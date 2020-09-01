በአዲሱ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች አዋጅ ዳግም ምዝገባ ያላደረጉ ድርጅቶች ይዘጋሉ-ኤጀንሲው

አዲስ አበባ ነሐሴ 26/2012 (ኢዜአ) በአዲሱ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ዓዋጅ መሰረት ዳግም ምዝገባ ያላደረጉ ድርጅቶችን እንደሚዘጋ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ኤጀንሲ ገለጸ።
የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ኤጀንሲ ድርጅቶቹ በሚያጋጥሟቸው ችግሮችና መፍትሄዎች ዙሪያ ዛሬ መክሯል።
የኤጀንሲው የምዝገባ ክትትልና ግምገማ ዳይሬክተር አቶ ተሾመ ወርቁ በዚሁ ወቅት እንዳመለከቱት ዳግም ምዝገባ ያላከናወኑ ድርጅቶች ይዘጋሉ።
የተሻሻለው የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ዓዋጅ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ዓዋጁ በጸደቀ በአንድ ዓመት ውስጥ ዳግም መመዝገብ እንዳለባቸው ይደነግጋል።
ድርጅቶቹ ምዝገባው ከመጠናቀቁ በፊት በመገናኛ አውታሮች ጥሪ ቢቀርብላቸውም፤ ምዝገባቸውን አላጠናቀቁም ብለዋል።
በኢትዮጵያ ተመዝግበው ከሚንቀሳቀሱ ከ3 ሺህ 500በላይ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ውስጥ ዳግም የተመዘገቡት 1 ሺህ 792 ናቸው።
መረጃ እንዳልደረሳቸው አሳውቀው ቀኑ ካለፈ በኋላ ያመለከቱ ከ50 በላይ ድርጅቶች ለዳግም ምዝገባ አመልክተው ጉዳያቸው እየታየ መሆኑን አቶ ተሾመ ጠቁመዋል።
ቀሪዎቹ ዳግም ምዝገባ ከመጠናቀቁ ሁለት ወራት በፊት በተለያዩ መገናኛ አውታሮች ጥሪ ቢደረግም፤እንዳልተመዘገቡ ተናግረዋል።
የዳግም ምዝገባው ጊዜው መጋቢት 4 ቀን 2012 በመጠናቀቁ በዓዋጁ መሰረት ዳግም ያልተመዘገቡ ድርጅቶች እንደፈረሱ ይቆጠራል።
በመሆኑም ዳግም ያልተመዘገቡ ድርጅቶች ንብረታቸውን በማጥራት አንድ የሲቪል ማህበረሰብ ሲፈርስ ንብረቱን በጨረታ ወይንም አቅም ለሌለው ድርጅት እንደሚተላለፍም አስታውቀዋል።
ይህንንን በማድረግ በዓዋጁ እንደሚዘጉ በመደንገጉ ይዘጋሉ ብለዋል።
በሌላ በኩል ዓዋጁ ተግባራዊ ከተደረገ በኋላ ከ800በላይ አዳዲስ ድርጅቶች ሕጋዊ ፈቃድ አግኝተው በመንቀሳቀስ ላይ ይገኛሉ።
የኤጀንሲ ምክትል ዳይሬክተር አቶ ፋሲካው ሞላ መመዝገብና እውቅና ማግኘት ብቻ ሳይሆን፤ድርጅቶቹ ተግባራዊ እንቅስቃሴ እንዲያደርጉ አሳስበዋል።
አንዱ ሲቪል ማህበር ሌላውን ለማንቃትና ለመደገፍ የሚያደርገው ጥረት ትኩረት የሚሻ ጉዳይ እንደሆነ አንስተዋል።
የሲቪል ማህበረሰብ ፎረም ቦርድ ሰብሳቢ ዶክተር ንጉሱ ለገሰ በበኩላቸው ማህበራቱ እስካሁን በተናጠል ይሰሩት የነበረውን ተግባር በአንድ በማሰባሰብ እርስ በእርስ በመደጋገፍ እንደሚሰሩ ገልጸዋል።
የአቅም ውስንነት፣ የገንዘብ እጥረት፣ የራስን የገቢ ምንጭ ለመፍጠር ጥረት አለማድረግ በዘርፉ የሚስተዋሉ ውስንነቶችና ትኩረት የሚሹ መሆናቸው በስብሰባው ላይ ተገልጿል።