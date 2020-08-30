ዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ የኮሮና ቫይረስ ምርመራ ጀመረ

ነሀሴ 24/2012 (ኢዜአ) የዋቸሞ ዩኒቨርስቲ ያቋቋመው የኮሮና ቫይረስ ምርመራ ቤተሙከራ ማእከል ስራ ጀመረ።
ማዕከሉ በቀን አንድ ሺህ ናሙናዎችን የመመርመር አቅም እንዳለው ገልጻዋል ።
የደቡብ ክልል ጤና ቢሮ ኃላፊ አቶ አቅናው ካውዛ ትላንት ማእከሉን ስራ ባስጀመሩበት ወቅት እንደተናገሩት የማእከሉ መቋቋም ከዚህ ቀደም ናሙናዎችን ወደ ሀዋሳ፣ ሶዶና አዲስ አበባ ለምርመራ በመላክ ይባክን የነበረውን ሃብትና ጊዜ ያስቀራል ሲሉ ገልጸዋል።
ማእከሉ እየተስፋፋ ያለውን የቫይረሱን ስርጭት ለመከላከልና ለመቆጣጠር አስተዋጽኦው ከፍተኛ መሆኑን ጠቅሰዋል ።
የዋቸሞ ዩንቨርስቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሀብታሙ አበበ በበኩላቸው ዩኒቨርሲቲው ወረርሽኙ ከተከሰተ ጊዜ ጀምሮ የግንዛቤ ትምህርት በመስጠት፣ የንጽህና ቁሳቁሶችን በማምረት፣ የለይቶ ማቆያና ህክምና ማዕከሎችን የማደራጀት ስራ ሲያከናውን መቆየቱን ተናግረዋል፡፡
የተቋቋመው የምርመራ ማዕከል ለሀድያ፣ ለከንባታ፣ ለስልጤ፣ ለሃላባና ከፊል ጉራጌ ዞኖች አገልግሎት እንደሚሰጥ አመላክተዋል ።
ማዕከሉን ለማደራጀት ከ5 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ መደረጉን የገለጹት ዶክተር ሀብታሙ ማእከሉ በቀን አንድ ሺህ ናሙናዎችን የመመርመር አቅም እንዳለው አስታውቀዋል ።