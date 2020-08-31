ሁለተኛ ዙር አገር ዓቀፍ የብልጽግና ፓርቲ አመራርና አባላት ሥልጠና ተጀመረ

አዲስ አበባ፣ነሐሴ 25/2012 (ኢዜአ) የብልጽግና ፓርቲ አመራሮቹንና አባላቱን ቀጣይ ለሚጠብቃቸው ድርጅታዊና መንግሥታዊ ተልዕኮ ዝግጁ ለማድረግ ስልጠና መስጠት ጀመረ።
ከዛሬ ጀምሮ ለአምስት ተከታታይ ቀናት በሚካሄደው ሥልጠና ከፍተኛ የመንግሥት የሥራ ኃላፊዎች በመሳተፍ ላይ ናቸው።
በትምህርት ሚኒስቴር አዳራሽ እየተካሄደ በሚገኘው በዚሁ ሥልጠና ላይ የገንዘብ፣ የጤና፣ የገቢዎች፣ የትምህርት፣ የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር እና የብሔራዊ ባንክ ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች እየተሳተፉ ይገኛሉ።
በስልጠና መክፈቻው ላይ የተገኙት የብልጽግና ፓርቲ የስልጠና ዘርፍ ኃላፊው አቶ ሞገስ ባልቻ እንደሚሉት ዓላማው አመራርና አባሉን ለተልዕኮ ማዘጋጀት ነው።
አመራሩ ወቅታዊ አገራዊና ዓለም ዓቀፋዊ ሁኔታዎች መሻገሪያ ስልቶችን የሚዳስሱበትና ተመሳሳይ አቋም የሚይዙበት ነው ብለዋል።
በተመሳሳይ ስልጠናው የአመራሮችን አቅም መገንባትና የተጀመረውን ሪፎርም በተሟላ ክህሎት ለመፈጸም ይረዳልም ብለዋል።
በቀጣይ ከሚጠበቁ ተልዕኮዎች መካከል ደግሞ ሰላምን የማስፈንና የሕግ የባላይነትን ማረጋገጥ ሲሆን በዚህም ውስጥ አመራሩን ዝግጁ ማድርግ መሆኑን ገልጸዋል።
እንደ ሃላፊው ገለፃ አመራሩ ቀጣይ ለሚካሄደው ድርጅታዊ ጉባኤ ዝግጅት ለማድረግም የአሁኑ ሰልጠና አጋዥ ነው።
ወደ ፊት የሚካሄደውን ብሄራዊ ምርጫ በአግባቡ ለመምራት፣ የሕዳሴ ግድብ ጉዳይ እንዲሁም የኢኮኖሚ ሁኔታ ላይ በተመሳሳይ መልኩ ለመንቀሳቀስ ስልጠናው ትልቅ ፋይዳ ይኖረዋል ብለዋል።
የኮቪድ 19 በሽታን በአግባቡ በመከላከል ረገድ የአመራሩ ሚና ምን መሆን አለበት የሚለውም ሌላኛው የስልጠናው ትኩረት መሆኑንም ተናግረዋል።
ከዚህ ቀደም በተደረገው ስልጠና በርካታ ብዥታዎችን መቅረፍ እንደተቻለ እንዲሁም የአመለካከትና የተግባር አንድነት የተገኘበት መሆኑን አስታውሰዋል።