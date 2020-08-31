ማእከሉ የሰብል በሽታና ተባይን ለመከላከል የሚረዱ ምርምሮችን እያካሄደ ነው

ማይጨው፣ ነሐሴ 22/2012(ኢዜአ) የአላማጣ ግብርና ምርምር ማዕከል በሰብል፣ አትክልትና ፍራፍሬ ላይ ጉዳት የሚያደርሱ በሽታና ተባዮችን ለመከላከል የሚረዱ 20 የምርምር ስራዎች እያካሄደ መሆኑን አስታወቀ።
በማዕከሉ የአትክልትና ፍራፍሬ ፀረ-ተባይ ተመራማሪ አቶ ፀሀየ ብርሃነ ለኢዜአ እእደገለጹት የምርምር ስራዎቹ አርሶ አደሩ ሰብልን ከበሽታና ተባይ በዘላቂነት እንዲከላከል የሚያስችሉ መፍትሄዎችን ለማፍለቅ የሚያስችሉ ናቸው ።
ተባይና በሽታን ለመከላከል እየተረጨ ያለ ኬሚካል ለአካባቢ ብክለት መንስኤ እየሆነ መምጣቱን ጠቁመው የምርምር ስራዎቹ ከአካባቢ ብክለት ነጻ የሆነ መፍትሄ ለማፍለቅ የሚረዱ መሆናቸውን ጠቅሰዋል።
በአከባቢው ካለው ሰፋፊ የአትክልትና ፍራፍሬ እርሻ አኳያ ከምርምር ስራዎቹ መካከል 12ቱ በዘርፉ ያተኮሩ መሆናቸውን ተናግረዋል ።
ምርምሮቹን ከስድስት ወር እስከ ሁለት አመት ባለው ጊዜ ውስጥ በማጠናቀቅ ጥቅም ላይ ለማዋል እየተሰራ መሆኑን አመላክተዋል ።
በትግራይ ደቡባዊ ዞን ግብርናና ገጠር ልማት መምሪያ የአዝርእት ባለሙያ አቶ ክብሮም በርሀ በበኩላቸው በዞኑ አንበጣን ጨምሮ የተለያዩ ተባዮች በሰብል፣ በአትክልትና ፍሬፍሬ ላይ ጉዳት እያደረሱ መሆናቸውን ገልጸዋል።
በራያ አላማጣ ወረዳ ስሌን ውሃ ቀበሌ በተያዘው መኽር ወቅት በ325 ሄክታር መሳ ላይ የሚገኝ የማሾ ሰብል በተባይ ሙሉ በሙሉ መጥፋቱን ለአብነት ጠቅሰዋል።
ተባይና በሽታን በመድሀኒትና ኬሚካል ለመከላከል ጥረት እየተደረገ ቢሆንም በአካባቢ ስነ ምህዳር ላይ እያስከተለ ካለው ጉዳት በተጨማሪ ዘላቂ መፍትሄ እያመጣ አለመሆኑን ተናግረዋል ።
ችግሩን ለመፍታት ከምርምር ማዕከሉ ጋር በትብብር እየተሰራ ነው።
“በመስኖ የማለማው የአትክልትና ፍራፍሬ እርሻ በተደጋጋሚ በበሽታ እየተጠቃ ተቸግሬያለሁ ” ያሉት ደግሞ በራያ አዘቦ ወረዳ ባለሀብት የሆኑት አቶ ገብረሃወሪያ ገብረማርያም ናቸው።
“ችግሩ አሳሳቢ በመሆኑ መፍትሔ ሊበጅለት ይገባል” ብለዋል።