በየደረጃው ያሉ አመራሮች የህግ የበላይነትን በማረጋጋጥ ረገድ ቁርጠኛ አቋም ይዘው ይሰራሉ- ብልጽግና ፓርቲ

አዲስ አበባ፣ ነሃሴ 25/2012(ኢዜአ) በሁሉም ደረጃ ያሉ አመራሮች በህግ የበላይነትና ሰላምን በማረጋጋጥ ረገድ ቁርጠኛ አቋም ይዘው የሚሰሩ መሆኑን ብልጽግና ፓርቲ አስታወቀ።
“የወቅታዊ ሁኔታዎች መሸጋገሪያ ትልሞች” በሚል መሪ ሃሳብ የብልጽግና ፓርቲ የፌዴራል ዞን ከፍተኛ አመራሮች ስልጠና በዛሬው እለት ተጀምሯል።
ስልጠናው ከዛሬ ጀምሮ ለአምስት ተከታታይ ቀናት የሚካሄድ ሲሆን ሚኒስትሮችን ጨምሮ 420 ከፍተኛ አመራሮች እየተሳተፉበት ነው።
የፓርቲው የፖለቲካ ፓርቲዎችና ሲቪክ ማህበራት ዘርፍ አስተባባሪ ዶክተር አለሙ ስሜ፤ ስልጠናው በዋናነት የተጀመረውን ለውጥ በብቃት መምራት የሚችል የአመራር ቁመናን መፍጠር ዓላማው አድርጎ መዘጋጀቱን ተናግረዋል።
ስልጠናው በሁሉም ደረጃ ያለው አመራር የህግ የበላይነትንና ሰላምን በማረጋገጥ ሂደት ወጥ አቋም ይዞ እንዲሰራ የሚያግዝ ነው ብለዋለ።
ከስልጠናው በኋላ በየደረጃው ያለ አመራር የህግ የበላይነትና ሰላምን የማረጋገጡን ስራ በተመሳሳይ አቋምና በተሻለ አፈጻጻም እንደሚያከናውን ይጠበቃል።
የተጀመሩ የልማት ስራዎች እንዲጠናቀቁ አመራሩ ከፍተኛ ሃላፊነት እንዳለበትም ነው ያብራሩት።
አመራሩ የለውጥ ስራዎችን ከማከናወን ባሻገር ወቅታዊውን የኮሮና ቫይረስ በመከላከል ረገድም ሚናውን እንዲወጣ አንደሚደረግም ዶክተር አለሙ ተናግረዋል።
ስልጠናው ከፌዴራል አደረጃጃት በተጨማሪ በክልሎችና ከተማ አስተዳደሮችም እየተከናወነ መሆኑ ታውቋል።