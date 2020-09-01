የአመታዊ ግብር መክፈያ የግዜ ገደብ የአገልግሎት መጨናነቅና የኮሮና ቫይረስ ተጋላጭነትን ቀንሷል

አዲስ አበባ ነሀሴ 26/2012 (ኢዜአ) አመታዊ ግብራቸውን በወጣላቸው የግዜ ገደብ መክፈላቸው የአገልግሎት መጨናነቅና የኮሮና ቫይረስ ተጋላጭነትን መቀነሱን ተገልጋዮች ገለጹ፡፡
ኢዜአ ያነጋገራቸው የአዲስ አበባ የአነስተኛ ግብር ከፋዮች እንዳሉት አመታዊ ግብራቸውን በወጣላቸው የግዜ ገደብ መክፈላቸው የአገልግሎት መጨናነቅና የኮሮና ቫይረስ ተጋላጭነትን ቀንሶላቸዋል፡፡
ወ/ሮ ትግስት ታምራት በአዲስ አበባ ገቢዎች ቢሮ የመሳለሚያ ቅርንጫፍ አነስተኛ ግብር ከፋዮች የደረጃ “ለ “ ግብር ከፋይ ናቸው ፣”ግብር አከፋፈሉ በፊት ከነበረው ግርግርና ጥድፊያ በጣም አሁን ላይ ተስተካክሏል“ ይላሉ የአገልግሎት አሰጣጡም ከመጨናነቅና ከኮሮና ቫይረስ ራሳቸውን ጠብቀው በወጣላቸው ተራ መስተናገድ አስችሎቸዋል፡፡
በተቋሙ ፕሮግራም መሰረት ያለ ግርግር ግብራቸውን መክፈላቸውን የሚነግሩን የዚሁ ቅርንጫፍ ግብር ከፋይ ሌላው አስተያየት ሰጪ ፍስሀ ንጉስ ናቸው የግብር አሰባሰቡ ወቅቱን ያገናዘበ ቢሆንም አስራሩን ይበለጥ ለማቀላጠፍ “ዘመናዊ አሰራር ቢኖር የበለጠ ጥሩ ይሆን ነበር” ሲሉም ይገለጻሉ፡፡
የኮልፌ ቀራንዮ ገቢዎች ቅርንጫፍ የደረጃ “ለ” ግብር ከፋዩ አቶ ሰማ ሁሴን በበኩላቸው አመታዊ ግብራቸውን በወቅቱ በመክፈል ሀላፊነታቸውን ሲወጡ ከኮሮና ቫይረስ ራሳቸውን ለመጠበቅ ማስክና ሳኒታይዘር መጠቀማቸውን ያስረዳሉ ፡፡
ተቋሙ የግብር አሰባሰብ ስርአቱን ለማቀላጠፍ የግብር ከፋይ ግዜ ሰሌዳ ና የንጽህና መጠበቂያዎችን ቢያዘጋጅም የዶክመንቶች ንክኪ ና አገልግሎቱን በአንድ ቦታ አለማለቁ የቫይረሱን ተጋላጭነትን ሊያሰፋው በመቻሉ እንዲታሰብበትም ጠቁመዋል፡፡
የኮሮናቫይረስ ተጋላጭነትን ለመቀነስ “ ግብር ለመክፈል በወጣው ጊዜ ሌሎች አገልግሎቶችን ላልተወሰነ ቀን ተራዝመዋል”የሚሉን ደግሞ በዚሁ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱ ግብር ሰብሳቢ ወይዘሪት እመቤት እሸቱ ናቸው፡፡
ግብር ከፋዮች አገልግሎቱን ለማግኘት ሲመጡ “ማስክና ንጽህና መጠበቂያ ሳኒታይዘር እንዲሁም በር ላይ ሳይታጠቡ እና ርቀቱን በጠበቀ ወንበር ላይ ተራቸውን ሳይጠብቁ አገልግሎት ማግኘት አይችሉም” ሲሉም የጥንቃቄውን ደረጃ ያስረዳሉ::
የመረጃ ሰጪ ዴስክ ባለሞያው አቶ ስንቁ ሰማ በበኩላቸው ዶክመንት ቅብብል ቢኖርም ተገቢውን ጥንቃቄ እንደሚያደርጉና የሚሞሉ ፎርሞችን ንክኪን ለመቀነስ ራሳቸው የመሙላት እንዲሁም በቅብብሎሽ የሚኖርን የኮሮና ቫይረስ ስጋት ለመቀነስ አልኮሎችን እንደሚጠቀሙ ተናግሯል::
በቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱ የግብር ከፋዮች አስተባባሪ አቶ ይታየው ወዳጆ በበኩላቸው ግብር ከፋዮች ግብርን ለመክፈል ከመምጣታቸው በፊት ተራቸውን አውቀው እንዲመጡ በተለያዩ መንገዶች ማስተዋወቃቸውን ገልጸዋል፡፡
በቀጣይም ኮሮናቫይረስ ተጋላጭነትንና ሙስና ለመቀነስ በአገልግሎት ሰጪውና በአገልግሎት ፈላጊው መሀከል ቅርርቦች ለመቀነስ ከመስከረም ወር ጀምሮ በዘመናዊ ቴክኖሎጂ ኦንላይን ሲስተም አገልግሎቱን ለመስጠት እየተሰራ መሆኑን ጠቁመዋል፡፡