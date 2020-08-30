የአራዳ ክፍለ ከተማ ወጣቶች ”ደሜን ለወገኔ” በሚል መሪ ሃሳብ ደም ለገሱ

አዲስ አበባ ነሀሴ 24/2012 (ኢዜአ) የአራዳ ክፍለ ከተማ ወጣቶች ”ደሜን ለወገኔ” በሚል መሪ ሃሳብ የደም ልገሳ አደረጉ።
ጤና ሚኒስቴር የኮቪድ-19 ወረርሽኝ መከሰትን ተከትሎ የደም ልገሳ ቁጥሩ መቀነሱን ገልጾ ህብረተሰቡ ደም እንዲለግስ ጥሪ ማቅረቡ ይታወቃል።
ለጥሪው ምላሽ ለመስጠት በክፍለ ከተማው የስፖርት ለጤና ቡድን 100 አባላት የደም ልገሳ አድርገዋል።
የአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1 አስተዳደር የወጣቶች በጎ ፈቃድ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ መሃመድ እንደገለጹት፤ የስፖርት ለጤና ቡድን አባላቱ ከእነሱ ውጪ አንዳንድ ወዳጆቻቸውን በመጋበዝ ደም እንዲለግሱ አድርገዋል።
በዕለቱ ከ200 በላይ ሰዎች ደም ሊለግሱ መቻላቸውንም ጠቁመዋል።
በአራዳ ክፍለ ከተማ የወረዳ 1 ጤና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ተመስገን ሙጬ በበኩላቸው ህብረተሰቡ በኮሮናቫይረስ (ኮቪድ-19) ወረርሽኝ መከሰት ምክንያት የደም ልገሳ መቀዛቀዙን ተናግረዋል።
በመሆኑም ተገቢውን የኮቪድ-19 መከላከል ጥንቃቄ በማድረግ ደም መለገስን ህብረተሰቡ ባህል እንዲያደርገው ጠይቀዋል።
በዛሬው እለት የተካሄደው የደም ልገሳ ተግባር በርካታ ሰዎች የተሳተፉበት መሆኑን በመግለጽ፤ አርአያነቱን አድንቀዋል።
ስፖርት ለጤና ቡድን አሰልጣኝ ወጣት መሐመድ አረቦ ወረርሽኙን ተከትሎ በሽታውን ለመከላከል የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ ወሳኝ መሆኑን አመልክቷል።
የስፖርት ቡድኑ ግንባር ቀደም በመሆን ሌሎችን ለመቀስቀስ እየተሳተፈ መሆኑን ገልጿል።
የደም ልገሳ ማከናወን የቡድኑ አባላት ማህበራዊ ግዴታ እንደሆነም አመልክቷል።
ለመጀመሪያ ጊዜ ደም በመለገስ ተሳትፎ ያደረጉት መምህርና የስፖርት ቡድኑ አባል ሚኪያስ በቀለ ”በዚህ ወቅት ደም የሚያስፈልግ በመሆኑ ተሳትፎ ማድረግ ይኖርብናል” ብለዋል።