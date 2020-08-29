ፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን አዲሱን የሰራዊቱን ደንብ ልብስ ይፋ አደረገ

አዲስ አበባ፣ ነሃሴ 23/2012(ኢዜአ) ፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ለበርካታ ዓመታት በስራ ላይ የነበረውን የሰራዊቱን ደንብ ልብስ (ዩኒፎርም) መቀየሩን ይፋ አድርጓል።
አገርና ሕዝብን ማዕከል ያደረገ የፖሊስ ሰራዊት መገንባት ትኩረት ተሰጥቶት እየተሰራ መሆኑንም የሠላም ሚኒስትር ሙፈሪያት ካሚል ገልጸዋል።
የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን አባላት አዲሱ የደንብ ልብስ ሰንዳፋ በሚገኘው የፖሊስ ዩኒቨርስቲ ኮሌጅ በዛሬው እለት በወታደራዊ የሰልፍ ትእይንት ይፋ ተደርጓል።
በዚሁ መርሃ ግብር ላይ የሠላም ሚኒስትሯ ሙፈሪያት ካሚል እና የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጀነራል እንዳሻው ጣሰውን ጨምሮ ሌሎች ከፍተኛ የፌዴራል ፖሊስ አመራሮች ተገኝተዋል።
ኮሚሽነር ጀነራል እንዳሻው ጣሰው በዚሁ ወቅት እንደተናገሩት ባለፉት ሁለት ዓመታት በአባሎች ዘንድ የአመለካከትና የተግባር እንድነት እንዲመጣ የተለያዩ ተግባራት ሲከወኑ ቆይተዋል።
የፌደራል ፖሊስ ከተሰጠው ተልዕኮ ውጭ የሚንቀሳቀሱ አባላትን ግንባታ በማድረግ ለማስተካከል መሞከሩን ገልጸው ለመታረም ዝግጁ ያለሆኑት ደግሞ እንዲሰናበቱ ተደርጓል ብለዋል።
ነባሩን የፌደራል ፖሊስ የደንብ ልብስ መቀየር ያስፈለገውም በደንብ ልብሱ ወንጀል እየተፈጸመበት በመሆኑ ነው ተብሏል።
“በቀጣይም በደንብ ልብሱ ወንጀል ለመፈጸም መወጠኑን ኮሚሽኑ በጥናት አረጋግጧል” ያሉት ኮሚሽነር ጀነራል እንዳሻው አዲሱ የደንብ ልብስ ሥራ ላይ እንዲውል መደረጉን አብራርተዋል።
አዲሱን ደንብ ልብስ ሙሉ በሙሉ ለሰራዊቱ ለማዳረስ ሁለት ሳምንት የሚፈጅ መሆኑን ጠቅሰው ሰራዊቱ በአዲሱ ዓመት ግዳጁን በላቀ ደረጃ ለመወጣት ዝግጁ መሆንም አረጋግጠዋል።
የሠላም ሚኒስትር ሙፈሪያት ካሚል በበኩላቸው አዲሱ የደንብ ልብስ የተቋማዊ ለውጥ ማብሰሪያ ቢሆንም ለሰራዊቱ ግን ድርብ ኃላፊነት የሚሰጥ ነው ብለዋል።
አገራዊ ለውጡን ተከትሎ በሠላምና የጸጥታ ዘርፍ ማሻሻዎች እየተደረጉ መሆኑን አስታውሰው፤ ፖሊስ ለአገር ሰላምና አንድነት የሚተጋ፣ ሕዝባዊና ዘመን ተሻጋሪ እንዲሆን ትኩረት መሰጠቱን ተናግረዋል።
ፖሊስ አገርና ሕዝብን ያስቀደመ አስተሳሰብ ማጎልበት እንደሚያሻ ጠቁመው፤ ከፓርቲ መሄድና መምጣት ጋር እንዲሁም ከመንግስታት መቀያየር ጋር የማይያያዝ አስተሳሰብ መገንባት ወሳኝ እንደሆነ አስገንዝበዋል።
“ፖሊስ ብሄሩ አገሩ፤ ኃይማኖቱም ሰንደቅ ዓላማው” ነው ያሉት ሚኒስትሯ ከራሱ በፊት ሕዝብና አገርን አስቀድሞ የመሄዱን ጉዳይ እንዲያጠናክርም ጥሪ አቅርበዋል።
የፖሊስን አደረጃጀት ዘመናዊ ማድረግ የቀጣይ አቅጣጫ እንደሆነም ነው ሚኒስትሯ ያመለከቱት።