የግዕዝ ቃላት እርባታዎችን የሚያሳይ መጽሐፍ ለምረቃ በቀ

አዲስ አበባ፣ ነሐሴ 23/2012 (ኢዜአ) የግዕዝ ቃላት እርባታዎችን የሚያሳይ በዓይነቱ የተለየ የግዕዝ መጽሐፍ ለምረቃ በቃ።
“ግዕዝን በሁለት ቃላት” በሚል ርዕስ ተጽፎ ዛሬ ለምረቃ የበቃው ይህ መጽሐፍ በሁለት ዐበይት ምዕራፎች እና በአራት ንዑስ ክፍሎች የተከፈለ ሲሆን 327 ገጾችም አሉት።
የመጽሐፉ ፀሐፊ መጋቤ ጥበባት መሪጌታ አዲስ መሐሪ እንደገለጹት፣ መጽሐፉ “ቀደሰ አመሰገነ” እንዲሁም “ቀፀበ ጠቀሰ” የሚሉትን ሁለት የግዕዝ ቃላትን በመጠቀም የቃላቶች ርባታ እንዴት እንደሆነ የሚተነትን ነው።
መጽሐፉ ከ1ኛ እስከ 12ተኛ ክፍል ላሉ ተማሪዎች፣ ለዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችና መምህራን፣ በቋንቋ ላይ ጥናት ለሚያደርጉ አጥኚዎች እንዲሁም ኅብረተሰቡን ስለግዕዝ ቋንቋ ለማስተማር ታስቦ የተዘጋጀ መሆኑን ገልፀዋል።
“የግዕዝ ቋንቋ የሥነጥበብ እና ኪነጥበብ፣ የፍልስፍና እንዲሁም የሥነሕዋ አካላትን ጨምሮ ልዩ ልዩ ምስጢራትን መርምሮ ለማውጣት አይነተኛ መሳሪያ በመሆኑ በሥርአተ ትምህርት ውስጥ ተካቶ ሊሰጥ ይገባል” ሲሉ መጋቤ ጥበባት አዲስ መሐሪ አመልክተዋል።
“ግዕዝ በገዛ ራሱ ቀጥ ብሎ የቆመ የአንድ ጎሳ ወይም ወገን ያልሆነ የመላው ሕዝብ ቋንቋ ነው” ያሉት ደግሞ የትንሣኤ ማተሚያ ቤት ድርጅት ዋና ሥራአስኪያጅ ንቡረ ዕድ ኤልያስ አብርሃ ናቸው።
የመጽሐፉ መታተም ለግዕዝ ቋንቋ ዕድገት የራሱ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ተናግረዋል።
“የግዕዝ ቋንቋ የዓለም የመጀመሪያ ቋንቋ እንደሆነ ሊቃውንትና ግዕዝን የሚያጠኑ የውጪ አገራት አጥኚዎች ሲገልጹ ይደመጣል” ያሉት ንቡረ ዕድ ኤልያስ፣ በግዕዝ ቋንቋ ተፅፈው ምስጢራቸውን ሳናውቃቸው የቀሩ ብዙ መጻሕፍትን ለመመርምር እንዲህ ዓይነቱ መጽሐፍ ጠቀሜታው የጎላ መሆኑን ገልፀዋል።
በመጽሐፍ ምርቃ ሥነስርአቱ ላይ ንግግር ያደረጉት የመንበረ ፓትሪያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት ምክትል ሥራአስኪያጅ ርዕሰ ደብር መሐሪ ኃይሉ በበኩላቸው ግዕዝ በገዛ አገሩ ስደተኛ ሆኖ በሌሎች አገራት የሚጠና ቋንቋ መሆኑን አስታውሰዋል።
በመሆኑም በአገራችን ስለግዕዝ ቋንቋ የሚጽፉና የሚመራመሩ ሰዎችን መደገፍ እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል።
“ለዘመናት ያለጥቅም ሲፈስ የነበረውን የዓባይ ወንዝ አሁን ላይ ለአገራዊ ጥቅም እንዳዋልነው ሁሉ ለግዕዝ ተገቢ ትኩረት በመስጠት ኢትጵያዊያን ይህን ቀደምት የዓለም ቋንቋ እንዲጠቀሙበት ማድረግ ይገባል” ሲሉም ርዕሰ ደብር መሐሪ አስገንዝበዋል።
በመጽሐፉ መርቃት ላይ የተገኙት የኢትጵያ ደራሲያን ማኅበር ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር ታደለ ገድሌ የተለያዩ የውጭ አገራት በየጊዜው ዘርፈው ከኢትዮጵያ በወሰዷቸው የግዕዝ መጻሕፍት ከፍተኛ ጥቅም ማግኘታቸውን ገልፀዋል።
ከግዕዝ ቋንቋ ዘርፈ ብዙ ፋይዳ አገራችንም ተጠቃሚ እንድትሆን ለቋንቋው ተገቢ ትኩረት መስጠት እንደሚገባ ተናግረዋል።