በተያዘው በጀት ዓመት ከማዕድን ምርት ከ250 ሚሊዮን ዶላር በላይ ገቢ ለማግኘት እየተሰራ ነው

አዳማ፣ ነሐሴ 25/2012 (ኢዜአ) በተያዘው በጀት ዓመት ወርቅን ጨምሮ ከተለያዩ ማዕድናት ምርት ከ250 ሚሊዮን ዶላር በላይ ገቢ ለማግኘት ታቅዶ እየተሰራ መሆኑን የማዕድንና ነዳጅ ሚኒስቴር ገለጸ።
ሚኒስቴሩ ከዘጠኝ ተጠሪ ተቋማት ጋር በተጠናቀቀው የበጀት ዓመት የሥራ አፈጻጸምና በተያዘው የሥራ ዘመን አቅጣጫዎች ዙሪያ በአዳማ ከተማ አባገዳ አዳራሽ መክሯል።
የማዕድንና ነዳጅ ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ኳንግ ቱትላም በምክክር መድረኩ እንደገለጹት ወርቅን ጨምሮ በማዕድን ዘርፍ ቁልፍ ችግር የሆነው የገበያ ዋጋ ማሽቆልቆል፣ ሕገወጥነትና የኮንትሮባንድ ንግድ መበራከት ነው።
በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ሳይቀር የማዕድናት ኮንትሮባንድ መውጫ በሮች መኖራቸውን ተናግረዋል።
ችግሩን ለማቃለል ከማምረቻ ቦታ በተለይም ባሕላዊ የወርቅ አምራቾችን ከማበረታታት ጀምሮ ከክልሎችና ከፌዴራል መንግሥት ባለድርሻ አካላት ጋር የጋራ ዕቅድ አዘጋጅተን እየሰራን ነው ብለዋል።
በዘርፉ ሊያጋጥም የሚችለውን የኮንትሮባንድና ሕገወጥ ንግድን በመግታት በተያዘው የበጀት ዓመት ወደ ውጭ ከሚላክ የማዕድን ምርት ከ250 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ ለማግኘት ታቅዶ ወደ ሥራ መገባቱን ሚኒስትር ዴኤታው አስታውቀዋል።
ባለፈው የበጀት ዓመት ወርቅን ጨምሮ ወደ ውጭ ከተላኩት ማዕድናት 60 ሚሊዮን ዶላር ማግኘቱን አውስተው፤ አፈጻጸሙ ዝቅተኛ የሆነው በሀገር ውስጥ ከነበረው የኮንትሮባንድ ንግድ መበራከትና በኮሮና በሽታ ምክንያት የዓለም ገበያ ዋጋ መውደቅ መሆኑን አመላክተዋል።
በኦጋዴን የተገኘው ስምንት ትሪልዮን ኪዮቢክ ሜትር የተፈጥሮ ጋዝ ወደ ልማት ለማስገባት የሚያስችል የማስተላለፊያ መሥመር ዝርጋታ ለማከናወን በዝግጅት ላይ መሆናቸውን ጠቅሰው፤ የድፍድፍ ዘይት የገበያ አዋጭነት ጥናት እየተካሄደ መሆኑንም ጠቁመዋል።
የተፈጥሮ ጋዙ በድሬዳዋ በሞሮኮ ኩባንያ ለሚቋቋመው የማዳበሪያ ፋብሪካዎች በግብዓት እንደሚቀርብና ቀሪው ደግሞ ወደ ውጭ እንደሚላክም ተናግረዋል።
በተመሣሣይም ከውጭ ይገባ የነበረውን የድንጋይ ከሰል ምርት በሀገር ውስጥ በማምረት ለሲሚንቶና ብርጭቆ ፋብሪካ ማቀጣጠያ እያቀረብን ነው ብለዋል።
ከደቡብ አፍሪካና ሌሎች ሀገራት የሚገባውን የመጠጥ ውኃ ማጣሪያ “ኮልም” ማዕድን በሀገር ውስጥ በማምረት ከወንዝ ለተጠለፉ የመጠጥ ውኃ ማጣሪያ አገልግሎት ላይ መዋሉን አመልክተዋል።
የመድረኩ ዓላማ የሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱና ተጠሪ ተቋማት ሠራተኞች በዕቅዱ ላይ ግልፅ ግንዛቤ ይዘው ለተፈጻሚነቱ ንቁ ተሳትፎ እንዲኖራቸው ለማስቻል ነው ያሉት ደግሞ በሚኒስቴሩ የዕቅድ ክትትልና ግምገማ ዳይሬክተር አቶ ደረጀ ወንዳፍራሽ ናቸው።
በተለይም የማስፈጸምና መፈጸም ማነቆ ሊሆኑ የሚችሉ የአመለካከትና ግንዛቤ ክፍተት ለማስተካከል ወጥነት ባለው መልኩ ሁሉም በእኩል የድርሻውን እንዲወጣ ጭምር መሆኑን አስረድተዋል።
በዚህም በዕቅዱ ትግበራ ዙሪያ ሊያጋጥሙ የሚችሉ ማነቆዎችና ክፍተቶችን በመለየት በጋራ ለመፍታትም እንዲሁ።
የሚኒስቴሩ ሠራተኞችና የማኔጅመንት አባላቱም በመድረኩ ገበታ ለሀገር ፕሮጄክት የአንድ ወር ደመወዛቸውን ለመለገስ ቃል ገብተዋል።