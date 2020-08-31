የጎርጎራ ቱሪዝም ልማት በጣና ሐይቅና አካባቢው ያሉ የመስህብ ሀብቶችን በሚገባ ለመጠቀም ዕድል ይፈጥራል

አዲስ አበባ፣ ነሐሴ 25/2012 (ኢዜአ) በገበታ ለሀገር ፕሮጀክቶች አንዱ የሆነው የጎርጎራ ወደብ ቱሪዝም ልማት በጣና ሐይቅና አካባቢው ያሉ የመስህብ ሀብቶችን በሚገባ ለመጠቀም መልካም ዕድል እንደሚፈጥር የአማራ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ አስታወቀ።
ከ’ገበታ ለሀገር’ ፕሮጀክት ልምድ በመነሳት ሌሎች ያለሙ የቱሪስት መዳረሻ ሥፍራዎችን ለማልማት እንቅስቃሴ መጀመሩንም ቢሮው አስታውቋል።
ከለውጥ በኋላ ትኩረት ከተሰጣቸው ዘርፎች አንዱ የባህልና ቱሪዝም ዘርፍ ነው።
በጠቅላይ ሚነስትር ዶክተር ዐቢይ አህመድ ተነሳሽነት በቀጣይ ተፈጥሯዊ ሀብቶችን እሴት ጨምሮ ለቱሪስት መዳረሻ ለማድረግ ከታቀዱ የ’ገበታ ለሀገር’ ፕሮጀክቶች መካከል አንዱ በጣና ሰሜን ዳርቻ የሚገኘው የጎርጎራ ወደብ ነው።
በመቶዎች ከሚቆጠሩ የዓለማችን ንጹሕ ሐይቆች አንዱ የሆነው ጣና ሐይቅ የብዝሃ ሕይወትና ታሪክ፣ የቅርስ ሙዳይ የሆኑ ገዳማትን አቅፎ የያዘ ታሪካዊ፣ ተፈጥሯዊና ሃይማኖታዊ እሴቶች መገኛ ስፍራ ነው።
በዩኔስኮ የብዝሃ ሕይወት ማዕከል መዝገብ ጭምር የሰፈረው ጣና ሐይቅ ግን በቱሪስት መዳረሻነቱ ማመንጨት የሚችለውን ያህል እንዳልተሰራበት የክልሉ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሙሉቀን አዳነ ለኢዜአ ገልጸዋል።
“የጎርጎራ ታሪካዊ ሥፍራ ለቱሪዝም መዳረሻነት ዳግም መልማቱ ለጣና ሐይቅና አካባቢው የቱሪስት መዳረሻ ፀጋዎችን ይበልጥ ለመጠቀም ተጨማሪ ዕድል ይፈጥራል” ብለዋል።
አካባቢውን ማሳደግ የተሻለ ዕድገት የሚያመጣ በመሆኑ በልዩ ትኩረት እንደሚሰራ ጠቁመው፤ ገበታ ለሀገር ፕሮጀክት ድጋፍ ማድረግ እንደሚገባ አስገንዝበዋል።
ከዚህ ጎን ለጎን የጣና ሐይቅ መጎዳት ከኢትዮጵያ አልፎ በአፍሪካ ውኃ ሀብት ላይ ከፍተኛ ተፅዕኖ እንደሚያሳድር የገለጹት ዶክተር ሙሉቀን፤ የሐይቁ ሕልውን በእምቦጭ አረም እየተፈተነ መሆኑን አመልክተዋል።
ጣና ለኢትዮጵያዊያን ብቻ ሳይሆን ለዓለም ጭምር ሀብት መሆኑን ጠቁመው፤ ማንኛውም ግለሰብ፣ መንግሥታዊ ተቋምም ሆነ የግል ድርጅት በሐይቁ ላይ የተጋረጠውን አደጋ ለማስወገድ የሚደረገውን ጥረት እንዲያግዝ ጠይቀዋል።
ዶክተር ሙሉቀን አክለውም ክልሉ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐቢይ አህመድን ፈለግ በመከተል እንደ ‘ገበታ ለሀገር’ ያሉ ፕሮጀክቶችን በማቀድ ጥቅም ላይ ያልዋሉ ፀጋዎችን ለቱሪዝም መዳረሻነት ለማልማት ይሰራል።
በዚህ ጉዳይም ከክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ጋር መነጋገራቸውን ጠቁመው፣ በቀጣይ የክልሉን ባለሀብቶች አቅም በማሰባሰብ ተፈጥሯዊ ሥፍራዎችን ለማልማት እንደሚሰራ ገልጸዋል።