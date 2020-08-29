ተቋማትና የተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎች በአፋር ለጎርፍ ተጎጂዎች ድጋፍ አደረጉ

ሠመራ፣ ነሐሴ 23/2012 (ኢዜአ) በአማራ ክልል የሚገኙ አሥር ዩኒቨርስቲዎችን ጨምሮ የተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎችና ተቋማት በአፋር ክልል ጎርፍ ጉዳት ላደረሰባቸው ወገኖች በጥሬ ገንዘብና ቁሳቁስ ሦስት ሚሊዮን ብር የሚገመት ድጋፍ አደረጉ።
ድጋፍ ካደረጉት መካከል 500 ሺህ ብር በቼክ ድጋፍ ያደረጉት በአማራ ክልል ምሥራቅ ጎጃም ዞን የሞጣ ከተማ ነዋሪ የኅብረተሰብ ክፍሎች ይገኙበታል።
የኅብረተሰቡ ተወካይ ሼክ ጀማል ጌታው የከተማው ማኅበረሰብ በአፋር በጎርፍ ለተጎዱ ወገኖቹ ያሰባሰበውን ድጋፍ ለመስጠት መምጣታቸውን ተናግረዋል።
ዋናው የመጡበት ዓላማ ኅብረተሰቡ ካደረገው ድጋፍ በላይ ለተጎጂዎቹ ከጎናቸው መሆናችንን ለማሳየት ነው ብለዋል።
በቀጣይም ድጋፍቸውን እንደሚቀጥሉ አስታውቀዋል።
በአማራ ክልል የሚገኙ አሥር ዩኒቨርሲቲዎች በመወከል ድጋፉን ያበረከቱት ዶክተር አባተ ጌታሁን በበኩላቸው ተቋማቱ ከዚህ በፊት ጎርፉ እንደተከሰተ በአፋምቦ፣ አይሳኢታ እና ዱብቲ ወረዳ ተዘዋውረው በመመልከት ተጎጂዎችን ማጽናናታቸውን ተናግረዋል።
በዚህ የተጎጂዎችን ችግር በመረዳት ከአንድ ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የቁሳቁስ ድጋፍ ማድረጋቸውን አመልክተዋል።
በቀጣይም ከሠመራ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመሆን የጎርፍ አደጋውን በዘላቂነት ለመከላከል በሚያስችሉ ልማት ዙሪያ ከክልሉ ጋር አብረው ለመሥራት ማቀዳቸውንም ዶክተር አባተ አስረድተዋል።
በተጨማሪም የአፋርና ወሎ ሕዝቦች ያላቸውን ትሥሥር የበለጠ ለማጠናከር የደሴ ከተማ አስተዳደርና የንግዱ ማኅብረሰብም ከ900ሺህ ብር በላይ ድጋፍ ሰጥተዋል።
በማዕከላዊ ቀጠና የቢጂአይ ኢትዮጵያ ሽያጭ አስተባባሪ አቶ ዘላለም አብረሃ ድርጅታቸው ያበረከተውን ከ350ሺህ ብር በላይ የሚገመት ዘይትና ዱቄት አስረክበዋል።
በቀጣይም ኅብረተሰቡ ወደ መደበኛ ኑሮው እስኪመለስ ድጋፋቸውን እንደሚቀጠሉም አስታውቀዋል።
የክልሉ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ጽሕፈት ቤት ምክትል ኃላፊ ወይዘሮ ኩልሱማ ቡርሃባ ለተደረገላቸው ድጋፍ በክልሉ መንግሥትና ተጎጂዎች ሥም ምሥጋናቸውን አቅርበዋል።
በአፋር ክልል በጎርፉ ጉዳት ከደረሰባቸው ከ88ሺህ በላይ ሰዎች መካከል ከ53 ሺህ የሚበልጡ መፈናቀላቸውን የጽሕፈት ቤቱ ምክትል ኃላፊዋ አመልክተዋል።