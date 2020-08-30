በኮቪድ19 መከሰት የተቀዛቀዘው የህክምና አገልግሎት መሻሻል አሳየ

አዲስ አበባ ነሐሴ 23/2012 (ኢዜአ) በኮቪድ 19 መከሰት ተቀዛቅዞ የነበረው የመደበኛ፣የተላላፊና ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች አገልግሎት መሻሻሉን ጤና ሚኒስቴር አስታወቀ።
የኮሮና ተዋህሲ ወረርሺኝ በሀገራችን በተከሰተ የመጀመሪያዎቹ ወራት በጤና ተቋም የሚታከም የህብረተሰቡ ቁጥር መቀነሱን የጤና ባለሙያዎቹ ያስረዳሉ።
ይሄን ችግር ለመቅረፍም ጤና ሚኒስቴር የህክምና መስጫ ተቋማቱ ኮቪድ19ን ወረርሺኝ በመከላከልና ጥንቃቄን ማዕከል ያደረገ የመደበኛ የህክምና አገልግሎት እንዲሰጡ መመሪያ መተላለፉን በሚኒስቴሩ የበሽታዎች መከላከያና መቆጣጠሪያ ዳሬክቶሬት ዳሬክተር ወይዘሮ ሕይወት ሰለሞን አመልክተዋል።
ተቋማቱ መመሪያውን መሰረት በማድረግ እንደ ኤችአይቪ ኤድስና እና ሳንባ ለመሳሰሉት ተላላፊ በሽታዎች በትኩረት መሰራቱን ለኢዜአ ተናግረዋል።
በተለይም የመንግሥት የጤና ተቋማት የመደበኛ፣የተላላፊና ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች አገልግሎት ከወረርሺኙ በፊት ወደነበረበት እየተመለሰ መሆኑን ዳሬክተሯ አስረድተዋል።
በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም የህክምና ኮሌጅ የህክምናው ዘርፍ ምክትል ፕሮቦስት ዶክተር ብርሃነፀሐይ ተክለወልደ እንዳሉት፤የኮቪድ19 ወረርሺኝ መከሰትን ተከትሎ ሆስፒታሉ ከወሊድና አስቸኳይ ህክምና ውጪ ያሉ አግልጋሎቶችን ለተወሰነ ጊዜ ማቆሙን ያስታውሳሉ።
በአሁኑ ሰአት ሆስፒታሉ ለወረርሺኙ መከላከል ተገቢውን ጥንቃቄ በማድረግ የመደበኛ፣የተላላፊና ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ህክምና መስጠቱን የሚገልጹት ዶክተር ብርሀነፀሐይ ኀብረተሰቡም ይሄን አውቆ ወደ ሆስፒታሉ እንዲመጣ ጥሪ አቅርበዋል።
የኮሮና ተዋሕሲ ህመምተኞችን የመንከባከብና አስተኝቶ የማከም አገልግሎት ከመደበኛ ህክምና ሕንፃውን ጭምር መለየቱን ጠቁመዋል፡፡
በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም የህክምና ኮሌጅ በመደበኛው ህክምና አገልግሎት ተኝተው ሲረዱ ያገኘናቸው ወይዘሮ ትራህስ ሀጎስ እንደሚናገሩት ሆስፒታሉ አገልግሎት ና የኮቪድ19 ምልክት የሚያሳዩ እናቶችን የመለየትና መርምሮ በማስገባት በኩል ከፍተኛ መሻሻል መኖሩን ተናግረዋል።
በድንገተኛ ክፍል ያለው መዘናጋት አሳሳቢ መሆኑን የሚገልጹት ደግሞ ወይዘሮ ሰላማዊት ተዘራ ናቸው ይሁን እንጂ ተኝተው በሚታከሙበት ክፍል አገልግሎቱ ጥሩ መሆኑን በማስረዳት ።
ኀብረተሰቡ በተለይም ወላድ እናቶች ኮሮናን ሰግተው ወደ ጤና ተቋም ከመምጣት እንዳያቋርጡ ህሙማኑ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል።