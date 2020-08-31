በአማራ ክልል የቱሪዝም ዘርፉ በኮቪድ-19 ሳቢያ ተጎጂ መሆኑ ተገለጸ

አዲስ አበባ፣ነሐሴ 25/2012 (ኢዜአ) በአማራ ክልል የቱሪዝም ገቢ ላይ የኮቪድ 19 ወረርሽኝ ከፍተኛ ተፅእኖ ማድረሱን የክልሉ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ አስታወቀ።
የቢሮው ሃላፊ ዶክትር ሙለቁን አዳነ ለኢዜአ እደገለጹት በዓለም ቅርስነት የተመዘገቡ ታሪካዊና ተፈጥራዊ የቱሪስት መዳረሻዎቸን ጨምሮ ከቀድሞ የቱሪስት ፍሰት አንጻር ሲነጻጸር አሁን ላይ እንቅስቃሴው “የቆመ ያህል ነው” ብለዋል።
በ2012 በጀት ዓመት አጋማሽ የቱሪሰት ፍሰቱ ከዕቅድ በላይ አፈጻጸም እንደነበረው አስታውሰው፤ ከኮሮናቫይረስ መከሰት በኋላ ግን ሁኔታዎች ሙሉ ለሙሉ ተቀይረዋል ነው ያሉት።
በመሆኑም ባለፈው በጀት አመት የመጨረሻዎቹ ስድስት ወራት የቱሪዝም ገቢው በእጂጉ ማሽቆልቆሉን ገልጸዋል።
በዚህም በመንግስት እና በዘርፉ ለተሰማሩ አካላት የገቢ ምንጭ አሳጥቷል ብለዋል።
በኮቪድ -19 ሳቢያ ሆቴሎች፣ ባህላዊ ሬስቶራንቶች፣ አስጎብኚ ድርጅቶች፣ የትራንስፖርት አገልግሎት ሰጭዎች፣ የባህላዊ ጌጣጌጥ ነጋዴዎች እና ሌሎችም ስራ ማቆማቸውን ጠቅሰዋል።
ከነዚህ ተቋማት ጋር በምርት አቅርቦት ሰንሰለት የተሳሰሩ የግብርና ምርት አቅራቢዎች በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ተጎጂዎች ሆነዋል ብለዋል።
ዘርፉ ትኩረት ከተሰጠው ዘላቂነት ባለው መልኩ ለውጥ ለማምጣት በአሰራር፣ አደረጃጅትና የህግ ማዕቀፎች ላይ መስተካከል ያለባቸው ጉዳዮች እንዳሉ የገለጹት ሃላፊው፤ በጉዳዩ ላይ ከፌዴራል መንግስት ጋር እየተነጋገርን ነው ብለዋል።
የቱሪዝም ዘርፉ ያለበትን ማነቆ በመፍታት ክልሉንና አገሪቱን ከዘርፉ ተጠቃሚ ለማድረግ የሚያስችሉ አሰራሮችን ለመተግበር ጥረት እየተደረገ ስለመሆኑም ገልጸዋል።
ይሁንና የቱሪስት መዳረሻዎች ገቢና የመሰረተ ልማት ዝርጋታ ጉዳይ አሁንም ትልቅ ትኩረት የሚሻ ነው ብለዋል።
ለአብነትም በሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ ገቢ በቀጥታ ለፌዴራል መንግስት ቢሆንም ፓርኩ ግን የሚያስፈገልጉት የመንገድና ሌሎች መሰረ ልማቶች እንደሌለው ጠቅሰዋል።
በዚህም ሁሉም የመዳረሸ ስፍራዎች የሚያስገኙት ገቢ ለመዳረሻ ስፍራዎች መሰረት ልማትና ማህበራዊ ግልጋሎት ታሳቢ ማድረግ አለበት ብለዋል።
በ2011 ዓ.ም 11 ሚሊዮን 666 ሺህ 624 የሃገር ውስጥና የውጭ ሃገር ቱርስቶች ክልሉን ሲጎበኙ ከ2 ነጥብ 5 ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ መገኘቱንም መረጃዎች ይጠቁማሉ።