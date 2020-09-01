ፍርድ ቤቱ በእነ አቶ ጃዋር ላይ የዐቃቤ ሕግ የቀዳሚ ምርመራ ቀሪ ምስክሮችን ለመስማት ለነገ ቀጠረ

አዲስ አበባ፤ ነሀሴ 26/2012 (ኢዜአ) ፍርድ ቤቱ በወንጀል ጉዳይ የተጠረጠሩት እነ አቶ ጀዋር መሐመድ ላይ የዐቃቤ ሕግ የቀዳሚ ምርመራ ምስክሮችን ለመስማት ለነገ ቀጠሮ ሰጠ።
በዐቃቤ ሕግ የቀዳሚ ምርመራ መዝገብ ቁጥር 215585 አቶ ጀዋር መሐመድን ጨምሮ 14 ተጠርጣሪዎች ቀርበዋል።
የፌዴራል መጀመሪያ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ጊዜ ችሎት ልደታ አዳራሽ ዛሬ ጠዋትና ከሰዓት በኋላ በተጠርጣሪዎች ላይ ምስክሮችን ሲሰማ ውሏል።
በዕለቱ ከተሰሙ ምስክሮች ውስጥ በአራተኛው ምስክር ላይ መስቀለኛና ማጣሪያ ጥያቄ በማቅረብ ጀምሮ ቀሪ ምስክሮችን ለመስማት ለነገ ቀጠሮ ሰጥቷል
ችሎቱ ከዚህ ቀደም በነሐሴ 22 ቀን 2012 ዓ.ም በዋለው ችሎት የሰጠውን ትዕዛዝ ያየ ሲሆን፤ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን በ24 ሰዓት የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን እስረኞች አስተዳደርን ለችሎቱ አስሮ እንዲያቀርብ የሰጠውን ትዕዛዝ አይቷል።
በዚሁ መሰረት በችሎቱ የቀረበው የአዲስ አበባ ፖሊስ እስረኞች አስተዳደር ማብራሪያ ሰጥቷል።
በሰጠው ማብራሪያ የኮሮናቫይረስ ምርመራ ለሁሉም ተጠርጣሪዎች ምርመራ መደረጉን ገልጿል።
ተጠርጣሪዎቹ የኮሮናቫይረስ ምርመራ አንድ ጊዜ የተደረገላቸው መሆኑን ገልጸው፤ ጥያቄያቸውም ምርመራው ድጋሚ እንዲደረግላቸው መሆኑን አብራርተዋል።
በዚህም መሰረት እነዚህ ተጠርጣሪዎች ምርመራ እንዲደረግላቸውና ውጤታቸው እንዲገለጽ የመጨረሻ ትዕዛዝ ሰጥቷል።
ዛሬ የተሰማው የምስክሮች ቃል ተገልብጦ ከመዝገብ ጋር እንዲያያዝ ያዘዘው ችሎቱ፤ ቀሪ የዐቃቤ ሕግ ምስክሮችን ለመስማት ለነገ ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል።