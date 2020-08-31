አልማ የትምህርት ቤቶች ግንባታና ማስፋፋት ስራ አከናወነ

ማርቆስ፣ ነሃሴ 25/2012 የአማራ ልማት ማህበር /አልማ/ በምስራቅ ጎጃም ዞን ከ29 ሚሊየን ብር በላይ ወጪ የትምህርት ቤቶች ግንባታ፣ ማስፋፋትና ጥገና ስራ ማከናወኑ ተገለጸ።
በማህበሩ የምስራቅ ጎጃም ዞን ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ዘላለም አንዳርጌ ለኢዜአ እንደተናገሩት ማህበሩ የትምህርት ተደራሽነትን ለማስፋት ድጋፍ እያደረገ ነው።
በተጠናቀቀው በጀት ዓመትም ከ29 ሚሊየን ብር በላይ በሆነ ወጪ አምስት አዲስ ትምህርት ቤቶች ግንባታ፣ 5 ትምህርት ቤቶችን ደግሞ ማስፋፋትና ጥገና ስራ ማከናወኑን ገልጸዋል።
አዲስ ከተገነቡት ትምህርት ቤቶች መካከል አንድ ሁለተኛ ደረጃና ቀሪዎቹ አንደኛ ደረጃ ናቸው።
ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቱ ከ16 ሚሊየን ብር በላይ ወጪ እንደተደረገበት ተጠቅሷል።
ማህበሩ ለትምህርት ቤቶቹ ስራ የግንባታ ቁሳቁሶችንና የባለሙያ ወጪ ሲሸፍን የየአካባቢው ህብረተሰብ ደግሞ በጉልበት ድጋፍ ማድረጉ ተመልክቷል።
በተጨማሪም ማህበሩ ከ50 በላይ ትምህርት ቤቶችን የማስፋፋትና በአዲስ የመገንባት ስራ መጀመሩን አቶ ዘላለም ጠቅሰዋል።
እነዚህ ትምህር ቤቶች በቀጣዩ ዓመት ሁለተኛው ሴሚስተር ይጠናቀቃሉ ብለዋል።
የምስራቅ ጎጃም ዞን ትምህርት መምሪያ ኃላፊ አቶ ዳንኤል ደሳለኝ በበኩላቸው አልማ የሰራቸው ትምህርት ቤቶች በዞኑ ትምህርትን ተደራሽ ለማድረግ የሚያግዙ መሆናቸውን ተናግረዋል።
አዲስ የተገነቡትና ተስፋፍተው የተሰሩት ትምህርት ቤቶች ከ5ሺህ በላይ ተማሪዎችን ማስተናገድ እንደሚችሉ አስረድተዋል።
ህብረተሰቡ የማህበሩ አባል በመሆን አስተዋጽኦ እንዲያደርገ በማበረታታት እየደገፉ መሆናቸውን ገልጸዋል።
በቢቩኝ ወረዳ የወይን ውሃ ቀበሌ ነዋሪ አቶ አንዱአለም አጥናፍ በሰጡት አስተያየት የወይን ውሃ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በር እና መስኮት የሌለው ከመሆኑም በላይ ጣራው በነፋስ ተገነጣጥሎ እንደነበር አስታውሰዋል።
ዘንድሮ በማህበሩ ተጠግኖ በመታደሱ ለልጆቻቸው ትምህርት ምቹ መደረጉን ተናግረዋል።
እሳቸውም ከዚህ በፊት የማህበሩ አባል በመሆን 20 ብር ብቻ ያደርጉ የነበረውን መዋጮ አሁን ላይ ማህበሩ ባከናወነው መልካም ተግባር በመነሳሳት 200 ብር መክፈል መጀመራቸውንም አመልክተዋል።
በአካባቢያቸው የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ባለመኖሩ ልጆቻቸው ደብረማርቆስ ሄደው ይማሩ እንደነበር የተናገሩት ደግሞ በጎዛምን ወረዳ የፈንድቃ ቀበሌ ነዋሪ አቶ ያዜ ገነት ናቸው።
አልማ በአቅራቢያቸው ትምህርት ቤት ገንብቶ በማጠናቀቁ አሁን ላይ ልጆቻቸው በአካባቢያቸው እንዲማሩ ምቹ ሁኔታ መፍጠሩን አመልክተው በግንባታው ሂደት 5ሺህ ብር ድጋፍ ማድረጋቸውን ገልጸዋል።
የአማራ ልማት ማህበር በምስራቅ ጎጃም ዞን በተጠናቀቀው የበጀት ዓመት ከአባላቱ 480 ሚሊየን ብር ለመሰብሰብ አቅዶ ወደ ስራ ቢገባም በኮሮና ምክንያት ከ132 ሚሊየን ብር በላይ አሰባስቦ ለትምህርትና ለሌላም ልማት ማዋሉ ተመልክቷል።