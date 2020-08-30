በኮንሶና ጉራጌ ዞኖች ጸጥታ መደፍረስ የተጠረጠሩ 34 አመራሮችና ባለሙያዎች ተያዙ

ሐዋሳ (ኢዜአ) ነሐሴ 24/2012 በደቡብ ክልል በኮንሶና በጉራጌ ዞኖች በተፈጠረ የጸጥታ መደፍረስ ባስከተለው የዜጎች መፈናቀል፤ሞትና በንብረት ውድመት የተጠረጠሩ 34 አመራሮችና ባለሙያዎች በቁጥጥር ስር እንዲውሉ መደረጉን የደቡብ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት አስታወቀ።
የፓርቲው ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ ጥላሁን ከበደ የለውጥ ሂደቱን ተከትሎ በከልሉ በርካታ አከባቢዎች በተፈጠረ የጸጥታ መደፍረስ ምክንያት አስቸጋሪ ጊዜያት መታለፋቸውን ገልጸዋል።
ይሁን እንጂ የጸጥታ ሃይሎች ከህዝቡ ጋር በመሆን ባደረጉት ርብርብ ከጊዜ ወደ ጊዜ በክልሉ አንጻራዊ ሠላም መስፈኑንና አሁን ላይ በልማት ተግባር ላይ እንደሚገኝ እንደሚገኝ ተናግረዋል።
“ህዝቦች ሁሌም በወሰን አከባቢ በጋራ ይኖራሉ” ያሉት አቶ ጥላሁን “በተለይ በኮንሶና በአሌ ማህበረሰብ ለረጅም ዘመናት በጋራ የሚጠቀሙት ከሰላ የሚባል ደን ምክንያት ተደርጎ የተፈጠረው ችግር ሰዉ እርስ በርስ እንዲያልቅ ታቅዶ የተሠራ ነው” ብለዋል።
የችግሩ መንስኤ የሆኑና የመሩ 11 አመራሮች በቁጥጥር ስር ውለው በህግ እንዲጠየቁ ምርመራ መጀመሩን አቶ ጥላሁን ተናግረዋል።
ችግሩ የከፋ እንዲሆን ያገዙ አካላትን አጣርቶ በቁጥጥር ስር ለማዋልም እየተሰራ መሆኑን አስታውቀዋል።
“ህዝቦችን በማጣላት የፖለቲካ ትርፍ የሚያገኙ የብሄር ነጋዴዎችን ለማሳፈርና ዘላቂ መፍትሄ ለማበጀት ሁለቱ ህዝቦች ችግሮችን መፍታት የሚችሉባቸው ጠንካራ ባህላዊ ዕሴቶችን በመጠቀም በድርድርና በዕርቅ ለመጨረስ ስራዎች እየተከናወኑ ነው”ብለዋል።
በደቡብ ኦሞ፤ቤንች ሼኮና ምዕራብ ኦሞ አካባቢዎች መጠነኛ የሆኑ የጸጥታ ችግሮች እንዳሉ ገልጸው የጸጥታ ሃይሉ በከፍተኛ ንቃት የእርምት ርምጃ እየወሰደ መሆኑን ተናግረዋል።
በተመሳሳይም በጉራጌ ዞን መስቃንና ማረቆ ማህበረሰብ መካከል ለተፈጠረው ችግር ድርጅቱ ባካሄደው ግምገማ እጃቸው አለበት ተብለው የተጠረጠሩ 23 አመራሮችና ባለሙያዎችን በቁጥጥር ስር በማዋል ምርመራ እየተደረገ መሆኑን ተናግረዋል።
በክልሉ በተለያዩ አካባቢዎች ለጸጥታ መደፍረስ ምክንያት የሚሆኑ አካላትን ተጠያቂ የማድረግና የህግ የበላይነትን የማረጋገጥ ተግባር ተጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑንም አቶ ጥላሁን አረጋግጠዋል።