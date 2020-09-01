ኮርፖሬሽኑ 165 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጣ ምርት ወደ ውጭ መላኩን አስታወቀ

አዲስ አበባ፣ ነሀሴ 26/ 2012 ( ኢዜአ) የኢንደስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ባለፈው በጀት ዓመት 165 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጣ ምርት ወደ ውጭ መላኩን አስታወቀ፡፡
አፈጻፀሙ ካለፈው ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር የ54 ነጥብ 8 ሚሊዮን ዶላር ልዩነት እንዳለው ገልጿል፡፡
ኮርፖሬሽኑ የበጀት ዓመቱን የእቅድ አፈጻጸም አስመልክቶ ከኢዜአ ጋር ቆይታ አድርጓል፡፡
ባለሀብቶች በአንድ ማዕከል ሁሉንም አገልግሎት እንዲያገኙ ተደርጓል፡፡
በኮርፖሬሽኑ የማርኬቲንግና ኮሙዩኒኬሽን መምሪያ ኃላፊ አቶ ደርቤ ደበሌ ለኢዜአ እንዳሉት በተጠናቀቀው በጀት ዓመት ለውጭ ገበያ ከቀረቡት ምርቶች ገቢ ተገኝቷል፡፡
ገቢው ጨርቃ ጨርቅና አልባሳት፣ ብረታ ብረት፣ የኤሌክትሮኒክስ ምርቶችና የግብርና ውጤቶች በመላክ ከዕቅዱ 73 በመቶ መሳካቱን አስታውቀዋል፡፡
ምርቶቹ በዋነኝነት ወደ መካከለኛው ምስራቅ አገሮች መላካቸው ገልጸዋል፡፡
በበጀት ዓመቱ 59 ባለሃብቶችን ለመሳብ ታቅዶ 28 ቱን ወደ ፓርኮቹ በማሰማራት የዕቅዱን 47 በመቶውን ተሸፍኗል ብለዋል፡፡
የኮቪድ-19 ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ በአፈጻጸሙ ላይ ተፅዕኖ እንዳሳደረ ኃላፊው ተናግረዋል፡፡
ከሥራ ፈጠራ አኳያም 11 ሺህ 880 ዜጎች የሥራ ባለቤት መሆናቸውን አስረድተዋል፡፡
በፓርኮች የሚያጋጥሙ የመሰረተ ልማት፣ የወሰን ማስከበርና የሎጀስቲክ አቅርቦት ችግሮችን ለማቃለል ከሚመለከታቸው አካላት ጋር እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
በኢትዮጵያ ከኢንዱስትሪ ፓርኮች ባለፉት ዓመታት 443 ነጥብ 7 ሚሊዮን ዶላር ገቢ መገኘቱን ከኮርፖሬሽኑ የተገኘው መረጃ ያመላክታል፡፡