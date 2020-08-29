የበዓሉ ማጠናቀቂያ ምክንያት በማድረግ ክልላዊ የችግኝ ተከላ ተካሄደ

ባህርዳር፣ ነሃሴ 23/2012 በአማራ ክልል የአሸንድዬ፣ ሻደይና ሶለል የልጃገረዶች በዓል ማጠናቀቂያ ምክንያት በማድረግ በቤዛዊት ተራራ ላይ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ተካሄደ፤
በዓሉ”ለጥንቃቄ የምናደርገው መራራቅ የዘላቂ አብሮነታችን መሰረት ነው” በሚል መሪ ሀሳብ ነሐሴ 13-21/2012 ዓ.ም በላሊበላ፣ ሰቆጣና ቆቦ በተለያዩ ዝግጅቶች ተከብሯል።
በክልሉ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ የባህል ዘርፍ ምክትል ኃላፊ አቶ እንድሪስ አብዱ በችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩ እንዳሉት በክልሉ የሚገኙ ባህላዊ፣ ኃይማኖታዊና ተፈጥሯዊ እሴቶችን በማልማት ለቱሪዝም ልማት ለማዋል እየተሰራ ይገኛል።
በአደባባይ የሚከበረውን የአሸንድዬ፣ ሻደይና ሶለል የልጃገረዶች በዓል ዘንድሮ በኮሮና ምክንያት ዘንድሮ አልተቻላም።
ሆኖም ጥንቃቄ በማድረግ በፓናል ውይይት፣ አውደ ርዕይ፣ ደም ልገሳና ችግኝ ተከላ እንዲከበር በተቀመጠው አቅጣጫ መሰረት ሲካሄድ መቆየቱን አውስተዋል።
በክልል ደረጃ በተካሄደው የበዓሉ ማጠናቀቂያ መረሃ ግብር ትናንት በቤዛዊት ተራራ ላይ ችግኝ በመትከል የአረንጓዴ አሻራ ማስቀመጣቸውን ተናግረዋል።
የችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩ ዋና ዓላማም ለመጪው ትውልድ አረንጓዴ የለበሰችና ለምለም ሀገር ለማውረስ እንዲያግዝ መሆኑን ጠቁመው ይህም ለቱሪዝም ልማት የሚኖረው ድርሻው የጎላ ነው ብለዋል።
የአማራ ክልል ደራስያን ማህበር ፕሬዝዳንት ሊቀ ህሩያን በላይ መኮንን በበኩላቸው የሰው ልጅ ሲፈጠር የተፈጥሮ ሃብትን በማልማት ተንከባክቦና ጠብቆ እንዲጠቀምበት ከፈጣሪ የተሰጠ ስጦታ መሆኑን ተናግረዋል።
ሆኖም ለማገዶና መሬቱን ለእርሻ ለማዋል ለዘመናት ደንን በመጨፍጨፍ ውድመት መድረሱን አመልክተዋል።
የሰው ህይወት አኗኗርና ደን የተሳሰሩ በመሆናቸው የተመናመነውን የደን ሽፋን ቀደሞ ወደ ነበረበት በመመለስ ሀገሪቱን ከማበልጸግ ባሻገር ለዓለም ጤናማ አየርና ህይወት ማበርከት ይቻላል ብለዋል።
እሳቸውን ትናንት የተከሉትን ችግኝ በቀጣይ ተንከባክበው በማጽደቅ የአረንጓዴ አሻራቸውን ለማሳካት እንደሚጥሩ ገልጸዋል።
“ችግኝና የወለዱት ልጅ አድጎ ለቁም ነገር እንዲደርስ ልዩ የቅርብ ክትትልና ድጋፍ የሚፈልጉ ናቸው”ያለችው ደግሞ የኪነጥበብ ባለሙያ የሆነችው እሌኒ ሽመልስ ናት።
መትከል ብቻ ሳይሆን ውጤታማ የሚያደርገው በቀጣይነት መንከባከብ በመሆኑ ሌላ ጊዜ በመምጣት ውሃ ለማጽደቅ እንሰራለን ብላለች።
ይህም የአየር ሚዛንን በመጠበቅ አረንጓዴና ውብ አካባቢን በመፍጠር ለመጪው ትውልድ የደንን ጠቀሜታ ለማስተማር የሚያስችል መሆኑን ተናግራለች።
በክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ የቱሪዝም ዘርፍ ምክትል ኃላፊ አቶ መላኩ አላምረው “በክረምቱ የሚከበሩ የአሸንድዬ፣ ሻደይና ሶለል የልጃገረዶች በዓል አባቶቻችን ተክለው ካቆዩን እሴቶች አንዱና ዋናው ነው” ብለዋል።
የአሁኑ ተውልድም አባቶቹ ያቆዩትን ባህል፣ ሀገራዊ አንድነት፣ የመጻፊያ ፊደልና ሌሎች ታሪኮች ከመጠበቅ በተጓዳኝ ችግኝ በመትከል የራሱን አሻራ ማስቀመጥ እንዳለበት አሳስበዋል።
በቤዛዊት ተራራ ላይ በተካሄደው የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር የቢሮው፣ የሙሉ ዓለም ማዕከል፣ የኪነ ጥበብ ማህበራትና ሌሎችም አካላት የህዝብ ክንፍ ሰራተኞች ተሳትፈዋል።