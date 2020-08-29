ዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን አስመረቀ

ሆስዕና፣ ነሐሴ 23/2012(ኢዜአ) ዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ በድህረ ምረቃ መረሃ ግብር በተለያዩ የሙያ መስኮች ያሰለጠናቸውን ተማሪዎች ዛሬ አስመረቀ።
የዩኒቨርስቲው ፕሬዚዳንት ዶክተር ሀብታሙ አበበ በምረቃው ስነስርዓት ተቋሙ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በአለም አቀፍ ብሎም በሀገር ደረጃ እያሳደረ የሚገኘውን ተጽእኖ በመቋቋም የድህረ ምረቃ ተማሪዎችን ማስመረቅ በመቻሉ ቀኑን ልዩ ያደርገዋል ብለዋል።
ታላቁን የህዳሴ ግድብ የመጀመሪያው ዙር የውሃ ሙሌት በስኬት በተጠናቀቀበት ወቅት መሆኑም እንዲሁ።
ዩኒቨርሲቲ ዛሬ ያስመረቃቸው ተማሪዎች በተለያዩ የሙያ መስኮች በሁለተኛ ዲግሪ መረሃ ግብር ያሰለጠናቸው 38 ናቸው ብለዋል።
በምረቃ ስነስርዓት ላይ በቪዲዮ ኮንፍረንስ መልዕክት ያስተላለፉት የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስተር ዴኤታ ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌ በበኩላቸው ትምህርት ለአንድ ሀገር እድገት መሰረት ብቻ ሳይሆን ዋስትና ጭምር በመሆኑ ተመራቂዎች ህዝብንና መንግስትን በቅንነትና በታማኝነት እንዲያገለግሉ ጥሪ አቅርበዋል።
የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ እየተስፋፋ በመሆኑ ሀገሪቱን ከገጠማት ችግር በማላቀቅ የብልጽግናውን ጉዞ ለማሳካት መትጋት ይጠበቅብናል ብለዋል፡፡
ከተመራቂዎች መካከል ተሾመ ሊሬ በሰጠው አስተያየት የኮሮና ወረርሽኝን ተጽዕኖ ተቋቁሞ ለምረቃ በመብቃቱ መደሰቱን ገልጿል።
በሀገሪቱ መከፋፈልን የሚፈጥሩ ጉዳዮችን በመተው በአንድነት ለእድገት መሰለፍ እንደሚባ አመልክቶ በሰለጠነበት ሙያ ሀገሩን ለማገልገል እንደሚጥርም ተናግሯል።
በሀገሪቱ የተጀመረውን የለውጥ ጉዞ ለማሳካት በቅንጅት መስራት ያስፈልጋል ያለው ደግሞ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ሙያ የተመረቀው መስቀሉ ዳራ ነው፡፡
በሰለጠነበት ሙያ እራሱን ብሎም ቤተሰቡንና ሀገሩን በመገልገል የዜግነት ግዴታውን ለመወጣት ዝግጁ መሆኑንም ገልጿል።