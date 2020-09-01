ለተማሪዎች ምገባና ለአቅመ ደካሞች የአዲስ ዓመት መቀበያ የገንዘብና የቁሳቁስ ድጋፍ ከኅብረተሰቡ ተጠየቀ

አዲስ አበባ ነሐሴ 26/2012 (ኢዜአ) ከተማ አስተዳደሩ ኅብረተሰቡ ለተማሪዎች ምገባ የሚውል ገንዘብና አቅመ ደካሞች አዲሱን ዓመት የሚቀበሉበት የቁሳቁስ ድጋፍ እንዲያደርግ ጥሪ አቀረበ፡፡
ከተማ አስተዳዳሩ ለ2013 የትምህርት ዘመን ለተማሪዎች ምገባና ለደንብ ልብስ ወጪ የሚውል ከ600 ሚሊዮን ብር በላይ ከኅብረተሰቡ ለመሰብሰብ ማቀዱ ታውቋል።
የአስተዳደሩ የወጣቶችና በጎ ፍቃድ ማስተባበሪያ ቢሮ ሃላፊ አቶ አብርሃም ታደሰ በአዲሱ የትምህርት ዘመን ለ600 ሺህ የከተማዋ ተማሪዎች የደንብ ልብስ ይሰራጫል ብለዋል።
በተጨማሪም “ለአንድ ተማሪ አንድ ጫማ” በሚል መሪ ሃሳብ ለ600 ሺህዎቹ ተማሪዎች ጫማ ይሰጣል።
እንደ ሃላፊው ገለጻ ለ400 ሺህ ተማሪዎች ዓመቱን ሙሉ የምገባ መርሃ ግብር ይከናወናል።
ለዚሁ ወጪ የሚውልና ከተማ አስተዳደሩ በያዘው በጀት ላይ የሚጨመር 600 ሚሊዮን ብር ከኅብረተሰቡ ለመሰብሰብ አቅዶ እየሰራ እንደሆነም ገልፀዋል።
በዚሁ መሠረት ኅብረተሰቡ በሁለት ባንኮች በተከፈተው የከተማ አስተዳደሩ የማኅበራዊ ትረስት ፈንድ የሂሳብ ቁጥር ገቢ እንዲያደርግ ጥሪ አቅርበዋል።
የባንክ ሂሳብ ቁጥሮቹ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 1000272444276 እና በዳሸን ባንክ 5026017252011 መሆናቸውን አስታውቀዋል።
ኅብረተሰቡ ለአቅመ ደካሞች የአዲስ ዓመት መቀበያ የሚሆኑ ምግብ ነክና ምግብ ነክ ያልሆኑ የቁሳቁስ ድጋፍ እንዲያደርግም በተጨማሪ ጠይቀዋል።
ድጋፉ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ለሚገኙ 480 ሺህ ለሚጠጉ የከተማዋ ነዋሪዎች ይከፋፈላል ብለዋል።
የምግብ ቁሳቁስ ድጋፉ በተመረጡ ክፍለ ከተሞችና ወረዳዎች እንደሚሰባሰብ አቶ አብርሃም ጠቁመዋል።
በ2013 የትምህርት ዘመን በመዲናዋ ለሚከናወነው የተማሪዎች ምገባ 2 ነጥብ 3 ቢሊዮን ብር የሚያስፈልግ ሲሆን 1 ነጥብ 7 ቢሊዮን ብር በመንግስት የሚሸፈን ነው።
ቀሪው 600 ሚሊዮን ብር ደግሞ ከኅብረተሰቡ ለመሰብሰብ የታቀደ መሆኑን ኢዜአ መዘገቡ ይታወሳል።