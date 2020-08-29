ባህርዳር ዩኒቨርሲቲ 7 ሺህ 520 ተማሪዎች አስመረቀ

ባህርዳር፣ ነሐሴ 23/2012 (ኢዘአ) ባህርዳር ዩኒቨርሲቲ በተለያዩ የትምህርት ዘርፎች ያሰለጠናቸውን 7 ሺህ 520 ተማሪችን በበየነ መረብ ቴክኖሎጂ በመታገዝ ዛሬ አስመረቀ።
ለምረቃ የበቁት ተማሪዎች በመደበኛና መደበኛ ባልሆነ የትምህርት መርሃ ግብሮች ከመጀመሪያ እስከ ሶስተኛ ዲግሪ ትምህርታቸውን የተከታታሉ መሆናቸውን የዩኒቨርስቲው ፕሬዚዳንት ዶክተር ፍሬው ተገኘ ገልፀዋል።
ከተመራቂዎቹ መካከል አራት ሺህ 543 በህክምናና ጤና ሳይንስ፣ ስነ ህንፃ፣ አውቶሞቲቭ፣ ምህንድስናና ሌሎችም በመጀመሪያ ዲግሪ የተመረቁ ናቸው።
ከተመራቂዎቹ መካከል 2 ሺህ 345 ሴቶች መሆናቸው ተመልክቷል።
በምረቃ ስነ-ስርዓቱ የተመራቂ ተማሪ ተወካዮች የተገኙ ሲሆን አብዛቹ በቴክኖሎጂ አማካኝነት ምረቃውን እንዲከታተሉ መደረጉን ዶክተር ፍሬው አስታውቀዋል።
በምረቃ ስነሰርዓት የውሃ ፣መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትር ዶክተር ኢንጅነር ስለሺ በቀለ፣ የኢትዮጰያ ሳይንስ አካዳሚ ዋና ዳይሬክተር ፕሮፌሰር ማስረሻ ፈጠነ እና የዩኒቨርስቲው አመራሮች እንዲሁም የቦርድ አባላት ተገኝተዋል።