ለውጡ በሀገራችን ታሪክ አዲስ ምዕራፍ የከፈተ ነው–አቶ ርስቱ ይርዳው

ሐዋሳ፣ ነሐሴ 25/2012 (ኢዜአ) የለውጡ ሂደት በሀገራችን ዘመናዊ የፖለቲካና የመንግሥት ታሪክ አዲስ ምዕራፍ የከፈተ ነው ሲሉ የደቡብ ክልል ብልፅግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራር አቶ ርስቱ ይርዳው ተናገሩ።
በክልሉ የሚገኙ ከ550 በላይ የፓርቲው አመራሮች የሚሳተፉበት የአቅም ግንባታ ሥልጠና ዛሬ በሐዋሳ ማዕከል ተጀምሯል።
በሥልጠናው መክፈቻ ሥነ ሥርዓት አቶ ርስቱ ይርዳው እንደተናገሩት በሀገሪቱ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የተጀመረው ለውጥ በዘመናዊ የፖለቲካና የመንግሥት ታሪክ አዲስ ምዕራፍ የከፈተ ነው ብለዋል።
የለውጥ ምዕራፍን በወጉ ተረድቶ በተፈለገው ፍጥነት ማስቀጠል የሚችል ብቃት ያለው አመራር ለመፍጠር የአቅም ግንባታ ሥልጠናዎች እንደሚሰጡ ገልጸው ይህም የዚሁ አካል መሆኑን ተናግረዋል።
ሥልጠናው በአመራሩ ዘንድ በአስተሳሰብና ተግባር አንድነትን ለመፍጠር የታሰበ መሆኑንም አስረድተዋል።
በሥልጠናው በንቃት በመሳተፍ የብልፅግና ራዕይ አሳክቶ ቀጣይና ዘላቂነት ያለው ለውጥ ለማምጣት ትኩረት መስጠት ከሠልጣኞች የሚጠበቅ መሆኑን አስገንዝበዋል።
የክልሉ ብልፅግና ፓርቲ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጥላሁን ከበደ በበኩላቸው ፓርቲው በሀገሪቱ ታሪክ ልዩ የሆነውን የለውጥ ሂደት በተግባር ከተጀመረ አንስቶ ሥልጠናዎች በመስጠት ጠንካራ አመራር አቅም ለመገንባት እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
ለውጡ የሚመራበት የ”መደመር “ፍኖተ ካርታ፣ በፓርቲው ሕገ ደንብና ፕሮግራሞች በተሰጠው ሥልጠና አመርቂ ውጤቶች መመዝገባቸውን አስረድተዋል።
የአሁኑ ሥልጠና አስፈላጊነት በቀጣይ በሀገሪቱ የሚከናወኑ ታላላቅ ተልዕኮዎች በብቃት መወጣት የሚችል አመራር ለመፍጠር መሆኑን አቶ ጥላሁን ተናግረዋል።
ሥልጠናው ለአምስት ቀናት እንደሚቆይና በቀጣይም በክልሉ ያሉ ከ1 ሺህ 300 በላይ የፓርቲው አመራሮች ሥልጠና እንደሚወስዱም ተመልክቷል።