አስተዳደሩ ያወጣው ክፍት የሥራ መደብ ቅጥር ለአሠራር ችግር የተገጋለጠ ነው

አዲስ አበባ ነሐሴ 23/2012 (ኢዜአ)አራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 5 አስተዳደር የሥራ አስኪያጅ ጽህፈት ቤት በመንገድ ጥርጊያ የሥራ መደብ የሠራተኞች ቅጥር ችግር አለበት ሲሉ ተወዳዳሪዎች ቅሬታቸውን አሰሙ።
የወረዳው ፐብሊክ ጽህፈት ቤት በበኩሉ፣ የፈተናው ሂደት አሠራሩን ተከትሎ እንደተከናወነ ነው የገለጸው።
በአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 5 አስተዳደር የሥራ አስኪያጅ ጽህፈት ቤት በመንገድ ጥርጊያ የሥራ መደብ ሠራተኞችን ለመቅጠር የሄደበት አሠራር ችግር አለበት ሲሉ ተፈታኝ ተወዳዳሪዎች ቅሬታቸውን አሰምተዋል።
አስተዳደሩ አዲስ መንገድ የሚጠርጉ ሠራተኞችን ለመቅጠር የሄደበት አሠራር በግልፅና በገለልተኛ አካል መሆን አለበት ሲሉም ተወዳዳሪዎቹለኢዜአ ቅሬታቸውን አቅርበዋል።
የ 1ሺህ 128 ተወዳዳሪዎች የፈተና ወረቀት እንዴት በአንድ ቀን ለማረም እንደተቻለ ተወዳዳሪዎቹ ጠይቀዋል።
በፈተናው ሰዓት የተፈታኞችን ማንነት የሚገልጽ መታወቂያ አለመታየቱ፣ ሂደቱ ግልጽነት እንደጎደለው ለመጠራጠር ችለናል ሲሉ ቅሬታ አቅራቢዎቹ ተናግረዋል።
ፈተናው ነሐሴ 4 ሰባት ሰዓት ነበር የተባሉት ቅሬታ አቅራቢዎቹ ፈተናውን ለመውሰድ ቀድመው ቢገኙም በእለቱ ከሦስት ሰዓታት በኃላ 10 ሰዓት ላይ ፈተናውን እንደወሰዱ ተናግረዋል።
ለዚህም የተሠጠን ምላሽ የፈተናው ሰዓት የዘገየበት ምክንያት፣ የፈተናው ጥያቄ ተሰርቆ በመውጣቱ ነው ሲሉ ቅሬታ አቅራቢዎቹ ገልፀዋል።
ውድድሩን ካለፉ ተፈታኞች መካከል ያልተመዘገቡ አሉ ሲሉም ቅሬታቸውን አሰምተዋል።
የፈተናው አሰጣጣቸውም ለኮቪድ-19 ወረርሽኝ በሚያጋልጥ እና የፈተናን ደህንነት በጠበቀ መልኩ አልነበረም ሲሉ ተናግረዋል።
ይህም ሆኖ ሁሉም ተፈታኞች ያመጡት ውጤት በግልጽ ባለመቀመጡ አሠራሩ ግልጽና ገለልተኛ በሆነ አካል መፈተሽ አለበት ሲሉ ያላቸውን ቅሬታ ገልጸዋል።
የወረዳ 5 ፐብሊክ ሰርቪስ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ይግዛው አየለ በበኩላቸው፣ የፈተናው ሂደት ምንም አይነት ችግር የሌለበት እና በገለልተኛ ኮሚቴየተመራ እንደሆነ ገልጸዋል።
ጽህፈት ቤቱ ሰኔ 17 ቀን 2012ዓ.ም. ባወጣው ክፍት የሥራ ማስታወቂያ 1ሺህ 228 ተወዳዳሪዎች እንደተመዘገቡ ለማወቅ ተችሏል።
ከእነዚህ ውስጥ 798 ተወዳዳሪዎች መፈተናቸውን የወረዳው ፐብሊክ ሰርቪስ ቢሮ አስታውቋል።
ከ798 ተፈታኞች መካከል 35 የሚሆኑት ደግሞ በፈተና ወረቀቱ ላይ ስማቸውን እንዳልጻፉ ተናግረዋል።
ከ798 ተፈታኞች መካከል 39ኙ ማለፋቸውን የተገለጸ ሲሆን፣ 5 ተወዳዳሪዎች ደግሞ ተጠባባቂ መሆናቸውን ቢሮው አስታውቋል።
ተፈታኝ ተወዳዳሪዎች ቅሬታ ማቅረብ መብታቸው ነው ያሉት የቢሮው ኃላፊ፣ ያነሷቸው ቅሬታዎች ትክክለኛ አይደሉም ብለዋል።
ፈተናው በግልጽ እና ተጠያቂነት በሰፈነበት መንገድ ነው የተደረገው ሲሉም ተናግረዋል።
የተወዳዳሪዎቹ ፍላጎት ለምን እኛ እያለን ከሌላ አካባቢ መጥተው ይወዳደራሉ የሚል ቅሬታ ነው ያላቸው ሲሉ ኃላፊው ተናግረዋል።
ጽህፈት ቤቱ ደግሞ ማስታወቂያውን ያወጣው መስፈርቱን የሚያሟላ ማንኛውም አካል እንዲወዳደር የሚጋብዝ ነው ብለዋል።
የፈተናው ሰዓት የዘገየበት ምክንያትም የፈተና ማባዣ ማሽን ብልሽት አጋጥሞት የነበረ ሲሆን፣ ይህንንም በሰዓቱ ተፈታኞችን ይቅርታ ጠይቀንነው ፈተናውን ማስፈተን የጀመርነው ብለዋል።
ከፈተና ስርቆት ጋር በተያያዘም ለቀረበላቸው ጥያቄ ሲመልሱ፣ ምንም ተሰርቆ የወጣ የፈተና ጥያቄ አለመኖሩን ተናግረዋል።
የፈተናው እርማትም በቂ ጊዜ ተወስዶበት መከናወኑን ነው የገለጹት።
የፈተናውን ወረቀት ማየት ለሚፈልጉም ተፈታኞች ያሳየናቸው ሲሆን፣ አሁንም ቢሆን ውጤታቸውን ማየት ለሚፈልጉ መጥተው ማየት እንደሚችሉ አቶ ይግዛው ተናግረዋል።
የፈተናው አሰጣጥም ለኮቪድ-19 ወረርሽኝ በማያጋልጥ እና የፈተናን ደህንነት ባረጋገጠ መልኩ ነበር ብለዋል።
ፈተናውም በኒው-ኤራ ትምህርት ቤት በተዘጋጁ ሁለት አዳራሾች እና በወረዳው ወጣቶች ማዕከል መሰጠቱ ታውቋል።