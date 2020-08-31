የ20/80 እና 40/60 ተመዝጋቢዎች ለሚገነቡት ቤት መንግሥት የባንክ ብድር የሚያመቻች መሆኑ ተገለጸ

አዲስ አበባ፣ ነሐሴ 25/2012 (ኢዜአ) የ20/80 እና 40/60 ተመዝጋቢዎች ተደራጅተው ለሚገነቡት ቤት መንግሥት የብድር እና ሌሎች የመሠረተ ልማት አቅርቦቶችን የሚያመቻች መሆኑን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ አስታወቀ።
አስተዳደሩ የ20/80 እና 40/60 ተመዝጋቢ ሆነው ቤት ላልደረሳቸው ፍላጎት እና አቅም ያላቸው ነዋሪዎች በማኅበር ተደራጅተው የጋራ ቤት ለመገንባት እንዲችሉ አማራጭ አቅርቧል።
በዚሁ አማራጭ የመፍትሔ ሐሳብ ዙሪያ የአስተዳደሩ የቤቶች ልማት ቢሮ ኃላፊ ኢንጂነር ሠናይት ዳምጠው መግለጫ ሰጥተዋል።
በመግለጫቸውም በተለይ በ2005 ዓ.ም በ40/60 እና በ20/80 የተመዘገቡ የከተማዋ ነዋሪዎች ፍላጎታቸውንና አቅማቸውን መሠረት ባደረገ መልኩ በማኅበር ተደራጅተውና ቅድሚያ ተሰጥቷቸው እንዲገነቡ ይደረጋል ብለዋል።
መንግሥት መሬት በነፃ ከማቅረብ ባለፈ ለግንባታ የሚሆን የብድር አገልግሎት ከባንኮች እንዲያገኙ ያደርጋል ብለዋል።
ቤቶቹ በሚገነቡባቸው አካባቢዎችም የመንገድ፣ ውኃና ኤሌክትሪክ መሠረተ ልማቶችን መንግሥት በራሱ ወጭ ያከናውናል ብለዋል።
በ1992 ዓ.ም በተደረገ ቆጠራ በከተማዋ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ቤት ፈላጊ ዜጎች እንደነበሩ ያስታወሱት ኃላፊዋ አሁንም እየጨመረ መምጣቱን ተናግረዋል።
ከጥናቶች በተጨማሪ ከተማ አስተዳደሩ ከዚህ ቀደም በራሱ ግብዓት በማቅረብ ግንባታ ሲያከናውን መቆየቱንና ከ300 ሺህ በላይ ቤቶችም መገንባታቸውን አብራርተዋል።
የሕዝብን የቤት ጥያቄ ለመመለስ ከተከናወኑ ሥራዎች መካከል አንዱ በማኅበር በማደራጀት አቅምና ፍላጎት ላላቸው ወገኖች ቦታ ማቅረብ መሆኑን ጠቅሰው በዚህም ችግሩን ለመቀነስ ይሞከራል ብለዋል።
ከ1997 ዓ.ም ጀምሮ ሲቆጥቡ የነበሩ የ20/80 ተመዝጋቢዎች በቀጣይ በግንባታ ላይ ያሉና በሚወጡ ዕጣዎች ተጠቃሚ ስለሚሆኑ የማኅበር ግንባታ ውስጥ አለመካተታቸውን ኢንጂነር ሠናይት አስረድተዋል።
ለቤቶቹ በነበሩበት ሁኔታ ለማስቀጠል አለመቻል ምክንያት ከሆኑት መካከል ከመሠረተ ልማትና ከመሬት አቅርቦት፣ ቅንጅታዊ የአሠራር ክፍተቶች በመኖራቸው፣ የግብዓት እና የመንግሥት የፋይናንስ አቅርቦት ችግሮ