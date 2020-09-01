ሆስፒታሉ የኮሮና ቫይረስ መመርመሪያ መሳሪያ በእርዳታ አገኘ

መቀሌ ነሐሴ 26/2012 (ኢዜአ) የመቀሌ ዓይደር ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል አንድ ሚሊዮን 500 ሺህ ብር ግምት ያለው የኮሮና ቫይረስ መመርመሪያ መሳሪያ በእርዳታ አገኘ።
ሆስፒታሉ ድጋፉን ያገኘው በሰሜን አሜሪካ ከሚኖሩ የአዲግራት አግአዚ አልሙናይ ማህበር አባላት ነው።
የዓይደር ጤና ሳይንስ ኮሌጅ መምህርት ፕሮፌሰር ሃረገወይኒ አሰፋ በርክክብ ስነ ስርአቱ ላይ እንደገለጹት መሳሪያው ከኮቪድ-19 ቫይረስ በተጨማሪ ለሌሎች በሽታዎች መመርመሪያነት ያገለግላል።
መሳሪያው ከፍተኛ የመመርመሪያ እጥረት ላለበት ለአዲግራት ሆስፒታል ተላልፎ የሚሰጥ መሆኑን ተናግረዋል ።
የዓይደር ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አማኑኤል ሃይለ የማህበሩ አባላት ላደረጉት ድጋፍ አመስግነዋል።
መሳሪያው የክልሉን የኮቪድ-19 ምርመራ አቅም እንደሚያሳድገው አመላክተዋል ።
መሳሪያው ለሌሎች በዓይን ለማይታዩ ተላላፊ ተህዋስያን ምርመራም የሚያገለግል መሆኑ ጠቀሜታው የጎላ መሆኑን ጠቅሰዋል።
“ድጋፉ በክልሉ የኮቪድ-19 ምርመራ የመሳሪያ እጥረት ያቃልላል ” ያሉት ደግሞ የክልሉ ጤና ቢሮ ምክትል ኃላፊ ዶክተር ርእየ ኢሳያስ ናቸው።