚቀበላቸውን ከ156 ሺህ በላይ ተማሪዎችን ጨምሮ ከ230 ሺህ በላይ ተማሪዎችን በማሰልጠን ወደ ኢኮኖሚው ለመቀላቀል በትኩረት እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል። ለዚህም በክልሉ በሚገኙ 233 የመንግስትና የግል ፖሊ የቴክኒክና ሙያ ኮሌጆች የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ውጤት ከተገለጸ ጀምሮ ተማሪዎችን ተቀብሎ ለማስልጠን ምዝገባ እየተካሄደ መሆኑን ገልፀዋል። በተቀመጠው የጥራት ደረጃ ለማሰልጠንም በቅድመ ዝግጅት ወቅት የማሰልጠኛ ማሽኖች፣ የመምህራንና ሌሎች አስፈላጊ ግብአቶችን የማሟላት ስራ መሰራቱን ገልጸዋል። የዘይት ማምረቻ፣ የሰሊጥ ማቀነባበሪያ ጨምሮ ሌሎች ፋብሪካዎችን አቅፎ የያዘው የፊቤላ ኢንዱስትሪያል ኩባንያ የሰው ሃይል ሃላፊ አቶ ድጋፌ ጌትነት በበኩላቸው የኩባንያው ፋብሪካዎች ባሉበት አካባቢ ከሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎችና ኮሌጆች ጋር ትስስር መፍጠራቸውን ገልጸዋል። በዚህም ተማሪዎችን ተቀብሎ የተግባር ልምምድ እንዲያገኙ በማድረግ፣ ተሞክሮና የተሻለ እውቀት እንዲያዳብሩ እያገዘ ይገኛል ብለዋል። ኩባንያው እስካሁን ባለው ልምድ ከዩኒቨርሲቲዎችና ኮሌጆች በከፍተኛ ውጤት የሚመረቁ ተማሪዎችን ተቀብሎ በመቅጠር በርካታ ሙያተኞችን እያፈራ መሆኑን ጠቁመው፤ በቀጣይ ትብብራችን ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል። ከኤኪ ኢትዮጵያ ንግድ ማኑፋክቸሪንግ የመጣችው ወጣት ሊዲያ አያሌው በስፔን ባለሃብት የተመሰረተው የሹራብ ፋብሪካ በደብረ ብርሃን ኢንዱስትሪ ፓርክ በመግባት በቅጥርና እውቀት ሽግግር ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያደረገ ነው ብላለች። ለደብረ ብርሃን ኮሌጅ የሹራብ ማሽኖችን በመስጠትና መምህራኖችን ለሶስት ወራት የአሰልጣኞች ስልጠና በመስጠት ፋብሪካው የሚፈልገውን የሰው ሃይል አምርቶ እንዲያቀርብላቸው በጋራ እየሰሩ መሆኑን ተናግራለች። በፋብሪካው ከሚሰሩ ከ1 ሺህ 400 በላይ ሙያተኞች ውስጥ ከግማሽ በላይ የሚሆኑት በቴክኒክና ሙያ የተመረቁ መሆናቸውን ጠቁማ፤ በፋብሪካው የሚመረቱ የሹራብ ምርቶች በቀጥታ ለውጭ ገበያ እየቀረቡ እንደሆነ ጠቁማለች።
በአዲስ አበባ ከተማ ባለፉት 8 ወራት ለሕዳሴ ግድብ ግንባታ ከ402 ሚሊየን በላይ ብር ተሰበሰበ
Mar 12, 2023 30
አዲስ አበባ መጋቢት 3/2015 (ኢዜአ)፦ በአዲስ አበባ ከተማ ባለፉት ስምንት ወራት ለሕዳሴ ግድብ ግንባታ ከ402 ሚሊየን በላይ ብር መሰብሰቡን የአስተዳደሩ የታላቁ ሕዳሴ ግድብ ሕዝባዊ ተሳትፎ ማስተባበሪያ ፕሮጀክት ጽህፈት ቤት ገለጸ። የጽህፈት ቤቱ ዋና ሥራ አስኪያጅ አቶ ምስክር ነጋሽ ለኢዜአ እንደገለጹት ባለፉት ስምንት ወራት በስጦታና በቦንድ ግዥ ከ402 ሚሊዮን ብር በላይ ተሰብስቧል። በድጋፉ የከተማው ሕዝብ፣ ባለሃብቶችና ተቋማት ተሳትፎ ማድረጋቸውን ጠቁመው በቀጣይም ለግድቡ ግንባታ የሚደረገው ድጋፍ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ አቅርበዋል። ጽህፈት ቤቱ የተለያዩ የድጋፍ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብሮችን በማዘጋጀት በስጦታና በቦንድ ሽያጭ የሚሰበስበውን ድጋፍ ለማሳደግ በትኩረት እንደሚሰራ ጠቅሰዋል። የግድቡ ሥራ ከጀመረበት ጀምሮ እስካሁን ድረስ በከተማ አስተዳደሩ ደረጃ 4 ነጥብ 2 ቢሊየን ብር መሰብሰቡን ከጽህፈት ቤቱ የተገኘው መረጃ ያመላክታል።
በወላይታ ዞን በኢንቨስትመንት ስም መሬት ወስደው ባላለሙ ከ100 በላይ ባለሀብቶች ላይ እርምጃ ተወሰደ
Mar 12, 2023 39
ሶዶ፣ መጋቢት 3/2015 (ኢዜአ) በወላይታ ዞን ባለፉት አራት ዓመታት ወላይታ ሶዶን ጨምሮ በገጠርና በከተሞች በኢንቨስትመንት ስም መሬት ወስደው ወደ ስራ ባልገቡ 111 ባለሀብቶች ላይ አስተዳደራዊ እርምጃ መውሰዱን የዞኑ የኢንቨስትመንት ማስፋፊያ ጽህፈት ቤት አስታወቀ። የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ አቶ ደመቀ ኩኬ ለኢዜአ እንደገለጹት በባለሃብቶቹ ላይ አስተዳደራዊ እርምጃው የተወሰደው በኢንቨስትመንት ስም መሬት ወስደው በገቡት ውል መሰረት ወደስራ ባለመግባታቸው ነው። አስተዳደራዊ እርምጃው ከተወሰደባቸው መካከል ሶስቱ በገጠርና ከተማ ከ7 ሺህ ካሬ ሜትር በላይ መሬት ወድሰው ሳያለሙ በመቅረታቸው ወደ መሬት ባንክ እንዲገባ ተደርጓል ብለዋል። እንዲሁም የ17 ባለሃብቶች የኢንቨስትመንት ፈቃድ መታገዱን እና ለቀሪዎቹ ባለሃብቶች የማስጠንቀቅ እርምጃ መወሰዱን ገልጸዋል። ዞኑ ባለው የልማት አቅም በርካታ የኢንቨስትመንት ፍላጎቶች እንዳሉ ገልጸው፤ የግልጽነትና ተጠያቂነት መርህ መሰረት ያደረገ ቀልጣፋ አሰራር በመዘርጋት ባለሃብቶችን በአግባቡ በማስተናገድ ፈጥነው ወደ ተግባር እንዲሸጋገሩ የማድረግ ስራ እየተከናወነ ነው በለዋል። በአንጻሩ በገቡት ውል መሰረት ወደ ስራ ሳይገቡ ሀገርን ለኪሳራ የሚዳርጉ ባለሀብቶች በህግ አግባብ እየተወሰደ ያለው እርምጃ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም አስታውቀዋል ።
ሳይንስና ቴክኖሎጂ
ተመራቂዎች በፈጠራና ቴክኖሎጂ ልማት በማተኮር የኢንዱስትሪ ልማት ሽግግርን ማፋጠን አለባቸው - ዶክተር በለጠ ሞላ
Mar 12, 2023 23
ባህር ዳር፣ ኢዜአ መጋቢት 03/2015 የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተመራቂዎች በፈጠራና ቴክኖሎጂ ልማት በማተኮር የኢንዱስትሪ ልማት ሽግግርን ማፋጠን አለባቸው ሲሉ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዶክተር በለጠ ሞላ አስገነዘቡ። የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ከሌሎች ተቋማት ጋር በመተባበር በስራ ፈጠራ፣ ቢዝነስ ማመንጨትና ቴክኖሎጂ ልማት ለሰለጠኑ 50 ወጣቶች የምስክር ወረቀት ተሰጥቷል። የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዶክተር በለጠ ሞላ በስነስርዓቱ ላይ እንዳሉት፤ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ተወዳዳሪ ለማድረግ በፈጠራና ቴክኖሎጂ ሽግግር ላይ ትኩረት ሰጥቶ መስራት ይገባል። ለዚህም የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የሚሰጡትን ትምህርት ተግባር ተኮር በማድረግ ተማሪዎችን በእውቀትና ክህሎት በማብቃት እየተካሄደ ያለውን የኢኮኖሚ ልማት ለማፋጠን መስራት እንዳለባቸው አመላክተዋል። ሰሞኑን ለተከታታይ ሰባት ቀናት በባህር ዳር፣ ሃዋሳና ድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲዎች ለ150 ተመራቂዎች የስራ ፈጠራና ቢዝነስ ማመንጨት ስልጠና መሰጠቱን ጠቁመው፤ በቀጣይም ጅምሩ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል። የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ፍሬው ተገኘ በበኩላቸው ዩኒቨርሲቲው በቴክኖሎጂ፣ ጨርቃ ጨርቅ፣ በማሪታይምና ሌሎች ተቋማት ለአገር እድገት መሰረት የሆኑ ሙያተኞች እያፈራ ይገኛል ብለዋል። የልህቀት ማዕከል በመክፈት አጫጭር ስልጠና በመስጠት ተመርቀው የሚወጡ ወጣቶችን የማብቃትና የራሳቸውን ቢዝነስ እንዲጀምሩ አስፈላጊውን ድጋፍ እያደረገ እንደሚገኝም ገልፀዋል። "ዩኒቨርሲቲው በጀት በመበጀት ከሚሰራው ስራ በተጨማሪ ከሌሎች አጋር አካላት ጋር ውጤታማ ተግባር እያከናወነ ነው" ያሉት ዶክተር ፍሬው የዛሬ ሰልጣኞችም ነገ ኢንዱስትሪያሊስት የመሆን አቅም እንዳላቸው ያላቸውን እምነት ገልጸዋል። በዩኒቨርሲቲው የቢዝነስ ቴክኖሎጂ ማበልጸጊያ ማዕከል ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አማረ ካሴ እንዳሉት፤ በዩኒቨርሲቲው ለ50 ተመራቂዎች የተሰጠው የአጭር ጊዜ ስልጠና ስራ ፈጣሪ እንዲሆኑ የሚያስችል ነው። በቆይታቸውም ያላቸውን ሃሳብ በማመንጨት፣ አዋጭናቱና ተፈላጊነቱን በማረጋገጥ፣ በህዝቡ ዘንድ ያለውን ተፈላጊነት በማረጋገጥና ወደ ማመረት በመሸጋገር ራሳቸውንና አገራቸውን እንዴት መጥቀም እንደሚችሉ ግንዛቤ እንዲጨብጡ መደረጉን ተናግረዋል።
የሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ የፈጠራ ማበልጸጊያ ማዕከላትን በማጠናከር ስራ አጥነት ለመቀነስ እየሰራ መሆኑን አስታወቀ
Mar 11, 2023 74
ሀዋሳ፤ መጋቢት 2 ቀን 2015 (ኢዜአ)፡- አዳዲስ የፈጠራና የንግድና ማበልጸጊያ ማዕከላትን በማጠናከር ስራ አጥነነትን ለመቀነስ የሚደረገውን ጥረት ለማገዝ እየሰራ መሆኑን የሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ አስታወቀ፡፡ ዩኒቨርሲቲው በንግድ ማበልጸጊያ ማዕከላት ላይ ያተኮረ የውይይት መድረክ ዛሬ ከባለድርሻ አካላት ጋር አካሄዷል። የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ዶክተር አያኖ በራሶ በወቅቱ እንዳሉት፤ ዩኒቨርሲቲው ባቋቋመው በአዳዲስ ሃሳቦች ማበልጸጊያ ማዕከላት ከሁለተኛ ዓመት ጀምሮ የተለያየ ተሰጥኦ ያላቸውን ተማሪዎች በመለየት ስራዎችን ወደ ንግድ እንዲቀይሩ የሚያስችል ተግባር እያከናወነ ነው ፡፡ ማዕከላቱ የተማሪዎቹ የፈጠራ ስራዎች ወደ ንግድ የሚያድጉበትና የሚበልጽጉበትን ሁኔታ በማመቻቸት እንደ ሃገር የሚያጋጥመውን ስራ አጥነት ለመቀነስ እንደሚያግዙ ተናግረዋል፡፡ በቴክኖሎጂና ግብርና ግቢ በተቋቋመው ማዕከል በርካታ አዳዲስ የንግድ ሃሳብ ያላቸው ተማሪዎችን የማበነረታታት ስራ እየተከናወነ መሆኑን ጠቅሰው፤ በሌሎች ካምፓሶችም ማዕከላቱን የማስፋት ስራ በማከናወን ተቋሙ የድርሻውን እየተወጣ ነው ብለዋል፡፡ በእስከ አሁኑ ሂደት ሶፍትዌር በማበልጸግ፣በግብርና፣ በቱሪዝምና በሌሎች ዘርፎች የተከናወኑ ተግባራት ቢኖሩም በዘርፉ የሚስተዋሉ የፋይናንስና ተያያዥ ጉዳዮች እጥረት መኖሩ እንደተግዳሮት አንስተዋል፡፡ የምክክር መድረኩ ዓላማም የተማሪዎቹን የፈጠራ ስራ ወደ ንግድ በመቀየር ሂደት የባለድርሻ አካላትን ሚና በማሳደግ ሃገራዊ ፋይዳውን ለማጎልበት እንደሆነ ተናግረዋል፡፡ ማዕከላቱን ለማጠናከር ከተለያዩ መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት ጋር በቅንጅት እየተሰራ መሆኑን ጠቅሰው የዛሬው መድረክ የዚሁ አካል መሆኑን አስረድተዋልል፡፡ የዩኒቨርሲቲው የቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ሳይንቲፊክ ዳይሬክተር ዶክተር ኢንጂነር ፋሲካ ቤተ በበኩላቸው፤ የንግድ ማበልጸጊያ ማዕከላቱን ከማቋቋም እስከ መደገፍ የተከናወኑ ስራዎች ተስፋ የሚሰጡ ቢሆንም ሃገራዊ ለውጥ እንዲያመጡ የበለጠ መስራት ይጠይቃል ብለዋል፡፡ በማዕከላቱ የተጀመሩ በርካታ የፈጠራ ስራዎችን ወደ ንግድ በመቀየር ሂደቱ የሚጋጥመውን ተግዳሮት ለመፍታት በቅንጅት መስራት እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል፡፡ ዩኒቨርሲቲው የማዕከላቱ አገልግሎት በተማሪዎች ብቻ ሳይታጠር መምህራኑን፣ ሌሎች የዩኒቨርሲቲውን ማህበረሰብና የአካባቢውን ህዝብ ያማከለ እንዲሆን የሚያስችል እቅድ ነድፎ እየተንቀሳቀሰ ነው ብለዋል፡፡ በዚህም በከፍተኛ ትምህርተ ተቋማት ያለውን አዳዲስ ፈጠራ የንግድ ሃሳብ ወደ ገንዘብ በመቀየር መንግስት ዩኒቨርሲቲዎችን ራስ ገዝ ለማድረግ የጀመረውን ስራ የሚያግዝ ሃብት ማፍራት እንደሚቻል ተናግረዋል፡፡ በዘንድሮው ዓመት 200 የሚጠጉ አዳዲስ የፈጠራና ንግድ ሃሳብ ያላቸው ተማሪዎች ተለይተው በማዕከሉ ተገቢውን ድጋፍ እያገኙ ነው ብለዋል፡፡ ማዕከላቱን ከሚደገግፈው ጂአይዜድ ከተባለ መንግስታዊ ያልሆነ ተቋም የተወከሉት የፕሮጀክት ከፍተኛ ባለሙያ አቶ ፋሲል አባተ፤ በስድስት የመንግስት ዩኒቨርሲዎች በተቋቋሙ የፈጠራና የንግድ ማበጸጊያ ማዕከላት ላይ ፕሮጀከት ቀርጸው እየሰሩ መሆኑን ተናግረዋል፡፡ ለሁለት ዓመት በሚቆየው በዚህ ፕሮጀክት ሀዋሳ፣ አዳማ፣ ባህዳር፣ ወላይታ ሶዶ፤ ድሬዳዋና ጂግጅጋ ዩኒቨርሲቲዎች እንደተካተቱ ጠቅሰው፤ የንግድ ማበልጸጊያ ማዕከላቱን አቅም የማጎልበት ስራ እየተከናወነ ነው ብለዋል፡፡ በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በርካታ አዳዲስ የፈጠራ ሃሳቦችን የያዙ ወጣቶች እንዳሉ ያመለከቱት አቶ ፋሲል ፤ ማዕከላቱን በማጠናከር በኢኮኖሚው ላይ የሚታየውን ዘርፈ ብዙ ችግር ማቃለል እንደሚቻል ተናግረዋል፡፡ ከሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ የተመረቁ ሶስት የኬሚካል ምህንድስና ተማሪዎች ያቋቋሙት የብራይት ማኑፋክቸሪንግ ኢንተርፕራይዝ ተሞክሮ ያቀረበው ወጣት አህመድ ደሊል፤ የዩኒቨርሲቲው የንግድ ማበልጊያ ማዕከል ለስራቸው መሰረት መሆኑን ተናግሯል፡፡ በዩኒቨርሲቲ ቆይታቸው ያዳበሩትን የፈጠራ ሃሳብ ወደ ንግድ በመቀየር ለእናቶችና ህጻናት ጤና ጠቃሚ የሆነና ለምግብነት የሚውል ከእንሰት የሚዘጋጅ ዱቄት ማምረት መጀመራቸውን ገልጿልል፡፡ ድርቅን በመቋቋም በርካታውን ህዝብ መመገብ የሚችለውን እንሰት በአለም ለማስተዋወቅ የሚያስችል ተግባር እያከናወኑ መሆኑን ገልጾ፤ ማዕከላቱን ማጠናከር በራሱ የሚተማመን ስራ ፈጣሪ ወጣት እንዲፈጠር ያግዛል ብሏል፡፡ በመድረኩ የፈጠራ ሃሳባቸውን ወደ ንግድ የቀየሩ የተለያዩ ተቋማት ተሞክሮ የቀረበ ሲሆን ስራውን ከሚያግዙ ባለድርሻ አካላት ጋርም ውይይት ተደርጓል፡፡
በአገር እድገት ላይ አስተዋጽኦ የሚያበረክቱ አዳዲስ የጤናና የግብርና ምርምሮች እየተሰሩ ነው- የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር
Mar 11, 2023 75
አዲስ አበባ መጋቢት 2/2015 (ኢዜአ)፦ ለአገር እድገትና ልማት አስተዋጽኦ የሚያበረክቱ አዳዲስ የጤናና የግብርና ምርምሮችን እያደረገ እንደሚገኝ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር አስታወቀ። ሚኒስቴሩ በኢኖቬሽንና ምርምር ዘርፍ የቴክኖሎጂ ሽግግር፣ ምርምርና የኢኖቬሽን ሰነድ ጥናት ማረጋገጫ አውደ ጥናት ከምሁራን ጋር አካሄዷል። የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ባይሳ በዳዳ እንዳሉት፤ ተቋሙ አገር ወደ ብልጽግና የምታደርገውን ጉዞ በቴክኖሎጂ ለመደገፍ የተለያዩ ተግባራትን እያከናወነ ይገኛል። የዘርፉን አገራዊ ፖሊሲዎች፣ ስትራቴጂዎች፣ መርሐ-ግብሮች፣ ፕሮጀክቶች እና የማስፈጸሚያ ሕጎችን በማዘጋጀት የማስተባበርና የመደገፍ ስራ እየሰራ እንደሚገኝ ገልጸዋል። ለአገራዊ ምርትና ምርታማነት እድገት ከፍተኛ ሚና የሚጫወቱ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን በመለየት ለሕብረተሰቡ ተደራሽ የማድረግ፣ የማስፋትና የማሸጋገር ተግባራት በመከናወን ላይ ይገኛሉ ብለዋል። በአሁኑ ወቅትም ከሚመለከታቸው ተጠሪ ተቋማት ጋር የተከናወኑ በጤናና በግብርና ዘርፍ ላይ ያተኮሩ ምርምሮች የመጨረሻ ምዕራፍ ላይ እንደሚገኙ ነው ዶክተር ባይሳ የጠቆሙት። እነዚህን የቴክኖሎጂና የምርምር ሥራዎች አሰራርን የሚያዘምኑና ምርትና ምርታማነትን የሚጨምሩ ሲሆኑ ወደ ስራ ሲገቡ በአገር እድገትና ልማት ላይ የጎላ ሚና ይኖራቸዋል ብለዋል። በኢትዮጵያ ባለፉት ዓመታት በሳይንስ፣ ቴክኖሎጂና ኢኖቬሽን ዘርፍ የተከናወነው ተግባር አበረታች ቢሆንም የምጣኔ ሃብት እድገትን በቴክኖሎጂ የበለጠ ለመደገፍ ትብብርና ቅንጅትን ማጠናከር ይገባል ብለዋል። አገራዊ የቴክኖሎጂ ልማትና ሽግግር ማዕቀፍ፣ ነባራዊ ሁኔታና ለቴክኖሎጂ ምርምሮች የሚደረጉ የገንዘብ ድጋፎች ላይ ትኩረት ያደረጉ ጥናቶች በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ምሁራን በአውደ-ጥናቱ ላይ ቀርቧል። ጥናቱን ያቀረቡት ምሁራን ለቴክኖሎጂ ሽግግር ኢትዮጵያ በፖሊሲና ስትራቴጂ በኩል የሰጠቻቸውን ትኩረቶችና የተገኙ ውጤቶችን በመዳሰስ ለክፍተቶቹ የፖሊሲ ምክረ-ሃሳቦችን አመላክተዋል። የጥናት ቡድኑ መሪ ዶክተር መሳይ ገብረማርያም ከቴክኖሎጂ ሽግግር አንጻር በቀጣይ ትኩረት መደረግ አለባቸው ያሏቸውን ሃሳቦች አንስተዋል። የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ባይሳ በዳዳ፤ በምሁራኑ የቀረቡትን የፖሊሲ ምክረ- ሃሳቦች በቀጣይ በግብዓትነት እንደሚወሰዱ አረጋግጠዋል። የኢኖቬሽንና መረጃ ሥርዓት መዘርጋት፣ ብሔራዊ የምርምር ስነ-ምግባር ቦርድ ማቋቋም በቀጣይ በትኩረት ከሚሰሩ ተግባራት ውስጥ መቀመጣቸው ተገልጿል።
የቴክኒክና ሙያ ኮሌጆች የትምህርት አሰጣጣቸውን እንዲያሻሽሉ እና ጥራትን እንዲያስጠብቁ ድጋፍ እየተደረገላቸው ነው - የቴክኒክና ሙያ ስልጠና ኢንስቲትዩት
Mar 11, 2023 98
አዲስ አበባ መጋቢት 2/2015 (ኢዜአ)፦ የቴክኒክና ሙያ ኮሌጆች የትምህርት አሰጣጣቸውን እንዲያሻሽሉ እና ጥራትን እነዲያስጠብቁ ድጋፍ እየተደረገላቸው መሆኑን የቴክኒክና ሙያ ስልጠና ኢንስቲትዩት ገለጸ። የቴክኒክ እና ሙያ ኮሌጆችን የትምህርት ጥራት ማሻሻል የሚችሉ አሰልጣኝ መምህራንን በማፍራት ከግብርና ወደ ኢንዱስትሪ ለሚደረገው ሽግግር ድጋፍ እያደረገ እየተደረገ መሆኑንም ኢንስቲትዩቱ አስታውቋል። የኢንስቲትዩቱ ምክትል ዋና ዳይሬክተር እና የአካዳሚክ ዘርፍ ኃላፊ ረዳት ፕሮፌሰር ሐብቶም ገብረእግዚአብሔር ለኢዜአ እንደገለጹት፤ ተቋሙ ብቃት ያላቸው የቴክኒክና ሙያ አሰልጣኝ መምህራን እያፈራ ይገኛል። ከዚህ በተጨማሪም የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዝ ኢንዱስትሪ ልማት ፍላጎትን መሰረተ ያደረገ በተለያዩ ዘርፎች የረጅምና የአጭር ጊዜ ስልጠና በመስጠት ላይ እንደሚገኝ ተናግረዋል። ከግብርና ወደ ኢንዱስትሪ ለሚደረገው ሽግግርም በአምራች፣ በግብርና፣ በኤሌክትሪካል፣ በጨርቃጨርቅ፣ በቱሪዝም እና አገልግሎት ዘርፍን ጨምሮ በሌሎች የትምህርት መስኮች በመጀመሪያና በሁለተኛ ዲግሪ ትምህርት እየሰጠ መሆኑን ገልጸዋል። ተቋሙ ለአሰልጣኝ መምህራን እየሰጠ በሚገኘው ስልጠና የቴክኒክና ሙያ ኮሌጆች የሚፈልጉትን ብቁ የሰው ኃይል እያቀረበ ይገኛል ነው ያሉት ምክትል ዋና ዳይሬክተሩ። በስልጠናው ብቁ አሰልጣኝ መምህራንን በማፍራት ኮሌጆቻቸው ለሚሰጡት የስልጠና ፕሮግራም አጋዥ የሚሆን የአቅም ግንባታ ስራ እየተከናወነ መሆኑንም አክለዋል። የቴክኒክና ሙያ ኢንዱስትሪ የሚፈልገውን የስልጠና ቁሳቁስ በመያዝ ክህሎት እና ብቃትን ማሳደግ የሚያስችል የተግባርና የንድፈ-ሃሳብ ትምህርት እየሰጠ ይገኛል ብለዋል። ለሰልጣኞች የብቃት ማረጋገጫ እየሰጠ ነው ያሉት ረዳት ፕሮፌሰር ሐብቶም ለኢንስቲትዩቱ መምህራንም በአገር ውስጥ እና በውጭ የትምህርት ዕድል በማመቻቸት አቅማቸውን እንዲያሳድጉ እየተደረገ መሆኑን አመልክተዋል። ለአገር ውስጥ አሰልጣኝ መምህራን ከሚሰጠው ስልጠና በተጨማሪም ኢንስቲትዩቱ ከደቡብ ሱዳን እና ሶማሌላንድ ለመጡ ተማሪዎች የመጀመሪያና የሁለተኛ ዲግሪ ትምህርት እየሰጠ መሆኑን አስታውቀዋል። ኢንስቲትዮቱ የምስራቅ አፍሪካ የቴክኒክ እና ሙያ የልህቀት ማዕከል ማድረግ የሚያስችል ዓላማ ይዞ እየሰራ ነው ብለዋል ረዳት ፕሮፌሰር ሐብቶም። የኢንስቲትዩቱ የትምህርት ክፍል ኃላፊዎችና መምህራን የቴክኒክ እና ሙያ ኢንዱስትሪ የሚፈልገውን የንድፈ-ሃሳብ ትምህርት በተግባር በማስደገፍ ብቁ የሆኑ አሰልጣኝ መምህራን እንዲወጡ እየተደረገ መሆኑን ገልጸዋል። በኢንስቲትዩቱ ትምህርታቸውን እየተከታተሉ የሚገኙ ተማሪዎች በበኩላቸው፤ እየተሰጠ የሚገኘው የተግባር እና የንድፈ-ሃሳብ ትምህርት የተሻለ ክህሎት እንዲኖራቸው እያደረገ እንደሚገኝ ገልጸዋል። ትምህርታቸውን አጠናቀው ወደመጡበት ኮሌጅ ሲመለሱም ተማሪዎች የተሻለ ክህሎትና እውቀት ይዘው ሥራ ፈጣሪ እንዲሆኑ ለማድረግ እንደሚሰሩ ተናግረዋል። የቴክኒክና ሙያ ስልጠና ኢንስቲትዩት የአሰልጣኝ መምህራን ስልጠናን ጨምሮ የተለያየ የረጅም እና የአጭር ጊዜ ስልጠና በመስጠት ላይ ይገኛል። ኢንስቲትዩቱ ከዋና ግቢው በተጨማሪ ባሉት ከ15 በላይ ካምፓሶቹ እና በክልሎች በሚገኙ ቅርንጫፎቹ ከ13ሺህ በላይ አሰልጣኝ መምህራንን ጨምሮ የተለያዩ ስልጠናዎችን በመስጠት ላይ ይገኛል።
ስፖርት
የባህል ስፖርቶች ዉድድርና ፌስቲቫል ስኬታማ የልምድ ልውውጥ የተደረገበት ነው
Mar 12, 2023 31
ሚዛን መጋቢት 3 / 2015 (ኢዜአ):- በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል አዘጋጅነት ሚዛን አማን ከተማ ሲካሄድ በነበረው 20ኛው የባህል ስፖርቶች ውድድርና ፌስቲቫል ስኬታማ የልምድ ልውውጥ የተደረገበት መሆኑን የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር አስታወቀ። ከየካቲት 26 ቀን 2015 ዓም ጀምሮ በሚዛን አማን ከተማ ሲካሄድ የቆየው የባህል ስፖርቶቾ ዉድድርና ፌስቲቫል በአማራ ክልል የባህል ቡድን አጠቃላይ አሸናፊነት ዛሬ ተጠናቋል። በማጠቃለያ ስነ ስርአት ላይ ተገኝተው የመዝጊያ ንግግር ያደረጉት የባህልና ስፖርት ሚኒስትር ዴኤታ አምባሳደር መስፍን ቸርነት እንዳሉት የባህል ስፖርቶች ውድድር ሳምንት ኢትዮጵያ ከፍ ብላ የታየችበት ነው። "20ኛው የባህል ስፖርቶች ውድድርና 16ኛ የባህል ፌስቲቫል በባህል ዘርፍ ስኬታማ የልምድ ልውውጥ የተደረገበት ነው" ብለዋል። የውድድሩ ዋና ዓላማ በስፖርታዊ ውድድሩ ከማሸነፍ መሸነፍ ባለፈ ኢትዮጵያዊ የእርስ በእርስ ትስስር የሚጠናከርበት አጋጣሚ መሆኑን ሚኒስትር ዴኤታው ተናግረዋል። "የባህል ስፖርቶች ውድድር እንደ ሀገር ጠንካራና ብቁ የባህል ስፖርተኞችን ለመለየት እና በምስራቅ አፍሪካ ደረጃ የባህል ስፖርቶች ኦሎምፒክ ለማዘጋጀት ያለንን አቅም ለማወቅ ያስቻለ ነው" ብለዋል ። የባህል ስፖርቶች የሰላም ምልክቶች በመሆናቸው ሀገራዊ አንድነትን በሚያጎለብት መልኩ ሚኒስቴሩ ዘርፉን አጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታውቀዋል። በቂ ዝግጅት በማድረግ ውጤታማ ሀገር አቀፍ ውድድርና ፌስቲቫል እንዲደረግ ከፍተኛ አስተዋጾ ላበረከተው የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ምስጋና አቅርበዋል። የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ባህል፣ ቱሪዝምና ስፖርት ቢሮ ኃላፊ አቶ ፋንታሁን ብላቴ በበኩላቸው "ከሁሉም ክልሎች የተገኙ የባህል ልዑካን ያሳዩት ጨዋነት እውነተኛ የኢትዮጵያን ማንነት ያጎላ ነው" ብለዋል። "እኛ አንድ ሆነን ስንቆም ኢትዮጵያ ታሸንፋለች" ያሉት ኃላፊው "የባህል ስፖርቶች ውድድርና የባህል ፌስቲቫሉ ሁሉም ብሔረሰቦች በአንድ ሆነው ባህላቸውን በማሳየት የእርስ በእርስ ግንኙነታቸውን አጠናክረው ኢትዮጵያን አሸናፊ ያደረጉበት ነው" ሲሉም አክለዋል ። 20ኛውን የባህል ስፖርቶች ውድድርና የባህል ፌስቲቫል የአማራ ክልል የባህል ቡድን በአሸናፊነት በማጠናቀቅ ከሚኒስቴሩ የዋንጫ ሽልማት ተቀብሏል። የአማራ ክልል የባህል ቡድን መሪ አቶ አፈወርቅ ተፈራ ክልሉ የባህል ቡድኑ ባመጣው ውጤት ደስተኛ መሆናቸውን ለኢዜአ ተናግረዋል። "ከውድድር ባለፈ በርካታ የባህል ልምድ ልውውጥ ከሌሎች የኢትዮጵያ ብሔረሰቦች ጋር አድርገናል" ያሉት አቶ አፈወርቅ ሀገራዊ ሰላምና አንድነትን በሚያጎለብት መልኩ ባህሎችን ለማልማት መስራት ይገባል" ብለዋል። አዘጋጁ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል በስፖርታዊ ጨዋነት የዋንጫ ተሸላሚ ሆኖ ያጠናቀቀ ሲሆን ቀጣዩን 21ኛ የባህል ስፖርቶች ዉድድርና 17ኛውን የባህል ፌስቲቫል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እንደሚያዘጋጅ ታውቋል።
በደብረ ብርሃን ከተማ በተካሄደው የግማሽ ማራቶን ውድድር አትሌት ዘውዲቱ አደራው እና አትሌት ጫላ ከተማ አሸናፊ ሆኑ
Mar 12, 2023 40
አዲስ አበባ መጋቢት 3/2015 (ኢዜአ)፦ በደብረ ብርሃን ከተማ ዛሬ ማለዳ ላይ በተካሄደው 16ኛው የኢትዮጵያ ግማሽ ማራቶን ውድድር በሴቶች አትሌት ዘውዲቱ አደራው፣ በወንዶች ደግሞ አትሌት ጫላ ከተማ አሸናፊ ሆነዋል። በሴቶች በተደረገው የግማሽ ማራቶን ውድድር ከአማራ ፖሊስ የተገኙት አትሌት ዘውዲቱ አደራው እና እናትነሽ አላምረው አንደኛና ሁለተኛ ሆነው ሲያጠናቅቁ፤ የኢትዮ ኤሌክትሪክ አትሌት የሆነችው መሰረት ጎላ ሶስተኛ ሆና አጠናቃለች። በወንዶች በተደረገው የግማሽ ማራቶን ውድድር ከኦሮሚያ ኮንስትራክሽን ኢንጂነሪንግ የተገኘው አትሌት ጫላ ከተማ ውድድሩን በአንደኛነት ሲያጠናቅቅ፤ ከፌደራል ማረሚያ የተወከለው አትሌት ተሰማ መኮንን ሁለተኛ አንዲሁም ከኢትዮ ኤሌክትሪክ የተገኘው አትሌት ሀብታሙ አብዲ ሶስተኛ ደረጃን ይዘው ማጠናቀቃቸውን የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን መረጃ ያመለክታል።
የኢትዮጵያ እግር ኳስን ለማሳደግ ታዳጊዎችን ማብቃት ላይ በትኩረት እየተሰራ ነው-የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን
Mar 11, 2023 61
አዲስ አበባ መጋቢት 2/2015(ኢዜአ):- ለኢትዮጵያ እግር ኳስ እድገት ታዳጊዎችን በእግር ኳስ ክህሎት ማብቃት ላይ እየተሰራ መሆኑን የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አስታወቀ። ለዚህም የሚረዳ የስልጠና መርሐ-ግብርን ጨምሮ የተለያዩ ስራዎች በመከናወን ላይ እንደሚገኙ ፌዴሬሽኑ ገልጿል። ኢትዮጵያ የአፍሪካን እግር ኳስ ፌዴሬሽን ከመሰረቱት አገራት መካከል አንዷ ብትሆንም የእግር ኳስ እድገቷ ግን በሚፈለገው ደረጃ ላይ መቀመጥ አልቻለም። ለዚህም የዘርፉ ባለሙያዎች የአደረጃጀት ችግርን፣ የስልጠና ሁኔታን እንዲሁም በቂ የማዘውተሪያ ስፍራዎች አለመኖርን በምክንያትነት ያቀርባሉ። ችግሮቹ የኢትዮጵያን እግር ኳስ በአፍሪካ ደረጃ በሚጠበቀው መልኩ ተፎካካሪ እና እድገት እንዳያሳይ ማድረጉን በማከል። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ጽህፈት ቤት ሀላፊ አቶ ባህሩ ጥላሁን፤ ፌዴሬሽኑ ለኢትዮጵያ እግር ኳስ እድገት ታዳጊዎችን ማብቃት ላይ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ እንደሚገኝ ለኢዜአ ገልጸዋል። በተለይም ኢትዮጵያ ብቁ እና ጠንካራ ብሔራዊ የእግር ኳስ ቡድን እንዲኖራት ለማድረግ ዘመኑ የደረሰበትንና አሁናዊ ነባራዊ ሁኔታን ከግምት ውስጥ ባስገባ መልኩ ስልጠና መስጠት ጨምሮ ሌሎች ስራዎች መጀመራቸውን ተናግረዋል። ፌዴሬሽኑ በተያዘው ዓመት 'ስሪ ፖይንት' ከተባለ የጀርመን ድርጅት ጋር በመተባበር "ዘመኑን የዋጀ" የታዳጊዎች ስልጠና መስጠት ጀምሯል ብለዋል። በዚህም 30 ታዳጊዎች ተመልምለው በአዲስ አበባ የካፍ የልህቀት አካዳሚ ከጀርመን እና እንግሊዝ በመጡ እና በሀገር ውስጥ ባለሙያዎች የረጅም ጊዜ ስልጠና በመውሰድ ላይ እንደሚገኙ ነው አቶ ባህሩ የገለጹት። ስልጠናውን የሚከታተሉ ሰልጣኞች በየጊዜው እየተመዘኑ ብቁ የሆኑት ወደ ክለቦች እንደሚዘዋወሩና የአቅም ክፍተት ያለባቸው ታዳጊዎች ደግሞ በሌሎች እንደሚተኩ ተናግረዋል። በስልጠናው እየተካፈሉ ያሉ ታዳጊዎች ከእግር ኳስ ስልጠና ጎን ለጎን መደበኛ ትምህርታቸውን እየተከታተሉ መሆናቸውንም አንስተዋል። የስልጠናው ዋነኛ ዓላማ ለኢትዮጵያ የእግር ኳስ እድገት መሰረት ለማኖር በታዳጊዎች ላይ ያተኮረ ዘመናዊ ስልጠና መስጠት መሆኑንና ይሄም ጠንካራ ብሔራዊ ቡድን ለመገንባት ያግዛል ነው ያሉት። የታዳጊዎችን የእግር ኳስ የክህሎት ብቃት በማሳደግ ብቁ እና ተመራጭ ሆነው በአውሮፓ እና ሌሎችም አገራት የመጫወት እድል አግኝተው ራሳቸውንና አገራቸውን እንዲጠቅሙ ማድረግ ሌላኛው የስልጠናው አላማ ነው ብለዋል። የጀርመኑ 'ስሪ ፖይንት' የተሰኘው ድርጅት ታዳጊዎችን ካሰለጠነ በኋላ በብቃታቸው ተመርጠው በውጭ እና በሀገር ውስጥ በሚገኙ ክለቦች ተዘዋውረው የመጫወት እድል ሲያገኙ ከሚገኘው ገቢ ከኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ጋር ጥቅሞችን እንደሚጋራ ከፌዴሬሽኑ የተገኘው መረጃ ያመለክታል።
አካባቢ ጥበቃ
በደቡብ ወሎ ዞን አመርቂ የተፈጥሮ ሀብት ልማትና ጥበቃ ስራ መከናወኑ ተገለጸ
Mar 9, 2023 130
ደሴ፣ የካቲት 30 ቀን 2015 (ኢዜአ) በደቡብ ወሎ ዞን እየተካሄደ ባለው የተቀናጀ የተፈጥሮ ሃብት ልማትና ጥበቃ ሥራ ከ46 ሺህ ሄክታር በሚበልጥ መሬት ላይ የአፈርና ውሃ ጥበቃ ሥራ መከናወኑን የዞኑ ግብርና መምሪያ አስታወቀ፡፡ በመምሪያው የተፈጥሮ ሀብት፣ ልማትና ጥበቃ ቡድን መሪ አቶ መገርሳ ተሾመ ለኢዜአ እንደገለጹት፤ የተፈጥሮ ሃብት ልማት ሥራ አማራጭ ሳይሆን በዘለቄታ በሕይወት የመኖርና ያለመኖር ጉዳይ ተደርጎ እየተሰራ ነው፡፡ በመሆኑም በዘንድሮው የበጋ ወራት በተመረጡ 1 ሺህ 398 ተፋሰሶች ላይ ህዝብን በነቂስ በማሳተፍ የተፈጥሮ ሃብት ልማትና ጥበቃ ሥራ እየተከናወነ መሆኑን ገልፀዋል። ዘንድሮ በጥር ወር አጋማሽ ሲጀመር 44 ሺህ ሄክታር የሚበልጥ መሬት ላይ አፈርና ውሃ ጥበቃ ሥራ ለማከናወን ታቅዶ ወደ ሥራ የተገባ ቢሆንም በተደረገው ርብርብ እስካሁን ከዕቅዱ በላይ በማሳካት አመርቂ ስራ ሊሰራ መቻሉን ተናግረዋል። በዚሁ የበጋ ወራት የአፈርና ውሃ ጥበቃ ልማት ስራ ከ500 ሺህ ሰው በላይ እየተሳተፈ መሆኑን ጠቁዋል። የተደረገው ቅድመ ዝግጅትና የአርሶ አደሩ ቁርጠኝነት ከዕቅድ በላይ ለማከናወን ማስቻሉን ጠቅሰው፤ ስራው ለተወሰነ ጊዜ እንደሚቀጥል አመላክተዋል። በዞኑ ቀደም ሲል በተሰራው የአፈርና ውሃ ጥበቃ ሥራ ምርታማነት ጨምሯል፣ የአፈር ለምነትም ተጠብቋል፣ አርሶ አደሩም ጥቅሙን ተገንዝቦ በራሱ ተነሳሽነት እየሰራና ነባሮቹን እየጠገነ ነው ብለዋል። የደሴ ዙሪያ ወረዳ ነዋሪ አርሶ አደር መውደድ አማን በበኩላቸው የልማቱን ጠቀሜታ በተግባር በማየታችን በራሳችን ተነሳሽነት ልማቱን በየዓመቱ እያከናወንን እንገኛለን ብለዋል፡፡ ቀደም ሲል በሰራነው ልማት ምርታማነታችን ጨምሯል፣ ለከብቶቻችን በቂ መኖ ማግኘት ችለናል፣ የተራቆቱ አካባቢዎችም ሲያገግሙ በተግባር በማየታችን ዘንድሮም ተግተን የልማት ስራውን እያከናወን እንገኛለን ሲሉ ተናግረዋል። የማሳና የተራራ ላይ እርከኖችንና ክትሮችን በመስራት አፈርን ከመሸርሸር መታደግ ከአርሶ አደሩ የሚጠበቅ ተግባር መሆኑን በመረዳት በርብርብ እየሰሩ እንደሆነ የተናገሩት ደግሞ የወረዳው ነዋሪ ወይዘሮ ዚነት ሙሳ ናቸው፡፡ ቀደም ሲል ጥቅሙን በውል ባለማወቃችን ማሳ አጣበበ በሚል ቀን የተሰራውን ሌሊት ያፈርሱ እንደነበር አስታውሰው፤ አሁን ጥቅሙን በመገንዘባችን ማፍረስ ቀርቶ በተራ እየጠበቅን ከእንሰሳት ንክኪም ነጻ ማድረግ ችለናል ብለዋል። በደቡብ ወሎ ዞን ባለፈው ዓመት ከ41 ሺህ ሄክታር የሚበልጥ መሬት ላይ የአፈርና ውሃ ጥበቃ ሥራ መከናወኑን ከመምሪያው የተገኘ መረጃ ያመለክታል።
በምስራቅ ሐረርጌ ዞን በለሙ ተፋሰሶች 1ሺህ 600 ዜጎችን በንብ ማነብ ሥራ ለማሰማራት እየተሰራ ነው
Mar 9, 2023 117
ሐረር ፤ (ኢዜአ) የካቲት 29/2015 በምስራቅ ሐረርጌ ዞን በለሙ ተፋሰሶች ላይ 1ሺህ 600 ዜጎችን በንብ ማነብ ሥራ ለማሰማራት ዘመናዊ የንብ ቀፎ እያሰራጨ መሆኑን የዞኑ ግብርና ጽህፈት ቤት አስታወቀ። የዞኑ ግብርና ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ ጌታሁን ንጋቱ እንደገለጹት፣ በዞኑ በተከናወነው የተፋሰስ ልማት ሥራ ምንጮች ከመጎልበታቸው ባለፈ ተራቁተው የነበሩ አካባቢዎችም ወደ አረንጓዴነት ተቀይረዋል። የለሙ ተፋሰሶች ለንብ ማነብ ሥራ ምቹ ሁኔታ በመፍጠራቸው የተደራጁ ዜጎችን በንብ ማነብ ሥራ እንዲሰማሩ ዘመናዊ የንብ ቀፎ የማሰራጨት ሥራ መጀመሩን ገልጸዋል። አቶ ጌታሁን እንዳሉት በአሁኑ ወቅት በዞኑ የተለያዩ ወረዳዎች በማህበር ለተደራጁ 1ሺህ 600 ወጣቶች 2ሺህ 500 ዘመናዊ የንብ ቀፎ እየተሰራጨ ይገኛል። እንደ አቶ ጌታሁን ገለጻ በዞኑ በማር ምርት፣ በዶሮ እና ከብት እርባታ፣ በጓሮ አትክልትና ሌሎች የሌማት ቱሩፋት ሥራዎች ላይ ዜጎች የተቀናጀ ሥራ በማከናወን ላይ ናቸው። የፈዲስ ወረዳ አየር ንብረት ለንብ ማነብ ሥራ ምቹ በመሆኑ በወረዳው ከፍተኛ ማር እንደሚመረት የተናገሩት ደግሞ የወረዳው ግብርና ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ ቸሩ ቀነኒ ናቸው። ከወረዳው የሚገኘውን የማር ምርት ወደ ድሬዳዋ፣ ሐረር እና ጅግጅጋ ከተሞች በመላክ አርሶ አደሩ የተሻለ ገቢ እያገኘ መሆኑን ገልጸዋል። በአሁኑ ወቅት በወረዳው በለሙ ተፋሰሶች ላይ በማህበር ተደራጅተው ለሚሰማሩ 150 ወጣቶች 200 ዘመናዊ የንብ ቀፎ መሰራጨቱንም ገልጸዋል። ዘመናዊ የንብ ቀፎ ድጋፍ ከተደረገላቸው የፈዲስ ወረዳ ኢዶ ባሰ ቀበሌ ነዋሪ ወይዘሮ ሂንዲያ አህመድ እንደሚገልጹት፣ በባህላዊ መንገድ ስናመርት የነበረውን ማር በዘመናዊ ሁኔታ በተሻለ ለማምረት የቀፎው ፋይዳ የጎላ መሆኑን ገልጸዋል። በተለይ በዓመት ሦስት ጊዜ በማምረት የተሻለ የማር ምርት ለማግኘት እድል እንደሚፈጥርላቸውም ተናግረዋል። "በለሙ ተፋሰሶች ጠንክረን ከሰራን ውጤታማ እንሆናለን" ያለው ደግሞ በእዚሁ ወረዳ ኡመርኩሌ ቀበሌ ነዋሪ ወጣት አዲል መሀመድ፣በቀጣይ የተሻለ ሥራ ለመስራት አቅደው ወደሥራ መግባታቸውን ገልጿል። "አሁን የተሰጠን ዘመናዊ የንብ ቀፎ ከባህላዊው ቀፎ አንጻር የተሻለ ምርት እንደሚያስገኝ በተለያዩ አካባቢዎች ተመልክቻለሁ" ያሉት ደግሞ ከፊል አርሶ አደር ሀሰን ጁጌ ናቸው። ዘመናዊ የንብ ቀፎውን በመጠቀም ከበፊቱ የተሻለ የማር ምርት ለማግኘት ጠንክረው እንደሚሰሩ አያይዘው ተናግረዋል።
በደቡብ ክልል በዘንድሮ አረንጓዴ መርሃ-ግብር የሚተከል ከ1 ቢሊየን በላይ ችግኝ እየተዘጋጀ መሆኑ ተገለጸ
Mar 8, 2023 195
ሀዋሳ (ኢዜአ) የካቲት 29/2015 በደቡብ ክልል በዘንድሮ የአረንጓዴ አሻራና መደበኛ መርሃ-ግብር የሚተከል ከ1 ቢሊዮን በላይ ችግኝ እየተዘጋጀ መሆኑን የክልሉ ግብርና ቢሮ አስታወቀ። እየተዘጋጀ ያለው ችግኝ ለምግብነት፣ ለእንስስት መኖና ለደን ልማት የሚውል መሆኑን የክልሉ ግብርና ቢሮ የተፈጥሮ ሀብት ዘርፍ ምክትል ቢሮ ኃላፊ አቶ አንደኛ ሽናሌ ለኢዜአ ገልጸዋል። የደን ልማትና የአረንጓዴ አሻራ መርሀ ግብርን በክልሉ ለማሳካት ሰፊ የህዝብ ንቅናቄ በመፍጠር እየተሰራ እንደሚገኝ ገልጸዋል። ክልሉ ዘንድሮ ከወትሮው በተለየ መልኩ ሀገር በቀል ለሆነና በዘላቂነት ኢኮኖሚያዊ ጥቅም በሚያስገኙ ችግኞች ላይ በስፋት ለመስራት ትኩረት ማድረጉን አስረድተዋል። በዚህም በአረንጓዴ አሻራና መደበኛ መረሃ-ግብር የሚተከል ከ1 ቢሊዮን በላይ ችግኝ እየተዘጋጀ መሆኑን አስታውቀዋል። የችግኝ ዝግጅቱ በማህበረሰብ፣ በማህበራትና በመደበኛ የመንግሥት ችግኝ ማፊያ ጣቢያዎች በቅንጅት እየተካሄደ መሆኑን አመልክተዋል። ለዝግጅቱ ስኬታማነት በዞንና ልዩ ወረዳዎች ከሚደረገው እንቅስቃሴ በተጨማሪ ክልሉ የሳር ግንጣይና ቁርጥራጭ፣ የጥምር ደን፣ የፍራፍሬና የመኖ ዘር በማሰራጨት ድጋፍና ክትትል እያደረገ መሆኑን ተናግረዋል። ከጥር ወር በኋላ ያለው ወቅት በስፋት ችግኝ የምናዘጋጅበት ወቅት ነው ያሉት ምክትል ቢሮ ሀላፊው በዝግጅቱ ወቅት የሚታዩ ጉድለቶችን አስተካክለን ለተከላ የምናደርስ ይሆናል ብለዋል። በአሁኑ ወቅት የችግኝ ጉድጓድ ቁፋሮው ከተፋሰስ ልማት እንቅስቃሴ ጋር በማጣመር እየተፋጠነ መሆኑንም አቶ አንደኛ ገልጸዋል። በስልጤ ዞን የሁልባራግ ወረዳ ምክትል አስተዳዳሪና የግብርና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሙባረክ ኑርገባ በበኩላቸው፤ በወረዳው 8 ነጥብ 5 ሚሊዮን ችግኝ ለማፍላት ታቅዶ እስካሁን በተደረገው እንቅስቃሴ 7 ነጥብ 3 ሚሊዮን ማዘጋጀት መቻሉን አስታውቀዋል። ይህም አፈርን ከንፋስም ሆነ ከጎርፍ ከመከላከል አንስቶ የአየር ጸባይ ሚዛንን በመጠበቅ ረገድ ከፍተኛ ሚና እንዳለው አመልክተዋል። በደቡብ ክልል ባለፈው ዓመት ከ340 ሚሊዮን 500 ሺህ በላይ ችግኝ መተከሉን ከግብርና ቢሮው የተገኘው መረጃ ያሳያል።
በጉጂ ዞን የተለያዩ ጠቀሜታ ያላቸው ከ90 ሚሊዮን በላይ ችግ ለመጪው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር እየተዘጋጀ ነው
Mar 8, 2023 167
ነገሌ የካቲት 29/2015(ኢዜአ) በጉጂ ዞን የድርቅ ተጋላጭነትን ለመከላከል የሚያስችሉና የተለያዩ ጠቀሜታ ያላቸው ከ90 ሚሊዮን በላይ ችግኝ ለመጪው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር መዘጋጀቱን የዞኑ ግብርና ጽህፈት ቤት ገለጸ፡፡ በዞኑ ባለፈው ዓመት ለተተከለው ችግኝ የሚደረገው እንክብካቤ ተጠናክሮ መቀጠሉንና ከተተከለው ችግኝም 85 በመቶ መጽደቁ ተገልጿል፡፡ በጉጂ ዞን ግብርና ጽህፈት ቤት የተፈጥሮ ሀብት ቡድን መሪ አቶ ወንዶ ሸርቦቴ እንዳሉት በዘንድሮው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ከ113 ሚሊዮን በላይ ችግኝ ይተከላል ብለዋል፡፡ እስካሁን በተሰራው ስራም በዝናብ እጥረት ለድርቅ በተጋለጡ በዞኑ 15 ወረዳዎች እስካሁን 90 ሚሊዮን 775 ሺህ ችግኝ ለተከላ መዘጋጀቱን ገልጸዋል፡፡ ከዚህ ውስጥ ከ13 ሚሊዮን የሚበልጠው ችግኝ በአረንጓዴ አሻራው ዘመቻ በአንድ ጀንበር ብቻ የሚተከል እንደሆነም አመልክተዋል፡፡ በመንግስትና በዞኑ ህዝብ ትብብር እየተዘጋጀ ያለው ችግኝ ካለፈው ዓመት ጋር ሲታይ በ6 ሚሊዮን የሚበልጥ እንደሆነም እንዲሁ። በዞኑ በ2 ሺህ 224 የግልና የመንግስት ችግኝ ጣቢያዎች እየተዘጋጀ ያለው የደን፣ የጥላ ዛፍ፣ የእንስሳት መኖ፣ የፍራፍሬ እና ልዩ ልዩ ጠቀሜታ ያላቸው ችግኝ እንደሆነም አስታውቀዋል፡፡ ለችግኝ ተከላው በተፈጥሮና በሰው ሰራሽ የተራቆተ ከ31 ሺህ 800 ሄክታር በላይ መሬት ለተከላው ተለይቷል ብለዋል፡፡ በመጭው ክረምት የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የችግኝ ተከላ ከ285 ሺህ በላይ የዞኑ ህዝብ ይሳተፋል ተብሎ እንደሚጠበቅም ቡድን መሪው አስታውቀዋል፡፡ ባለፈው ዓመት ክረምት ከተተከለው 107 ሚሊዮን ችግኝ ውስጥ 92 ሚሊዮን ችግኝ እንደጸደቀ በባለሙያዎች የመስክ ምልከታ ተረጓግጧል ብለዋል፡፡ ለእነዚሁ ችግኞች የሚደረገው እንክብካቤ የቀጠለ መሆኑን ገልጸው፤ በዋናነት ባህር ዛፍ፣ ጽድ፣ ግራቪሊያ፣ ኮሶ፣ ዋንዛና ዝግባን ጨምሮ አቮካዶ፣ ማንጎና ሌሎችም ይገኙበታል ብለዋል፡፡ በዞኑ ቦሬ ከተማ የ02 ቀበሌ ነዋሪ አቶ ይግረማቸው ዲዶ ለመጪው ክረምት ተከላ በግላቸው እስከ 20 ሺህ ችግኝ እያዘጋጁ መሆኑን ገልጸው፤ ለ 3 አመታት ችግኝ አዘጋጅተው ሲሸጡ እንደነበርም ተናግረዋል። ዘንድሮም በግል በሩብ ሄክታር መሬት ላይ 15 ሺህ ልዩ ልዩ ችግኞች እያዘጋጁ እንደሆኑ ጠቁመዋል፡፡ ድርቅና የአከባቢ መራቆትን ለመከላከል ችግኝ መትከል ብቻ ሳይሆን ተንከባክቦ ማሳደግም ልምድና ባህል ሊሆን ይገባል የአቶ ይግረማቸው መልዕክት ነው፡፡ የዚሁ ከተማና ቀበሌ ነዋሪ አቶ ደብሩ ዱቤ በበኩላቸው በየዓመቱ ከአከባቢያቸው ነዋሪዎች ጋር ችግኝ በማዘጋጀትና በመትከል እንደሚያሳልፉ ገልጸዋል፡፡ ዘንድሮም በግል እያዘጋጁ ያለውን 500 የተለያየ ችግኝ አብዛኛውን ለመሸጥና የተወሰነውን በግል የመትከል እቅድ እንዳላቸው ገልጸዋል፡፡ ልማቱን በማስፋፋት ድርቅን ከመከላከል ሌላ በችግኙ ሽያጭ ገቢ ማግኘት እንደሚቻልም በግብርና ባለሙያዎች የተነገራቸው እንደሆነ ጠቁመዋል፡፡ በመሆኑም ችግኝ መትከል ብቻ ሳይሆን ተንከባክቦ በማሳደግ በገቢ ምንጭነት የመጠቀም ፍላጎትም አድሮብኛል ብለዋል፡፡
ዓለም አቀፍ ዜናዎች
ተመድ በሶሪያ በርዕደ መሬት ለተፈናቀሉ ዜጎች የሚውል የ397 ሚሊየን ዶላር ድጋፍ ጥሪ አቀረበ
Feb 15, 2023 193
አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 8/2015 የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሓፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ በሶሪያና ቱርክ ድንበር አቅራቢያ በደረሰው ርዕደ መሬት ሳቢያ ከቤታቸው የተፈናቀሉ ሶሪያውያንን ለማገዝ የ397 ሚሊየን ዶላር ድጋፍ ጥሪ አቀረቡ። ዋና ጸሓፊው ጥሪውን ያቀረቡት ባሳለፍነው ሳምንት በቱርክና በሶሪያ ድንበር አቅራቢያ በደረሰው ርዕደ መሬት ሳቢያ ከቤታቸው የተፈናቀሉ አምስት ሚሊዮን የሚጠጉ ሶሪያውያንን ለማገዝ ነው። በኒውዮርክ በሰጡት መግለጫ ሶሪያውያኑን ለማገዝ የተጠቀሰው የገንዘብ መጠን ለሶስት ወራት ጊዜ ብቻ የሚበቃ መሆኑን ጠቅሰው የሚመለከታቸው ሁሉ የድርሻቸውን እንዲወጡም ጥሪ አቅርበዋል። ከአደጋው በኋላ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት 50 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር አስቸኳይ ድጋፍ ማቅረቡን ገልጸው ተጨማሪ እገዛዎች አሁንም እንደሚያስፈልጉ አጽንኦት ሰጥተው ተናግረዋል። በድርጅቱ ስር የሚገኙ የተለያዩ ተቋማትና አጋር አካላት በጋራ በሚያቀርቡት ገንዘብ፤ አስቸኳይ ድጋፍ ለሚፈልጉ ሶሪያውያን የመጠለያ፣ የጤና፣ የምግብ እንዲሁም ሌሎች አስቸኳይ ድጋፎች እንደሚደረጉ አብራርተዋል። ተመሳሳይ የድጋፍ ማዕቀፍ በቱርክ ድንበር ለሚገኙ ዜጎች እየተጠናቀቀ እንደሚገኝም ዋና ጸሓፊው ተናግረዋል።
በተርኪዬ በመሬት መንቀጥቀጥ ለደረሰው ጉዳት ጥልቅ ሀዘን የተሰማው መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለፀ
Feb 6, 2023 212
አዲስ አበባ ኢዜአ ጥር 29/2015፦በደቡባዊ ተርኪዬ በተከሰተ የመሬት መንቀጥቀጥ በደረሰው የሰው ህይወት መጥፋት፣ የአካል ጉዳት እና የንብረት መውደም የተሰማውን ጥልቅ ሀዘን የኢፌዴሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለጸ። ሚኒስቴሩ በሀዘን መግለጫው በአደጋው ህይወታቸውን ስላጡት ዜጎች የተሰማውን ጥልቅ ሀዘን ገልጾ፤ ጉዳት የደረሰባቸውም በቶሎ እንዲያገግሙ የመልካም ምኞት መልዕክቱን አስተላልፏል። በዚህ አስቸጋሪ ወቅት ኢትዮጵያ ከቱርኪዬ መንግሥት እና ህዝብ ጎን የምትቆም መሆኗን መገለጹን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ማህበራዊ ትስስር ገጽ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል።
የአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጣና ከባህረ-ሰላጤው ሀገራት ጋር ያለውን ኢኮኖሚያዊ ትስስር እያሳደገው እንደሚገኝ ተገለጸ
Dec 20, 2022 198
አዲስ አበባ ታኅሳስ 11/2015 (ኢዜአ) አህጉራዊው የአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጣና አፍሪካ ከባህረ-ሰላጤው ሀገራት ጋር ያላትን የንግድ ግንኙነትና ኢኮኖሚያዊ ትስስር እያሳደገው እንደሚገኝ ተመላከተ። የተባበሩት አረብ ኤሜሬትስ ከአፍሪካ ጋር ያላት የንግድ ትስስር ከባህረ-ሰላጤው ሃገራት መካከል በቀዳሚነት እንደሚጠቀስም ተገልጿል። የአፍሪካ አህጉራዊ ነጻ የንግድ ቀጣና ዋና ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ዊሊያም ስቴንሀውስ ከሲ ጂ ቲ ኤን ጋር በነበራቸው ቆይታ የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ በተለይም ዱባይ የአፍሪካን ንግድና ኢንቨስትመንት በተመለከተ ዋና ማዕከል ሆናለች ብለዋል። በዱባይ 25ሺህ ገደማ የአፍሪካ ካምፓኒዎች እንደሚንቀሳቀሱ አመልክተው ይህም ሀገሪቱ በነጻ የንግድ ቀጣናው የቢዝነስ አጋር እንድትሆን አስችሏታል ነው ያሉት። አፍሪካውያን ባለሃብቶች የግብይት ማዕከላቸውን በተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ በማድረግና ምርቶችን ወደ አህጉሪቷ በማስገባት በነጻ ንግድ ቀጣናው ስር የገልፍ ሀገራትን ኢኮኖሚያዊ ትስስር እያሳደጉት እንደሚገኝም አስገንዝበዋል። የዱባይ ወደብ በአፍሪካ ያለው ተደራሽነት መስፋፋትም አፍሪካ ከባህረ ሰላጤው ሀገራት ጋር የሚኖራትን የሎጀስቲክስ አቅርቦት እንደሚያሳድግ በመረጃው ተመላክቷል። ከገልፍ ሀገራት ጋር ያለው ግንኙነት ከኢኮኖሚያዊ ትስስር ባለፈ ዲፕሎማሲያዊና ወንድማማችነትን መሠረት ያደረገ ነው ያሉት ደግሞ በተባበሩት አረብ ኤሜሬት የኢትዮጵያ ባለ ሙሉ ስልጣን አምባሳደር ሱሌማን ደደፎ ናቸው። አምባሳደሩ እንደሚሉት ከመካከለኛው ምስራቅ መነሻቸውን ያደረጉ ባለሃብቶችና የቢዝነስ ሰዎች ከምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ጋር በልዩ ልዩ ዘርፎች ግንኙነታቸውን እያጠናከሩ ይገኛል። እ.አ.አ በጥር 2021 ተግባራዊ መሆን የጀመረው የአፍሪካ አህጉራዊ ነጻ የንግድ ቀጣና ከአጀንዳ 2063 ፕሮጀክቶች መካከል አንዱ ነው። የአፍሪካ አህጉራዊ ነጻ የንግድ ቀጣና የአህጉሪቱን ወሳኝ የኢኮኖሚ ዘርፎች ማለትም የዲጂታል ንግድ፣ የኢንቨስትመንት ትስስርና ሌሎች የንግድ ግንኙነቶችን በነጻ የንግድ ቀጣና ለማከናውን የተካሄደ ስምምነት ነው።
የደቡብ አፍሪካው ፕሬዚዳንት ሲሪል ራማፎዛ የገዢው ፓርቲ ኤ ኤን ሲ መሪ በመሆን በድጋሚ ተመረጡ
Dec 19, 2022 191
አዲስ አበባ ታኅሳስ 10/2015 (ኢዜአ) ፦የደቡብ አፍሪካው ፕሬዚዳንት ሲሪል ራማፎሳ ገዢውአፍሪካን ናሽናል ኮንግረስ(ኤ.ኤን.ሲ) ፓርቲን በድጋሚ እንዲመሩ ተመረጡ። ፕሬዚዳንት ራማፎሳ በሁለተኛ ዙር እንደሚያሸንፉ ከምርጫው በፊት ሰፊ ግምት ተሠጥቷቸው እንደነበር የፓርቲውን ኃላፊዎች ጠቅሶ የዘገበው ኤንቢሲ ነው። በፓርቲው ስር ድምጽ ሊያገኙ ይችላሉ በሚል እውቅና ከተሰጣቸው ሌሎች እጩዎች ከፍተኛውን ድምጽ በማግኘት መመረጣቸውም በመረጃው ተመልክቷል። ፕሬዚዳንት ራማፎሳ አሁን የገዢው ፓርቲ ሊቀመንበር ሆነው መመረጣቸውን ተከትሎ ለሚቀጥሉት አምስት ዓመታት ፓርቲውን የሚመሩ ይሆናል።
ሐተታዎች
የሴቶች ቀን ሲታሰብ
Mar 8, 2023 152
የሴቶች ቀን ሲታሰብ የሰው ልጅ ሕይወትን ቀላል ባደረጉ የፈጠራ ስራዎቻቸው የምናስባቸው እንስቶች በቀዳሚነት ይነሳሉ። በተለያዩ መስኮች አሻራቸውን ያሳረፉ እንስቶች ቁጥራቸው ከፍተኛ ቢሆንም በዚህ ጽሑፋችን ግን በኬሚስትሪና ፊዚክስ ዘርፍ በአለም አቀፍ ደረጃ ባበረከቱት አስተዋጽኦ በኖቤል ሽልማት እውቅና የተሰጣቸውን የየዘመኑ ፈርጦች እንዳስሳለን። ከነዚህ ፈርጦች መካከል በኬሚስትሪ ዘርፍ የኖቤልን ሽልማትን ከሴቶች ቀዳሚ በመሆን በቀዳሚነት ያሸነፉት ሜሪ ኩሪ ይወሳሉ። ይልቁንም እ.አ.አ በ1903 በኬሚስትሪ ዘርፍ የተቀበሉትን የኖቤል ሽልማት በድጋሚ በ1911 በመሸለም ብቸኛነት ስማቸው ይነሳል። በ1967 በፖላንድ ዋርሶ የተወለዱት ማሪ ኩሪ ለዘመናዊው የሳይንስና ኬሚስትሪ ዘርፍ ውለታን ከዋሉ ስመጥር ተመራማሪዎችና በጨረራ ህክምና ፈጠራ የዘርፉ ፈር ቀዳጅ በመሆን የአለምን የራዲዮአክቲቪቲ እይታን የቀየሩ ጀግና ናቸው። የሜካኒካልና ኤሮስፔስ ተመራማሪዋ ፍራንሲስ አርኖልድ ደግሞ በህክምናናና በታዳሽ ኃይል ዘርፍ አሻረቸውን በጉልህ ካኖሩ ተመራማሪዎች መካከል ይጠቀሳሉ። አሜሪካዊቷ ፍራንሲስ ለታዳሽ ኃይል እና ለፋርማሲ አገልግሎት የሚውል አዲስ ኢንዛይም በምርምር በማግኘት በዘረፉ አሻራቸውን አኑረዋል። ለዚህም አስተዋጽኦዋ እ.አ.አ በ2018 በኬሚስትሪ ዘርፍ የኖቤልን ሽልማት አሸንፈዋል። የኤድስን ስርጭትን በመከላከል ረገድ ሰፊ አበርክቶ ያላቸው የህክምና ተመራማሪዋ ፍራንሶዝ ባሪሲኖሲም የሴቶች ቀን ሲታሰብ ከሚወሱ አንስቶች አንደኛዋ ናቸው። ባሪሲኖሲ የኤች አይቪ ኤድስን ከገዳይ በሽታነት መታከምና መቆጣጠር ወደ ሚችል በሽታነት ለመቀየር የኤች አይቪ ኤድስ ምርመራን በማላቅ ረገድ ሚናቸው የጎላ እንደሆነ ይወሳል። በ1947 በፓሪስ ከተማ የተወለዱት ባሪሲኖሲ “ሳይንስን ለሰው ልጆች ጥቅም እንዲውል እንሰራለን” በሚለው አባባላቸው ይታወቃሉ። ኤድስን በመከላከል ላደረጉት አስተዋጽኦም በፊዚዮሎጂ/ሕክምና ዘርፍ እ.አ.አ በ2008 የኖቤል ሽልማትን አግኝተዋል። ያለ ህክምና ትምህርት የሚሊዮኖችን ሕይወት በታደገው የወባ በሽታ መከላከያ ፈጠራቸው አለም እውቅና የተሰጣቸው ቱ ዩዩ በሴቶች ቀን የምናመሰግናቸው ሌላኛዋ ተመራማሪ ናቸው። ቻይናዊቷ ቱ ዩዩ ባህላዊውን የወባ በሽታ መከለከያ ህክምና ወደ ዘመናዊ በመቀየርና በማስተዋወቅ ነው ስመ ገናና የሆኑት። የወባ በሽታን በመከላከል ረገድ በአለም አቀፍ ደረጃ ጉዙፍ አሻራቸውን ላስቀመጡት ተመራማሪ ባለውለታነት እ.አ.አ በ2015 በፊዚዎሎጂ/ ህክምና ዘርፍ ሳይንስ ምድብ የመጀመሪያዋ ቻይናዊት በመሆን የኖቤል ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። የሰው ልጆችን ሕይወት ካቀለሉ አለም አቀፍ ፈጠራዎች መካከል የተጠቀሱትን ጨምሮ በሌሎችም ዘርፎች የሴቶች ተሳትፎ የጎላ መሆኑ ይታወቃል።
ሴትነት እና እናትነት
Mar 8, 2023 204
(አየለ ያረጋል) እስኪ መላ ስጪኝ መላ ካንቺ ይገኛል እኔማ ወንድ ነኝ ይደናገረኛል… (የማኅበረሰቡ ቃላዊ ግጥም) ሴትነት እናትነትን ለመግለጽ ቀርቶ በጥቂቱ ለመረዳት የ’እናት ልብ’ መታደል የሚሻ ይመስላል። ጥቂት ወንዶች ይህን ጸጋ ይቸራሉ። ልክ እንደ ዶክተር ይሁኔ አየለ። የስነ-ምግብ ሳይንቲስቱ ዶክተር ይሁኔ አየለ ‘እናት’ በሚል ርዕስ ባሳተሙት ድንቅ መጽሐፍ የሴትነት እና እናትነትን ከፍታ በ’ኩርሽም’ ቃላት ተራቀውበታል። የሴቶች ቀንን (ማርች-8) ሰበብ በማድረግ ይህን ጽሑፍ ሳዘጋጅ መታሰቢያነቱ እናትን አስበው በ‘እናትነት’ ቅን ልቦና ‘እናትን’ ላበረከቱልን ዶክተር ይሁኔ አየለ ነው። ‘እናት፤ የሴት ልጅ ስንክሳር፤ ከቤተሰባዊ ሕይወት እስከ ሐልዮመንበርት’ በሚል ርዕስ በቅርቡ ባሳተሙት (በ406 ገፆች በተቀነበበ) አርበ ጠባብ መጽሐፍ ሴትነትን ከዘፍጥረት እስከ አሁን ዘመናትን ዋጅተው፣ እናትነትን ከሴትነት ዘንቀው፣ የእናትነት ጸጋን ከነባራዊ ሃቅ ጋር አሰነናስለው፣ የእናትነትን ልዕለ-ተፈጥሮ አርቅቀው፣ የዓለምን ክብር-ነሽነት ከነገረ-ሃይማኖት እስከ ነገረ-ባህልና ፍልስፍና ፈትተው፣ የማኅበረሰቡን ምልከታ ዝንፈት እና ሚዛን ጉድለት ከማኅበራዊ እስከ ፖለቲካዊ መገለጫዎች አዛምደው አቅርበውታል። ዶክተር ይሁኔ አየለ “እናት” በተሰኘ እናት የሆነ መጽሐፋቸው እናትነትን በልኩ ነጽረውታል። ሴትነት በኢትዮጵያ የአስተሳሰብ ሰለባነቱን፣ ነገረ-ሴትነትን ከንጽረተ-ሴትነት ቃኝተውታል። በእሳቤ ሚዛን ሰለባነት ዓለም ውስጥ ከንግስት ማክዳ እስከ ንግስት ፉራ፣ ከሰብለ ወንጌል እስከ ድል ወንበራ፣ … ብርቱ ኢትዮጵያዊት ሴቶችን ሕይወት ጨልፈውታል። የሴትነትን ጸጋዎች ጨልፈው በሴትነት ላይ የሚፈጸሙ የሀበሻ ግፎችን ተንትነውበታል። ሴቶች የማኅበረሰቡ ግፍ ሰለባዎች፣ የማኅበራዊ ፍትህ ጉድለት ሰለባዎች እንደሆኑ በቅጡ ገልጸውታል። ዳሩ ሴትነት ጀግና እና ብልህ፣ የቤተሰብ መሰረት፣ የደስታና እልልታ እናት፣ ቃል ኪዳንና ክብር ጠባቂ እንደሆነ ገልጸዋል። “ሴት ልጅ ባለብዙ ጸጋዎች ናት። ከጸጋዎቿ መካከል ጀግንነት እና ብልሃት ይጠቀሳሉ። … ሴት ልጅ ባህልን ፈጥራ የማኅበራዊነትን ማስተሳሰሪያ ገመዶች ገምዳ አስተሳስራ ማኅበረሰብን የተከለች ሥርዓት ናት። … ቤተሰብ የአንድ ማኅበረሰብ የመጀመሪያ ተቋም ነው። የተቋሙ ባለሥልጣን (እመቤት) ሴት ናት። ያቺ ሴት እናት ናት። ቤተሰብ የስብዕና መሰረት የሚባለው እናትን ምሰሶ አድርጎ ነው” (ገጽ-285) ሴት ልጅ መለኛ መሆኗን ማኅበረሰባችን ቢያምንም ሴትነትን ግን እንዳላከበረ አሉታዊ ይትባህልና ኪነተ- ቃሉን ዘይቤ ያወሳሉ። በእርግጥ የእናትን ምቹነት እና ዋጋ ከፋይነት የሚያትቱ የአማርኛ ተረትና ምሳሌዎችም አሉ። ለምሳሌ ዳንኤል አበራ “የአማርኛ ተረትና ምሳሌዎች” በሚለው መጽሐፋቸው “እናት ትረገጣለች እንደመሬት፤ እናት ለልጄ ልጅ ለነገዬ፤ እናቷን አይተህ ልጅቷን አግባ፤ እናት የሌለው ልጅ እንደ ጌሾ፤ ሳይበላ የበላ ሳይናገር ዋሾ…” የሚሉ ምሳሌያዊ ንግግሮችን አስፍረዋል። መላኩ ይርዳው የተባሉ ጸሐፊ ‘ደቦ ቅጽ-፩’ ከተሰኘው የ60 ደራሲያን ሥራዎችን ያካተተ መጽሐፍ ውስጥ ‘የሴትነት ጸጋ’ በሚል በጻፉት መጣጥፍ ሴትነትን ከፍቅር፣ ከጥበብ፣ ከብልሃትና ልዕልና ጋር አቆራኝተውታል። “ሴት ልጅ ቅኔ ናት፤ ከተባለላት፣ ከተጻፈላት፣ ከተዜመላት በላይ የረቀቀች ረቂቅ ቅኔ ናት። እስከዛሬ ከያኒያን ስለሴት ከተራቀቁት፣ ከተጠበቡት ሁሉ እኔ ለማውቃት ሴት ሁሉ የሚመጥኑ ሆነው አልታዩኝም። የሴትነት ጸጋው ብዙ ነውና የሴትን ትክክለኛ ማንነት መርምረን አጥንተን የደረስንበት ውስጠ-ስሪቷን አጥንተን የተረዳነው አይመስለኝም።… ከታላቅነቷ፣ ከብልሃቷ፣ ከረቂቅነቷ፣ ከመግዛት አቅሟ፣ ከርህራሄዋ፣ ከሰላማዊነቷ ከሌሎችም አያሌ በረከቶች አንጻር ለሴት ልጅ የተደረገላት፣ የተነገረላትና የሆነላት ሁሉ ያንስብኛል” ኃይሉ ገብረዮሐንስ (ገሞራው) ስለሴት ልጅ ጭቆና የታገለ እና ስለክብሯ የዘመረ ምሁር ነው። ስለሴት ልጅ ስቃይና ሰቆቃ አትቷል። ‘በናቴኮ ሴት ነኝ’ በሚለው መጽሐፉ ስንኞች እንምዘዝ! …. ግማሽ አካሏ ወንድ በትምክህት ቢከዳት ጧ! ብላ አለቀሰች አዛኝ ቢደርስላት፣ … ብሶት ተጫጭኗት ምንም ሰው አልሆነች በቀቢጸ ተስፋ ሕላዌንም ጠላች ያገሬ ጭቁን ሴት መድኅን መላ ያጣች….! ‘ሔዋንያት የትውልድ ፋብሪካዎች ናቸው፤ እነሱ ባይኖሩ ዓለም ባዶ ትሆን ነበር’ እንዲል ፈላስፋው ሶቅራጥስ። ስለሴት (ግማደ ሰቧ ፍጡር) ግፍና በደል ገሞራው እንዲህ ይላል። “መራራ ጭቆና በሰፈነበት ምዝብር ሕብረተሰብ ውስጥ ታፍነው የሚኖሩ ሔዋንያት ብሶታቸው፣ ፍዳቸው፣ በደላቸው፣ ጭንቀታቸውና መከራቸው እንደ ሰማዕታት ገድል እጥፍ ድርብ ነው…. አጉል ልማድ፣ ኋላቀር ባሕልና አድሃሪ ሕገ-ማኅበረሰብ ከከንቱ አስተሳሰቦች ጋር ተዳምሮ በአንድነት በመመሳጠር ዘርዓ ሔዋንን ሲጫወቱባቸው ሲያሾፉባቸው ኑረዋል” (ገጽ-23) በሥነ-ሕይወት ሳይንስና በትምህርተ-ጄነቲክስ (አካለ ሕላዌ) ሴቶችን ከወንዶች የሚያሳንስ ምንም አይነት አካላዊ ተሰጥኦ እንደሌለ ተረጋግጧል። ታሪክና ተረክ ግን ወገንተኛ መሆኑን ገሞራው ይናገራል። ተረክና ተረት አልባሌ ታሪክ የሚፈጥሯቸው አርበኞች ሁሉ በፆታቸው ተባዕት በመሆናቸው፤ በሴቶች ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ በማሳደሩ ሊኖራቸው የሚችለው ዕድገት ላይ ትልቅ ደንቃራ ሆኖ መቆየቱን ይገልጻል። “የታሪክን ሁኔታዎችን የመመንዘር ትርጓሜያዊ አንጻር የታሪክን ትዕይንቶች ብንመረምር አንደርድሮ የሚያደርሰን ሴቶች ከወንዶች የከፋ ባህሪያዊ ድክመት እንዳለባቸው ከሚያሳይ ሥዕል ላይ ነው።” በሚት(ተለጣጭ ተረክ) ላይ የሚራቀቁት አቶ ቴዎድሮስ ገብሬ (በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፎክለር መምህር) ‘ተረኮች እማዊ ሳይሆን አባዊ ናቸው’ በማለት ይህን ጉዳይ ያጠናክሩታል። “በሚት ውስጥ ገነው ከሚታዩ አበይት ማኅበራዊና ባህላዊ እውነታዎች መሃል አንዱ ፆታዊ ወገንተኝነት ነው። የሰማናቸው፣ ያነበብናቸው ሚታዊ ተረኮች በእጅጉ አባዊ ለሆኑ ሥርዓቶች (ፓትሪያርካል ሲስተምስ) ያደሩ፣ በአብዛኛው በተባዕት ተጋዳሊያን የተሞሉ ናቸው” ይላል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ዶክተር ይሁኔ (በገፅ-401) ስለሰው ማንነት ቀረጻ በተመለከተ ከጥንት እስከ ዛሬ አከራካሪ የሆኑ ፈላስፎችን ክርክር ያነሳሉ። ይኸውም የሰው ልጅ ‘ማን ቀረጸኝ? ተፈጥሮ ወይስ ተሞክሮ?’ የሚለውን መከራከሪያ ጽንሰ-ሃሳብ ይፈትሻሉ። በዚህም “ሰዎች ሲፈጠሩ የሰውየውን ችሎታ ይዘው ነው” እና “የሰዎች ማንነት የሚቀረጸው ከውልደት በኋላ በተሞክሮ ወይም ከአካባቢ ጋር በሚኖራቸው መስተጋብር ነው” የሚሉትን ሃሳቦች ወስደው ከእናት ሚና ጋር ያዛምዱታል። እናም እናት ‘በየትኛውም መደብ ልጅን አሳምራ ትቀርጻለች’ የሚል ድምዳሜ ሰጥተዋል። “በየትኛውም መንገድ በሰው ልጅ ላይ የእናት ቀራፂነት ስለሚኖር ከተጽዕኖዋ ማምለጥ የሚቻል አይመስለኝም።… አካባቢም ሰውን ይሰራዋል የሚሉትም ከውልደት በፊትም ሆነ በኋላ ከተፈጥሮ ጋር የሚደረገው ውስብስብ መስተጋብር ‘ሰው’ በመሆን ላይ ጉልህ ሚና ይጫወታል” ይላሉ። በዚህ እሳቤ ሰው የወላጆቹም፤ የአካባቢውም ውጤት መሆኑን በግልጽ እንረዳለን” ይላሉ። ሴቶች ከጥንት እስከ ዛሬ በኢትዮጵያ ማኅበረ-ባህላዊ እንዲሁም ለሰላምና ዕርቅ እሴቶች ጉልህ ሚና አላቸው። ሴቶች ያልተሳተፉበት ዘርፍ የለም። ከመሪነት፣ ጥበበኝነት፣ ከአገር ድንበር ጠባቂነትና የዲፕሎማሲያዊ ሚና… መጥቀስ ይቻላል። ሴቶች በሁሉም ማኅበረሰብ ዘንድ በሰላምና ግጭት አፈታት ግንባር ቀደም ተሰሚነት አላቸው። ለአብነትም ሀደ ሲንቄ፣ በሶማሌ-ሔር፣ በሲዳማ-ያካ፣ በራያ ማኅበረሰብ ዱበርቲዎች፣ በስልጤ-ሴረን ባህል መጥቀስ ይቻላል። ከሰሞኑ ባከበርነው የአድዋ ድል የኢትዮጵያ ሴቶች ውለታ በወፍ በረር ማውሳት ይቻላል። የኢትዮጵያ ሴቶች ከሌላው ዓለም ሴቶች በተለየ የራሳቸው ቀለም ያላቸው፣ የአመራር ልምድ ያዳበሩ፣ የመወዳደሪያ ስነ-ልቦና ያላቸው፣ ችለው አሸንፈው ያሳዩ ናቸው። ሴቶች ድሉን በማስመዝገብ የተጫወቱትን ሚና ያህል፣ ገድላቸው በታሪክ በሚገባ አልተወሳም። ዶክተር አልማው ክፍሌ የተባሉ የታሪክ ምሁር በአንድ ወቅት ሚዲያ ላይ ቀርበው “በአድዋ ጦርነት ዘማቾች 75 በመቶ ሴቶች ነበሩ” ሲሉ ሰምቻለሁ። በአድዋ ጦርነት ሴቶች በተለያዩ ሙያዎች ተመድበው ከካምፕ እስከ ጦር ሜዳ ከመመገብ እስከ ማጀገን፣ ከማከም እስከ መዋጋት ድንቅ ሚና ተወጥተዋል። ድርብ ድርብርብ ኃላፊነት ይዘው የዘመቱ፣ ለወንዶችም ልብ፣ ሞራልና ወኔ አቀባዮች ነበሩ። እቴጌ ጣይቱን መሰል የአድዋ ሴት የጦር ፊታውራሪዎች በርካታ ናቸው። ጸሐፌ ትእዛዝ ገብረሥላሴ ወልደአረጋይ ‘ታሪክ ዘመን ዘዳግማዊ ምኒልክ’ በተሰኘው መጽሐፋቸው የሴቶችን ሚና በተመለከተ እንዲህ ይላሉ፡- “እንዲህም እየሆነ፣ አጤ ምኒልክ ባዳራሹ እቴጌ ጣይቱ በእልፍኝ ባለሟሎችዎን ወይዛዝርቱን ይዘው ግብሩ አንድ ቀን ሳይጎድል፣ ይዘምታሉ። ከዘመቻ ላይ ጠጁ ማሩ አለመጉደሉ፣ ስለምንድነው ያልህ እንደሆነ ይህን ታሪክ መመልከት ነው። በስድስት ድንኳን እንጀራው ሲጋገር ሲያድር፣ በአራት ድንኳን ወጡ ሲሠራ ሲያድር፣ ጠጁ በቀንድ በኮዳ ደግሞ ሦስት መቶ ስድስት መቶ የሚሆን ገንቦኛ ሲጓዝ ግብሩ ይጎድል ይመስልሀል” (ገጽ-241) ደራሲ በዕውቀቱ ሥዩም ‘ከአሜን ባሻገር’ በተሰኘ መጽሐፉ ‘ሴቶች በዋሉበት’ በሚል ርዕስ የኢትዮጵያ ሴቶች ተጋድሎና ሚና “ከቁስ ባሻገር ከልብ ያቀርባሉ” ይላቸዋል። “ሴቶች ባዋላጅነት ከነበራቸው የማይተናነስ ሚና በጦር ሜዳ ተጫውተዋል። እናቶቻችን በጦር ወቅት፣ መሳሪያ ያቀርቡ ነበር። ምግብ ያቀርቡ ነበር። ሃሳብ ያቀርቡ ነበር። ልብ ያቀርቡ ነበር። ደስታ ያቀርቡ ነበር። ኧረ ምኑ ቅጡ። ሴቶች ባንድ በሙቀጫ ዙሪያ፣ ማኅበረሰቡን ኬሚስት፣ ገጣሚና የፖለቲካ ተንታኝ ሆነው ማገልገላቸውን ልብ እንበል” ይላል። (ገጽ-138) ዶክተር ይሁኔ (በገጽ-14) በበኩላቸው እናቶችን ሩህሩሆች፣ አጉራሽና አልባሽ፣ የችግር ቤዛዎች፣ ሕይወት ዑደት አስቀጣዮች፣ የሕይወት መድኅኖች፣ ባለብዙ ጸጋዎች፣ መልካም ባህሪ አውራሾች፣… በማለት ገልጸውታል። መላ ሴቶችንም በእናቶች አተያይ ማየት እንደሚገባም እንዲሁ። “እናትነት መልካም ገጽታዎችን ደራርቦ የያዘ የሴት ልጅ ትልቅ መገለጫ ነው። እናትነት ከፍ ያለ ሥልጣን ነው። እናትነት ጥልቅና ሰናይ ባህሪያት የሚፈልቁበት ምንጭ ነው። እናትነት የደግነት፣ የጥራት፣ የልህቀትና ተፈላጊነት ማሳያ ተምሳሌት ነው። እናትነት ሞት የማያደበዝዘው ኃያል መንፈስ ነው። እናትነት ከባድ ተጽዕኖ ፈጣሪነት ነው። … እናትነት የሰላም፣ የመልካም ግንኙነትና እንክብካቤ መፍለቂያ አድባር ናት። እናትነት ሰፊና ጥልቅ የሕይወት ትምህርት ቤት ነው። እናትነት ሌሎች ከስቃይ ነፃ እንዲሆኑ፣ ምቾት እንዲሰማቸው በሚደረግ ትግል ውስጥ ዋጋ እየከፈሉ መኖር ነው” በመቀጠልም የኢትዮጵያ እናቶችን ‘ጠቃሚ ነገር ሰጪዎች’ ይላቸዋል። “እናቶች ሰው የመሆኛ ቅመሞች የሚጨለፍባቸው ባህር ናቸው። … ሕይወታዊ ስሪታችን ብዙ ጠቃሚ ነገሮችን የወሰደው ከእናት ነው። ከእናት የምናገኘው ‘ማይቶኮንድሪያ’ (ማይቶኮንድሪያ የኃይል ማመንጫ ክፍል ሲሆን የምንመገበው ምግብ እየተቃጠለና ወደ አስፈላጊው ኃይል እየተቀየረ ሕይወትን ያንቀሳቅሳል) የምግብ ማቃጠያ ምድጃ ወይም ኃይል ማመንጫ ቤት ሆኖ ያገለግላል። … ብዙ መልካም ስብዕና መገለጫዎች ምንጫቸው የእናት ፍቅር፣ የመልካም ስብዕና እና የርህራሄ ምንጭ ነው” (ገጽ- 61) ኢያሱ በካፋ ‘የኢያሱ በካፋ ወጎች’ በተሰኘው መጽሐፉ እናትነትን ማህጸንን፣ ምግብን፣ ትንፋሽን፣ ደም፣ ሥጋን እና ነፍስን ሰጥተው በረቂቅ ተፈጥሮ ሰውን ከመውለድ ባለፈ ፍቅራቸውን ዘላለማዊ ገደብ አልባ እና ዕልቆ-ቢስ እንደሆነ እንዲህ ገልጾታል። “እናትነት ነፍስን ማካፈል ነው፤ እናትነት የማይደበዝዝ ዘላለማዊ ፍቅር መስጠት ነው፤ እናትነት ከራስ ሕልውና ይበልጥ ለልጅ ማሰብ ነው፤ እናትነት ፍፁም ወረት አልባ መሆን ነው። እናት ለልጇ ያላት ፍቅር አይነጥፍም፤ አይለወጥም። ለእናት ልጇ ሁሌም ልጇ ነው” (ገጽ-4) እናትነት በቃላት ለመግለጽ እንደሚከብድ፤ በውለታ ማካካስ ይከብዳል። የእናት ውለታዋን መክፈል የሚችል ልጅ የለም። የእናት ፍቅርን ለመግለጽም በርካቶች አንደበታቸው ይተሳሰራል፤ ቃላት ይነጥፍባቸዋል፤ ስሜታቸውን መግራት ይሳናቸዋል። ድምፃዊ እሱባለው ይታየው(የሺ) ‘ይናገራል ፎቶ’ በሚል እናትና አባቱን በገለጸበት ሙዚቃ የመጨረሻው ማጠንጠኛው ‘እወድሻለሁ/እወድሃለሁ’ ያለው፤ እንዲሁም ድምፃዊት ብዙነሽ በቀለ ‘እናት ውለታዋ’ በተሰኘ ዘፈኗ ውስጥ (ዜማና ግጥም ጋዜጠኛ ሰለሞን ተሰማ)፤ “ወላጅ እናት እኮ ፍፁም በመንፈሷ፣ ልጇን ትወዳለች አብልጣ ከራሷ” እያለች በሚስረቀረቅ ድምጿ የምታንጎራጉረው ለዚህ ይመስላል። ዕውቁ የቋንቋ ሊቅ የሻው ተሰማ (የኮተቤው) ‘የጥቁር አፈር ትሩፋቶች’ በተሰኘው መጽሐፉ (ገጽ-79) ‘መቀነትሽን አጥብቂ’ በሚል ርዕስ ባሰፈረው ረዘም ያለ ግጥም ሁለት አንጓዎች ብቻ ስንመዝ የእናትነት ውለታን መመለስ እንደሚሳን፤ የእናትነት ግብሯ ‘እናት’ የሚለው ቃል በራሱ እንደሚያንስባት ያትታል። … “ለዚህ ወሮታሽ አጸፋ፤ እናት ይልሻል አገሩ፤ እኔም እናቴ ብልሽ መች ሊመጥንሽ ዳሩ። … እናትነት ምጡቅ ነው፤ እናት ከመባል ይልቃል፤ የግብርሽ ስንክሳር ዚቁ፤ በስያሜ መች ያልቃል”… በማለት ይገልጸዋል። መውጫ ዶክተር ይሁኔ የሴት እና እናትን የነገዋን መንገድ ከሳይንስ አተያይ አንጽረው፤ ከማኅበረ-ፖለቲካ፤ ከማኅበረ-ባህል ከፍታዋ አመሳክረው፤ እናትና ሀገርን መጋመድ አመስጥረው መልእክታቸውን እንደ መውጫ አስፍረዋል። ለስንበት አንድ አንቀጽ እንወርውር!! “የእናት ሀገር ህልውና ከእናቶች ሕይወት ጋር በቀጥተኛ ተዛምዶ አለው። የሰመረ ትውልድ ሊቀጠል የሚችለው በጥሩ ሁኔታ በተገነባ የእናቶች አቅም ነው። የእናቶች አቅም ሲገነባ የራሳቸውን አቅም ያውቃሉ፤ ምርጫቸውን በራሳቸው ይወስናሉ፤ እንዲሁም ለሚመጣው ማኅበራዊ ለውጥ የራሳቸውን አሻራ ያሳርፋሉ። ስለሆነም የእናቶችን አቅም ማጎልበት ትውልድን ማጎልበት ነው። እናቶች ላይ መሥራት ትውልድ ላይ መሥራት ነው”
አድዋ የፓን አፍሪካዊነት እርሾ..
Mar 1, 2023 225
(አየለ ያረጋል) መንደርደሪያ የቀድሞው የአፍሪካ አንድነት ድርጅት (የዛሬው አፍሪካ ሕብረት) ከተመሰረተ ዘንድሮ 60 ዓመታት ደፈነ። አፍሪካ ሕብረት በ2063 ለማሳካት ያቀዳቸው አህጉር አቀፍ ግቦች ትግበራ 10ኛ ዓመታት ሞልቶታል። 36ኛው የአፍሪካ ሕብረት መሪዎች ጉባዔ 'የአፍሪካ አኅጉራዊ ነጻ ንግድ ቀጣና ትግበራን ማፋጠን' በሚል መሪ ሃሳብ መካሄዱ በርካታ ፓን አፍሪካዊያን ዘንድ ትልቅ ተስፋ ተጥሎበታል። ይሄውም የቀደምት አፍሪካዊያን ፖለቲካዊ ግቦች ወደ አፍሪካ አቀፍ ምጣኔ ሀብታዊ ሕልሞች ስኬት መንገድ ይመራል የሚል ብሩህ ተስፋ በማሳየቱ ነው። ቀደምት ፓን አፍሪካዊያን መሪዎች ሲሰባሰቡ አፍሪካን ከቅኝ ገዝዎች መንጋጋ ፈልቅቀው ነጻነቷ የተረጋገጠ፣ የዳበረችና ሕብረቷ የተጠበቀ አፍሪካን ዕውን ለማድረግ በመሻት ነበር። በዚህም ከአውሮፓዊያን ቅኝ ግዛት ቀድመው ነጻነታቸውን ያወጁ ሀገራት፤ ይህን ሕልማቸውን ዕውን ለማድረግ ድርጅት ሲጠነስሱ የሀሳብ ሜዳና መዳረሻቸው ኢትዮጵያ ነበረች። ለምን ቢሉ ኢትዮጵያ የአፍሪካ ነጻነት ዘፍጥረት ነጸብራቅ ናትና። ይሄ የሆነው ታዲያ በአድዋ እርሾ ላይ ተመስርቶ ነው። "አድዋ ድል የአፍሪካ ድል ነው። የኢትዮጵያ ትንሳኤ የአፍሪካ ትንሳኤ ነው" እንዲሉ የፓን አፍሪካዊነት አቀንቃኙ የቀድሞ የደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንት። አፍሪካ ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ መልከ ብዙ ፈተናዎች እየተናጠች ቀጥላለች። በየጊዜው ወደ አስከፊ ድህነትና ውስጣዊ መከፋፈል ቀውስ እያመራች ባለበት አሁናዊ መልኳ የአፍሪካ ሕብረት ህልሞች ይሳካሉ ወይ የሚለው የብዙሃኑ ስጋት ነው። እናም የፓን አፍሪካዊነት (Pan Africanism) እርሾ የሆነውን አድዋ ድልን ተጠቅሞ መነጋገር፤ የአፍሪካ እንጀራዋን መጋገርና ዕቅዷን መተግበር ሳያሻት አይቀርም። የአድዋ ድል የፓን አፍሪካዊነት እርሾነት (…) “አድዋ የደም ግብር ነው፤ አበው የለኮሱት ቀንዲልአድዋ የአፍሪካ ዱካ ነው፤ አበሽ የከተበው ፊደልላጥፋህ ቢሉት መች ይጠፋል፤ ጠላት በልቶ ያፈራ ተክልለዛሬም ታሪክ ነው፣ ‘ነገም ሌላ ቀን ነው’ ለሚል…”(ከደራሲና ጋዜጠኛ ነብይ መኮነን ‘ስውር ስፌት’ ከተሰኘው የግጥም መድብል የተቀነጨበ) የአድዋ ጦርነት ሰበብ የውጫሌ ውል ነው የሚለው ታሪካዊ ዕይታ ሰፊ ቦታ ይዟል። ዳሩ አሳማኙ የጦርነቱ መንስኤ ከውጫሌ ውል ይልቅ አፍሪካን በይፋ የመቀራመት ውሳኔ የተደረገበት በርሊን ጉባዔ ነው የሚል ምሁራዊ አተያይ አለ። ጉባዔው አፍሪካዊያንን ለዘመናት በባርነት ሲያግዙ የኖሩ አውሮፓዊያን አፍሪካዊያንን እንደ ሸቀጥ ከመጠቀም ባሻገር ሁለመና አንጡራ ሀብት ለመበዝበዝ የሜድትራኒያንን ባህር ተሻግረው አፍሪካን ለመቀራመት በ19ኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻ ላይ ያደረጉት ስምምነት ነበር። የኢትዮጵያ ዕጣም ለኢጣሊያ መንግስት ወጥቷል። አንዳንድ የታሪክ አተያዮች አጼ ዮሐንስ መተማ ላይ በተሰው በጥቂት ቀናት ልዩነት የተፈረመው የውጫሌ ውል ዳግማዊ አጼ ምኒልክ ዙፋን ከተረከቡ በኋላ ራሳቸውን እስኪያደራጁ ለጊዜ መግዣ ያደረጉት ውል እንጂ ጦርነቱ አይቀሬነት ንጉሱ መጠርጠራቸው አልቀረም ይላሉ። ለዚህ ደግሞ የአድዋ ጦርነት የተደረገው የውጫሌ ውል ከተፈረመ ከአምስት ዓመታት በኋላ መሆኑ፤ በርግጥም አድዋ ጦርነት የበርሊን ጉባዔ ውሳኔ ጦስ እንጂ የውጫሌ ብቻ አይደለም የሚለው ሃሳብ ገዥነት ይኖረዋል። የቀድሞው የደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንት ታቦ ምቤኪ የአፍሪካ ቀን በተከበረበት በአንድ ወቅት "ከአድዋ ድል 11 ዓመታት ቀደም ብሎ በርሊን ላይ በተደረገው አፍሪካን የመቀራመት ጉባዔ፤ ከአድዋ ድል ማግስት ፉርሽ ሆነ። የበርሊን ጉባዔ ውሳኔ ወደ ግጭት እንዲያመሩ አደረጋቸው። አፍሪካ ቅኝ መገዛት አለባት የሚለውን እሳቤ ኢትዮጵያ በእምቢተኝነት ተቃወመች፤ በገቢርም አሳካቸው። ከተባበሩ ማንንም ሃይል ማሸነፍ እንደሚቻል ለአፍሪካዊያን ግልጽ መልዕክት አስተጋባች" በማለት አብራርተው ነበር። ቅድመ አድዋ የኢጣሊያን ጦር አዝማች ጄነራል ባራቴሪ ምኒልክን ጉሮሮውን አንቆ ወደ ኢጣሊያ ሀገር እንስሳት ማቆያ እንደሚያመጣው ለሀገሪቷ ምክር ቤትና በጠቅላይ ሚኒስትሩ ክሪስፒ ፊት ቃል ገብቶ ነበር። ከወራት በኋላ በተደረገው የአድዋ ጦርነት ግን ነገሩ የተገላቢጦሽ ነበር። የኢጣሊያ ወራሪ ጦር አድዋ ላይ የሽንፈት ካባ ተከናንቦ ተመለሰ። ጀኔራል ባራቴሪም ‘ጽድቁ ቀርቶ በቅጥ በኮነነኝ’ እንዲሉ በጦርነቱ ተዋርዶ የጀኔራል መኮነንነት ማዕረጉ ተገፎ የተጠያቂነት ፍርድ ተፈረደበት። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የታሪክ ኤምሬትስ ፕሮፌሰሩ ባህሩ ዘውዴ በአንድ ወቅት የአድዋ ክብረ በዓል ላይ ባቀረቡት ጽሁፍ “ጥቁር ሕዝቦች ከነጮች ጋር ያደረጓቸው ጦርነቶች ብዛት የትየሌለ ነው። አንድም ጦርነት ግን በነጮች ላይ ድል አልተጎናጸፈም፤ ከወርቃማው የአድዋ ድል በስተቀር” ማለታቸውን አስታውሳለሁ። በፕሮፌሰሩ አተያይ አድዋ አዲስ የታሪክ ምዕራፉ ሲከፍት በአንጻሩ ነባር አስተሳስብ ሰብሯል፤ የጥቁሮች የበታችነት ስሜትና የነጮች የበላይነት አስተሳስብ ለመጀመሪያ ጊዜ በአድዋ ተራሮች ግርጌ ተሽሯል። ፕሮፌሰሩ ‘ኢትዮጵያዊያን ለምን አሸነፉ’ የሚለው አመክንዮ ሲፈትቱም ቅድመ አድዋ ጦርነቶች ሁሉም ኢትዮጵያዊ ያለልዩነት ህብረት መቆሙ፤ የአጼ ምኒልክ ዲፕሎማሲያዊ ጥረት እንዲሁም በጦርነቱ ወቅት የነበረው የኢትዮጵያዊያን ታክቲካዊ የበላይነት እንደሆነ ይገልጻሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐቢይ አህመድ በአንድ ወቅት “ታሪክን ለሚመረምር ትውልድ ዓድዋ ውስጥ ሕልውናን አፅንቶ የመኖር፣ ዓድዋ ውስጥ ዲፕሎማሲ፣ ዓድዋ ውስጥ ወታደራዊ ስትራቴጂ፣ ታላቅ ውስጣዊ የሕዝቦች ኅብረትና አንድነት፣ ጥበብና ተግባቦት፣ ፍቅርና መስጠት፣ ክብርና ጀግንነት ሞልቶና ሰፍቶ የነበረ መሆኑን እናያለን” ብለው ነበር።የአድዋ ድል ቱርፋቶች መልከ ብዙ፣ ቀለመ ደማቅ፣ አድማስ ዘለል ናቸው። አድዋ አገራዊ፣ አህጉራዊና ሉላዊ እሳቤን ለውጧል። በዚህ ጽሁፍ ግን የአድዋ ድል ቱርፋትን ከፓን አፍሪካዊነት አተያይ እንቃኛለን። አድዋ ድል ከኢትዮጵያዊያን ባለፈ ለለቀረው አፍሪካ፣ ሰፋ ሲልም ለመላው ጥቁር ሰብዓ ዘር ምን ፈየደ፤ ምንስ አተረፈ፣ ለኋላው ፓን አፍሪካዊነት ምን አበርክቶ ነበረው የሚሉ ተጠየቆች ሲፈተኙ ለዛሬዋና ለነገዋ አፍሪካ የሚበጁ ቁም ነገሮችን ነቅሶ ማውጣት ይቻላል። የአሜሪካው ሞርጋን ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስ ተመራማሪው ዶክተር ጌታቸው መታፈሪያ የአድዋ ድል “አንድም ቅኝ ገዥዎች ኃያልነታቸው በአፍሪካዊያን እንደሚፈተን የተገነዘቡበት፤ ሁለትም የአፍሪካ ዳያስፖራዎች የተስፋ ስንቅ የታጠቁበት ነው። ባርነት፣ ጭቆና፣ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ብዝበዛዎች እልባት እንዲያገኙ ደወል አቃጭሏል። ልክ ዳግማዊ ምኒልክ ኢትዮጵያዊያንን ካለአንዳች ልዩነት አሰባስበው ጠላትን ድል እንደነሱት ሁሉ አርቆ አሳቢ አመራር ካለ አፍሪካዊያን እኩልነት፣ ፍትሕና የህልም እንጀራ የሆነባቸውን ሁለንተናዊ አህጉራዊ ሠላም ማግኘት እንደሚችል ወኔ ቆሰቆሰባቸው” ብለዋል። ዕውቁ የኢትዮጵያ ታሪክ ተመራማሪው ፕሮፌሰር ሪቻርድ ፓንክረስት “የአድዋ ድል ዜና በአውሮጳ ኃያላን ዘንድ የጦር አደጋ ጋረጠ፤ ሮምን በመሰሉ የአውሮጳ ከተሞች የፖለቲካዊ ቀውስ ምጽዓት ቀረበ፤ የእንግሊዛዊያንን ሸውራራ እሳቤም በአንድ ሌሊት ቀየረ” ይላሉ። እንደ ፕሮፌሰር ሪቻርድ ፓንክረስት ጥናት አድዋ ከትግል ባሻገር በደቡብ አፍሪካ፣ በላቲን አሜሪካ ‘ኢትዮጵያዊነት’ የሚል ሃይማኖት አስተምሮ እንቅስቃሴ ያስጀመረ ታሪካዊ ከስተትም ነው። በአድዋ ድል ማግስት ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ ስም አያሌ አብያተ- ክርስቲያናት መታነጻቸውን ይዘረዝራሉ። ለአብነትም የተባበሩት ኢትዮጵያ የአፍሪካ ቤተ ክርስቲያን፣ የኢትዮጵያ ተልዕኮ በደቡብ አፍሪካ፣ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቤተ ክርስቲያን በደቡብ አፍሪካ፣ የቅዱስ ፍሊፕ ቤተ ክርስቲያን በደቡብ አፍሪካ፣ የኢትዮጵያ የምህላ ቤተ ክርስቲያን በደቡብ አፍሪካ እና የኢትዮጵያ ሰብዓ-ገነት የእግዚአብሄር መመስገኛ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን የሚሉት ይገኙበታል። በተመሳሳይ የሚቺጋን ዩኒቨርሲቲ የታሪክ ፕሮፌሰር ሃሮልድ ማርክስ “ለጥቁር ዳያስፖራዎች የኢትዮጵያ ድል ጮራ የወቅቱ ክብርና ለነጋቸው የይቻላል መንፈስ ያስታጠቃቸው ልዩ ክስተት ሆነም” ይላሉ። ምዕራባዊያኑ በጥቁሮች ላይ ለዘመናት ያሳደሩትን ጥላቻ፣ ዘረኝነት፣ ንቀት እንዲያጤኑ፤ ማድረጉን ይጠቅሳሉ። በኒውዮርክ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስ ተመራማሪው ፕሮፌሰር መስፍን አርዓያ በበኩላቸው አድዋን ልዕለ አውራጃዊ ምልከታ፣ ልዕለ ዘውግ አስተሳስብ የታየበት የጋራ ነጻነት ዓርማ ሲያደርጉት፤ ዕውቁ የታሪክ ሰው ፕሮፌሰር ላጲሶ ጌታሁን ድሌቦም አድዋን 'ኢምፔሪያሊዝምን ያሸነፈ ድል' በማለት ገልጸውታል። ‘የአድዋ ጦርነት’ በተሰኘው መፅሀፋቸው የሚታወቁት ፕሮፌሰሩ ሬሞንድ ጆናስ አንዳንድ የምዕራባዊያን አገራት የአድዋን ድል ለማንኳሰስ ቢሞክሩም ሙከራው ወንዝ እንዳላሻገራቸው ይጠቅሳሉ። ‘ታሪክ የተለየ ክስተትን ይወዳል’ የሚሉት ፕሮፌሰሩ አድዋ ተለምዷዊ ጉዞ የቀየሰ፣ ነባር ንግርን የለወጠ፣ ለአፍሪካዊያን ቅኝ ተገዥዎች የራስ መተማመን ጉልበት ያጎናጸፈ፣ በአጠቃላይ አድዋን የታሪክ ዑደትን የጨዋታ ሕግ የቀየረ ዕውነታ አድርገውታል። ፕሮፌሰሩ አክለውም ከአድዋ ድል ቱርፋት ሀተታቸው አድዋ አፍሪካን በዝባዥ ወራሪ ሃይልን ያስተማረ፣ ኢ-ሰብዓዊ ድርጊቶች በመላው ዓለም በበረቱበት በዛ ወቅት አጼ ምኒልክ ለምርኮኞቻቸው ያሳዩትን ርህራሄና ህዝቡን አስተባብሮ የመምራት ብልሀተቻው የታየበት ከዚህም ባሻገር ግን ለአፍሪካውያን ብሎም ለአፍሪካ አሜሪካውያን የፓን አፍሪካ እንቅስቃሴ ምልክት እና ለፓን አፍሪካን ራዕይ አቀንቃኞች ተምሳሌት ድል መሆኑን ጠቅሰዋል። የካናዳው ማክጊል ዩኒቨርሲቲ የፍልስፍና ምሁር ዶክተር ሜማይሬ ሜናሴማይ፤ አድዋ የማይቻል መሰል እውነት በገሃድ የታየበት ሁነት ነው፤ አዲስ ፖለቲካዊ ተጠየቅ የፈለቀበት፤ ታሪካዊ አድማስ የተከፈተበትም ዕለት እንደሆነ የሌሎች ምሁራንን ሃሳብ ይጋራሉ። በኢትዮጵያ ሕዝብ ታሪክ፣ ባሕልና አወቃቀር ጥናታቸው በስፋት የሚታወቁት ፕሮፌሰር ዶናልድ ሊቨን የአድዋ ዘመቻ ድል ፍሬ ለኢትዮጵያዊያን ብቻ ሳይሆን የሚሊዮን ጥቁሮች የኩራትና ወኔ ፏፏቴ ቅርስ እንደሆነ ይገልጻሉ። አድዋ ከአፍሪካዊያን ንቅናቄ መነሻነቱ ባሻገርም ለጥቁሮች መብት ታጋዩ ማርክስ ጋርቬይ “ኢትዮጵያ እውነተኛዋ የአባቶቻችን ምድር” በማለት ለ‘የምልሰተ አፍሪካ ንቅናቄ’ ቅስቀሳው ተጠቅሞበታል። እውቅ የጥቁር መብት ተሟጋቾች የሃይቲው ቤንቶ ሲልቫን፣ የምዕራብ ኢንዲያኖች ጆሴፍ ቪታሌን፣ እንዲሁም ቡከር ዋሽንግተን፣ ኢዳ ዌልስ፣ ዲ ቦይስ ‘የጺዮን ንጉስ’ ምልክት በማድረግ ለፀረ ቅኝ ግዛትና ዘረኝነት ትግል ቀስቅሰውበታል። በቅኝ ግዛት ቀንበር ስር ከነበሩ የአፍሪካና የላቲን አሜሪካ አገራት የነጻነት ታጋዮች መካከልም የናይጄሪያው ናምዲ አዝኪዌ፣ የጋናው ክዋሜ ንኩርማን፣ የኬንያው ጆሞ ኬንያታ፣ የጀማይካው ጆርጅ ፓድሞሬ በአድዋ ድል ዜጎቻቸውን በመቀስቀስና ከጎናቸው በማሳለፍ፣ ተከታዮችን አፍርተዋል። በአጠቃላይ ድሕረ አድዋ ድል ኢትዪጵያ ውስጥ ዘመናዊነት እንዲስፋፋ፣ የባቡር፣ ስልክ፣ ትምህርት፣ ፖስታ፣ ቴሌ፣ መንገድና ሌሎች መሰረተ ልማቶች እንዲዘረጉ፤ ኢትዮጵያ የትኛውም አፍሪካዊ አገር ያላገኘውን የራሷን የፖለቲካ ኢኮኖሚ እንድትመራ አስችሏታል። ታላቁ የአድዋ ድል ዘመናዊት ኢትዮጵያን ከጥንታዊ ታሪኳ ጋር ያዋደደ፤ የጥንቶቹን አባቶቻችን ጀግንነትና ለአገር ያላቸውን ፍቅር ያስመሰከረ፣ የነጻነት አይበገሬነት ወኔን ያሳዬ፣ የህዝቦች አንድነት ህያው ማሳያ ታሪካዊ ሁነት ነው። እናም አድዋ ለ’ፓን አፍሪካዊነት’ ጉዞ መሰረት ሆኗል፤ ቅኝ ግዛት እጣፈንታ አለመሆኑን አብስሯል። በርካታ የአፍሪካ አገራት ከቅኝ ግዛት ቀንበር ሲላቀቁ ከኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ቀለማትን ተሻምተዋል። አድዋ በሌሎች አገሮች ሕዝቦች የነጻነት ትግል ተምሳሌት ሆኖ በተለይም የጥቁር ዓለም ህዝቦችን ያነሳሳ፣ የኢትዮጵያዊነት መንፈስ በዓለም አቀፍ ደረጃ እንዲቀነቀን ያስቻለ ድል ነው።ኃያላኑ የምዕራብ አገራት ኤምባሲዎቻቸውን በአዲስ አበባ ከፍተው ለኢትዮጵያ ነጻና ሉዓላዊነት ‘አሜን’ ብለው ዕውቅና ሰጥተዋል። በቅኝ ገዥዎች የአገዛዝ ፖሊሲያቸውን ጭምር እንዲመረምሩ አድርጓል። አድዋ ከድሉ ማግስት ኢትዮጵያ ሉዓላዊት አገር መሆኗ እንዲረጋገጥ እና ድንበሯን እንድትካለልም አስችሏታል፡፡ ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ መድረኮች እንድትታወቅ፣ ዝናዋ እንዲናኝና እንድትከበር ምክንያት ሆኗል፤ ለኢትዮጵያ የዲፕሎማሲ ማዕከልነት እርሾ ሆኗል። በዲፕሎማሲ ማዕከልነት ረገድ ኢትዮጵያ የአፍሪካ ሕብረት መቀመጫ ትሆን ዘንድ አድዋ ወሳኙ እርሾ ነበር። ቅኝ ያልተገዛች ብቸኛዋ አፍሪካዊት ሀገር፣ ለተቀረው አፍሪካ የነጻነት ትግል ፋና ወጊ እንድትሆን በማድረጉ ትልቅ ሚና ነበረውና!! አፍሪካ ሕብረት እና ፓን አፍሪካዊነት የአፍሪካ አንድነት ድርጅት በ1955 ዓ.ም በ32 ሃገራት አባልነት ተመሰረተ። በቅርቡ በአፍሪካ ሕብረት ቅጥር ግቢ የመታሰቢያ ሃውልት የቆመላቸው (በ32ኛው የሕብረቱ መሪዎች ጉባኤ ወቅት) ቀዳማዊ አፄ ሃይለስላሴና ካቢኒዎቻቸው ለአፍሪካ አንድነት ድርጅት መመስረት ትልቅ ሚና ነው። ሕብረቱ ንጉሰ ነገስቱ ለአፍሪካ ነፃነትና አንድነት ላደረጉት ድጋፍና ለሕብረቱ መመስረት ለተጫወቱት ሚናን ታሳቢ በማድረግ መታሰቢያ ሐውልት አቁሞላቸዋል።የአፍሪካ ሕብረት የአህጉሪቷ ሁለንተናዊ ጉዳይ የበላይ ጠባቂ ነው። የፓን አፍሪካዊነት ውጤት የሆነው ይህ ተቋም ካሉት ተልዕኮዎች መካከል አህጉራዊ ሰላም፣ ፀጥታና ደህንነት ማረጋገጥ ዕድገትና ብልጽግናን ማበረታታት ነው። በእስካሁኑ እርምጃው ለአህጉሪቷና ሕዝቦቿ ሁለንተናዊ ደህንነትና ልማት አበርክቶቱ የሚተቸው ሕብረቱ በቅርብ ዓመታትም አፍሪካን ወደ በለጸገች አህጉር ለማሸጋገር የ2063 አጀንዳ ነድፎ ጉዞ መጀመሩ ይታወቃል። ይህን ሕልም ዕውን ለማድረግ “የሰላምና ደህንነት መዋቅሩን በበላይነት መምራት ይገባዋል” የሚሉ ወገኖች ግን ሕብረቱ ከአፍንጫው ሥር ያለውን ክፍለ አህጉራዊ ሰላምና ደህንነት መምራት ተስኖታል በማለት ይሞግታሉ። “ደጅ አስከባሪነቱን ተነጠቀ?” እንዴ ሲሉም ይጠይቃሉ።በአፍሪካ ጸጥታና ደህንነት ለማረጋገጥ መሪዎቹ በማህበረሰባቸው ውስጥ የፖለቲካን መነጣጠል ያጠበበ አካባቢ መፍጠር እንዳለባቸው ምሁራን ይመክራሉ። የምርጫ ኮሚሽኖችን በራስ ፍላጎት መቀየድ፣ በፓለቲካዊ ሐሳብ ልዩነቶች ሁሉን ማግለል ለአምባገነን መሪዎች መፈጠር ምክንያት ይሆናል። እናም በአህጉሪቷ የግጭት መንስኤ የሚያጠኑ ጠንካራ ተቋማት መገንባት አካታች ዴሞክራሲያዊ ምህዳር በመፍጠር አህጉራዊ ቁልፍ ጉዳዮችን ዕልባት ከተበጀላቸው የ2063 የአህጉራዊ መዋቅራዊ ሽግግር አጀንዳ ማሳካት ይቻላል። እናም የአፍሪካ መንግስታት ከህዝብ ጋር በተዋዋሉት ፖለቲካዊ ውል መሰረት በቅድሚያ መታደስ ያሻቸዋል። የወቅቱ ነባራዊ ሁናቴ የአፍሪካ ሕብረት ጸጥታና ደህንነቱን በበላይነት የመቆጣጠር ተስፋ ፓን አፍሪካን እንደ አካል ከመጠየቅ በላይ ይጠጥራል። የመሪዎች ጉባዔ እና ፓን አፍሪካዊነት የዘንድሮው የአፍሪካ ሕብረት የመሪዎች ጉባዔ "የአፍሪካ ነፃ የንግድ ቀጣና ስምምነት ትግበራን ማፋጠን" በሚል መሪ ሀሳብ የካቲት 11 እና 12 በአዲስ አበባ ተደርጓል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ አማካሪ አምባሳደር ታዬ አፅቀሥላሴ ስለዘንድሮው ጉባዔ በሰጡት ማብራሪያ ኢትዮጵያ ውስጣዊ ችግር ወጥታ ጉባዔውን በስኬት መስተናገዷ ብቻ ሳይሆን በሰሜን ኢትዮጵያ የነበረው ጦርነት የተፈታበት መንገድ ኢትዮጵያ አሁንም የአፍሪካን ችግር በአፍሪካ የመፍታት አርዓያነቷን ያሳዬ አጋጣሚ መሆኑን ጉባኤው በአድናቆት አውስቶታል። የአፍሪካ ሕብረት ኮሚሽን የፖለቲካ ጉዳዮች፣ ሰላም እና ፀጥታ ዘርፍ ኮሚሽነር አምባሳደር ባንኮሌ አዲዎዬ በዘንድሮው መሪዎች ጉባዔ በኢትዮጵያ ለተደረሰው የሰላም ስምምነት ትልቅ አድናቆት የተቸረ እንደነበር ገልፀዋል። የኢትዮጵያ የሰላም ሂደት ተሞክሮ በ2063 የአፍሪካ የልማት አጀንዳ ውስጥ አንዱ በሆነው የተኩስ ድምፅ የማይሰማበት አፍሪካን ዕውን የማድረግ ግብ ማሳያ መሆኑንም እንዲሁ። ኢትዮጵያ ተመራጭ የዲፕሎማሲ ማዕከል መሆኗን ያሳየችበት፣ በአንዳንድ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ይሰራጩ የነበሩ የተዛቡ ዘገባዎች ትክክለኛ መልክ የያዙበት እንደነበር በመግለጫው ተወስቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ በመሪዎቹ ጉባኤ የመክፈቻ ንግግራቸው ከ60 ዓመታት በፊት የአፍሪካን ትብብር ለማረጋገጥ የአፍሪካ አንድነት ድርጅትን የመሰረቱ ቀደምት አፍሪካውያንን ራዕይ አድንቀው የአፍሪካን መፃኢ ዕድል ብሩህ ለማድረግ ከቀደምት አባቶች አንድነት መማር እንደሚያሻ የቀዳማዊ አፄ ኃይለስላሴን ንግግር አውስተው ነበር። ኢትዮጵያ የአየር ንብረት ለውጥን ጨምሮ የአህጉሪቱን ፈተናዎች በአፍሪካዊ ትብብር መቋቋምና መፍታት እንደሚቻል የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብርን ጠቅሰዋል። በተባበሩት መንግስታት የፀጥታው ምክር ቤት አፍሪካ ቋሚ መቀመጫ እንድታገኝ መጠየቃቸውና የዓለም አቀፉን ሚዲያ የተንሸዋረረ አተያይ ለመቀልበስ አፍሪካ አቀፍ ሚዲያ ማቋቋም እንደሚያስፈልጋት መጠቆማቸው ኢትዮጵያ ለፓን አፍሪካኒዝም ያላትን ቁርጠኝነት የሚያሳይ እንደሆነ አምባሳደር ታዬ ያነሳሉ። ይህ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጰያ የአፍሪካ አመራር ልህቀት አካዳሚ መገንባቷ፣ ዘንድሮም ለመጀመሪያ ጊዜ የፓን አፍሪካ ጉባዔ ማዘጋጀቷ፣ የፓን አፍሪካ ወጣቶች ጉባዔ መመስረት እንዳለበት መጠየቋም ሌላው የፓን አፍሪካዊነት መሪነቷን አሁኑም ማስቀጠሏን ማሳያ እንደሆነ አምባሳደር ታዬ ጠቅሰውታል። የአፍሪካ ሕብረት ኮሚሽን የፖለቲካ ጉዳዮች፣ ሰላም እና ፀጥታ ዘርፍ ኮሚሽነር አምባሳደር ባንኮሌ አዲዎዬ አፍሪካ የሰላምና ፀጥታን በዘላቂነት ለማረጋገጥ በመንግስታቱ ድርጅት በኩል በቂና ተመጣጣኝ የፋይናንስ ድጋፍ እንደምትሻ፣ የሰላም ማስከበር ስምሪቶች ስኬታማነት ፋይናንስና በጀት ጉዳይ ትኩረት እንዲሰጠውና እንደ ፀጥታ ምክር ቤት አፍሪካም የራሷ አቅሙ የጎለበተ ተቋም መገንባት እንደሚጠበቅባት፣ መፈንቀለ መንግስትን ጨምሮ ኢ-ሕገ መንግስታዊ አካሄዶችን ህብረቱ አሁንም በፅኑ እንደሚያወግዝ ጠቁመው ነበር። በአፍሪካ ግጭት አፈታት ሂደቶች ጥበብና ብልሃት ያላቸውን አፍሪካዊ ወጣቶችን ጨምሮ ሁሉንም ህብረተሰብ ክፍል ማሳተፍ፣ አሳቢያንንና ምሁራንን ጥምረት በመፍጠር ተግባርና ንድፈ ሀሳብን በማጣጣም ውጤታማ ስራ ማከናወንና ዲፕሎማሲያዊ ስራን ማፋጠን እንደሚያም እንዲሁ። በተመሳሳይ ከኢኮኖሚ አንጻር የአፍሪካ ሕብረት ኮሚሽን የመሰረተ ልማትና ኢነርጂ ኮሚሾነር ዶክተር አቡ ዘይድ አማኒ ደግሞ በሃይል፣ በትራንስፖርትና በዲጂታላይዜሽን ረገድ አፍሪካን እድገት ለማሳለጥ ስርዎችን አንስተዋል። ለአብነትም በአፍሪካ ሁለንተናዊ ዕድቷን ለማረጋገጥ አፍሪካ አቀፍ አንድ የኤሌክትሪክ ኃይል ገበያ እንዲኖርም ፍኖተ ካርታ መቀረፁን፣ ለአፍሪካዊያን ትስስር ለማሳለጥ በትራንስፖርት ዘርፍም በ35 ሀገራት የአንድ የአየር ትራንስፖርት ገበያ መፈጠሩን፤ በዲጂታላይዜሽን በኩልም በሁለም መስክ አፍሪካ አቀፍ የጋራ ገበያ እንዲፋጠን የሚያስችሉ ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑን ጠቅሰዋል። እነዚህ ተግባራትም ለአፍሪካ ነፃ የንግድ ቀጣና ትግበራን ለማፋጠን የሚኖራቸውን ሁነኛ አስተዋጽኦ አብራርተዋል። በጉባዔው መዝጊያ ላይ የአፍሪካ ሕብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ መሃማት እና ተመራጩ የአፍሪካ ሕብረት ሊቀመንበር የኮሞሮሱ ፕሬዚዳንት አዛሊ አሱማኒ በሰጡት መግለጫ፤ በ2023 አፍሪካ ሰላምና ፀጥታ ማረጋገጥ እና የአፍሪካ ነፃ ንግድ ቀጣና ትግበራን ቀዳሚ አጀንዳ አድርገው እንደሚሰሩ ገልጸው ነበር። አፍሪካ ያላት የተፈጥሮ ሀብት ማልማትና የንግድ ትስስሯን በማጠናከር ሁለንተናዊ ልማቷን ለማረጋገጥ፣ አህጉራዊ ነፃ ንግድ ቀጣናውን ትግበራን ማሳለጥ፣ የአፍሪካ ድምፅ በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ይሰማ ዘንድ በፀጥታው ምክር ቤት አባል እንድትሆን መጎትጎትን ጠቃቅሰዋል። አፍሪካ ዘላቂ ሰላምና ፀጥታ ለማረጋገጥ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እየሰጠ ያለው የገንዘብ ድጋፍ ኢ-ፍትሃዊነት መስተካከል እንዳለበትም የሰራ ኅላፊዎቹ በተደጋጋሚ አንስተዋል። አፍሪካ ለነገዋ የአድዋ ድልን ፓን አፍሪካዊነት እርሾ ብትጠቀምስ ኢትዮጵያ ለአፍሪካና ለመላው ጥቁር ሕዝቦች የነፃነት ቀንዲልነቷ በታሪክ መዛግብት ሰፍሯል። ለአፍሪካና ለጥቁር ሕዝቦች ታሪክና ሥልጣኔ፣ ቅርስና ባህል፣ ነጻነትና መብት ያደረገችውን ተጋድሎ ጉምቱ ፓን አፍሪካዊያኑ ይስማሙበታል። ከደቡብ አፍሪካው የነጻነት ታጋይ ኔልሰን ማንዴላ እስከ ኦሊቨር ታምቦና ታቦ ምቤኪ፣ ከዚሙባቡዌው ፕሬዚደንት ሮበርት ሙጋቤ እስከ ሴኔጋላዊው ሴዳር ሴንጎር፣ የኬኒያው ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬኒያታና ሌሎችም የአፍሪካ መሪዎች ኢትዮጵያ ‘‘የአፍሪካ እናት” ሲሉ ደጋግመው ገልጸዋታል። ኔልሰን ማንዴላ የነጻነት ረጅሙ ጉዞ (Long Walk to Freedom) በተሰኘ ግለ ታሪካቸው ‘‘ኢትዮጵያ በልቤ ውስጥ ሁልጊዜም ልዩ ቦታ አላት፤ የፈረንሳይን፣ እንግሊዝንና አሜሪካንን በጥምር ከምጎበኝ ወደ ኢትዮጵያ ሄጄ ኢትዮጵያን መጎብኘት የበለጠ ይስበኛል፣ ትልቅ ደስታንም ይሰጠኛል” ብለዋል። ኢትዮጵያ የአፍሪካ የታሪክና የሥልጣኔ መሠረት ናት ብለው ያምናሉ። የቀድሞ የኬንያ ፕሬዚዳንት እሁሩ ኬኒያታ በጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢህ አህመድ በዓለ ሲመት ወቅት ‘‘ኢትዮጵያ የአፍሪካ እናት’ ብለዋታል። የኡጋንዳው ፕሬዚዳንት ዩዌሪ ሙሴቪኒ በአንድ ወቅት በአድዋ ድል ክብረ በዓል ላይ ተገኝተው "የአድዋ መሬት የተቀደሰ ነውና ጫማዬ ላወልቅ ግድ ይለኛል" ብለው ነበር። አድዋ የአፍሪካ ቅዱስ መሬት፣ ለቅኝ ግዛት አቀንቃኞች ሃፍረት ምንጭ እንደሆነ አስረድተው ነበር። መቀመጫውን ደቡብ አፍሪካ ሚድራድ ከተማ ያደረገው የፓን አፍሪካኒዝም ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ፎርቹን ቻሩምቢራ ምክር ቤቱ የአፍሪካ ሕብረት የሚያወጣቸውን ፖሊሲዎችና ፕሮግራሞቾ ትግበራ መከታተልና የአፈፃፀም ክፍተቶችን መጠቆም፣ የዴሞክራሲ ተቋማት ግንባታና የዴሞክራሲ ባህል ማጎልበት፣ የአፍሪካዊያን ድምፅ የሚሰማባቸውን የጋራ መድረኮች ማመቻቸትና ሀሳብ የማንሸራሸር ዕድል በመፍጠር የተሰበሰቡ ምክረ ሀሳቦችን ለሕብረቱ አስፈፃሚ አካል የማቅረብ ተልዕኮ ይዞ እንደሚሰራ ይገልጻሉ። የአፍሪካ አንድነት ድርጅት በአውሮፓዊያኑ 1963 ሲቋቋም ዋናው ዓላማው ፖለቲካዊ ትብብር እንደነበር ገልፀው፣ አሁናዊ አፍሪካውያን ግን ከፖለቲካው ባለፈ በመካከላቸው ኢኮኖሚ ትስስር እንደሚያስፈልጋቸው ይጠቅሳሉ። ለዚህ ደግሞ ከቅኝ ገዥዎች አዕምሯዊ እስር ቤት ወጥተው በፖን አፍሪካዊነት እሳቤ መራመድ እንደሚገባቸው አንስተዋል። ይሄውም የአፍሪካ ሀገራት ከቀድሞ ቅኝ ገዥዎቻቸው ጉያ ከመርመጥመጥ፣ ባህልና ኩራታቸው ከቅኝ ገዥዎቻቸው እሳቤ ከመቅዳት በበይነ አፍራካ አካሄድ፣ በፓን አፍሪካዊነት መርህ ሊንቀሳቀሱ እንደሚገባ ያነሳሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ በፓን አፍሪካ ፎረም ላይ ባደረጉት ንግግር የአፍሪካ አመራር ልህቀት አካዳሚ በአፍሪካ ወጣት መሪዎችን ለማፍራትና ለፓን አፍሪካዊነት መጠናከር ዐይነተኛ ሚነ እንዳለው ጠቅሰው፤ ኢትዮጵያም ለፓን አፍሪካዊነት ማንሰራራት የነበራትን ታሪካዊ የመሪነት ሚና አሁንም አጠናክራ እንደምትቀጥል አረጋግጠው ነበር። ፎረሙ የፓን አፍሪካ መንፈስ እና የአፍሪካ አንድነትን እንደ አዲስ ትንሳዔው እንደሚያበስርም እንዲሁ። ሀገራት ከሰው ሰራሽ መልክዓ ምድራዊ የወሰን ሃሳብ መስመሮች፣ ከርዕዮተ ዓለም አጥሮች ወጥተው የተባበረች እና የበገለፀገች አፍሪካን ዕውን ለማድረግ አጀንዳ የሚቀርጽ፣ ተሻጋሪ ሃሳብ የሚያፈልቅ ችግር ፈች አፍሪካዊ ትውልድ መገንባት አስፈላጊ መሆኑንም ጠቅሰዋል። የቀድሞ የደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንት ታቦ ምቤኪም የቀጣይ አፍሪካ መጻዒ ዕድልን በአድዋ ድል እርሾዎችን ተጠቅሞ መወሰን እንደሚያስፈልግ፣ የጥቁሮች አኩሪ ታሪኮችን ለትውልድ ማስተማር፣ ወጣቱን በፓን አፍሪካዊ ቅኝት መቅረጽ እንደሚያስፈልግ ይጎተጉታሉ። የአድዋ የኢትዮፐያ ትንሳዔ የአፍሪካ ትንሳኤ መሆኑን የገለጹትም ለዚህ ነው። “ኢትዮጵያዊያን እንዳደረጉት መላ ህብረተሰቡን ካንቀሳቀስን እናሸንፋለን። ግን ምን ያህሎቻችን የተማርን ሰዎች ስለ አድዋ እና ኢትዮጵያ ታሪክ እናውቃለን። በ2004 ሃይቲ 200ኛ 'ዓመቷን የነጻነት ቀኗን አክብራ ነበር። የሃይቲ ዜጎች ከአፍሪካ በባርነት የተወሰደዱ ሰዎች ናቸው። ሶስት ግዛተ አጼዎችን /ስርዓት መንግስታትን/ አሸንፈዋል። የብሪታኒያን፣ ስፔን እና በመጨረሻም ፈረንሳይን ሶስት ስርዓተ መግስታትን ያሸነፉ ጥቁሮች ታሪክ ነውና። ይህን ታሪክ መተረክ አለብን። በ18ኛው ክፍል ዘመን የሃይቱ፣ በ19ኛው ክፍለ ዘመን የአድዋና በ20ኛው ክፍለ ዘመን የደቡበ አፍሪካ አፓርታይድ ትግል የተገኙ ድሎች ታሪክ መንገር አለብን። እርስ በርስ የተሳሰሩ የአፍሪካዊያን የነጻነት ታሪኮች ናቸው። ትልቁ እንደ አህጉር ያለብን ከፍተት እኛ አፍሪካዊያን ወጣቶች ስለራሳቸው እንዲያውቁ እና እንዲነሳሱ ማስቻል ላይ ነው። ስለራሳቸው እንድንኮራና ስለማንነታቸው ያላቸው ስሜት በማነሳሳት አፍሪካዊያን ወጣቶች አህገሪቱ ሁለንተናዊ ሽግግር እንድታመጣ ማስቻል ይገባል። አድዋ ተጠቂዎች ሳይሆን አሸናፊዎች እንደምንሆን አሳይቶናል። አድዋን መዘከር የሚያስፈልገውም ለዚህ ነው" ነበር ያሉት።
የካቲት - የድልና ገድል ወር
Feb 28, 2023 197
(አየለ ያረጋል) በየክፍላተ-ዓለሙ ዓመታት በወራት ሲመነዘሩ የራሳቸው መልክና መገለጫ ይኖራቸዋል። እንደየንፍቀ ክበቡ ወቅቶች የራሳቸው ጸባይ፣ ክዋኔ፣ ትውስታና ትዕምርት ይቸራቸዋል። ኢትዮጵያ ብቸኛዋ ባለ13 ወር ጸጋ ናት። ከጎርጎሮሳዊያኑ የዘመን ቀመርም ሰባት ዓመት ከስምንት ወራት ልዩነት አላት። በባሕር ሃሳብ ምሁራን የኢትዮጵያን ወቅቶች መጸው(መኸር)፣ ሐጋይ(በጋ)፣ ፀደይ(በልግ) እና ክረምት በሚል አራት ወቅቶችና አውራኅ ይከፍሉታል። ሁሉም አውራኅ፣ እያንዳንዱ ወራት በራሳቸው ተፈጥሯዊና ባህላዊ ቀለማትን ይጎናጸፋሉ። የወራቱ ቅላሜና ሕብርነት ልዩ መልክዓ-ኢትዮጵያን ይፈጥራል። ከዘመን መባቻው መስከረም እስከ ማዕዶተ-ዘመኗ ጳጉሜን ወራቱ በሰማይና በምድሩ ተፈጥሯዊ፣ ባህላዊና መንፈሳዊ ውቅራቸው ግላዊ ገጽታ ይነበብባቸዋል። የኢትዮጵያ ወራት ስያሜ ከመልክና ግብራቸው ይመነጫል። እናም አገር በወራት፣ ወራትም በቀለማት ይገለጻሉ። ከባህላዊና ተፈጥሯዊ መልክና ውቅራቸው ባሻገር ግን ስምና ግብራቸው የሚጣጣሙም አሉ። አንዳንድ ወራትና ቀናት የአገራትን ዕጣ ፈንታ ይወስናሉ፤ ታሪክ ይቀይራሉ፤ ዘመን ተሻጋሪ አሻራ አሳርፈው ሲያልፉ በትውልድ ይዘከራሉ። ከሁሉም ወራት ግን ከታሪካዊ ሁነቶች አንጻር የካቲት ልዩ ገጽታ አለው። አሁን ወቅቱ በጋ ወይም ሐጋይ ነው። ሐጋይ ከታኅሣሥ 26 እስከ መጋቢት 25 ሦስት የበጋ ወራትን ይሸፍናል። ወርኅ የካቲትንም የሐጋይ አውራኅ ደማቁ ገጽ ነው። በኢትዮጵያ ታሪክና ፖለቲካ ውስጥ ወርኅ የካቲትን ያክል በየታሪክ ህዳጉ የኢትዮጵያን ዕጣ ፈንታ የወሰነ ወቅት ያለ አይመስልም። የካቲት የበጋ ወርኅ አልፎ የበልግ ጊዜ መግቢያ ነውና የቋንቋ ሊቃውንቱ 'የካቲት'ን ስያሜ 'የመከር ጫፍ መካተቻ፤ የበልግ መባቻ " ይሉታል። የመኸር ምርት የሚከተትበት ነው። በኢትዮጵያ ዘመን ስሌትም መንፈቅ ዓመት ወይም ስድስተኛው ወር ነው። ወርኅ የካቲት በመካከለኛው ዘመን ዝነኛውን ንጉስ አፄ ሠርፀድንግልን፣ የአድያምሰገድ ኢያሱን ልጅ ዳግማዊ አፄ ዳዊት(አድባር ሰገድን)፣ “የዘመናዊት ኢትዮጵያ ጠንሳሽ ናቸው” የሚባሉትን አፄ ቴዎድሮስንና ንግስት ዘውዲቱን አንግሷል። ከጦረኞቹም ግራኝ አህመድን፣ አፄ ሚናስን፣ እቴጌ ጣይቱን፣ እቴጌ መነንን፣ ንጉስ ወልደጊዮርጊስን፣ ራስ ደስታ ዳምጠውን፣ ራስ አሉላ እንግዳን እና ሌሎች የዓድዋ ብሔራዊ የጦር ጀግኖችን አሳርፏል። በሌላ በኩል በኪነ-ጥበብ መስክ ደግሞ ወርኅ የካቲትን ያህል የሞት ዶፍ የወረደበት ወቅት እንደሌለ ብዙዎቹ ይስማማሉ። ለአብነትም ሞገደኛው ብዕረኛ አቤ ጉበኛ እረፍት የካቲት 2፣ ስብሐት ገብረእግዚአብሔር የካቲት 12፣ ጸጋዬ ገብረመድህን የካቲት 18፣ ማሞ ውድነህ የካቲት 23፣ እንዲሁም ተወዳጁ ደራሲና ጋዜጠኛ በዓሉ ግርማ እንደወጣ የቀረው የካቲት 24 ነበር። የካቲት በርካታ የምንኮራባቸው ሰዎች የተወለዱበትና በሞት ያጣንበትም ወር ነው። የካቲት ታላቅ የሰማዕትነት ወር ነው፤ በ1929 ዓ.ም 30 ሺህ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች በጅምላ በአካፋና በዶማ በግፍ የተጨፈጨፉት በወርኅ የካቲት ነው። በሌላ በኩል ኢትዮጵያ የጣሊያን ወራሪን በማሳፈር ለጥቁር ሕዝቦች ቀንዲል የሆነውን የዓድዋ ድል የተቀዳጀችው በየካቲት መገባደጃ ወቅት ነበር። ከነገ በስትያ ለ127ኛ ጊዜ የሚከበረው መልከ-ብዙው ዓድዋ ድል፤ የካቲት 23 ቀን 1888 ዓ.ም ተከውኗል። በዚያች ተዓምረኛ ዕለት በዓድዋ ተራሮች መንደር መድፎች አጓርተዋል፤ መትረየሶች አሽካክተዋል፤ እሳት ወርዷል፤ ጥይት ዘንቧል፤ ጎራዴ ተመዟል፤ ጦር ተሰብቋል። በጥቅሉ የክቡር ሰብዓ ዘሮች ደም ተገብሯል። የዓድዋ ድል ህያውነት፣ እንቆቅልሽነት፣ አድማስ ዘለል ታሪክነት፣ የዓለም ነፀብራቅነት፣ አፍሪቃዊነት፣ ኢትዮጵያዊነት ተዘርዝሮ አያልቅም፤ በዓድዋ ጦርነት የተመዘገቡ የይቅርታ፣ የፍቅርና የርህራሄ እሴቶች ከጥቁር ሕዝቦች ድልነት አሻግረው ለእያንዳንዱ ሰው ድል አድርገውታል። ዶክተር ተሻገር ሽፈራው ‘የነፍስ ርችቶች’ በተሰኘችው የግጥም ስብስብ መጽሐፉ ከቋጠራቸው ስንኞች መካከልም በዓድዋ 100ኛ ዓመት ክብረ በዓል የግጥም ውድድር ያሸነፈበት ረዥምና ድንቅ ግጥሙ ነው። ከዚህ ግጥም ስንኞች መዘን ብንመለከት ገጣሚው ዓድዋ የአፍሪካዊያን ሁሉን አቀፍ ድል ለመግለጽ የቀለም፣ የአንደበት ብራና ወኔ እንዳጣባት ገልጾ፤ ለዓድዋ መጮኽና መዘከር እንደሚገባ ያነበንባል። (…) የታሪክ ፋኖ ዱካው – ሁሉን ችሎ መች ሊያተርፈው በምን ቀሰም፣ በምን ቀለም – በምን ብራና ሊከትበው (…) ሰው-አዊ ምስጢራችንን – በምን አቅሙ ሊገልጸው እኛው ጮኸን – ካልዘከርነው ካልተናገርነው …" ይላል። ከየካቲት ድሎች ዓድዋ ይድመቅ እንጂ ቅድመ-ዓድዋም ሆነ ድኅረ-ዓድዋ ጦርነት ደማቅ ድሎች ተመዝግበዋል። ለምሳሌ ኢትዮጵያ በወርኅ የካቲት የግብጽን ወረራ በጉራ፣ የሶማሊያ ጦርነትን በካራማራ፣ ድል ተቀዳጅታለች። የካቲት 12 ጭፍጨፋ እና የካቲት 23 የዓድዋ ድልን ጨምሮ በኢትዮጵያ የፖለቲካ፣ የማንነት፣ የሀዘን ሁነቶችና ተፃራሪ ታሪኮችን አስተናግዷል ይኸው ወርሃ የካቲት። የ1928ቱ የጣሊያን ወረራ በሽሬ፣ በተንቤን እና በአምባራዶም የጦር ሜዳዎች የተከለከለ መርዝ በኢትዮጵያዊያን ላይ ተርከፍክፎ እንዲቃጠሉ መደረጉም የታሪክ ድርሳናት እማኝ ናቸው። ወርኅ የካቲት በኢትዮጵያ ሰማይ ሥር ታላላቅ አብዮቶች፣ ታላላቅ ድሎች ተከውነውበታል። ለኢትዮጵያ ሕልውና እንደ ክብር የደም ግብር የቀረበበት፣ በየጋራና ሸንተረሩ የትውልድ መስዕዋትነት የተከፈለበት ጊዜ ነው። የካቲት የድልና የዕድል፤ የደምና ገድል ወር ነው። አሳዛኝም፤ አስደሳችም! የካቲትና የኢትዮጵያ ታሪክ ግንኙነት ድል የተገኘበት፣ መጥፎ ጠባሳዎችንም ያተምንበት ወቅት በመሆኑ ወርኅ የካቲትን በግጥምጥሞሽ የተሞላ፤ ከኢትዮጵያ ፖለቲካ ጋር ተነጥሎ የሚታይ አይደለም። ወርኅ የካቲት ክስተቶች ዛሬም አልጠፉ። የካቲት ወር 2010 ዓ.ም በኢህአዴግ ላይ የነበሩ አመጾች የተባባሱበትና ፖለቲከኞች ከእሥር የተፈቱበት ነው። የካቲት 8 ቀን 2010 ዓ.ም ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ከኃላፊነት ለመልቀቅ ለፓርቲው መልቀቂያ ደብዳቤ ያቀረቡበት ነው። ለመሆኑ ወርኅ የካቲት የአመፅ፣ የድልና የሃዘን ታሪካዊ ገጾች ባለቤት የመሆኑ ምስጢር ምን ይሆን? የሚለውን ምሁራን የየራሳቸውን መላ ምት ያስቀምጣሉ። አንዳንዶቹ ወርኅ የካቲት አርሶ አደሩ የሚያርፍበት፣ ወንዞች ከሙላታቸው በጣም ጎድለውና ደርቀው ሰው የሚገናኝበት በመሆኑ እንዲሁም የፆም ወቅት መሆኑ የውጭ ጠላቶች አስልተው እንደሚመጡ ጠቅሰው፤ ለአብነትም በሰንበትና በፆም ወቅት የተደረገውን ዓድዋን ያነሳሉ። ሌሎቹ ደግሞ ከ80 በመቶ በላይ የሚሆነው ሕዝብ አርሶ አደር የሆነባት ኢትዮጵያ ካሏት 13 ወራት መካከል ወርኅ የካቲት ለአርሶ አደሩ ጥጋብ፣ ለመንግሥታት ደግሞ የግብር መሰብሰቢያ ወር በመሆኑ ነው ይላሉ። ‘ግብር ገብር፤ አልገብርም’ በሚል ግብግብ የገበሬዎች አመፅ የታየበት ወር መሆኑን በማውሳት። በሌላ በኩል ወርኅ የካቲት ተማሪዎች ከአንደኛው መንፈቅ ዓመት ወደ ሁለተኛው የሚሸጋገሩበት በመሆኑ ተማሪዎችም ለንቅናቄ ያነሳሳ ወቅት መሆኑን በ1960ዎቹ የተደረገውን የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የመሬት ለአራሹ፣ የዴሞክራሲ፣ የኃይማኖትና የብሔር ጥያቄዎችን ያነሱበትና አብዮት የቀሰቀሱበት እንደነበር የሚገልጹ አሉ። ከኢትዮጵያ አልፈው እንደ ዓድዋ ያሉ ለጥቁር ሕዝቦች ትግል አብነት የሆኑ ታሪኮች የተፈጸሙበት፣ አብዮት የተካሄደበትና የኢትዮጵያ ዕጣ ፈንታ የተወሰነባቸው ክስተቶችን ያስተናገደ ወር እንደሆነ ያነሳሉ። ወርኅ የካቲት ከኢትዮጵያ አልፎ በአጠቃላይ የመብትና ነፃነት ትግሎች የተስተናገዱበት ሲሆን በአገረ- አሜሪካ ጥቁሮች ለእኩልነትና ነፃነት የታገሉበት ወቅት በመሆኑ የታሪካቸው አካል በማድረግ ያከብሩታል። ኢትዮጵያ በየካቲት ወር ካሳለፈቻቸው የድል፤ የደምና ገድል ታሪኮች ልትማር፣ ትውልዱም ታሪኩን ሊያውቅ ይገባል።
ትንታኔዎች
የአየር ንብረት ፋይናንስ-አፍሪካውያን ገፍተው ያልሄዱበት መንገድ
Feb 18, 2023 234
/በገዛኸኝ ደገፉ/ የአፍሪካ ቀንድ ከ40 ዓመታት ወዲህ ተከስቶ አያቅም የተባለለትን የድርቅ አደጋ እያስተናገደ ይገኛል፡፡ በዚህም በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች የሰብዓዊ ዕርዳታ ፈላጊ ሆነዋል። የድርቁ አደጋ የከፋበት የአፍሪካ ቀንድ ይሁን እንጂ አብዛኞቹ የአፍሪካ ሀገራት የአየር ንብረት ለውጥ አሉታዊ ተጽዕኖዎችን ተሸክመዋል። በተጨማሪም የከተሞች መስፋፋትና የከተሜነት የኑሮ ዘይቤን እያስተናገደች ባለችው አፍሪካ የኃይል እጥረት፣ በቂ የመሰረተ ልማት አውታሮች ዝርጋታ አለመኖር፣ ከገጠር ወደ ከተማ የሚደረግ ፍልሰት፣ ሥራ አጥነት ብሎም የወንጀሎች መስፋፋት አሕጉሪቱን ክፉኛ እየፈተኗት ይገኛሉ። የገጠር መሬት ምርታማነት መቀነስ ከገጠር ወደ ከተማ ለሚደረገው ፍልሰት አንደኛው ገፊ ምክንያት ሲሆን ለመሬቱ ምርታማነት መቀነስ ሰበብ ተደርጎ በዋናነት የሚጠቀሰው ደግሞ የአየር ንብረት ለውጥና የበረሃማነት መስፋፋት የሚወልዳቸው የውኃ ኃብት መቀነስና ለተከታታይ ዓመታት የሚዘልቁት የድርቅ አደጋዎች መሆናቸው ጉዳዩን ይበልጥ አወሳስቦታል። እንደ አህጉር ከ4 በመቶ ያነሰ የካርቦን ልቀት ያላት አፍሪካ 65 በመቶ የሚሆነው ህዝቧ የችግሩ ቀጥተኛ ገፈት ቀማሽ መሆን ከጀመሩ ዓመታት ተቆጥረዋል። ከዚህ ችግር ሙሉ ለሙሉ መውጣት ባይቻልም ትርጉም ባለው ደረጃ መቀነስ እንዲቻል አህጉሪቱ ያላትን የተፈጥሮ ኃብትና ወጣት የሰው ኃይል በማስተሳሰር ለውጥ ማምጣት ግድ ይላታል። በአፍሪካ የማይቀረውን የከተሞች መስፋፋትም ሆነ የህዝቦቿን የመልማትና የመለውጥ ፍላጎት ማሟላት ካለባት የአየር ንብረት ፋይናንስን የበለፀጉ ሀገራት ገቢራዊ ሊያደርጉት ይገባል። የአየር ንብረት ፋይናንስ (Climate Finance) የአካባቢ፣ ብሔራዊ ወይም ድንበር ተሻጋሪ ፋይናንስን የሚመለከት ሲሆን ከሕዝብ፣ ከግል እና ከአማራጭ የገንዘብ ምንጮች የተውጣጣ የአየር ንብረት ለውጥን ለመቅረፍ እና ለማስተካከል የሚወሰዱ እርምጃዎችን የሚደግፍ ዓለም አቀፍ ስምምነት ነው። የኪዮቶ ፕሮቶኮል እና የፓሪስ ስምምነት ደግሞ ሰፊ የገንዘብ አቅም ካላቸው አገራት አነስተኛ የኃብት አቅም ላላቸው እና ይበልጥ ተጋላጭ ለሆኑ አገራት የገንዘብ ድጋፍ እንዲደረግ የሚጠይቅ ስምምነት ነው። ስምምነቱ “የጋራ ግን ደግሞ ልዩነት ያለው ኃላፊነትና አቅም” በሚለው መርህ መሰረት ያደጉ አገሮች አዳጊ አገራትን ለመርዳት የገንዘብ ምንጮችን እንዲያቀርቡ ይጠይቃል። ፋይናንሱ የአየር ንብረት ለውጥን ለመቀነስ ወሳኝ ድጋፍ እንደሚሆን ታምኖበታል። ምክንያቱም ልቀትን በከፍተኛ ሁኔታ ለመቀነስ ላቅ ያለ የኢንቨስትመንት አቅም የሚጠይቅ በመሆኑ። በተመሳሳይ ከአሉታዊ የአየር ንብረት ተጽዕኖዎች ጋር ለመላመድ እና ተለዋዋጭ ጫናዎችን ለመቀነስ የአየር ንብረት ፋይናንስ ከፍተኛ የገንዘብ አቅም ይጠይቃል። ከጥቂት አሥርት ዓመታት በፊት በተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ተዘጋጅቶ የቀረበው የምእተ ዓመቱ የልማት ግብ ሰነድም ሆነ በቅርቡ በሚጠናቀቀው ዘላቂ የልማት ግቦች ላይ ለጉዳዩ ከፍ ያለ ትኩረት ቢሰጠውም እስካሁን ግን የፈየደው ነገር የለም። አፍሪካ የአየር ንብረት ተጽዕኖዎችን ለመላመድ ዓመታዊ 41 ቢሊየን የአሜሪካ ዶላር የፋይናንስ ክፍተት ይገጥማታል። ይህን ክፍተት ለመሙላት አዲስ አበባ እያስተናገደች ባለችው 36ኛው የአፍሪካ መሪዎች ጉባዔ ላይ የአየር ንብረት ፋይናንስ ገቢራዊ ማድረግን ቀዳሚ ትኩረታቸው መሆን እንዳለበት የአንድ ዘመቻ (ONE Campaign) አጽንኦት ሰጥቶ ምክረ ሃሳቡን ሰንዝሯል። የአፍሪካ ኅብረት እና የምስራቅ አፍሪካ የአንድ ዘመቻ ዳይሬክተር ዶሪን ኒኒናሃዝዌ የአፍሪካ መሪዎች የአየር ንብረት ለውጥን ለመላመድ ፋይናንስ ድጋፍን በማረጋገጥ የአየር ንብረት ለውጥን አስከፊ ተጽዕኖ የመቋቋም አቅም እንዲገነቡ መክረዋል። አፍሪካ ባልፈጠረችው የአየር ንብረት ለውጥ ህዝቦቿ ለከፋ ጥቃት እየተዳረጉ ይገኛሉ። ስለዚህ የአፍሪካ መሪዎች የበለጸጉ አገሮች የገቡትን የማላመድ ፋይናንስ ድጋፍ ቃል እንዲፈጽሙ ከማግባባት ባለፈ ማሳሰብ ይኖርባቸዋል ብለዋል። ይህ ማለት እኤአ ከ2020 እስከ 2025 በዓመት 100 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር የሚገመተውን ግብ የማሳካት ተግባር የሚጠይቅ ነው። ከዚህ ባሻገር በቀጣዮቹ ዓመታት በተጨመሩ መዋጮዎች የሚስተዋሉ ጉድለቶችን መፍታት እና በግብጿ ሻርም ኤል ሼክ ከተማ ባስተናገደችው COP-27 ላይ በተደረሰው ስምምነት መሰረት ለመላመድ በእጥፍ ፋይናንስን የማቅረብ ቁርጠኝነት የማቅረቢያ ዕቅድ ሊነድፉ ይገባል ነው ያሉት። የአፍሪካ አገሮች ከኮቪድ-19 ወረርሽኝ፣ ከሩሲያ-ዩክሬን ጦርነት እና ከአየር ንብረት ለውጥ ተጽዕኖዎች ጋር ሲታገሉ ቢቆዩም አሁን ላይ “አፍሪካ በአፈፃጸሙ ላይ መጠነኛ መሻሻል አሳይታለች” ብለዋል። እናም በ36ኛው የመሪዎቹ ጉባዔ የተገኙ ስኬቶች እና የጠፉ ዕድሎች እንዲሁም የድርጅቱን ዓላማዎች ለማሳካት በአየር ንብረት ፋይናንስ በጥልቀት መክረው ለተሻለ ስኬት ሊሰሩ እንደሚገባ አሳስበዋል። የዓለም አቀፍ የስደተኞች ድርጅት (IOM) ዋና ዳይሬክተር አንቶኒዮ ቪቶሪኖ በአየር ንብረት ምክንያት የሚፈጠሩ መፈናቀልን ለመግታት የተሻሻሉ የመላመድ እና የተጽዕኖ ቅነሳ ተነሳሽነት ገቢራዊ ለማድረግ በአገራት መካከል ጠንካራ አጋርነትን መፍጠር ወሳኝ መሆኑን ያሰምሩበታል። በተለይ በአፍሪካ ቀንድ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ በተፈጥሮ ሃብት ላይ ኑሯቸውን መሰረት ባደረጉ ህዝቦች ላይ አውደ-ተኮር መላመድ እና የመቋቋም አቅም ግንባታ መፍጠር ይገባል። ለዚህ ደግሞ መላመድን የሚደግፉ ፋይናንስ ለማግኘት የሚረዱ መመሪያዎች ይበልጥ የተፍታቱ መሆን ይኖርባቸዋል ሲሉ ቪቶሪኖ ይሞግታሉ። ከ 36ኛው የአፍሪካ ኅብረት የመሪዎች ጉባዔ በተጓዳኝ በተካሄደው ከፍተኛ የውይይት መድረክ (High-Level Forum) ላይ ዳይሬክተሩ እንዳሉት በሻርም ኤል ሼክ በተካሄደው የአየር ንብረት ለውጥ ጉባዔ መላመድን፣ መከላከልን እና ዝግጁነትን ለማሻሻል ዓለም አቀፍ ትብብር ማጎልበት ልዩ ትኩረት መሰጠቱን አውስተዋል። የመንግሥታቱ ድርጅት የአየር ንብረት ለውጥን አስመልክቶ ያወጣቸው የስምምነት ማዕቀፎች (United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)) በርካታ ዝርዝርና ሚዛናዊ አካሄዶችን የያዙ ናቸው። ያም ሆኖ አተገባበራቸው እዚህ ግባ የማይባል በመሆኑ የሚታሰበውን ያህል ለውጥ ማምጣት ሳይችል ቀርቷል። በዚህም ቦረና ዞንን ጨምሮ በርካታ የአፍሪካ ቀንድ ህዝቦች ለከፋ የምግብ እጥረት ተጋልጠዋል። የአየር ንብረት መዛባት፣ የሙቀትና የባህር ጠለል መጨመር፣ ጎርፍ፣ ድርቅ እንዲሁም ያልተገመቱ ተፈጥሯዊ አደጋዎችን ለመቀነስ የአየር ንብረት ፋይናንስ ዓይነተኛ አማራጭ እንደሆነ ብዙዎቹ ይስማሙበታል። ዳሩ ግን አገራትን፣ አህጉርን፣ ዓለምን እንዲሁም መንግሥታዊና መንግሥታዊ ያልሆኑ ዓለም አቀፍ ተቋማትና ግዙፍ ኩባንያዎችን ያስተሳስራል የተባለለት የአየር ንብረት ፋይናንስ በቅጡ ገቢራዊ ማድረግ ባለመቻሉ የአፍሪካ ቀንድን ጨምሮ በርካታ ህዝቦች ዳፋውን ለመጋፈጥ ተገደዋል። የአየር ንብረት ፋይናንስን በመተግበር በመስኩ የተጎጂዎችን ቁጥር ሊቀንሱና የዓለምን ሥነ-ምህዳር ከተቻለ ወደ ቀድሞው ሊመልሱ አሊያም አሁን ባለበት አረጋግተው ሊያቆዩ የሚያስችሉ በርካታ አማራጮች ተግባራዊ ሊደረጉ ይገባል። ለአብነትም ለድሃ ሃገራት አርሶ አደሮች የግብርና ምርቶች ተገቢውን ዋጋ በመክፈል የአየር ንብረት ለውጥ ተጽዕኖን እንዲቋቋሙ ማድረግ ከአማራጮቹ መካከል አንዱ ተደርጎ የሚወሰድ ነው። ግዙፎቹ ዓለም አቀፍ ኩባንያዎች ለሚያስወግዷቸው በካይ ጋዞች ተመጣጣኝ የጤና ሥርዓት በመዘርጋት የታዳጊ ሃገራት ዜጎችን የጤና አገልግሎት ማሻሻል ሌላው አማራጭ ነው። የተፈጥሮ ኃብቶችን የሚጎዱ የኢንዱስትሪ ዘርፎች ተፈጥሮን በሚንከባከቡ ዘዴዎች መተካት እንዲሁም ብክለትን የሚያስቀሩ የምርት ሂደቶች መለማመድ ጥቂቶቹ የመፍትሄ አማራጮች ተደረገው የሚወሰዱ ናቸው። በፓሪስ ከተደረሰውን የአየር ንብረት ለውጥ ስምምነት ቀደም ብሎ በፈረንጆቹ 1994 ዓለም አቀፍ የአካባቢ ጥበቃ ተቋም (Global Environment Facility-GEF) COP-16 ዓለም አቀፍ ጉባዔ በኋላ በ2010 አረንጓዴ የአየር ንብረት ፈንድ (Green Climate Fund-GCF) እንዲሁም በ2001 ደግሞ ልዩ የአየር ንብረት ለውጥ ፈንድ (Special Climate Change Fund-SCCF) እና የመላመድ ፈንድ (Adaptation Fund-AF) የተባሉ ማዕቀፎች የተዘጋጁ ቢሆንም ስለጉዳዩ የሚያስረዱ ተከታታይ ስብሰባዎች ከማዘጋጀት በዘለለ ብዙ ርቀት መጓዝ ሳይችሉ ቀርተዋል። በቅርቡ በአለም ባንክ አሰባሳቢነት በኬንያ ናይሮቢ ተዘጋጅቶ በነበረው የአህጉሪቱን መሪዎች ባለሃብቶችንና ምሁራንን ባካተተውና “One Planet Summit” በተሰኘ መሰል ጉባዔ ላይም አፍሪካውያን ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር ተያይዞ የሚገጥማቸውን ችግሮች ተከላክለው ሁለንተናዊ ዕድገታቸውን እንዲያፋጥኑ ካስፈለገ የአየር ንብረት ለውጥን የሚቋቋም የምጣኔ ኃብት ፖሊሲ አዘጋጅተው መተግበር እንደሚኖርባቸው መግባባት ላይ የተደረሰ ቢሆንም አሁንም ጥያቄ ያስነሳው አፈጻጸሙ ስለመሆኑ ብዙ ተብሎለታል። ክላይሜት ፖሊሲ ኢኒሽየቲቭ የተባለ ድርጅት ይፋ ያደረገው ሪፖርት እንደሚያመለክተው አፍሪካ እንደ ፈረንጆቹ የጊዜ ቀመር ከ 2020 እስከ 2030 ባሉት አሥር ዓመታት 2 ነጥብ 8 ትሪሊየን የአሜሪካ ዶላር አሊያም በየዓመቱ ከ2 መቶ ሃምሳ ቢሊየን ዶላር በላይ የሚያስፈልጋት ሲሆን አህጉሪቱ ከዘርፉ እያገኘችው ያለው ገንዘብም ከሚያስፈልጋት 12 በመቶውን ወይም 30 ቢሊየን ዶላር ብቻ ስለመሆኑ አስነብቧል። አፍሪካ የአየር ንብረት ለውጥን ተቋቁመው ሊሰሩ የሚችሉ በርካታ ተግባራት እንዳሏት የሚያትተው ሪፖርቱ ከአየር ንብረት ፋይናንስ የሚገኘው ገንዘብ በትራንስፖርት፣ በኃይል ልማት፣ በኢንዱስትሪ ብሎም በግብርና፣ በአፈርና በደን ኃብት አጠቃቀም ውጤታማ በሆነ መንገድ ከዋለ የአህጉሪቱን የተፈጥሮ ኃብቶች መንከባከብ ከማስቻሉም ባለፈ ላቅ ያለ ፋይዳ ይኖራዋል ብሏል። ይህ ሲሆን የሥራ ዕድል በመፍጠር የሥራ አጥ ቁጥርን በመቀነስ ለአህጉሪቱ ሰላምና መረጋጋት ጉልህ አስተዋጽኦ እንደሚኖው ያስረዳል። ላለፉት ዓመታት በኢትዮጵያ ገቢራዊ እየተደረገ የሚገኘው የአረንጓዴ አሻራን የማስፋፋትና የተጎዱ አካባቢዎችን የማከም ሥራ እንዲሁም አይቀሬ የሆኑትን ከተሜነትና የማምረቻ ኢንዱስትሪዎች መስፋፋት ታሳቢ ያደረጉ የአየር ንብረት ፖሊሲዎች ተግባራዊ መደረጋቸው ለአፍሪካ ሃገራት እየፈጠረው ያለው በጎ ተጽዕኖ በግልጽ እየታየ ነው። ይህ የኢትዮጵያ ጥረት ግን በአየር ንብረት ፋይናንስ እንዲደገፍ አገራዊና የተቀናጀ አሕጉራዊ ጥረት ማድረግን ይጠይቃል። ከአጠቃላይ የአፍሪካ አገራት መካከል ደቡብ አፍሪካ፣ ኢትዮጵያ፣ ናይጄሪያ እና ግብጽ ብቻ 151 ቢሊየን ዶላር ከአየር ንብረት ንብረት ፋይናንስ ማግኘት እንደሚኖርባቸው የክላይሜት ፖሊሲ ኢኒሽየቲቭ ሪፖርቱ ይገልጻል። ለዚህ ደግሞ ኢትዮጵያ በመጭው የCOP-28 ጉባዔ የራሷንና የአፍሪካን ፍላጎት የሚያስጠብቁ የፋይናንስ ትልሞችን የመንደፍ ተሳትፎ ማድረግ ይጠበቅባታል፡፡ የ COP-27 ጉባዔ ለአፍሪካ ያስገኘውን ውጤት እና አንድምታ የአፍሪካ የአየር ንብረት ለውጥ የመሪዎች ኮሚቴ ሰብሳቢ እና አስተባባሪ በሆኑት በኬንያው ፕሬዝዳንት ሰብሳቢነት በኅብረቱ የአዲስ አበባ ጉባዔ ላይ በጥልቀት ይገመግማል ተብሎ ይጠበቃል። እዚህ ላይ ኢትዮጵያ ጥረቷን የሚያጎለብት የገንዘብ ድጋፍ ለማግኘት ጠንካራ ተሳትፎ ልታደርግ ይገባል። የአፍሪካ አገራት ገፍተው ረጅም ርቀት ያልሄዱበት የአየር ንብረት ፋይናንስ እና ሌሎች የድጋፍ አማራጮችን በፍትሃዊነትና በምክንያታዊነት በመጠቀም የአየር ንብረት ተጽዕኖን የሚቋቋሙበት ጠንካራ አቅም ሊገነቡ ግድ ይላቸዋል። በእርግጥም አፍሪካውያን መሪዎች በሚያደርጉዋቸው ስብሰባዎች በየማዕዝናቱ በድርቅ ሳቢያ ለምግብ እጦት የተዳረጉ ህዝቦቻቸውን የሚታደጉበት ሁነኛ የገንዘብ ድጋፍ የሚያገኙበትን ዘዴ ነድፈው ረጅም ርቀት ሊጓዙ ይገባል። ”
ዛሬ የሚጀመረው 36ኛው የአፍሪካ ኅብረት ጉባዔ በተለያዩ አህጉራዊ ጉዳዮች ላይ ይመክራል ተብሎ ይጠበቃል
Feb 18, 2023 201
"የአፍሪካ አህጉራዊ ነፃ የንግድ ቀጣና መቀላጠፍ" በሚል መሪ ሃሳብ የሚካሄደው የዘንድሮ የአፍሪካ ኅብረት የመሪዎች ጉባዔ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2019 ወደ ሥራ የገባውንና 1 ነጥብ 4 ቢሊየን ሕዝብ በንግድ ለማስተሳሰር የታለመውን የንግድ ቀጣና ይበልጥ ተግባራዊ ማድረግ በሚቻልበት ጉዳይ ላይ ይመክራል። በተለይም ደግሞ የጋራ የጉምሩክ ሥርዓትና ወጥ የታሪፍ አስተዳደር በአህጉሪቷ ለመተግበር ትኩረት ይደረግበታል ተብሏል። ሌሎችም የእርስ በርስ የንግድ ግንኙነትን የሚያቀጭጩ አሰራሮች ነቅሶ በማውጣት የተሳለጠ የንግድ ሥርዓት ለመፍጠር ምክክር አድርገው አቅጣጫ እንደሚያስቀምጡ ይጠበቃል። የአፍሪካ የምግብ ዋስትና ማረጋገጥ በአፍሪካ በአየር ንብረት ለውጥ የተከሰተው ድርቅና ረሃብ እንዲሁም በዩክሬንና በሩስያ ጦርነት ምክንያት አደጋ ላይ የወደቀው የአህጉሪቱ የምግብ ዋስትና ችግር እልባት በሚሰጡ ዋና ዋና የትኩረት አቅጣጫዎች ላይ ምክክር ያደርጋል ተብሏል። በተለይም ደግሞ የአየር ንብረት ለውጥን የሚቋቋም የግብርና ሥራ ለማሳለጥና በአህጉሪቱ ዘመናዊ የእርሻ ሥራ በሚስፋፋባቸው ሁኔታዎች ላይ ውይይት እንደሚደረግ ተጠቁሟል። ይህም በዘላቂነት የአህጉሪቱን የምግብ ፍላጎት በራስ አቅም ለመሸፈን የሚደረገውን ጥረት የሚያግዝ ይሆናል ተብሏል። በመሆኑም የዛሬው ጉባዔ ትኩረቱ በዚሁ የምግብ ዋስትና ሁኔታ ላይ እንደሚሆን ብዙ ግምት ተሰጥቶታል። የአፍሪካ የ2063 አጀንዳ አፈጻጸም ባለፉት አሥር ዓመታት በአፍሪካ ሰላምና ደኅንነት ለማረጋገጥ እንዲሁም የበለጸገች አፍሪካን ለመገንባት የተጣለውን የረዥም ጊዜ ዕቅድ ከግምት በማስገባት የተሰሩ ሥራዎች ይገመግማል ተብሏል። ለቀጣይ አሥር ዓመታት በተለያዩ ዘርፎች ላይ ትኩረት ሊደረግባቸው በሚችሉ አንኳር ጉዳዮች ላይ ምክክር ተደርጎ አቅጣጫ እንደሚቀመጥም ነው የተገለጸው። በተለይም ደግሞ ዋና ዋና የሚባሉ ስኬቶችን በመገምገምና ያጋጠሙ ችግሮችን በመለየት መጪውን አሥር ዓመት የተሻለ ለመፈጸም የሚያስችል የትግበራ ማዕቀፍ እንደሚዘጋጅ ይጠበቃል። ከዚህም ባሻገር አፍሪካ በፋይናንስ ራሷን እንድትችል እየተደረገ ያለውን ጥረትም ትልቅ ሥፍራ ይሰጠዋል ተብሎ ይጠበቃል። ለአብነትም የኅብረቱ ሰላም ፈንድ የሚደረገው የአባል አገራት መዋጮና አገራት ከታክስ ገቢያቸው ለኅብረቱ በማዋጣት አጠቃላይ የኅብረቱን ወጪ በራስ አቅም ለመሸፈን የሚደረገውም ጉዳይ ምክክር ሊደረግበት የሚችል ጉዳይ ሊሆን ይችላል። በአፍሪካ ሰላምና ደኅንነት ማረጋገጥ በአሁኑ ወቅት በአፍሪካ በቻድ፣ በካሜሮን፣ ኒጀር፣ በናይጄሪያ አካባቢው ከጽንፈኝነት ጋር በተያያዘ በርካታ የጸጥታ ችግሮች እየተከሰቱ ሲሆን ይህም ለበርካቶች ሞትና መፈናቀል ምክንያት ሆኗል። በዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ምስራቃዊ ክፍልም የትጥቅ ትግል መቀስቀሱ የተዘገበ ሲሆን ይህም አገሪቱን ከሚያዋስኑ አገራት ጋርም አለመረጋጋት ፈጥሯል። በሰሜን ሞዛምቢክ ያለው የጸጥታ ችግርም አሁንም እልባት ያላገኘ ጉዳይ ነው። ደቡብ ሱዳንና ኢትዮጵያ የሰላም ስምምነት ትግበራ ሂደት ላይ ናቸው፤ ሱዳን ሕዝባዊ አስተዳደር ለመመሥረት የሽግግር ትግበራ ላይ ናት። በመሆኑም የአፍሪካ ኅብረት በእነዚህና በሌሎች የጸጥታ ጉዳዮች ላይ ምክክር ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል።
ዘላቂ ሰላም ማረጋገጥ - የአፍሪካ የዘመናት ፈተና
Feb 13, 2023 212
በረከት ሲሳይ በርካታ የአፍሪካ አገራት ነፃነታቸውን ከተቀዳጁበት ከ1960ዎቹ ጀምሮ እስካሁን እልባት ካልተገኘላቸው አፍሪካዊ ጉዳዮች መካከል ዘላቂ ሰላም ማረጋገጥ አንዱ ነው። ለዚሁ ጉዳይ በርካታ መነሾ ቢኖሩትም ቅኝ ግዛቱ የፈጠራቸው ፖለቲካዊ ስንጥቃቶች፣ ድህነትና ሌሎች ማኅበራዊ ምስቅልቅሎሽ ለእነዚህ የጸጥታ ችግሮች በአብዛኛው የሚነሱ ምክንያቶች ናቸው። በአህጉሪቱ ላለፉት 40 እና 50 ዓመታት መቋጫ በሌለው መልኩ እዚህም እዚያም የሚነሱ ግጭቶችና ጦርነቶች ለአያሌዎች ሞትና የአካል ጉዳተኝነት ለገሚሱ ደግሞ ለዘመናት ከኖረበት ቀዬ እንዲሰደድ ምክንያት ሆነዋል። በብዙ ጥረት የተገነቡ መሰረተ-ልማቶች ወደ ፍርስራሽነት እንዲለወጡና በሂደት ላይ ያሉ የዘመናዊ አገር ግንባታ ሂደቶች እንዲስተጓጎሉና በፈተናዎች እንዲታጀቡ አድርጓል። ይህንኑ ኢኮኖሚያዊ ኪሣራ በሚያሳይ መልኩ፤ የዓለም የገንዘብ ድርጅት (አይ ኤም ኤፍ) ከሁለት ዓመታት በፊት ያወጣው ሪፖርት እንደሚያሳየው፤ በአፍሪካ የሚከሰቱ የጸጥታ ችግሮች በየዓመቱ የአገራቱን አጠቃላይ አገራዊ ምርት (ጂ ዲ ፒ) እድገት ከ4 በመቶ እስከ 6 በመቶ እንዲቀንስ ያደርገዋል ይላል። በተለይም ደግሞ በኢኮኖሚው ላይ የሚከሰቱ ችግሮች ተጽዕኖ ዓመታትን የሚዘልቅ በመሆኑ ተደራራቢና ድግግሞሽ ያሏቸው ችግሮች እንዲበራከቱ በር ከፍቷል። በእነዚህ ድርብርብ ውጥንቅጦች በአህጉሪቱ በከባድ ድህነት የሚኖሩ ዜጎች ህይወት ይበልጡኑ እንዲወሳሰብባቸውና ለከፋ ማኅበራዊ ችግር እንዲጋለጡ እያደረገ ነው። ከዚህም ባለፈ የጸጥታ ችግሮች በአፍሪካ ሳያባሩ መቀጠላቸው ዛሬም ጉዳዩን በአንክሮ እንድንመለከተው ያስገድደናል። ይህንን በሚያስረግጥ መልኩ ያለፈው የፈረንጆች ዓመት (2022) ግጭቶች የተስተዋሉበት ዓመትና በዘንድሮ ዓመት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ እንደሚያሳድሩ ተመላክቷል። በሰላም ስምምነት የተቋጨውን በኢትዮጵያ ተከስቶ የነበረውን ጦርነት ጨምሮ እስካሁን እልባት ያልተገኘላቸው የዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎና የደቡብ ሱዳን የጸጥታ ችግሮች ተጠቃሽ መሆናቸውን ነው የአፍሪካ የደኅንነት ተቋም ሪፖርት የሚያሳየው። ከዚህ ጎን ለጎን በሳሀል፣ በቻድ ሃይቅ ሸለቆ፣ በምስራቅ አፍሪካና በሰሜን ሞዛምቢክ ጸጥታን የሚያውክ የጽንፈኝነት እንቅስቃሴ መኖሩንም አመላክቷል። ከዚህ ጎን ለጎን በቡርኪና ፋሶ፣ በጊኒ፣ ማሊ፣ ሱዳን፣ ቻድ፣ ማዕከላዊ አፍሪካ ሪፐብሊክ፣ ጅቡቲ፣ ጊኒ ቢሳው፣ ማዳጋስካርና ኒጀር የተሳካና ያልተሳካ የመፈንቅለ-መንግሥት (ኢ-ሕገ-መንግሥታዊ) ሙከራ መካሄዱንና የፖለቲካ አለመረጋጋት እንደተስተዋለባቸው ነው ሪፖርቱ ያወሳው። መንግሥታዊ የአስተዳደር ግድፈቶች፣ ምርጫን ተከትሎ የሚቀሰቀስ አለመግባባትና ሌሎችም በአህጉሪቱ ላለፉት ሁለት ዓመታት የተከሰቱ የጸጥታና የደኅንነት ችግሮች ለተያዘው የፈረንጆች ዓመትም ትልቅ ሥጋት መሆኑን ነው ያነሳው። አፍሪካ ኅብረት በበርካታ አገሮች የጸጥታ ችግሮች እንዲቆሙና እንዲረጋጉ በማድረግ አዎንታዊ ሚና መጫወቱ ተገልጿል። ለአብነትም በኢትዮጵያ በዘላቂነት ግጭትን ለማቆም የተደረሰው የሰላም ስምምነት ተጠቃሽ ሲሆን በሌሎችም አገራት ወደ ተሻለ ፖለቲካዊ መረጋጋት እንዲመጡ ትልቅ ሥራ ሰርቷል። ይህም ሆኖ አሁንም ድረስ ዘላቂ ሰላም በማረጋገጥ በኩል በርካታ ሥራ እንደሚቀር ነው የተገለጸው። በተለይም ደግሞ በምዕራብ ሳሀል ያለው ከአልቃይዳና ከአይ ኤስ ጋር ግንኙነት ያለው ጽንፈኛ ቡድን በአካባቢው የፈጠረው አለመረጋጋት፣ ከማሊ የፈረንሳይ ጦር መውጣትና ማሊ ራሷ ከሳሀል ቡድን አምስት የጸጥታ መዋቅር መውጣቷም ሌላው የአህጉሪቷና የአካባቢው ራስ ምታት ሆኗል። የቻድ ሃይቅ ሸለቆ አካባቢ (በኒጀር፣ ቻድ፣ በካሜሮንና ናይጄሪያ) የሚስተዋለው የቦኮሃራምና ሌሎች የጽንፈኝነት እንቅስቃሴ፣ በምስራቃዊ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ራሱን ኤም23 በማለት የሚጠራው ቡድን ከማዕከላዊ መንግሥት ጋር ጦር መማዘዙ እንዲሁም በሰሜን ሞዛምቢክ ያለው በመንግሥትና በተቃዋሚ መካከል የተቀሰቀሰው የሽምቅ ውጊያ አሁንም አለመቆሙ፤ የአፍሪካ ኅብረት ጸጥታን በተመለከተ በዚህ ዓመት ትኩረት ሊያደርግበት የሚገባ ጉዳይ መሆኑን ነው የእንግሊዙ ቻም ሃውስ የተሰኘው የጥናት ተቋም መረጃ የሚያመለክተው። በተያዘው የፈረንጆች ዓመት በተለያዩ ደረጃ የሚካሄዱ 17 ብሔራዊ ምርጫ መኖራቸውንና ይህንንም ተከትሎ ሊከሰቱ የሚችሉ የድኅረ-ምርጫ ፖለቲካዊ ግጭቶችን በማስቀረት ረገድ አፍሪካ ኅብረት አዎንታዊ ሚና መጫወት እንደሚጠበቅበትም ተመላክቷል። የአፍሪካ ኅብረት ቀጣይ አቅጣጫስ? አፍሪካ ኅብረት በበርካቶች አይን ሲታይ ምንም እንኳን የፖሊሲና የስትራቴጂ ችግር ባይኖርበትም ከአፈጻጸም ጋር በተያያዘ በበርካታ ጉዳዮች ላይ ችግሮች ተስተውሎበታል። ለዚህም ተቋሙ ካለበት የፋይናንስና ሌሎች ተያያዥ የቴክኒክ ችግሮች በተጓዳኝ በዋነኛነት አባል አገራት በኅብረቱ ቻርተር በመመራት ረገድ በርካታ ክፍተቶች መኖራቸው መረጃዎች ያሳያሉ። በተለይም በጸጥታና ደኅንነት ምክር ቤት በኩል የሚወስናቸው ስምምነቶች ገቢራዊ አለመሆናቸው ትልቅ ክፍተት ሲሆን ምክር ቤቱም በቅርቡ ያደረገው ስብሰባ ይህንኑ አጋልጧል። ይህም አፍሪካ ኅብረት በአህጉሪቱ መልካም አስተዳደርና ዴሞክራሲ እንዲጎለብት በማድረግ ረገድ ያለው ቁርጠኝነት ልዩ ትኩረት የሚሻ መሆኑን አመላክቷል። ለአብነትም እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2020 የጥይት ድምፅ የማይሰማባት አህጉር ለመፍጠር ያቀደው ዕቅድ ምንም እንኳን ዕቅዱ ከጅምሩም ቢሆን ያለው ነባራዊ ሁኔታና የግጭቶች የመስፋፋት አዝማሚያ ከግምት በማስገባት ሊሳካ እንደማይችል በርካታ የመስኩ ተንታኞች ቢናገሩም ኅብረቱ በዚህ ረገድ ተጨባጭ ለውጥ ማምጣት አልቻለም። ለዚህም ደግሞ በቀዳሚነት ምንም እንኳን የአባል አገራት የፖለቲካ ቁርጠኝነት ማነስ ትልቁን ድርሻ ቢይዝም የሚወስዳቸው እርምጃዎች ሳይሸራረፉ ተግባራዊ ለማድረግ መቸገሩን ነው የሚያሳዩት። በአፍሪካ በሰላምና ጸጥታ ጉዳዮች ላይ ለውጥ ለማምጣት የሚያስችሉ ሥራዎች በቁርጠኝነት መሥራት ይገባል። በተለይም ደግሞ አፍሪካ ኅብረት በቅርቡ ዳግም የከለሰውን በአህጉሪቱ የጥይት ድምፅ ለማጥፋት የወጣውን ፍኖተ- ካርታና እንዲሁም የክትትልና የግምገማ ማዕቀፍ ፈጥኖ ወደ ሥራ ማስገባት ይኖርበታል። ይህንንም ተከትሎ በጸጥታና የደኅንነት ምክር ቤቱ ያቋቋመውን የባለሙያዎች ቡድን የያዘ ማዕቀብ ለመጣል የሚሰራው ንዑስ ኮሚቴም በአግባቡ መጠቀም አለበት። አሁን ላይ በአህጉሪቱ ለጸጥታ መስፈን ሥጋት በሚሆኑና በሚያቆጠቁጡ ጉዳዮች ላይ እልባት ለመስጠት መረባረብ እንዳለበት ነው የሚጠቀሰው። በተመሳሳይ የሚወስዳቸው እርምጃዎችም በባህሪያቸው ተከታታይነትና ወጥነት ያላቸው እንዲሁም ችግሮች ከተፈጠሩ በኋላ ሳይሆን ከመፈጠራቸው በፊት አስቀድሞ መከላከልና ማክሸፍ ላይ ሊረባረብ እንደሚገባ ነው የሚያነሱት። ከዚህ በተጓዳኝ የዴሞክራሲ ሥርዓት ግንባታን ለማፋጠን የሚያስችሉ የአገራትን የፖለቲካ እንቅስቃሴ መደገፍና በዘላቂነት ዴሞክራሲ ባህል እንዲሆን የሚያስችሉ ሥራዎችን መደገፍ እንዳለበትም ነው የሚነሳው። በተለይም ደግሞ ወጣቶችን ያሳተፉ የዴሞክራሲ ግንባታ ሥራዎች በስፋት መሠራት እንዳለበት ነው የሚጠቀሱት። ከዚህ ጎን ለጎንም የአፍሪካ የእርስ በርስ መገማገሚያ መድረክም (ፒር ሪቪው ሜካኒዝም) በተለይም መልካም አስተዳደርና የዴሞክራሲ ሥርዓት እንዲጎለብት በማድረግ ረገድም አበርክቶው ከፍ እንዲል መሠራት ይጠይቃል። የሰላም ሥራውን ውጤታማ ለማድረግ የሚያስችለውን የሰላም ፈንድም ማሰባሰብ እንዳለበትም ነው የሚነሳው። ባሳለፍነው የፈረንጆች ዓመት አጋማሽ ላይ የሰላም ፈንዱ አጠቃላይ ገቢ 328 ሚሊየን ዶላር የደረሰ ሲሆን ከዚህ ውስጥ 22 አባል አገራት ሙሉ በሙሉ እንዲሁም አምስት አገራት ደግሞ በከፊል የሚጠበቅባቸውን መዋጮ አዋጥተዋል። በሌላ በኩል 28 አባል አገራት ደግሞ መዋጮውን መክፈል አለመቻላቸውን ነው የአፍሪካ ኅብረት የሰላምና ደኅንነት ሪፖርት የሚያመለክተው። በመሆኑም አፍሪካ ኅብረት አባል አገራት የሚያዋጡትን ገንዘብ በተቀመጠለት የጊዜ ገደብ እንዲጨርሱ ቅስቀሳ ማድረግን በአፍሪካ ጥላ ሥር በተለያዩ አገራት የሚያንቀሳቅሰውን የሰላም ሥራ ውጤታማ ማድረግ ይገባዋል። የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት(ተ.መ.ድ) የጸጥታ ምክር ቤት ጉዳይ ላለፉት 15 ዓመታት በአፍሪካ መሪዎች በስፋት የተቀነቀነው አፍሪካ በጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ መቀመጫ ሊኖራት ይገባል የሚለው ጉዳይም አፍሪካ ኅብረት በዘንድሮ ጉባዔው ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ጉዳይ ነው። ምክር ቤቱ ከሚመለከታቸው ጉዳዮች ውስጥ ከ70 በመቶ በላይ የሚሆኑት አፍሪካን የተመለከቱ መሆናቸውና ይህም ሆኖ በምክር ቤቱ ውስጥ አፍሪካ አለመወከሏ የፍትሃዊነት ጥያቄ ሲያስነሳ ቆይቷል። በርካታ የአፍሪካ መሪዎች እንዲሁም ኅብረቱን በሊቀ-መንበርነት የመሩት እስከ ወቅቱ ሊቀ-መንበር የሴኔጋሉ ፕሬዝዳንት ማኪ ሳል ድረስ ጥሪያቸውን በተለያዩ መድረኮች አሰምተዋል። አሁን አሁን ላይም ጥያቄውን ምንም እንኳን የሩቅ ምስራቆቹ ጃፓንና ቻይና እንዲሁም ሕንድ አስቀድመው ቢቀበሉትም በተለይም አንዳንድ የምዕራብ አገራት ያሏቸውን የሃሳብ እቀባ በማንሳት ጉዳዩን እንዲጋሩት በማድረግ አፍሪካ ትልቅ ስኬት አግኝታለች። ይህም ሆኖ አሁንም አፍሪካ ስንት መቀመጫ ይኑራት? እንዲሁም ድምፅን በድምፅ የመሻር መብት ይሰጣት ወይስ አይሰጣት? የሚለው ጉዳይ ላይ ክርክሮቹ እንደቀጠሉ ነው። በዘንድሮ ጉባዔው ኅብረቱ በእነዚህ ጉዳይ ላይ ተወያይቶ ወደ መጨረሻ ምዕራፍ ላይ የሚደረስበትን ውሳኔ ያስተላልፋል ተብሎ ይጠበቃል። ይህንንም ማድረግ ከተቻለ በአፍሪካ ቀደምት መሪዎች ሲቀነቀን የቆየውን "አፍሪካዊ መፍትሔ ለአፍሪካ ችግሮች" የሚለውን ብሂል እውን ለማድረግና አህጉሪቷ ላይ ዘላቂ ሰላምና ደኅንነትን ለማስፈን በሚደረገው ጥረት ላይ አዎንታዊ አበርክቶ እንደሚኖረው ታምኖበታል።
ጠንካራ አንድነት - ለዘላቂ ሰላም መሰረት!
Feb 3, 2023 185
በእንግዳው ከፍያለው (ባህር ዳር ኢዜአ) በረጅም እንጨት ጫፍና ጫፍ በገመድ ታስረው የተንጠለጠሉ ቋጠሮዎችን ተሸክማ ከጓደኞቿ ጋር ገበያ እየሄደች ነበር የተገናኘነው። ወጣት ማሪማ ሜካ ትባላለች፤ ዕድሜዋ ከሃያ ዓመት አያልፍም። በእንጨቱ አንደኛው ጫፍ 10 ሊትር አረቄ የያዘ ጀሪካን፤ በሌላኛው ጫፍ ደግሞ ሌላ ቋጠሮ በማንጠልጠል ተሸክማለች። ሸክሙን በትካሸዋ ላይ ጣል እድርጋ ፈጠን እያለች ስትራመድ ላየ በፊቷ ላይ አንዳች የብርታትና የጽናት መንፈስን ያነባል። እንደእኔ ለአካባቢው እንግዳ የሆነ ሰው “ሴት ልጅ እንዴት ይህን ያህል ክብደት ተሸክማ ትጓዛለች?” ብሎ ራሱን ሊጠይቅ ይችላል። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የማንዱራ ወረዳ ነዋሪዋ ወጣት ማሪማ ግን ሸክሙ እንደ ኩበት ቀሏት ይሁን ጽናቱን ፈጣሪ ሰጥቷት ባላውቅም በደስታ ወደ ፊት መራመዷን ቀጥላለች። “የኛ ችግር የምንይዘው ሸክም ሳይሆን የጸጥታ ስጋት ነበር” የምትለው ወጣቷ ባለፉት ዓመታት በኛ ላይ የደረሰው አስከፊ ሰቆቃና መከራ ለጠላትም እንዲገጥመው አልመኝም በማለት ትናገራለች። ባለፉት ዓመታት በአማራና ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልሎች አዋሳኝ ወረዳዎች ሲከሰት የነበረው ግጭት የሁለቱን ክልሎች ህዝቦች ለሞት፣ ለስደት፣ ለንብረት መውደም እንዲሁም ለተለያዩ ችግሮች ዳርጓቸው መቆየቱ የቅርብ ትውስታ ነው። አካባቢው ታላቁ የኢትዮጵያ ሕዳሴ ግድብ የሚገነባበት፣ ሰፋፊ የእርሻ ኢንቨስትመንት፣ የስኳር ፕሮጀክቶችና ሌሎች የኢንዱስትሪ ልማቶች ያሉበትና ለመተግበር የታቀደበት በመሆኑ የውጭ ሃይሎች ግጭት እንዲነሳ እጃቸውን ሊያስገቡ እንደሚፈልጉ ሳይታለም የተፈታ ነው። ወጣት ማሪማ ግጭት በተከሰተባቸው በነዚያ አስከፊ ጊዜያት የነበረውን ሁኔታ፣ የደረሰውን ጉዳት፣ በተከፈለው መስዋዕትነት የመጣውን ሰላም በሚያስታውስ የተስፋ ስሜት "ጸረ ሰላም ሃይሎች ያስነሱት ግጭት ለዘመናት በአንድነት የኖረውን የሁለቱ ክልሎች ህዝቦች ተስፋ አጨልሞት ነበር፤ በሰላም እጦት ሁሉም ህዝብ ጫካ ገብቶ ኑሮውን ከዱር አውሬ ጋር ያደረገበት የቅርብ ጊዜ ትውስታችን ነው" ትላለች። በአሁኑ ወቅት ጸረ ሰላም ሃይሎችና ተባባሪዎቻቸው የፈጠሩት ሰው ሰራሽ ችግር ሊፈታ መቻሉ እፎይታን መፍጠሩን ትገልጻለች። በወቅቱ ሕክምና፣ መድሃኒትና ሌሎች የጤና መጠበቂያ ቁሶች ባለመኖራቸው ህጻናትና ሴቶችን ጨምሮ በወባ እና ሌሎች በሽታዎች ሕይወታቸውን ያጡ ወገኖች እንዳሉ በመጥቀስ፤ በአሁኑ ወቅት የጸጥታ አካላትና ሰላም ፈላጊ የአካባቢው ተወላጆች ከመንግሰት ጋር በመሆን ባደረጉት ጥረት የነበረው ግጭት ተወግዶ በአካባቢው ሰላም ሰፍኗል። ይህም ለማሪማና ለአካባቢው ነዋሪዎች እፎይታን በማጎናጸፉ በጣም ደስተኛ ናቸው። የተገኘውን ሰላም ተከትሎ ከቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ማንዱራ ወረዳ ተነስታ በአማራ ክልል አዊ ዞን ቻግኒ ከተማ በመምጣት ለመገበያየት በቅታለች። ከጓደኞቿ ጋር ከቻግኒ ከተማ የሚፈልጉትን ገዝተው ወደ አካባቢያቸው ወስደው በትርፍ ለመሸጥ ምቹ ሁኔታም ተፈጥሮላቸዋል። በቻግኒ ከተማ የቅዳሜ ገበያ የተለያዩ የንግድ እንቅስቃሴዎች ይካሄዳሉ። በርበሬ፣ የተለያዩ የጥራጥሬ፣ የቅባትና የአገዳ ምርቶች ለሽያጭ ይቀርባሉ። አልባሳት፣ የሴቶች ጌጣጌጥ እና የንጽህና መጠበቂያ ቁሶች እንዲሁም ሌሎች የኢንዱስትሪና የግብርና ምርቶች ንግድ ልወውጥ የሚካሄድባት ከተማ መሆኗን በነበረኝ የአጭር ጊዜ ቆይታ አስተውያለሁ። ገበያተኛው የተፈጠረውን ሰላም በማጣጣም ላይ መሆኑን በገበያው ውስጥ ከሚያሳየው መስተጋብር መረዳት ቀላል ነው። እኔም ይሄን በተደጋጋሚ ታዝቢያለሁ። ከህዝቡ ፊት ያነበብኩት በግጭቱ የተነሳ በደረሰው ችግር ምክንያት ቁርሾና ቂም በቀል ውስጥ መግባትን ሳይሆን የሰላምና እርስ በርስ መዋደድና የመደጋገፍ ስሜትን ነው። ይሄን ደግሞ በቻግኒ ከተማ በሚካሄደው የቅዳሜ ገበያ መስተጋብር ላይ ተገኝቶ ማረጋገጥ ይቻላል። ገበያው የሁለቱም ክልሎች ህዝቦች ያላቸውን ይዘው መጥተው በነጻነት የሚገበያዩበት ነው። አሁን በሰላም ተገበያይቶ ወደ ቤት የሚመለስበት ሁኔታ በመፈጠሩ ለወጣት ማሪማ እና እንደ እሷ ላሉ ወጣቶች ደስታና እፎይታን ሰጥቷል። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን የማንዱራ ሚሊሻ የሆኑት አንመይ አልቤም በሁለቱ ክልሎች አዋሳኝ አካባቢዎች ተፈጥሮ የነበረውን የሰላም መታጣት ችግር ዛሬ መፈታት በመቻሉ በነጻነት ያለስጋት ለመገበያየት መብቃቱን አስረድቷል። "ያ አሰቃቂና የእልቂት ጊዜ አልፎ ተገናኝተንና እርስ በርስ ተገበያይተን በሰላም ወደየቤታችን እንመለሳለን ብሎ ማሰብ እንደ ከንቱ ህልም ነበር" ይላል የነበረውን ሁኔታ ሲያስታውስ። “ሚሊሻ እንደመሆኔ ከፌዴራልና ከክልሎች የጸጥታ ሃይሎች ጎን በመሰለፍ ግጭት ቀስቃሾችን ለመፋለም ጨካ ለጫካ ያሳለፍነው ጊዜ መቼም አይረሳኝም” ያለው ሚሊሻ አንመይ፣ ስንቶች በሕክምና፣ በመድሃኒትና ምግብ እጦት ህይወታቸው ማለፉን አንስቷል። "አማሟቴን አሳምረው" እንደሚባላው በወጉ መሞትና መቅበር ትልቅ ጸጋ መሆኑን የገለጸው አንዳች የሀዘን ስሜት ውስጥ በመግባት ነው። አሁን ላይ ሁሉም የደረሰውን ጉዳት በመርሳት የተገኘውን ሰላም አጠናክሮ ለማስቀጠል እየተንቀሳቀሰ ነው። የሁለቱ ክልል ህዝቦች ቂም በቀልን ትተን በጋራ የምንሰራበት ወቅት ላይ መድረሳችን ህዝቡ ከጥንት ጀምሮ ያለው የመተሳሰብ፣ የአብሮነትና አንድነት የመንፈሰ ጠንካራነት ማሳያ እንደሆነም ነው የገለጸው። በእርግጥም የማንዱራ ሚሊሻው እንዳለው በአካባቢያቸው ትምህርት ቤቶች በመከፈታቸው ህጻናት ያለስጋት በመማር ላይ ናቸው። የጤና ተቋማትም የተለመደውን የሕክምና አገልግሎት እየሰጡ ነው። በሰላም እጦት ተዘግተው የነበሩ መንገዶች በመከፈታቸውም ሁሉም ተሯሩጦ ኑሮውን ለማሸነፍ ላይ ታች እያለ ነው። ባለሃብቶችም በክረምቱ በግብርናው መስክ ተሰማርተው ማልማት ችለዋል። የጸጥታ ስጋት ተወግዶ ሌሎች የልማት ሥራዎች ሲተገበሩ ማየት ትልቅ ስኬት ነው። በአማራ ክልል አዊ ብሔረሰብ አስተዳደር የቻግኒ ከተማ ነዋሪ አቶ ሲራጅ አዲስ እንዳሉት ግጭት በነበረበት ወቅት በአካባቢው የኢንቨስትመንትና የንግድ እንቅስቃሴ ተዳክሞ ነበር። እሱ ቀርቶ በሰላም ውሎ ለማደር ጊዜው ከባድ ነበር ይላሉ። "የተገኘው ሰላም በመንግስት የጸጥታ ሃይሎች እና በህብረተሰቡ የጋራ ጥረት በመሆኑ ሰላሙ አስተማማኝና ዘላቂ እንዲሆን ሁላችንም የበኩላችንን መወጣት ይኖርብናል" ብለዋል። አሁን ላይ ያለፈውን የመከራ ጊዜ፣ በሞት የተለየውን ወገን፣ የወደመውን ሀብትና ንብረት በመርሳት በተገኘው ሰላም በጋራ ሰርቶ ራስንና አካባቢውን ለመለወጥ መትጋት እንደሚገባ ነው የመከሩት። ያለፈን በደልና ቅሬታ በእርቅና በይቅርታ በማለፍ ነገን ብሩህ ለማድረግ መትጋት አለብን በማለትም ነው ያስገነዘቡት። አቶ ሲራጅ እንዳሉት በአሁኑ ወቅት የጉሙዝ ማህበረሰብ ወደ ቻግኒ መጥቶ ያለውን ሽጦ የሚፈልገውንም ገዝቶ ይሄዳል፤ እነሱም ወደ መተከልና ማንዱራ በመሄድ ያላቸውን ይሸጣሉ፤ የፈለጉትንም ገዝተው የሚመጡበት ምቹ ሁኔታ ተፈጥሯል። ይሄን አብሮነት በማጠናከር ሁለንተናዊ የጋራ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ሰላምን ማጽናት ላይ ጠንክሮ መስራት ይገባል። በአማራም ሆነ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ችግር ሲፈጥሩ የነበሩ ወንጀለኞችን አጋልጦ ለህግ ማቅረብ ያስፈልጋል። አሁንም የጥፋት ተልዕኮ ይዘው ችግር ለመፍጠር የሚንቀሳቀሱትን አደብ እንዲገዙ ማድረግ ተገቢ ነው። ወንጀለኛን ለህግ አጋልጦ መስጠትን ከተለማመድን ነገም አካባቢውን የጦር ቀጣና ለማድረግ የሚፈልጉ የጥፋት ሃይሎች መግቢያ ቀደዳ አይኖራቸውም ይላሉ። ሃገር በአንድ ወገን ብቻ ሳይሆን በሁሉም ዜጎች የተባበረ ክንድ ትገነባለች፤ ደህንነቷም ድንበሯም ይጠበቃል። ለዛሬው ትውልድ የደረሰችውም የብዙዎች ዋጋ ተከፍሎባት እንደመሆኑ በጋራ በሰላምና በአብሮነት ይሄንኑ ማስቀጠል የግድ ይላል። በተለይም የሰላም ጉዳይ ቅድሚያ ትኩረት የሚወስድ እንደመሆኑ አካበቢን የመጠበቅ የነቃ ተሳትፎን ወሳኝ ነው። ኢትዮጵያ ልታለማውና ልትጠቀምበት የምትችለው ገና ብዙ ያልሰራችበት ሃብት ባለቤት መሆኗ የአንዳንድ ሃይሎችን ቀልብ መሳቡ የሚጠበቅ ነው። ሰላሟ ሲረጋገጥ የዜጎች ደህንነት ሲከበር የተጀመረው የእድገት ጉዞ መፋጠኑ የማይቀር በመሆኑ ሁሉም የድርሻውን መወጣት ይኖርበታል።
ልዩ ዘገባዎች
ዶክተር ሊያ ታደሰ በጤና ልማት ዘርፍ በሴት አመራርነት ላበረከቱት አስተዋጽኦ እውቅና አገኙ
Mar 9, 2023 160
አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 30/2015 የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ በጤና ልማት ዘርፍ በሴት አመራርነት ላበረከቱት አስተዋጽኦ በሩዋንዳ ኪጋሊ በተካሄደው በአፍሪካ ዓለም አቀፍ የጤና አጀንዳ ኮንፈረንስ (AHAIC)2023 ላይ እውቅና ተሰጣቸው። ሚኒስትሯ በሩዋንዳ ኪጋሊ ትላንት በተካሄደው Africa Health Agenda International Conference (AHAIC) 2023 ላይ የተበረከተላቸውን Women in Global Health Award የእውቅና ሽልማት በተወካያቸዉ በኩል ተቀብለዋል። እውቅናው በጤና ልማት ውስጥ የሚያጋጥሙ ተግዳሮቶችን በመቋቋምና በመፍታት፣ የጤና አገልግሎት ጥራትና ፍትሀዊ ተደራሽነት እንዲሁም ሁሉን አቀፍ የጤና አገልግሎት ሽፋን ላይ ትኩረት ሰጥተው ለሚሰሩ አመራሮች የሚሰጥ መሆኑም ተመላክቷል። ለመጪዎቹ ትውልዶች አርዓያ ለሆኑ የአፍሪካ ሴት መሪዎች የሚሰጠው ሽልማቱ የኢትዮጵያ ጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰም ለዜጎች የተሻለና ዘላቂ ጤናን ለማምጣት በሚደረግ ጥረት ውስጥ ላበረከቱት የላቀ የመሪነት ሚና ከአምሪፍ ሄልዝ አፍሪካ እውቅናውን አግኝተዋል።
የአንጋፋው የሥነ ጽሑፍ መምህርና ሐያሲ ተባባሪ ፕሮፌሰር ዘሪሁን አስፋው ሥርዓተ ቀብር ተፈጸመ
Mar 8, 2023 200
አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 29/2015 የአንጋፋው የሥነ ጽሑፍ መምህርና ሐያሲ ተባባሪ ፕሮፌሰር ዘሪሁን አስፋው ሥርዓተ ቀብር በመንበረ ጸባኦት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ተፈጸመ። በ1944ዓ.ም በደሴ ከተማ የተወለዱት ተባባሪ ፕሮፌሰር ዘሪሁን አስፋው ከ1976ዓ.ም ጀምሮ ሕይወታቸው እስካለፈበት ጊዜ ድረስ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በመምህርነት፣ በተመራማሪነት በአማካሪነት፣ በትምህርት ክፍል ኃላፊነት በቦርድ አባልና እና በሌሎች የኃላፊነት ቦታዎች አገልግለዋል። ተባባሪ ፕሮፌሰር ዘሪሁን ‹‹የሥነ ጽሑፍ መሰረታውያን›› እና ‹‹ከበዓሉ ግርማ እስከ አዳም ረታ›› እና ሌሎች ሶስት መጽሐፍትን አሳትመዋል፡፡ ስርዓተ ቀብራቸው በዛሬው እለት በመንበረ ጸባኦት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች፣ ቤተሰቦቻቸው እና ወዳጅ ዘመዶቻቸው በተገኙበት ተከናውኗል። የአንጋፋው የስነ-ጽሑፍ ሰው ተባባሪ ፕሮፌሰር ዘሪሁን አስፋው የአንድ ሴት ልጅና የሶስት ወንድ ልጆች አባት ነበሩ።
የአርቲዩር ረምቦ የጥበብ ስራዎችን የሚያሳይ አውደ ርዕይ በሐረር ከተማ ተከፈተ
Mar 7, 2023 196
ሐረር (ኢዜአ) የካቲት 28/2015 የአርቲዩር ረምቦ የጥበብ ስራዎችን የሚሳይ አውደ ርዕይ በሐረር ከተማ ተከፍቷል። አርቲዩር ረምቦ እ.አ.አ ኦክቶበር 20/1855 በፈረንሳይ አገር አርዴን በሚባል ግዛት ውስጥ በምትገኘው ሻርልቪል ከተማ ውስጥ የተወለደ ሲሆን ከ1880 ጀምሮ ህይወቱ እስካለፈበት እስከ 1891 ድረስ በኤደን (የመን)፣ ሐረር (ኢትዮጵያ)፣ ካይሮ (ግብፅ) እና በቀይ ባህር ወደቦች ዜይላ፣ አቦክ እና ታጁራ ውስጥ አሳልፏል። በፈረንሳይ በስነ ግጥም ታላላቅ ከሚባሉት የብርሃን ፈርጦች መካከል አርቲዩር ረምቦ አንዱ ባለቅኔ መሆኑ ይጠቀሳል። የፈረንሳዩ ባለቅኔ አርቲዩር ረምቦ የጥበብ ስራዎቹን የሚያሳይ አውደ ርዕይ በሻርልቪል ሐረር አሶሲየሽን አማካይነት በከተማው በሚገኘው የፈረንሳዩ ባለቅኔ አርቲዩር ረምቦ የባህል ማዕከል ዛሬ ተከፍቷል። በአውደ ርዕዩ መክፈቻ ላይ የተገኙት የአሶሲየሽኑ ፕሬዝዳንት ሚስተር ዣን ፔር ሚኔ እንደተናገሩት፤ ባለቅኔው አርቲዩር ረምቦ የትውልድ ከተማ የሆነችው ሻርልቪል እና ሐረር ከተማ እህትማማች ናቸው። ይህንንም ተከትሎ የአርቲዩር ረምቦን ስራዎች ለትውልድ ለማስተላለፍና ለመጠበቅ እ.አ.አ በ2010 የሻርልቪል ሐረር አሶሴሽን ተመስርቶ የተለያዩ የእንክብካቤ፣ የድጋፍና የአቅም ግንባታ ስራዎች በጋራ እየተከናወነ መሆኑን አብራርተዋል። አውደ ርዕዩም ለጎብኚዎች ምቹ ሁኔታን ከመፍጠሩ ባለፈ በአሶሲየሽኑና በክልሉ ባህል፣ ቱሪዝምና ቅርስ ቢሮ የአርቲዩር ረምቦን የጥበብ ስራዎችን ለትውልድ ለማስተላለፍና ለመጠበቅ እየተከናወኑ የሚገኙ ስራዎች ይበልጥ ያጠናክረዋል ብለዋል። የሐረሪ ክልል ባህል፣ ቱሪዝምና ቅርስ ቢሮ ኃላፊ አቶ ተወለዳ አብዶሽ አውደ ርዕዩ በክልሉ በሚገኙ መስህቦች ላይ እሴት ከመጨመሩ ባለፈ ለጎብኚዎች ምቹና ሳቢ ሁኔታዎችን ይፈጥራል ብለዋል። በተጨማሪም በከተማው በሚገኘውን የፈረንሳዩ ባለቅኔ አርቲዩር ረምቦ የባህል ማዕከል የሚገኙ የጥበብ ስራዎቹን ለመንከባከብና ለትውልድ ለማስተላለፍ የሚከናወነውን የጋራ ስራ ያጎለብታል ሲሉ ተናግረዋል። በፈረንሳዩ ባለቅኔ አርቲዩር ረምቦ የባህል ማዕከል በተከፈተው አውደ ርዕይ በፈረንሳዩ ባለቅኔ የተጻፉ ስነ ግጥሞችና የራሱን ህይወት የገለጸባቸው ጽሁፎች፣ ስዕሎችና ሌሎች የጥበብ ስራዎች ለእይታ ቀርበዋል።
አንጋፋው የሥነ ጽሑፍ መምህር እና ሐያሲ ተባባሪ ፕሮፌሰር ዘሪሁን አስፋው ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ
Mar 7, 2023 189
አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 28/2015 አንጋፋው የሥነ ጽሑፍ መምህር እና ሐያሲ ተባባሪ ፕሮፌሰር ዘሪሁን አስፋው ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። ተባባሪ ፕሮፌሰር ዘሪሁን “የሥነ ጽሑፍ መሰረታውያን” እና “ከበዓሉ ግርማ እስከ አዳም ረታ” የሚሉትን ለሥነ ጽሑፍ ትምህርት አጋዥ መጻሕፍት ጨምሮ የተለያዩ ጥናታዊ ጽሑፎችን አሳትመዋል። ምሁሩ ሕይወታቸው እስካለፈበት ጊዜ ድረስ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በሥነ ጽሑፍ ትምህርት ክፍል በሥነ ጽሑፍ መምህርነት እና አማካሪነት እያገለገሉ እንደነበር የሙያ ባልደረቦቻቸው መናገራቸውን ኢቢሲ ዘግቧል። በቅርቡም የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ከሰውመሆን ፊልሞች ጋር በመተባበር ለሚሠራው "ፍቅር እስከ መቃብር" ባለ48 ክፍል የቴሌቪዥን ድራማ ሙያዊ ሐሳባቸውን አካፍለው እንደነበርም ተጠቅሷል።
መጣጥፍ
በልጆቿ የጀግንነት ተጋድሎ ነፃነትን ሳትራብ ዘመናትን የተሻገረች-ኢትዮጵያ
Mar 1, 2023 219
በቀደሰ ተክሌ (ሚዛን አማን ኢዜአ) ነፃነት የሰው ልጅ ከፈጣሪ ከተቸሩት ፀጋዎች አንዱና ዋነኛው ነው፤ በራስ ፈቃድ መወሰን፣ በራስ መሻት መከወንና በራስ ማንነት መኖር የሰው ልጅ የነፃነት አብነቶች ናቸው። ፈጣሪ ይህን ፀጋ የቸረው ያለ አንዳች ቅድመ ሁኔታ ነው። ይሁን እንጂ ይህን ከፈጣሪ የተቸረውን ነፃነት በራሱ በወገኑ የመነጠቅ ዕጣ ፈንታ መግጠሙ አልቀረም፤ ነፃነቱን በራሱ ወገን እየተነጠቀ በራስ ፈቃድ መወሰን የማይችል እንዲሆን ተደረገ። ጥቁር ሕዝቦች በተለይም አፍሪካውያን በነጮች ዘንድ የባርነት ግብር ተሰጣቸው። ቅኝ መግዛት ለእነሱ የኃያልነት መገለጫ አድርገው መረጡ። በዚህም አፍሪካን ተቀራምተው የራሳቸው አደረጉ። ያኔ ቅኝ ግዛት አስተዳደር ዘመናቸው በራስ እምነት መቆም፣ በራስ ባህል፣ ወግና ማንነት መኖር አይታሰብም። የሰው ልጅ ከቆዳ ቀለም ልዩነት በስተቀር በራሱ አምሳል ለተፈጠረው ሰው ተገዥ ይሆን ዘንድ አውሮፓውያን ከእኛ ውጭ ሰው ብለው በግዞት የያዟቸውን አገሮች ዜጎች የስቃይና የመከራ ህይወት እንዲያሳልፉ ፈረዱ። ከባዱን የባርነት ቅንበር በጫንቃቸው ላይ ጫኑ። ማንነታቸውን አስረስተው ያሻቸውን አደረጉ። የቅኝ አገዛዝ ገፈት ቀማሽ እንድትሆን ፅዋ የደረሳት የጥቁሮች ፈርጥ ኢትዮጵያ ግን እንዲህ በቀላሉ ለቅኝ ገዥዎች እጅ አልሰጠችም። ሰውን በሰውነቱ ብቻ የምታከብረው ኢትዮጵያ የልጆቿ ነፃነት በማንም ቁጥጥር ስር እንዲወድቅ አልፈቀደችም።ኢትዮጵያን አፅንቶ ያቆማት በመከባበርና በአብሮነት ላይ የታነፀ ባህል፣ እሴት፣ ወግና ሥርዓት በባዕዳን እጅ ወድቆ ከሚከስም ''እኛ እንቅደም'' የሚል ጠንካራ የሀገር ፍቅርና ወኔ በአበራኮቿ ክፋይ ልብ ውስጥ እንደ አቶን እሳት ተንቀለቀለ። በፈጣሪያቸው እንጂ በምድራዊ ኃይል የሚመኩ አይደሉምና ቅኝ ሊገዛቸው የመጣን የውጭ ወራሪ ኃይል በጀግንነት ታግለው የኢትዮጵያን አንድነት፣ ነፃነትና ሉዓላዊነት ለማስጠበቅና ለማስከበር በአንድ ልብ ወስነው ቀፎው እንደተነካበት ንብ ወደ አውደ ገባሩ ተመሙ። ኢትዮጵያዊ አንድነትን ኃይል፤ ወኔና ሞራልን ትጥቃቸው አድርገው በዓድዋ ተራራ እስከ አፍንጫው ዘመናዊ የጦር መሳሪያ የታጠቀውን የኢጣሊያ ጦር ገጠመ። ደረታቸውን ለጥይት ሰጥተው ተፋለሙ፣ ደማቸውን አፍሰው፣ አጥንታቸውን ከስክሰው ለእኛ ለልጆቻቸው ነፃነትን አወረሱ፤ ለምንምና ለማንም የማይበገረው ኢትዮጵያዊ አንድነትን ትጥቅና ስንቃቸው ያደረጉትን የኢትዮጵያውያንን ከብረት የጠነከረ ክንድ መቋቋም የተሳነው ወራሪ የኢጣሊያ ኃይል ገሚሱ የጎራዴ እራት ሲሆን፤ ቀሪው ቁስለኛና ምርኮኛ ሆነ፤ ሌላው ደግሞ እግሬ አውጣኝ ብሎ ህይወቱን ለማትረፍ እግሩ ወደመራው ፈረጠጠ። ጅግኖች አባቶቻችን ደማቸውን አፍሰው፣ አጠንታቸውን ከሰክሰው የኢትዮጵያ ክብርና ሉዓላዊነት አስጠብቀውና አስከብረው የፈጣሪ ልዩ ፀጋ የሆነውን "ነፃነት" ለዛሬው ትውልድ አስረከቡ። ኢትዮጵያም በትውልድ ቅበብሎሽ ሉዓላዊነቷምን አፅንታ የቆመች ነፃ አገር ሆና ቀጠለች። በዘመኑ የነበረውን ጥቁር ነጭን ማሸነፍ አይችልም የሚለውን አስተሳሰብ በሀገር ፍቅርና ወኔ ወራሪውን የፋሽሽት ኢጣሊያ ኃይል በጦር በጎራዴ አርበድብደው ድል በመንሳት ጥቁር ነጭን ማሸነፍ እንደሚች በቅኝ ገዥዎች የአገዛዝ አስተዳደር ስር ወድቀው ለነበሩ የዓለም ጭቁን ሕዝቦች በተግባር አረጋገጡ። በደማቸው ዘመን ተሻጋሪ ደማቅ የአርነት የታሪክ ድርሳን ጻፋ። በዘመን ጅረት የማይወይብ ታሪክ የካቲት 23 ቀን 1888 ዓ.ም በዓድዋ ተራሮች ላይ ተጻፈ። ኢትዮጵያ በልጆቿ አንድነትና የጀግንነት ተጋድሎ ነፃነት ሳትራብ ዘመናትን ተሻገረች። የነፃነት ዓርማ ሆና ለአፍሪካውያን ታየች። የዓድዋ ድል በቅኝ አገዛዝ አስተዳደር ስር ወድቀው ይሰቃዩ የነበሩ የዓለም ጭቁን ሕዝቦች በተለይም አፍሪካውያን የአርነት ትግል አድርገው የግፍ፣ የስቃይና የመከራ ቀንበርን ከጫንቃቸው ላይ አሽቀንጥረው እንዲጥሉ የፃነት ተምሳሌት ሆነ። በኢትዮጵያ የተለኮሰውን የነፃነት ችቦን አቀጣጥለው ብርቱ የአርነት ተጋድሎ አደረጉ፤ በዓድዋ ድል ከቅኝ ገዥዎች መዳፍ አፈተለኩ። የጥቁር ጭቁን ህዝቦች ነፃነት በዓድዋ የድል ገድል ለዓለም ታወጀ። አፍሪካውያን በራሳቸው ቋንቋ በነፃነት መናገር፣ በራሳቸው ባህል፣ወግና ሥርዓት እንዲሁም በራሳቸው መሪ ወደ ሚተዳደሩበት ምዕራፍ ተሸጋገሩ።የዓድዋ ድል ነገሮች አልጋ በአልጋ ሆነው በቀላሉ የተገኘ አይደለም። ኢትዮጵያውያውያ ለሀገራቸው ባላቸው ቀናሂነትና ከብረት በጠነከረ አንድነትና በጀግንነት ተጋድሎ ተጋምዶ በተደረገ እልህ አስጨራሽ ትግል እንጂ። የዓድዋ ድል ዛሬም ወደ ጀመርነው የልማት፣የዕድገትና የብልፅግና ማማ ላይ የሚያደርሰን መሰላል ነው። ይህ የሚሆነው ግን የአንድነት ኃይል ከጀግንነት ወኔ ሳይነጣጠል ፀንቶ ሲቆይ ብቻ መሆኑ እሙን ነው። ቀደምት አባቶቻቸን የዓድዋ ከፍታን በክብር መቆናጠጥ የቻሉት ዘር እየቆጠሩ ሳይሆን በኢትዮጵያዊ አብሮነትና አንድነት ተጋምደውና ተሰናስለው ነው። ያላቸውን የአንድነት ኃይል ተጠቅመው ድልን ተጎናጸፉ። በየዓመቱ ዓድዋን መዘከር ራስን ''እኔስ ምን ማድረግ እችላለሁ?'' በሚል እሳቤ ከሆነ ዓድዋ ህያው ነው፤ ወደ አለምነው የስኬትና የብልፅግና ከፍታ ላይ የአንድነታችን ኃይሉ እንደሚያደርሰን እሙን ነው። እንደ ቀደምት አባቶቻችን በተጋመደ ኅብረ ብሔራዊ አንድነታችንን በማጠናከር በኢኮኖሚው፣ ማኅበራዊ፣ በፖለቲካው ያሉ ፈተናዎችን በሀሳብ ልዕልና በማሸነፍ ለሌላ ድል መትጋት አለብን። አንድነታችንን በማፅናት በኅብረት ለኢትዮጵያ ከፍታ መትጋት ከሁላችንም ይጠበቃል።"ድር ቢያብር አንበሳ ያስር" እንዲ ሀገራዊ ብሂሉ ከተባበርን የማናልፈው ፈተና አይኖርም። አንዴ በጦርነት ሌላ ጊዜ በድርቅና በሌሎች መንስኤዎች ያጋጠሙንን ተግዳሮቶች በአብሮነት ተጋፍጠን ድል እያደረግን መጥተናል። ፈተና ሁሌም ይኖራል፤ ማሸነፍና መሸነፍ ግን በእኛ ፅናትና ጥንካሬ ይወሰናል። ለወደፊትም የሚያጋጥመንን ፈተና አንድነታችንን አፅንተን ኅብረታችን ለሀገራችን ልማት፣ ዕድገትና ብልፅግና በማዋል በርካታ ዓድዋዎችን እንሰራለን። የዓድዋ ድል ከኢትዮጵያ አልፎ ለመላው ጥቁር ጭቁን ህዝቦች የኩራት ምንጭ የነፃነት ዓርማ ነው። የዓድዋን ታሪክ መጠበቅና መደጋገም የእኛ የኢትዮጵያውን ኃላፊነትና ግዴታ ነው። ልዩነትን መስበክ ከኢትዮጵያዊ ከፍታ መሸራተት ነው። እኛነትን ረስቶ እኔ ማለት የዓድዋን ታሪክ መሸጥ ነው። ኢትዮጵያውያን አንድ ሆነን እንጂ ተከፋፍለን የሰራነው ታሪክ የለም። የትናንት መልካም ስምና ዝና ከዘመኑ ጋር አብሮ ከፍ ከፍ እያለ አብቦ ማፍራት እንጂ፤ በልዩነት አስተሳሰብና አመለካከት ሊኮሰምን አይገባም። የኢትዮጵያውያን የአንድነትና የሉዓላዊነት መገለጫ፣ የዓለም ጭቁን ሕዝቦች የነፃነት ተምሳሌ-ዓድዋ ለዘላለም በክብር ሲዘከር ይኖራል‼
ሽሬ ወአክሱም (የአልፎ ሂያጁ ማስታወሻ)
Jan 25, 2023 202
ሽሬ ወአክሱም (የአልፎ ሂያጁ ማስታወሻ) አየለ ያረጋል (ኢዜአ) መዳረሻዬ ሽሬ እንዳስላሴ ነው። ለዘገባ ሥራ ከባህርዳር- ጎንደር- ደባርቅ- ሸሬ መንገድ ከሚዲያ ባልደረቦች ጋር እየተጓዝኩ ነው። የጥምቀት ሙሽራዋ ጎንደር እየተኳኳለች ነበር። ደባርቅ ከመድረሴ በፊት ዳባት ትገኛለች-የደጃች አያሌው ብሩ ቁርቁር ከተማ። ደጃች አያሌው ትውልዳቸው በጌምድር ጋይንት ቢሆንም ግዛታቸውና ኑሯቸው ዳባት ነበር። ሞገደኛው ደጃዝማች አያሌው ብሩ በጎንደር ማኅበረሰብ ዘንድ ዝናቸው የናኘ ነው። ደጃዝማች አያሌው በ20ኛው ክፍለ ዘመን መባቻ (ከልጅ ኢያሱ እስከ አጼ ኃይለሥላሴ ዘመነ-መንግሥት) ታሪካዊ ክንውኖች ጉልህ ተሳትፎ አላቸው። አንዷን ብቻ ልምዘዝ። ራስ ተፈሪ ‘ንጉሠ-ነገሥት አጼ ኃይለሥላሴ’ ደጃች አያሌው የቅርብ ዘመዳቸውን ራስ ጉግሳ ወሌ ብጡልን (የንግሥት ዘውዲቱን ባለቤት) ወግተው የጎንደር ግዛት ‘ራስ’ ተብለው ለመሾም ቃል ቢገባላቸውም፤ ተልዕኳቸውን ተወጥተው ቃሉ ባለመፈጸሙ ደጃዝማቹ ከአጼው ጋር መቀያየማቸው አልቀረም። በዚህም:- "አያሌው ሞኙ፣ ሰው አማኙ ሰው አማኙ፣ የአያል ጠመንጃ፣ ስሟን እንጃ ስሟን እንጃ…” በማለት የጎንደር አዝማሪ አዚሟል። ዛሬም ይህ ግጥም የብዙ ባህላዊ ዘፈኖች አዝማች ነው። ደጃች አያሌው ብሩ ደፋር ናቸው ይባላል። ከአጼ ኃይለሥላሴ ጋር ቢቀያየሙም በ1928 ዓ.ም ፋሺስት ኢጣሊያ ወረራ ሲመጣ ቅድሚያ ለአገሬ ብለዋል። ‘የተደበቀው ማስታወሻ’ በተሰኘው የዶክተር ሀራልድ ናይስተሮም (ትርጉም ገበየሁ ተፈሪ እና ደሳለኝ አለሙ) መጽሐፍ እንደተጠቀሰው ደጃች አያሌው “ንጉሡ እንደኛ ሰው ናቸው። ኢትዮጵያ ግን የሁላችንም ናት" ብለው ጦራቸውን መርተው በሽሬ ግንባር ዘምተዋል። ጉዟችን ቀጥሏል። ደባትን እያለፍን ነው። ‘እንኳን ደህና መጡ፤ ወደ ጭና ታሪካዊቷ ሥፍራ’ የምትለዋን ታፔላን በስተግራ እያየን ወደ ደባርቅ ገሰገስን። የሰሜን ተራሮች የብርድ ወጨፎ ያረሰረሳትን ደባርቅን ከማለፋችን ሊማሊሞ ጠመዝማዛ ቁልቁለት ተቀበለን። አስፈሪ የሊማሊሞ መልክዓ ምድር የደጋው ሰሜን ውርጭ እና የተከዜ በርሃ ኬላ ነው። ባለቅኔው ጸጋዬ ገብረመድህን “የሰማይ የምድሩ ኬላ፣ የየብስ የጠፈሩ ዋልታ አይበገር የዐለት ጣራ፣ አይመክተው መከታ ሊማ-ሊሞ አድማስ ሰበሩ፣ በጎማ ፈለግ ይፈታ? በትሬንታ እግር ይረታ?…” ብሎ የመኪና መንገድ ተገንብቶበት በማየቱ ግርምቱን የተቀኘለትም ለዚህ ይመስላል። ከሊማሊሞ ቁልቁለት በኋላ አዲ-አርቃይ፣ ዛሪማ፣ ማይፀብሪ እና ሌሎች የጠለምት ወረዳ ከተማዎችን አልፈን፤ የዋልድባ ረባዳማ አካባቢዎችን ተሻግረን ተከዜ ወንዝ ደረስን። የዚህን መንገድ እና ተከዜ ወንዝን ሳስብ የሀዲስ ዓለማየሁ ትዝታ አስተከዘኝ። የፋሺስት ኢጣሊያ ወራሪ ጦር የወገንን ጦር ፊት ለፊት መቋቋም ሲሳነው በሰው ልጆች ላይ ተደርጎ የማያውቅ መርዝ በጅምላ የፈጀበት አሳዛኝ ታሪክ ነበር። በተከዜ ወንዝ ውሃን በመመረዝ የወገን ጦር ያለቀበት ሥፍራ ነው። የተከዜ ሸለቆ በኢትዮጵያዊያን ደምና አጥንት ዋጋ የተከፈለበት ነው። ሀዲስ ዓለማየሁ በአንድ ዕለት የተመለከቱትን እንዲህ ጽፈውታል። “የተከዜ ውሀ እመሻገሪያው ላይ ሰፊና ፀጥ ያለ ነው። ታዲያ ያ ሰፊ ውሀ፤ ገና ከሩቅ ሲያዩት ቀይ ቀለም በከባዱ የተበጠበጠ ይመስላል። “ምን ነገር ነው፤ ምን ጉድ ነው?” እየተባባልን ቀረብ ስንል መሻገሪያው በቁሙም በወርዱም ከዳር እስከ ዳር ሬሳ ሞልቶበት የዚያ ሬሳ ደምና ፈርስ ነው። የሰው ሬሳ፣ የፈረስ እና የበቅሎ ሬሳ፣ ያህያ ሬሳ፣ ያውሬ ሬሳ፥ ሬሳ ብቻ! እግር ከራስ ራስ ከእግር እየተመሰቃቀለ እየተደራረበ ሞልቶበት፥ የዚያ ሁሉ ሬሳ ደምና ፈርስ ነው”። ይሉናል። ቀጥለውም “በእውነቱ እንዲህ ያለውን መሳሪያ ምንም ጠላት ቢሆን በሰው ላይ ለማዋል የሚጨክን ሰው፥ ሰብዓዊ ስሜት የሌለው፣ አለት ድንጋይ የተፈጠረበት መሆን አለበት፤ እንዲህ ያለውን መሳሪያ በሰው ላይ ማዋል ሰብዓዊ ህሊና ሊሸከመው የማይችል እጅግ ከባድ መሆኑን ዓለም ሁሉ ያወቀውና ያወገዘው በመሆኑ የኢጣሊያ መንግሥት በኢትዮጵያ ላይ ከማድረጉ በቀር “ሌላ መንግሥት በሌላ አገር ላይ አደረገ’ ሲባል ተሰምቶ የሚያውቅ አይመስለኝም” ብለዋል። ከተከዜ ባህር ማዶ ጉዞዬ ያገኘኋት ሌላዋ ታሪካዊ ሥፍራ እንዳባጉና ናት። እንዳባጉና የወገን ጦር ትልቅ ገድል የፈጸመበት ነው። ጀግኖች አባቶቻችን የጠላት ታንክ ሳያስፈራቸው የጠላት ጅምላ ጨራሽ ቦምብ ጣይ አውሮፕላን ተቋቁመው ጠላትን ድባቅ የመቱበት፤ ወደ አክሱም እንዲያፈገፍግ ያደረጉበት ሥፍራ ነው። “የጠላት ቦምብ ጣይ አውሮፕላን በጦር ሜዳው ትንንሽ ቦምቦች አውቶማቲክ ጠመንጃ ይተኩስ ነበር። አቢሲኒያኖች ደግሞ ከጠላት ጋር ግብግብ ገጥመው ጉዳይም አልሰጡትም ነበር…” ይላል ዶክተር ሀራልድ ‘የተደበቀው ማስታወሻ’ በተሰኘ መጽሐፉ። ይህ አካባቢ በሀገር ፍቅር የነደዱ ኢትዮጵያዊያን ደም ያፈሰሱበት፣ አጥንት የከሰከሱበት፤ ለኢትዮጵያ መስዕዋትነት የከፈሉበት ነው። ይህ የሀገርን ሉዓላዊነት ለማስከበር ዋጋ የተከፈለበት ቀጣና ነው። ቀኑ ተገባዷል። ጉዟችን እንደቀጠለ ነው። እኔም የማሽላ ማሳዎችን ግራ ቀኝ እየተመለከትኩ ለዕለቱ መዳረሻችን ወደሆነችው ሽሬ ከተማ ገባን። ሽሬ በትግርኛ ‘ሽረ’ ሲሉት ይደመጣሉ። በእርግጥ ሽሬን ለመጀመሪያ ጊዜ መርገጤ ነው። ዕለቱም ጥር ሥላሴ ነው። ሽሬ በጥር ሥላሴ ትደምቃለች፤ ሙሉ ስሟም ሽረ እንዳስላሴ ነው። የሽሬ ሥላሴ ጠበል ሽሬ ደርሰን ማረፊያችንን ያዝን። ጊዜው በጣም አልመሸምና ከተማዋን በቀላሉ መቃኘት ይቻላል። ሽሬ ሰፊና ደማቅ የዞን ከተማ ናት። ከመካከላችን የአንደኛው ባለሙያ ቤተሰቦች ሽሬ ነበሩና አስጠሩን። ለሥላሴ ጠበል ግብዣ። ባል እና ሚስቱ ከልክ በላይ መስተንግዶ አደረጉልን። ‘ጠብ እርግፍ አድርገው አስተናገዱን’ ማለት ይቀላል። እንግዳ መቀበል ነባር ኢትዮጵያዊ እሴታችን ቢሆንም ጦርነት ውስጥ ለቆየ አካባቢ የተለየ መልክ ነበረው። እንግዳ አቀባበላቸው በእርግጥም የመሃል አገር ሰው የናፈቃቸው ይመስላል። የተትረፈረፈ እህልና ውሃ አቅርበው በ’ብሉልን፤ ጠጡልን’ ተማጽኗቸው የተነፋፈቀ ቤተ-ዘመድ ግብዣ አስመሰሉት። የሥላሴው ጠበል የሸሬ ጠላ ቀረበ። የሸሬ ጠላ ሳስታውስ ፕሮፌሰር ሽብሩ ተድላ ታወሱኝ። የወቅቱ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምሀሩ ፕሮፌሰር ሽብሩ በዘመነ ደርግ በዕድገት በሕብረት ዘመቻ ተማሪዎቻቸውን ይዘው ሽሬ ዘምተው ነበር። በወቅቱ ታዲያ የሸሬ ጠላ ፍቅር ይዟቸው በየጊዜው ሲኮመኩሙ የተመለከቱ ሰዎች ‘ፕሮፌሰሩ ከጠፉ የሚገኙት ጠላ ቤት ነው’ ሲባሉ እንደነበር ‘ከጉሬ ማርያም እስከ አዲስ አበባ’ በተሰኘው ግለ ታሪካቸው አስፍረዋል። ከግብዣ መልስ ከማረፊያ ሆቴል ላይ ሆኜ ከተማዋን ስቃኛት ከጦርነት ድባቴ የተላቀቀች ይመስላል። የአመሻሽ ሕዝቡ እንቅስቃሴም ሆነ እስከ ሌሊቱ አጋማሽ የሚሰሙ የመዝናኛ ቤቶች ሙዚቃዎች የከተማዋን አሁናዊ መልክ የገለጠልኝ ነበር። ንጋት ላይ በቁርስና ቡና ሰዓታት ከሰዎች ጋር መስተጋብሬ ጀመረ። በጦርነት አዙሪት የከረመችው ሽሬና አካባቢው ኑሮ እጅጉን የከበደ ነበር። መልከ-ብዙ ማህበራዊ ቀውሶች አስተናግደዋል። አሁናዊ ምላሻቸው “ተመስገን፤ ያ ሁሉ አለፈ” የሚል ነው። ገበያው ተረጋግቷል፤ ማህበራዊ ኑሮ ተመልሷል። ድህረ-ሰላም ስምምነት ለሽሬ ነዋሪዎች ሁለንተናዊ እፎይታን አንብሯል። ከቀናት በኋላ በአክሱም የታዘብኩትም እንዲህ ነው። ኑሮን ያቀለለው የተቋማት አገልግሎት ጅማሮ በመጀመሪያ ዘገባ ስራዬ መሰረተ ልማትን አገልግሎት ቃኘሁ። ባንክ፣ ቴሌ፣ ሆስፒታል… መሰሎቹን። ተጠቃሚዎችንም፣ አገልግሎት ሰጭ ተቋማት ስራ ሃላፊዎችንም አነጋገርሁ። ከሰላም ስምምነቱ ማግስት ጀመሮ ተቋማቱ ወደስራ መመለሳቸው ከሁለንተናዊ ችግር እንደታደጋቸው ያነሳሉ። በትራንስፖርት እየተንቀሳቀሱ፣ በኤሌክተሪክ ስራዎቻቸውን እየከወኑ ነው። ለሁለት ዓመታት የተቋረጠው አገልግሎት አቅርቦት እና የአገልግሎት ፈላጊዎች ፍላጎት ግን አሁንም ሙሉ በሙሉ ተመጣጣኝ እንዳልሆነ የተጠቃሚዎችም፤ የአገልግሎት ሰጭዎችም ሀሳብ ነው። በሽሬ ስሁል ሆስፒታል የተመለከትኳቸው፤ ያነጋገርኳቸው፤ ከታዳጊዎች እስከ አዛውንት ዕድሜ ያሉ ህሙማን የሰላም አየር ማግኘታቸው የሕይወታቸው ዑደት እንዲቀጥል አድርጓል። ድንገተኛም ሆነ ነባር ህመም ያለባቸው ሰዎች በነጻ እየታከሙ ነው ያገኘኋቸው። ሰላም ከሌለ መታከም ቀርቶ በቅጡ ማስታመም፤ በወጉ መቀበርም እንደማይቻል ገልጸውልናል። የጤና፣ የባንክና የቴሌኮም አገልግሎት የግብዓት ክፍተቶች የማሟላት ሰራዎች እየተከናወኑ መሆኑንም በፌዴራል ደረጃ በየተቋማቱ የተመደቡ አስተባባሪዎች አረጋግጠውልኛል። የጸጥታ አካሉና የህብረተሰቡ ትብብርም የሚያስቀና እንደሆነ ግለሰቦችም፤ የጸጥታ አካላትም ነግረውኛል። አክሱም ጺዮን ማርያም፣ ሽሬ ስላሴ ንግስ፣ የጥምቀት በዓላት ከሶስት ዓመታት በኋላ በአደባባይ ታቦት ወጥቶ ተከብሯል። የፌዴራል ፖሊስ ተወካዮችም ይህንኑ ነው ያረጋገጡልኝ። የመከላከያ ሰራዊት አባላት ከከተማ ነዋሪዎች ጋር ያላቸው ግንኙነት ቤተሰባዊ የሆኑ ይመስላል። እንቅስቃሴያቸውም የሰላማዊ ቀጠና መልክ ያለው ነው፤ ዩኒፎርም ከመልበሳቸው በስተቀር ጀሌያቸውን ይንቀሳቀሳሉ። ይህ ደግሞ መተማመን ከመፍጠር ባለፈ ጦርነት ውስጥ ለቆየ ማህበረሰብ ከስነ ልቦና ጫና እንዲላቀቅ አይነተኛ ሚና እንደላው ይሰማኛል። ኢ-መደበኛ የሽሬና አክሱም ወጎች ያረፍኩበት ሆቴል ባለቤት ‘አደይ’ ተግባቢ ናቸው። ደግ እናት ይመስላሉ። ከገባን ጀምሮ ‘ጠላ ተጎንጩ፤ ቡና ጠጡ’ ጭንቃቸው ነው። ሁለት ቀን ቡና አስፈልተውልናል፤ ጠላ አቅርበው ዘክረውናል። ይህ ሁሉ ሲሆንም ለከተማው እንግዳ መሆናችንን እንጂ ስለሙያችንም ሆነ ስለሌላ ማንነታችን አያውቁም ነበር። ብዙ መጨዋወትና ውሎ አዳር በኋላ ነው ጋዜጠኛ ስለመሆናችን ያወቁት። አደይ ተጨዋች ናቸው። አማርኛ ያዝ ቢያደርጋቸውም ጨዋታቸው ‘ኩርሽም’ ነው- ተሰምቶ የማይሰለች። በአጋጣሚ ‘ሰለክላካ’ ስለምትባለዋ ታሪካዊ ሥፍራ ጠይቄያቸው እያወጋን ነበር። ‘እንደእናንተ ወጣቶች ሳለን ‘ሰለክላካን ያላዬ ሸዋን ያመሰግናል’ ይባል ነበር። ታዲያ አንድ የሸዋ ሰው መጣና ሰለክላካን አየና ‘በቃ ይቺ ናት’ ሰለክላካ’ ብሎ ተገረመ” ብለው አሳቁን። (የፍቅር እስከ መቃብር መሪ ገጸ-ባህሪው ‘በዛብህ’ ወደ ዲማ ጊዮርጊስ ሄዶ ‘የዲማ መልኳ እና ዝናዋ’ ተጣርሶበት እንደተገረመበት ቅጽበት መሆኑ ነው)። አደይ የተጀመረው ሰላም ፍጹም ምሉዕ ሆኖ ወደ ቀደመ ኢትዮጵያዊ መልካችን የምንመለስበት ጊዜ እንዲመጣ ይሻሉ። ከጦር-ነት ወደ ሰላም-ነት! ቆንጂዬዋ ፊዮሪ የኮሌጅ ተማሪ ነበረች። በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ወቅት ጀምሮ በኋላም በጦርነት ሳቢያ ትምህርቷን ካቆመች ሦስት ዓመታት ሆኗታል። ጦርነቱ ከቆመ በኋላ የጀበና ቡና ጀምራለች። ደንበኞቿ ሰብሰብ ብለን እንቀመጣለን። ፊዮሪ ከስኒ ማቅረቢያዋ ላይ አነስተኛ ጀበናዋን፤ የሚያማምሩ ስኒዎቿን እና መዓዛው ከሚያውድ የዕጣን ማጨሻዋ ጋር ሰድራ ይዛ ትቀርባለች። ከመካከላችን ካለው ጠረጴዛ ላይ ታስቀምጥና እርሷም ወንበር ይዛ ከመካከላችን ትቀመጣለች። ቡናው እስኪሰክን ጨዋታዋን ታስኮመኩመናለች። ቡናው ከሰከነ በኋላ ቡናዋን ቀድታ ለእያንዳንዳችን በእጃችን እያነሳች ትሰጣለች። በሽሬ ቡና የሚቀርበው በዚህ መልክ ነው። ለፊዮሪ እና መሰሎቿ ጦርነቱ ክፉ ጠባሳ መጣሉ፤ ተስፋቸው ላይ መጥፎ አሻራ ማስቀመጡን ታነሳለች። አሁን ግን ብሩህ ተስፋ ሰንቃለች። ስለነገዋም “ሰላሙ ይዝለቅልን፤ ትምህርቴን ለመቀጠል እመኛለሁ” ትላለች። አክሱም ከሽሬ በስተሰሜን 60 ኪሎ ሜትር ይርቃል። ከሽሬ አክሱም ስንንቀሳቀስ ከጥምቀት ዕለት በስተቀር ገበሬው የግብርና ሥራዎቹን እየከወነ ነበር። አርሶ አደሩ ያርሳል፤ መስኖውን ያለማል። የተዘራውን ውሃ ያጠጣል። የበቀለ ቡቃያውን ይኮተኩታል። ከጦርነት ወደ ልማት መዞሩን ዐይኔ ታዝቧል። በጥምቀት ዋዜማ፤ የከተራ በዓል ዕለት ሁለት ጎራማይሌ የረፋድ ትዕይንቶችን ላንሳ። ከአክሱም ከተማ ወደ አድዋ እና ሽሬ መገንጠያ አካባቢ ሰፊ የቀንድ ከብት ገበያ ነበር። እውነተኛ የዓመት በዓል ገበያ መልክ ያለው ትዕይንት ነበር። በተለይም የፍየል ዋጋ በተመጣጣኝ ዋጋ እየተገበያዩ እንደነበር ሰምቻለሁ። ታሪካዊቷን አክሱም ከተማ ለመጨረሻ ጊዜ የረገጥኳት/የተሳለምኳት ከአራት ዓመት በፊት በ2011 ዓ.ም ይመስለኛል። ከገበያው ቀጥሎ በታቦተ-ጽዮን መገኛዋ ርዕሰ አድባራት ወገዳማት አክሱም ጽዮን ደጅ፣ በጥንታዊያኑ የአክሱም ሐውልት መገኛ አደባባይ ነበር። ከጽዮን በስተምዕራብ በአርባቱ እንሰሳ በኩል፤ በቅዱስ ያሬድ ዋርካ… አድርጌ በጽዮን ዋናው በር ደረስኩ። ማራኪ የአክሱም የኮብልስቶን መንገዶች ኦና ናቸው። የወትሮው ግርግር ናፍቋቸዋል። ከጽዮን ቅጥር ግቢ በዋናው በር በስተውጭ አነስተኛ እና ብቸኛ ዋንዛ በኮብልስቶን መሃል ነበረች። ዛሬም ለምልማ አለች። በዚህ አካባቢ ድሮ የነጭ ጎብኚ ጋጋታ፣ የጽዮን ደጅ ጠኚ ምዕመን… የተጨናነቀ ነበር። እንደ ድሮው የፎቶ አንሺ ግርግር፣ የአክሱም መስቀል ቀርጸው የሚሸጡ ወጣቶች ጫጫታ የለም። ይልቁንም እርጥባን የሚሹ አቅመ ደካሞችና ህፃናት ነበሩ። ጦርነት የሥፍራዋን መልክ አጠይሞታል። ያም ሆኖ ከተማዋ የንግድ እንቅስቃሴ ሙሉ በኩሉሄ ባይባልም ወደነበረበት እየተመለሰ ነው። የግልም ሆነ የመንግሥት ባንኰች ሥራ ከጀመሩ ሰነባብተዋል። ከአክሱም ሐውልት ወደ ሌላ ሰፈር አቀናሁ። ትርሐስ ገና ታዳጊ ልጅ ነች። ጠይም፤ ስርጉድ፣ ሳቂታና ተረበኛ አይነት ልጅ ነች። እንደ ሽሬዋ ፊዮሪ መንገድ ዳር የጀበና ቡና እየሰራች ነው። ከሩቅ የመጣን እንግዶች መሆናችንን ስታውቅ፤ ደስታዋ ከገጿ ይነበብ ነበር። ያለፉ ጊዜያትን ሰቆቃ አጫወተችን። ስለቀጣይ ዕጣ ፈንታዋ እና ዕቅዷ ስታወራ ትቆይና “የሰው ልጅ ግን በጣም ከሃዲ ነው። ከወራት በፊትኮ ስለቢዝነስ አላስብም ነበር። መቼ እሞታለሁ እንጂ” ብላ ራሷን ትወቅሳለች። ወደ ሰማይ አንጋጣ ፈጣሪዋን ታመሰግናለች። ጦርነት ተራውንም ሕዝብ ለመልከ-ብዙ ቀውስ ዳርጎት እንደቆየ ታነሳለች። ዛሬ ሁሉ አልፎ ሰላም መውረዱ ለመጨዋወት መብቃቷ ለእርሷ ትልቅ ብሥራት ነው። ይህ ለትርሐስ ብቻ ሳይሆን ለመላው አክሱማዊያን መሆኑ እሙን ነው። አክሱም ከተማ በመከላከያ ሠራዊት ቁጥጥር ሥር ከዋለችበት ጊዜ ጀምሮ በከተማዋ በሻለቃ አዛዥነት የተሰማራ የፌደራል ፖሊስ አባልም ያጋጠመውን አሳዛኝ ገጠመኞች አጫውቶኛል። ጦርነቱ ቢራዘም ኖሮ በተራው ሕዝብ ላይ ምን ያህል የከፋ ጉዳት ይደርስ እንደነበር በአሳዛኝ ሁኔታ ገልጾልኛል። አክሱሞች ያን ሁሉ አልፈው ሰላም አየር ነፍሶ፣ ከስጋት ቆፈን ተላቀው ወደ መደበኛ እንቅስቃሴ ተመልሰዋል። የዛሬ ሳምንት ሰርክ(11 ሰዓት) ላይ አክሱም የከተራ በዓል በድምቀት አክብራለች። ታቦተ-ጽዮን ወደ ባህረ- ጥምቀቱ ስትወርድ፤ ወግና ሥርዓቱ ተጠብቆ፣ ሕዝቡ በሀበሻ ነጫጭ አልባሳት፣ ካህናት በልብሰ ተክህኖ ደምቀው … እየተከወነ ነበር። አንዲት እናት ለአማርኛ ተናጋሪ በቀረበ አነጋገር እያለቀሱ ታቦት እየሸኙ ነው። ትኩር ብዬ ሳያቸውም ዕንባቸው ዱብ ዱብ ይላል። “ከዚያ ሁሉ መከራ አልፎ ለዚህ በቃን፤ ተመስገን” እያሉ እልልታውን ያቀልጡታል። በደስታ እያነቡ ነበር። ይህ ስሜት የብዙኃኑ አክሱማዊያን እናቶች እንደሆነ መገመት ቀላል ነው። አክሱም በኮቪድ እና በኋላም በጦርነቱ ምክንያት ባህረ-ምቀት ታቦት ወጥቶ ሲከበር ለመጀመሪያ ጊዜ ነበር። ከወትሮው በተለየ ድምቀትና ውበት በሰላምና በደስታ፤ በአደባባይ እልልታና ሆታ በማክበራቸው ልዩ ስሜት ፈጥሮባቸዋልና! እናም በአክሱም የከተራ ሆነ የበዓለ-ጥምቀት ክብረ-በዓላት በሰላም ስምምነቱ ማግስት በድምቀት ተከውኖ አለፈ። የሃይማኖት አባቶቹም ሆኑ ምዕመኑ በሰጡት ቃለ መጠይቅም የዘንድሮው ክብረ-በዓል ካለፉት ዓመታት ነባራዊ ሁኔታ ጋር እያነጻጸሩ፤ ትልቅ ብሥራትና መልክ እንዳለው ገልጸዋል። ሰላም እንዲጸና፤ ነባር ኢትዮጵያዊ አንድነትና መተባበር እንዲመለስ ጽኑ መሻታቸውን ነግረውናል። በበጎ ቀን የማውቃትን አክሱም፤ ከረዥም ጊዜ በኋላ አሁናዊ መልኳን ታዝቤ፤ የነገ ትዝታ ሰንቄ ተመለስኩ!! ሰላም ለኢትዮጵያ!!
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2015
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