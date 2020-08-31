የማኅበረሰብ ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ለኅብረተሰቡ ለማዳረስ የላቀ ሚና አለው

አዳማ፣ ነሐሴ 25/2012 (ኢዜአ) የማኅበረሰብ ሬዲዮ ወቅታዊና ትክክለኛ መረጃ ለኅብረተሰቡ ተደራሽ ለማድረግ የላቀ ሚና እንዳለው ተገለጸ።
የማኅበረሰብ ሬዲዮ ሥርጭት አገልግሎት አስመልክቶ በሴቶች፣ ሕፃናትና ወጣቶች ሚኒስቴርና በኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለሥልጣን ትብብር ለማኅበረሰብ ሬዲዮ ባለሙያዎች ያዘጋጁት የውይይት መድረክ በአዳማ ከተማ እየተካሄደ ነው።
በሚኒስቴሩ የሴቶች ተሳትፎ ግንዛቤ ማስፋፊያ ዳይሬክተር አቶ ስለሺ ታደሰ በተለይም ለኢዜአ እንደገለጹት የማኅበረሰብ ሬዲዩ ወቅታዊና ትክክለኛ መረጃ ለኅብረተሰቡ ለማዳረስ የላቀ ሚና ስላለው ይህንን ለማስፈጸም የዘርፉ ባለሙያዎችን ማብቃት ያስፈልጋል።
የመድረኩ ዓላማም በዚህ ዙሪያ ግንዛቤ ለመፍጠር መሆኑን ተናግረዋል።
የማኅበረሰብ ሬዲዮ ባለሙያዎች ለአብዛኛው የኅብረተሰብ ክፍሎች ቅርብና ተደራሽ በመሆናቸው ይህን አቅም አሟጠን መጠቀም ያስፈልጋልም ብለዋል።
በተለይም የሴቶችና ሕፃናትን ጥቃት ለመከላከል ወቅታዊና ትክክለኛ መረጃ ለኅብረተሰቡ ለማስተላለፍ፣ ለማስተማርና ለማሳወቅ እያደረጉ ያለው አስተዋጽኦ አበረታች መሆኑንም ጠቁመዋል።
እነዚህ መገናኛ ብዙሃን የሚኒስቴሩ የአሥር ዓመት ዋና የትኩረት አቅጣጫ ተደርገው በዕቅዱ ውስጥ መካተታቸውንም ዳይሬክተሩ ጠቅሰዋል።
በኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለሥልጣን የሥርዓተ ፆታ ዳይሬክተር ወይዘሮ ዱሬቲ ታደሰ በበኩላቸው የማኅበረሰብ ሬዲዮዎች ፈቃድ ከማግኘታቸው በፊት የሴቶችና ሕፃናትን ፕሮግራሞች ከግምት ያስገባ ቅድመ ዝግጅቶችን ትኩረት መስጠት አለባቸው ብለዋል።
በተለይም ፆታዊ ጥቃቱ በተጨባጭ መኖራቸውን ያረጋገጡና መከላከሉ ላይ ያተኮሩ ትክክለኛ መረጃዎች መቅረባቸውን ባለሥልጣኑ በቅርበት እንደሚከታተል ተናግረው ለዚህ የሚያበቃ ጥናትና የአቅም ግንባታ ሥራዎችን ትኩረት ሰጥቶ እንደሚሰራም ገልጸዋል።
ከውይይቱ ተካፋዮች መካከል የደብረማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የማኅበረሰብ ሬዲዮ ሥራ አስኪያጅ ወይዘሮ ገነት ሞላ እንዳሉት በተለይም የሴቶችና ሕፃናትን ጥቃት አስመልክቶ ከሚኒስቴሩ ጋር በቅርበት እየሰሩ ነው።
እስከ ነገ በሚቆየው የውይይት መድረክ ከሀገሪቱ የተውጣጡ 51 የማኅበረሰብ ሬዲዮ ተወካዮች እየተሳተፉ ናቸው።