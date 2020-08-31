የአማራ ብልጽግና ፓርቲ የአመራሩን የማስፈጸም አቅም ለማሳደግ እየሰራ ነው

ባህርዳር፣ ነሃሴ 25/2012(ኢዜአ) የአማራ ብልጽግና ፓርቲ በየደረጃው ያለውን የአመራር ተልዕኮ የመፈፀም አቅም በማሳደግ የተጀመረውን ክልላዊና ሀገራዊ ለውጥ አጠናክሮ ለማስቀጠል እየሰራ መሆኑን ገለጸ።
ከክልሉ፣ ዞንና ወረዳ የተወጣጡ ከ730 በላይ የፓርቲው አመራሮች የተሳተፉበት ስልጠና በባህርዳር ከተማ እየተካሄደ ነው።
የፓርቲው ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አገኘው ተሻገር እንዳሉት የስልጠናው ዓላማ የአመራሩን አቅም በማጎልበት የመፈጸም ክህሎትን ማዳበርና ለቀጣይ የፓርቲው ተልዕኮ ለማዘጋጀት ነው።
ከቀጣይ ተልዕኮዎች መካከልም እየተስፋፋ የመጣውን ኮኮሮና ቫይረስ መከላከልና የግብርና ምርታማነትን ለማሳደግ በቁርጠኝነት ለመረባረብ የሚያዘጋጅ ጭምር መሆኑን ተናግረዋል።
በተጨማሪም የከተሞች መሰረተ ልማት ግንባታና በተያዘው የበጀት ዓመት አንድ ሚሊዮን 200 ሺህ ዜጎች የስራ እድል ለማመቻቸት የተያዘውን ግብ ለማሳካት የሚያስችል አቅም ለመፍጠር እንደሆነም ገልጸዋል።
ብልጽግና ፓርቲ እንደ ሀገር ከተመሰረተ ሰባት ወራት ቢሆንም ባለፉት 27 ዓመታት ያልተሰሩ በርካታ አመርቂ ተግባራትን ማከናወኑን አስረድተዋል።
ዛሬ የተጀመረው ስልጠናም የፓርቲውን የፖለቲካ እሳቤዎች ወደ ታችኛው የስልጣን እርከን ወዳለው አመራር በማውረድ በአስተሳሰብ የማጥራት ስራ ለማካሄድ የሚያስችል እንደሆነም አስታውቀዋል።
አመራሩን በስልጠና ብቻ ሳይሆን በተከታታይ ተልዕኮ፣ ተግባርና ግምገማ በመፈተሽ ብቁ የሆነውን በተገቢው ቦታ ለመመደብ መድረኩ እድል የሚፈጥር ነው ብለዋል።
ከላይ እስከ ታች የፓርቲውን አመለካከት ሳይሆን የሌሎችን አስተሳሰብ የሚያንጸባርቅ ሰርጎ ገብ አመራርን በማጥራት ውስጣዊ ቁመናን ለማስተካከል ስልጠናው እንደሚያስችል ገልጸዋል።
እስካሁን ባለው የፓርቲው ግምገማ ጠንካራ አመራር ያለው በወረዳ ደረጃ እንደሆነ አመልክተው፤ይህም አሁን ለተገኘው የክልሉ ሰላምና መረጋጋት ሚናቸው የጎላ እንደነበር ማረጋገጥ ተችሏል ብለዋል።
የክልሉን ሰላም በማስቀጠል የህዝቡን ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ተጠቃሚነቱን ማረጋገጥ አስፈላጊ መሆኑን አስረድተዋል።
ለዚህም በወረዳዎች የታየውን ብቃት ወደ ቀበሌዎች ማውረድና የዞንና የክልል አመራሩ የሚያደርገውን ድጋፍ ለማጠናከር በስልጠናው ማጠናቀቂያ አቅጣጫ እንደሚቀመጥ ይጠበቃል ብለዋል።
ስልጠናው ከዛሬ ጀምሮ እስከ ነሐሴ 30/2012 ዓ.ም እንደሚቆይ ተመልክቷል።