በሙያችን ዜጎችን በእኩልነት ለማገልገል ቃል ገብተናል … የመከላከያ ዩኒቨርሲቲ ምሩቃን

አዲስ አበባ፣ ነሐሴ 25/2012 (ኢዜአ) ኢትዮጵያዊነትን ዓላማ አድርገን በገባነው ቃል መሠረት በሙያችን በእኩልነት ለማገልገል ዝግጁ ነን ሲሉ ኢዜአ ያነጋገራቸው የመከላከያ ዩኒቨርሲቲ ምሩቃን ገለጹ።
ምሩቃኑ ዘር፣ ሃይማኖት፣ ቀለም ሳይለይ ሰውን በሰውነቱ ብቻ ለማገልገልና ሙያዊ ግዴታቸውን እንደሚወጡም አረጋግጠዋል።
የመከላከያ ዩኒቨርሲቲ በተለያዩ የምህንድስናና ጤና ሣይንስ ትምህርት ዘርፎች ያሰለጠናቸውን 502 ተማሪዎች አስመርቋል።
ምሩቃኑም በሰለጠኑበት የሙያ መስክ አገራቸውንና ሕዝባቸውን ለማገልገል ቃለ መሃላ ፈጽመዋል።
ለኢዜአ አስተያየታቸውን የሰጡ ምሩቃን እንዳሉት የዓላማቸው መነሻም ይሁን መድረሻ የኢትዮጵያና ሕዝቦቿን ሰላምና አንድነት ማስጠበቅ ነው።
በመሆኑም በሕዝብ ፊት ለሀገር፣ ለሕዝብና ለሕገ መንግሥታዊ ሥርዓቱ ቅድሚያ እንሰጣለን ባልነው መሠረት ግዴታችንን እንወጣለን ብለዋል።
ቃል የገባነው በትክክል “ቃል የእምነት ዕዳ ነው” የሚለውን መርህ ተከትለን ነው ሲሉም ተናግረዋል።
ኢትዮጵያውያን በተለይም ወጣቶች ማንነትን መሠረት ካደረገ ክፍፍል ወጥተው ሰውን በሰውነቱ እኩል የማስተናገድ ሥነ ልቡና መላበስ አለባቸው ሲሉም መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።
በኢትዮጵያ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ የተለያዩ የግጭት ምክንያቶችን በመፈለግ የዜጎች ሞትና መፈናቀል እንዲሁም የንብረት ውድመት ሲከሰት ይስተዋላል።