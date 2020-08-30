በኦሮሚያ ክልል ለግብርና ዘርፍ ትኩረት ተሰጥቷል

አዲስ አበባ ነሐሴ 24/2012 (ኢዜአ) በኦሮሚያ ክልል ለግብርና ዘርፍ ትኩረት በመስጠት ገቢውን ለማሳደግ እንደሚሰራ የክልሉ ፕሬዚዳንት ሽመልስ አብዲሳ ገለጹ።
የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሰራተኞችና የስራ ሃላፊዎች በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ ዞን ቦራ ወረዳ በመገኘት የግብርና ስራዎችን ጎብኝተዋል።
በጉብኝታቸው የፓፓያ፣ አቦካዶና ቲማቲም ችግኝ ጣቢያዎች ተዘዋውረው የጎበኙ ሲሆን የክልሉ የእርሻና ተፈጥሮ ሃብት ቢሮ ኃላፊ አቶ ዳባ ደበሌ ስለግብርና እንቅስቃሴዎች ማብራሪያ ሰጥተዋል።
በጉብኝቱ የተገኙት የክልሉ ፕሬዚዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ በግብርና ላይ ትኩረት በማድረግ የክልሉን ገቢ ለማሳደግ እንደሚሰራ ተናግረዋል።
የ2011 በጀት ዓመት ገቢ 15 ቢሊዮን እንደነበር አስታውሰው በ2012 ገቢውን ወደ 22 ቢሊዮን ማሳደግ መቻሉን ገልጸዋል።
የገቢው መጨመር ዋናው ምክንያት የግብርና ስራዎች ውጤታማ እየሆኑ በመምጣታቸው መሆኑን ተናግረው፤ በተለይም የኩታ ገጠም እርሻና የእንስሳት ሃብት ልማት ስራ ለውጤቱ አስተዋጽኦ እንዳለው ገልጸዋል።
በምስራቅ ሸዋ ላይ የሚካሄዱ የፓፓያ፣ አቦካዶና ቲማቲም እርሻ እንዲሁም በምዕራብ ኦሮሚያ የሚካሄደው የቡና፣ የሻይ ቅጠል፣ የሙዝና የአቦካዶ እርሻ የወጪ ንግድን በማሳደግ በኩል ወሳኝ መሆናቸውን ተናግረዋል።
በተለይም በቄለም ወለጋ አካባቢ በሚሰሩ ስራዎች የክልሉን ገቢ ማሳደግ መቻሉን ጠቅሰዋል።
የግብርና ስራውን ውጤታማ በማድረግ በ2013 በጀት ዓመት 30 ቢሊዮን ብር ገቢ ለማግኘት ዕቅድ መያዙን ገልጸዋል።
የፓፓያ እርሻ በክላስተር ከተጀመረበት አራት አመት ወዲህ የአርሶ አደሩን ገቢ እና ኑሮ ማሻሻል መቻሉን ተናግረዋል።
በ2012/2013 የመኸር ወቅት 390 ሺህ ሄክታር መሬት በስንዴ፣ በቆሎና ጤፍ መሸፈኑን ገልጸዋል።
ክልሉ ገቢውን ከማሳደግ በተጨማሪ በበጀት ዓመቱ ከዚህ በፊት ተጀምረው ያልተጠናቀቁ ፕሮጀክቶችን ለማጠናቀቅ በትኩረት እንደሚሰራ አመልክተዋል።
100 የ2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች፣ 40 ልዩ 2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች እና ሰባት አዳሪ ትምህርት ቤቶች በበጀት ዓመቱ ግንባታቸው ተጠናቆ ለአገልግሎት ይበቃሉ ተብሎ እንደሚጠበቅም ገልጸዋል።
ፕሮጀክቶችን ወስደው ማጠናቀቅ ያልቻሉ ኮንትራክተሮችና አማካሪ ድርጅቶች ውላቸው እንዲሰረዝ መደረጉን ጠቁመዋል።