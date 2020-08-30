ዘርፍ ቀይረው ለመስራት የሚያሥቡ የንግድ ድርጅቶች ቀልጣፋ መስተንግዶ ይደረግላቸዋል

አዲስ አበባ ነሐሴ 24/2012 (ኢዜአ) የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ሊያባብስ የሚችል የስራ ባህሪ ያላቸውና ዘርፍ ቀይረው ለመስራት የሚፈልጉ የንግድ ድርጅቶች ቀልጣፋ መስተንግዶ እንደሚደረግላቸው የአዲስ አበባ ንግድ ቢሮ አስታውቋል፡፡
ኮቪድ-19 በኢትዮጵያ ከተከሰተ በኋላ በሽታውን የመከላከልና ሊያስከትል የሚችለውን ጉዳት ለመቀነስ በአገር አቀፍ ደረጃ በርካታ ስራዎች እየተሰሩ መሆናቸው ተነስቷል፡፡
ዜጎችን ከበሽታው ለመከላከል ሲባል በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የተዘረዘሩና መዘጋት ያለባቸው ድርጅቶች የመዝጋት እርምጃ መወሰዱን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ንግድ ቢሮ ኃላፊ አቶ አብዱልፈታህ ዩሱፍ አስታውሰዋል፡፡
ድርጅቶቹ እንዲዘጉ የተደረገበት ዋና አላማ የበሽታውን ስርጭት ለመግታትና የዜጎችን ህይወት ለመታደግ ነው፡፡
በመሆኑ አጋላጭ ወዳልሆኑት የስራ ዘርፎች ለመቀየር ለሚፈልጉ የንግዱ ማህበረሰብ በራችን ክፍት ነው ብለዋል፡፡
ለበሽታ መስፋፋት መናሃርያ የሆኑና በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የተዘረዘሩት ተቋማት ግን የቫይረሱ ስርጭት ቀንሶ በአገራዊ ኮቪድ-19 የሚኒስትሮች ኮሚቴ አምኖበት እስኪያነሳ ድረስ ዝግ ሆነው እንደሚቆዩ አብራርተዋል፡፡
አቶ አብዱልፈታህ ፤ የወረርሽኙ ስርጭት ማብቂያ ትክክለኛ ጊዜ ስለማይታወቅ የንግድ ተቋሞቻቸው የተዘጋባቸው አካላት ቁጭ ብሎ ያንን ከመጠበቅ ይልቅ በጊዚያዊነትም ቢሆን ወደ ሌላ የንግድ አማራጭ መቀየሩ የተሻለ መሆኑን ነው የገለጹት፡፡
ወጣት ሳራ ጥላሁን በሾላ አካባቢ የመጠጥ አገልግሎት የሚሰጥበት የምሽት ቤት ባለቤት የነበረች ሲሆን በአሁኑ ሰአት ግን ድርጅትዋ ወደ ሚኒ ማርኬት በመቀየር የተለያዩ የቤት እቃዎችና አትክልቶች እየሸጠች ነው ያገኘናት፡፡
ድርጅትዋን እንድትቀይር ያስገደዳት ምክንያት ስትገልፅ ’’ወረርሽኙ ወደ አገራችን መግባት ተከትሎ በወጣው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አጋላጭ የሆኑ የንግድ ድርጅቶች እንዲዘዱ በመደረጉ ነው’’ ትላለች፡፡
አሁን በምትሰራበት ዘርፍም ቢሆን ጥንቃቄ ካልተደረገ የበሽታውን ስርጭት መግታት ስለማይቻል ተገልጋዮች አስፈላጊውን ጥንቃቄ አድርገው እንዲገበያዩ ጥረት እንደምታደርግ ትገልፃለች፡፡
ትርፋማነቱ ከበፊቱ ጋር ባይነፃፀርም አሁን ላይ የምትሰራው ስራ የውስጥ ሰላም እንደሰጣት ትናገራለች፡፡
ሌሎች በተመሳሳይ በወረርሽኙ ምክንያት የንግድ ተቋማቸው ለተዘጋባቸውም ዘግቶ ከመቀመጥ የሚመቻቸው አማራጭ ፈልገው መስራት አዋጪ እንደሆነ ትመክራለች፡፡
ስማቸውን መግለፅ ያልፈለጉትና ድርጅታቸው ከጭፈራ ቤት ወደ ቡና ጠጡ የቀየሩ ሌላኛዋ አስተያየት ሰጪ በተመሳሳይ የወረርሽኑ ስርጭት ለመግታት በወጣው አዋጅ ድርጅታቸው መዘጋቱን ይጠቅሳሉ፡፡
የበሽታው ማብቂያ መቼ እንደሆነ ማወቅ ስለሚከብድ ቤት ከመቀመጥ እንዳማራጭ ቡና ጠጡ መጀመራቸው ያነሳሉ፡፡
በወረርሽኙ ምክንያት በአካባቢያቸው ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ቤቶች መዘጋታቸውን ገልፀው፤ ከነሱ ትምህርት በመውሰድ ወደ ሌላ የንግድ አማራጭ ገብተው ቢሰሩ የተሻለ እንደሆነ ምክራቸውን ለግሰዋል፡፡