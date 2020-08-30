የባዮጋዝ ቴክኖሎጂ ኑሯችንን አሻሽሎልናል – በምስራቅ ወለጋ ዞን የቴክኖሎጂው ተጠቃሚዎች

ነቀምቴ ነሐሴ 24/2012 (ኢዜአ) ባዮጋዝን መጠቀም በደን ውጤቶች ላይ የተመሰረተውን የማገዶ ፍጆታ በማቃለል የተሻለ ህይወት አንዲመሩ እያገዛቸው መሆኑን አስተያየታቸውን ለኢዜአ የሰጡ የምሥራቅ ወለጋ ዞን የባዮጋዝ ተጠቃሚ አርሶ አደሮች ገለጹ፡፡
የዞኑ የውሃ ሀብት ልማትና ኢነርጂ ጽሕፈት ቤት በበኩሉ በ2012 ዓ/ም 175 የባዮ ጋዝ ኢነርጂ ቴክኖሎጂዎችን ገንብቶ ለተጠቃሚው ማስተላለፉን አመልክቷል፡፡
ከአርሶ አደሮቹ መካከል የዲጋ ወረዳ የለሊ ሣዲምቱ ቀበሌ ነዋሪ አርሶ አደር ጉደታ አበሹ በሰጡት አስተያየት የባዮጋዝ ተጠቃሚ በመሆናቸው ደኖችን በመጨፍጨፍ ለማገዶ ከመጠቀም ወጥተው በቀላል ወጪ ለመብራትና ለምግብ ማብሰያ አገልግሎት ተጠቃሚ መሆናቸውን ተናግረዋል፡፡
በባዮጋዝ በመጠቀማቸው ለማገዶ ፍለጋ የሚያባክኑትን ጊዜ በመቆጠብም ለሌላ የልማት ሥራ እየተጠቀሙበት ከመገኘታቸውም በላይ፤ በማገዶ ጭስ ይደርስባቸው የነበረውን የጤና ጉዳት እንደታደጋቸው ተናግረዋል።
የባዮጋዝ አገልግሎት ከመብራትና ከምግብ ማብሰል በተጨማሪ ከተረፈ ምርቱ በተፈጥሮ ማዳበሪያነት በመጠቀም በግማሽ ሄክታር መሬት ላይ በቆሎ ዘርተው በአሁኑ ጊዜ የበቆሎው ቁመና በፋብሪካ ማዳበሪያ ከተዘራው በቆሎ የበለጠ አስደሳችና ተስፋ ሰጪ መሆኑን ተናግረዋል።
የዲጋ ከተማ ነዋሪ አቶ ቱሊ ኢዶሣ በበኩላቸው በባዮጋዝ ተጠቃሚ በመሆናቸው ለማገዶ ግዢ የሚያውሉትን ገንዘብ እንደቆጠበላቸውና በጪስ አማካይነት ከሚመጡ የመተንፈሻ አካላት በሽታ ነፃ እንዳወጣቸው ገልጸዋል፡፡
ተረፈ ምርቱን በማዳበሪያነት ተጠቅመው በቆሎ መዝራታቸውን የተናገሩት አቶ ቱሊ ማዳበሪያው ተስማሚ በመሆኑ በቆሎው በአሁኑ ጊዜ በመልካም ቁመና ላይ እንደሚገኝ ተናግረዋል።
በተጨማሪም በበጋ ወራት የሚደርሰውን የእንስሳት መኖ ችግር ለማስቀረትም ሣር ዘርተውበት እየተንከባከቡ መሆናቸውን አመልክተዋል፡፡
የዞኑ የውሃ ሀብት ልማትና ኢነርጂ ጽህፈት ቤት በበኩሉ በ2012 በጀት ዓመት በዞኑ 175 የባዮጋዝ ቴክኖሎጂዎችን በመገንባት ለተጠቃሚው ማስተላለፉን አመልክቷል፡፡
የጽህፈት ቤቱ የባዮጋዝ ልማት የሥራ ሂደት አስተባባሪ አቶ ዲባ ምትኩ እንዳመለከቱት በ2012 በጀት ዓመት በዞኑ በሚገኙ 17 ወረዳዎች 175 አባ ወራዎች ተጠቃሚ የሚያደርግ የባዮጋዝ ቴክኖሎጂዎችን በመገንባት ለተጠቃሚው ማስተላለፋቸውን አመልክተዋል።
በዚህ ክረምትም ሥራውን በመቀጠል 32 የባዮጋዝ ግንባታዎችን በማጠናቀቅ ለተጠቃሚው ለማስተላለፍ በዝግጅት ላይ መሆናቸውን የተናገሩት አቶ ዲባ፤ የባዮጋዝ ኢነርጂ ዘርፈ ብዙ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያለው መሆኑንም ተናግረዋል፡፡
የኢኮኖሚ ፋይዳው ለማገዶ የሚውል ወጪንና ጊዜን እንደሚቆጥብ ተናግረው “የአፈር ለምነትን በመጨመር ምርትና ምርታማነት እንዲያግዝ ያደርጋልም” ብለዋል፡፡
“ቴክኖሎጂው ለተፈጥሮ ማዳበሪያ አገልግሎት ስለሚውልም ለኬሚካል ማዳበሪያ ግዥ የሚውለውን ከፍተኛ ወጪ ይቀንሳል፣ በጪስ አማካኝነት ከሚመጡ በሽታዎችም ያድናል” ብለዋል።
ከዚህ በተጨማሪም በደን ላይ የሚደርሰውን ውድመት በማስቀረት ለአካባቢ ጥበቃ የሚኖረው ፋይዳ ከፍተኛ በመሆኑ በቀጣይም ስራው በሌሎች አካባቢዎችም ይበልጥ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አስረድተዋል።