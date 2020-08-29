የቡና ዘርፍ ማህበራት የአርሶ አደሩን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ መሥራት ይጠበቅባቸዋል

ሀዋሳ፣ ነሀሴ 23/2012 (ኢዜአ) የቡና ዘርፍ ማህበራት ጠንካራ መሠረት ኖሯቸው የአርሶ አደሩን ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ መስራት እንደሚጠበቅባቸው ተመለከተ፡፡
የሲዳማ ክልል የኮሜርሻል ቡና አምራቾችና አቀነባሪዎች ማህበር መስራች ጉባኤ በሀዋሳ ከተማ ተካሂዷል።
የክልሉ ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ ኃላፊ ረዳት ፕሮፌሰር ፍቃዱ ጳውሎስ በጉባኤው መድረክ እንዳሉት የንግዱ ማህበረሰብ ተደራጅቶ መንቀሳቀሱ ከመንግስት ህጋዊና ቴክኒክዊ ድጋፍ ለማግኘት ብሎም በተናጥል የሚያጋጥመውን ችግር በጋራ በመፍታት የተሻለ ጥቅም ለማግኘት ይረዳዋል።
የቡና ግብይቱ ከማሳ ጀምሮ ለገበያ እስኪቀርብ ድረስ ባለው ሂደት በርካታ ተዋናዮች ያሉት በመሆኑ ሂደቱ ሕጉን ተከትሎ ለማቀላጠፍና አምራቹም ሆነ ሀገሪቱ ከዘርፉ ማግኘት ያለባቸው ኢኮኖሚዊ ጥቅም እንዲረጋገጥ መስራት ያስፈልጋል ብለዋል ፡፡
ለዚህም የቡና ዘርፍ ማህበራት ጠንካራ መሠረት ኖሯቸው የአርሶ አደሩን ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ መስራት እንደሚጠበቅባቸው አመልክተዋል።
ቢሮው ማህበራቱ ህጋዊ አሰራርን ተከትለው የሚጠበቅባቸውን አስተዋፅኦ እንዲያበረክቱ የግብይት ሥርዐቱን ጤናማነት የማረጋገጥ ኃላፊነቱን ለመወጣት ይሰራል ብለዋል፡፡
በመስራች ጉባኤው የሲዳማ ክልል የኮሜርሻል ቡና አምራቾችና አቀነባሪዎች ማህበር ሊቀመንበር ሆነው የተመረጡትና በቡና አቅራቢነት ሥራ ላይ የተሰማሩት አቶ ዘሪሁን ቃዕሚሶ ናቸው።
ማህበሩ አቅማቸውን አሰባስበው የተበታተኑ ጥያቄዎቻቸውን በጋራ በማቅረብ በዘርፉ የሚገጥሟቸውን ችግሮች መፍታትና ጥቅማቸውን ማረጋገጥ እንደሚያስችላቸው ሊመንበሩ ገልጸዋል፡፡
ዘርፉ ለነጋዴውም ሆነ ለሀገር ኢኮኖሚ የተሻለ አስተዋፅኦ እንዲያበረክት የፖሊሲና ስትራቴጂ ለውጥ የሚያስፈልገው ሆኖ ከተገኘም ጠንካራ አቅም ኖሮን በጋራ የተደራጀ ሀሳብ በማቅረብ ለመንግስት አካላት ግብአት መስጠት እንችላለን ብለዋል ፡፡
በዚህ ሥራ ላይ ለመቆየት የአርሶ አደሩ መኖር ወሳኝ መሆኑን የተናገሩት አቶ ዘሪሁን ተጠቃሚነቱን ማረጋገጥ የሚጠበቅባቸው መሆኑንም ተናግረዋል።
ለአርሶ አደሩ ምርጥ ዘር ከማቅረብ ጀምሮ የተለያዩ ድጋፎችን በማድረግ ምርትና ምርታማነቱን እንዲያሳድግ ማህበራቸው በትኩረት ይሰራል ብለዋል።
አርሶ አደሩ ለሚያመርተው ቡና ፍትሐዊና ተወዳዳሪ ዋጋ በማቅረብ የገበያ አማራጩን ማስፋትና የተሻለ ገቢ እንዲያገኝ ማድረግም ሌላው የማህበሩ ተግባር መሆኑን አብራርተዋል ፡፡
በመስራች ጉባኤው ክልሉ ቡና በማምረትና በማቅረብ የተሰማሩ ባለሀብቶችና የሚመለከታቸው የመንግስት አካላት ተገኝተዋል ፡፡