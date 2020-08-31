የአመራሩን የተግባርና አስተሳሰብ አንድነትን ለማጠናከር እየተሰራ ነው

ሐዋሳ፣ ነሐሴ 25/2012 (ኢዜአ) በሲዳማ ክልል አመራሩ የተግባርና አስተሳሰብ አንድነትን በማጠናከር የፓርቲውን ትልሞች እንዲያሳካ እየተሰራ መሆኑን የክልሉ ብልፅግና ፓርቲ ጽሕፈት ቤት አስታወቀ።
የፓርቲው አመራሮች የአቅም ግንባታ ሥልጠና እየተካሄደ ነው።
የጽሕፈት ቤቱ ኃላፊ አቶ አብርሃም ማርሻሎ ለጋዜጠኞች እንደገለጹት ለ421 የክልሉ አመራሮች ከዛሬ ጀምሮ ለአምስት ቀናት የሚሰጠው ሥልጠና ሀገራዊና ክልላዊ ነባራዊ ሁኔታዎችን ታሳቢ ያደረገ ነው።
የክልሉ አመራር የለውጡን አካሄድ በአግባቡ በመረዳት ፓርቲው ጠንካራ አንድነት ፈጥሮ ሀገሪቱንና ሕዝቦቿን ወደ ከፍታ ማማ የማሻገር ትልም በግንባር ቀደምትነት ማሳካት የሚችል ቁመና እንዲኖረው ማድረግ የሥልጠናው ዋነኛ ዓላማ መሆኑን ተናግረዋል።
ሲዳማ ከሌሎች ሕዝቦች ጋር ያለውን አንድነት በማስቀጠል የሀገርን ሰላም ማስጠበቅና ለብልፅግና ጉዞው ምቹ መደላድል መፍጠር እንደሚያስፈልግ ገልጸዋል።
ከዚህ አኳያ የክልሉ አመራር ጠንካራ አቋም እንዲኖረው ለማስቻል በሥልጠናው ሰፊ ውይይት ይደረጋል ብለዋል።
ከዚህ ባሻገር ክልላዊና ሀገራዊ ነባራዊ ሁኔታዎችን በቃኘ መልኩ የፓርቲው ውስጣዊ ፈተናዎችና ውጫዊ ሥጋቶችም በጥልቀት እንደሚዳሰሱ አስረድተዋል።
በተለይ በክልሉ የሚስተዋለውን ሰፊ የሥራ አጥነት ጫና ሌት ተቀን ሰርቶ መቀነስ የአመራሩን ቁርጠኝነት የሚጠይቅ ውስጣዊ ፈተና በመሆኑ በጉዳዩ ላይ በመምከር ቀጣይ አቅጣጫ ያስቀምጣል ተብሎ እንደሚጠበቅ አቶ አብርሃም ተናግረዋል።
በአንፃሩም እንደ ሀገር የተጀመሩ የብልፅግና ትልሞችን ለማደናቀፍ የሚሰሩ ፀረ ሰላም ኃይሎች ውጫዊ ሥጋት ሊሆኑ ይችላሉ ያሉት አቶ አብርሃም ይህን ተቋቁሞ ሀገሪቱንና ህዝቦቿን ማሻገር የሚችል አመራር መፍጠር የሚያስችል ሥልጠናም እንደሆነ አመላክተዋል።
ሲዳማ አዲስ ክልል ሆኖ እንደመደራጀቱ ወጣት አመራሮች መቀላቀላቸውን ጠቁመው ሥልጠናው መሰጠቱ ማሳካት ከምንፈልገው ግብ አንፃር ብቁ አመራሮችን ለመፍጠር የሚያግዝ ምቹ አጋጣሚ ነው ብለዋል።
በሥልጠናው በክልል ማዕከልና ወረዳ አስተባባሪ ደረጃ ያሉ አመራሮች እየተሳተፉ ይገኛሉ።